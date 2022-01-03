Разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, состоявшийся в ночь со 2 на 3 января 2022 года, подтвердил несколько главных и второстепенных геополитических догадок, которые в Киев считают великой тайной, а во всем остальном мире - уже банальностями

Начнем с маленького, но очень важного для понимания общей картины момента. Стал очевиден алгоритм подобных разговоров между американским и украинским президентами. Он полностью зависит — бинго! — от Владимира Путина, президента России. Да-да, именно в такой последовательности: стоит Байдену поговорить с Путиным, как его сразу тянет позвонить в Киев и, мягко говоря, «натолкать» кому-то попроще. И из Вашингтона звонят Зеленскому. Причем солидно выдерживая паузу после общения с Путиным, чтобы, значит, киевский клиент созрел до полной невменяемости от ожидания неизвестности. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

То ли дедушка, то ли видения

Последний раз Байден общался с Зеленским, как мы помним, 9 декабря прошлого года. Через два дня после того, как 7 декабря провел видео-саммит с Путиным.

На этот раз пауза затянулась до трех дней. И можно только представить, какой коктейль чувств и переживаний пропустил через себя Владимир Александрович, ожидая звонка от Джозефа Робинеттовича. Томление от нетерпения, истерики ожидания, похожие на излияния чувств «мальчика-брошенки», постоянно бросающий в горячечный пот страх перед неизвестностью, сам краткий, но спасительный разговор, расслабляющий отходняк с чувством глубокого, ну очень глубокого удовлетворения по всему тельцу после него и мания величия от осознания собственной значимости — вот та гамма чувств, каждый раз переживаемая Зеленским и сопровождающаяся, к тому же, видениями.

Причем видениями, иногда крайне неадекватными. На этот раз, например, Зеленскому привиделось, что ужу в наступившем году украинские солдаты смогут «освободить от оккупации» и Крым, и самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР в Донбассе, а потом радостно фоткаться на фоне освобожденного. «Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», — так и сказал Зеленский в новогоднем поздравлении украинскому народу.

Не уверен, что к Зеленскому вызывали санитаров после этих слов об «освобождении Донбасс и Крыма», но подтверждения такой пусть и чисто гипотетической возможности президенту Украины пришлось ждать еще два дня. Измучился он, бедный, но все же дождался: главный вывод-итог из его общения с Байденом таков: Украину по-прежнему продолжают держать в запасных, готовых на все, и могут использовать, как рычаг давления на Россию. А дополнительный или главный — это не так и важно. Между Путиным и Байденом. Почему именно эти два политика решают судьбу Украины © коллаж Украина.Ру

Разговор в разной тотальности

Если верить отчетам о разговоре двух президентов, предоставленным Белым домом и самим Зеленским в соцсетях, главное в том, что «Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину».

Другими словами, нападет Путин на Украину — США подмогнут. Не нападет — Украина либо вообще перебьется без американских подачек, и либо будут получать их для поддержания штанишек режима, но не более того. А означает это одно: режим Зеленского в Украине остается заточенным против России и по-прежнему материально, финансово и военно-технически полностью зависит от США и их хотелок. Понадобится Украина как сторона конфликта, которая может спровоцировать Россию на войну, — дадут и помощь, и деньги, и оружие, только воюйте на здоровье. Не понадобится — ничего не дадут.

Все это тоже ясно из отчетов о разговоре Зеленский — Байден. Ибо сказано, что, кроме возможной гипотетической войны, «лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе». В переводе с дипломатического языка на русский этот означает, что все будет зависеть от того, о чем договорятся Россия, США, НАТО и ОБСЕ в Женеве, Брюсселе и Вене 9-13 января сего года. Россия и США готовятся к переговорам, в которых Украина уже проиграла © коллаж Украина.Ру

Не может не обратить на себя внимание и разночтение Киева и Вашингтона в толкованиях разговора двух президентов. Байден был, как всегда, так щедр на посулы и обещания, что порой кажется, что он не понимает их смысла и произносит ритуально, как обязательную преамбулу перед тем, как втыкать визави. Согласно отчету Белого дома, «президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу «ничего о тебе без тебя». Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата».

