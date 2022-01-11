В субботу, 1 января, в силу вступил закон, обязывающий зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей открыть в России свой филиал, уполномоченное юридическое лицо или представительство. Россия — не первая страна в мире, выдвинувшая такие требования «Большой цифре»

Еще в мае о подготовке законопроекта о «приземлении» сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«К сожалению, многие из IT-гигантов откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства. В первую очередь это касается распространения наиболее общественно опасной информации: детская порнография, суицид, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма. При этом предъявить нарушителям претензии практически невозможно. IT-гиганты не имеют в России своих представительств и в лучшем случае создают "дочки", которые не несут никакой ответственности за действия и политику головных холдингов», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале 13 мая. Google, Apple, Meta Platforms, TikTok и Telegram в России крепко «заземлили» © CC0, Pixabay

Он отметил, что новый законопроект обяжет владельцев информационных ресурсов с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. человек «открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность — в т. ч. в государственных и судебных инстанциях».

Для того, чтобы это требование не игнорировалось, законопроект вводил ряд новых мер принуждения. Среди таких предлагались: информирование пользователей интернет-ресурса о нарушении российского законодательства; запрет на распространение рекламы как о ресурсе, так и на нём самом; запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

«Важно, что все эти меры никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работать с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства», — сообщил Хинштейн.

Спустя неделю, 21 мая, документ внесли в Государственную думу. Последняя приняла его в середине июня.

Обвинить Россию в каких-то из ряда вон выходящих ограничениях свободы слова не получится: тот же Хинштейн, рассказывая 13 мая о законодательной инициативе, вспоминал конкретные государства.

«Хотите, как в Турции?»

Анонсируя в мае 2021 года новый законопроект, Хинштейн упомянул государство — члена НАТО, которое так же озаботилось «приземлением» компаний «Большой цифры», львиная доля из которых — американские корпорации. Штрафы на миллиарды. За что Google и Facebook будут платить в России © CC0, Pixabay

«Мы не изобретаем велосипеда. Сегодня в ряде стран уже введены жесткие меры по "приземлению" международных компаний на своих территориях. Пример той же Турции наглядно показывает, насколько эффективной может быть политика защиты цифрового суверенитета», — отметил Хинштейн.

Почти за год до инициативы россиян — в июле 2020 года — в Турции Великое национальное собрание в рамках законопроекта об усилении контроля за иностранными соцсетями приняло решение обязать компании «Большой цифры» открыть свои представительства в Турции.

Помимо этого закон предусматривал, что сообщения, которые власти Турции сочтут оскорбительными и клеветническими, должны будут удалены без решения суда в течение 48 часов. При неисполнении требований по удалению контента и назначению представителей соцсетей будут назначаться крупные штрафы, также предусмотрены значительные сокращения трафика. Законопроект требует, чтобы компании хранили все данные своих турецких клиентов на территории Турции.

В октябре 2020 года этот закон вступил в силу.

ΙΤ-компании поначалу воспротивились. Но власти Турции были непреклонны. В ноябре 2020 года они оштрафовали Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube и TikTok на 1,18 миллиона долларов каждую за то, что компании так и не назначили представителей в стране.

Помимо этого, турецким компаниям запретили покупать рекламу у «цифровых гигантов». Кроме того, в Турции анонсировали снижение трафика нарушителей на 50 процентов после трёх месяцев запрета рекламы и на 90 процентов, если компании не пошли на попятный в течение 30 дней после уменьшения пропускной способности на 50 процентов.

В итоге в январе 2021 года замглавы министерства транспорта и инфраструктуры Турции Фатих Сайян сообщил: Facebook и Instagram открыли свои представительства в Турции.

«За день до введения запрета на рекламу хочу сообщить нашим гражданам хорошие новости. Facebook и Instagram сообщили, что откроют представительства в нашей стране в соответствии с законом 7253 (о регулировании соцсетей), который вступил в силу с 1 октября 2020 года», — заявил Сайян.

Пример Турции вдохновил не только Россию.

Индийское «кино»

В феврале 2021 года, в другом государстве — в Индии — опубликовали законодательные изменения, касающиеся регулирования контента в соцсетях, а также обязывающие «цифровых гигантов» реагировать на официальные запросы властей. «Facebook поощряет ложь». В чем Цукерберг оказался виноват перед партией и США © AP, Nick Wass

Соцсетям предписывалось создать механизмы для рассмотрения жалоб и назначить ответственных за взаимодействие с правоохранительными органами.

Последних назвали «специалистами по комплаенсу и рассмотрению жалоб». Они должны были рассматривать претензии, в том числе и от правоохранительных органов, к контенту в соцсетях. При этом ответственные лица должны были быть гражданами Индии и ежемесячно отправлять в регулирующие органы отчёты о проделанной работе.

По сути, в Индии тоже «приземлили» ΙΤ-гигантов.

При этом и соцсети, и платформы цифрового потокового вещания также обязали содействовать правоохранительным органам в расследованиях.

«Правительство приветствует критику в свой адрес и право быть несогласным, но очень важно, чтобы у пользователей была возможность подать жалобу на злоупотребления и неправильное использование социальных сетей», — заявил тогда министр электроники и информационных технологий Индии Рави Шанкар Прасад.

Изменения в законодательство вступили в силу в мае 2021 года. Компании «Большой цифры» пытались бороться.

Facebook, WhatsApp, Google и ряд других платформ добились встреч с представителями индийских властей и организовали работу над отчетами о жалобах пользователей. Однако при этом они попытались обвинить правительство Индии в том, что оно нарушает права пользователей на неприкосновенность частной жизни. Но в ответ руководство страны заявило: компании посягают на цифровой суверенитет Индии.

Были среди компаний и те, кто пошёл по пути жесткой конфронтации с властями — такой компанией была Twitter. Она до последнего воздерживалась от каких-либо действий. Но, посчитав возможные потери от закрытия для компании индийского рынка, Τwitter в июле назначил ответственных за координацию с индийскими регуляторами и рассмотрение жалоб пользователей и заявил о том, что готовится открыть свое официальное представительство на территории страны.

«Те, кто живет и работает в Индии, должны подчиняться законам страны», — заявил тогда новый министр электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав.

В общем, индийцам, как и туркам, удалось добиться своего. Теперь слово за Россией.