Война или мир

Последнее — особо важно. Штаты прямо дают понять Киеву и Зеленскому: если вы нам не понадобитесь — готовьтесь выполнять «Минские соглашения-2» («Минск-2»). Это выполнение — вариант спасения для Украины, но политическая смерть режима Зеленского и всей постмайданной системы власти, превратившей страну в американскую неоколонию. Отказ же выполнять «Минск-2» — это деньги и помощь правящему режиму, для которого война — это и есть мать родна. На этом постмайданная Украина и стоит уже восьмой год и на этой крови соотечественников, гибнущих в гражданской войне, и подъедается.

И потому Зеленский, отчитываясь в своем «Twitter» о разговоре с Байденом, ни слова не упомянул о «Минске-2» и необходимости его выполнять и договорился даже до того, что «перетер» с американским визави (язык не поворачивается назвать их коллегами) о судьбе деолигархизации в Украине. То есть о том, как он будет раскулачивать Ахметова, Порошенко, Коломойского и Ко по просьбе (приказу?) США, говорил, а вот о мире в Донбассе — ни слова.

А потом случился и упомянутый выше приступ расслабляющей мании величия — Зеленский рассказал, что без Украины и его самого ни о каком мире и разговора бы не было. «Первый международный разговор года с Байденом доказывает особенный характер наших отношений. Обсудил совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию», — написал Владимир Александрович. И видите, кто у него на первом месте в решении всех мировых проблем? Правильно, Украина. А как же иначе, если в стране психиатрия в загоне… Зеленский в 2021-м. Политик года на Украине, ставший ее разочарованием © коллаж Украина.Ру

Вместо резюме

Так что главный вывод следующий — все в судьбе Украины, повторяю, будет зависеть не от нее и ее крайне величественного и всемогущего президента, а от того, кто и как за ее спиной и за ее же счет договорится. В Женеве, Брюсселе и Вене, куда Зеленского даже кофе попить не пригласили — там, похоже, протокольных лакеев хватит и нужды в геополитической обслуге нет.

О чем могут договориться? Для начале скорее всего о том, чтобы договариваться дальше. По всем направлениям, трекам, кейсам и аджендам (это чтобы было понятно Зеленскому, который любит козырять такими словечками), но без Украины. И по-любому переговоры лучше, чем непрекращающаяся эскалация напряженности, ведущая к войне или даже к стратегической нестабильности.

Фантастика на вырост

А вот бывший офицер американской армии и военный эксперт Дэвид Пейн в журнале «The National Interest» 1 января 2022 года рассказал, какие вообще могут быть глобальные договоренности, смысл которых — создание «нового, более стабильного и безопасного трехполюсного миропорядка». Ясное дело, в треугольнике США-Россия-Китай, ради которого и может, по Пейну, случиться целая цепь договоренностей и передоговоренностей.

Поскольку сам Пейн предупредил, что его «эту статью стоит расценивать как экспертный прогноз, а не инсайд из Белого дома», то остановимся кратко, без глубокого анализа на этих вариантах договоренностей:

— США могут пойти на исключение из состава НАТО трех прибалтийских стран (Латвии, Литвы и Эстонии) ради стратегических договоренностей с Россией о создании восточноевропейской «буферной зоны»;

— Россия гарантирует независимость Эстонии, Латвии и Литвы будет гарантирована Москвой в обмен на их выход из НАТО;

— в обмен на создание сухопутного моста (автомобильного и железнодорожного коридора, возможно, выстроенного в его литовской части), связывающего Россию с ее калининградским анклавом через Беларусь и Литву, Москва выведет все свои наступательные силы, включая баллистические ракеты малой дальности из Калининграда;

— поскольку администрация Байдена расценивает Китай в качестве первостепенной и долгосрочной угрозы для США и союзников, чтобы противостоять Пекину, Штаты могут предложить России «пакт о ненападении»;

— в обмен на выход России из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) США согласились бы выйти из НАТО, которая продолжит существовать как организация коллективной безопасности под руководством Европы, и закрыть большую часть из своих 800 иностранных военных баз и вывести большую часть из ее передовых 200 000 военнослужащих за границей; Когда Зеленскому найдут замену. И что это будет означать для России © пресс-служба президента Украины

А вишенкой на торте безнадеги режима Зеленского могут стать такие слова мистера Пейна: «Штаты также обязуются оказать дипломатическое давление на Украину, чтобы побудить ее присоединиться к возглавляемой Россией Евразийский экономический союз (ЕАЭС), предложив заключить соглашение о свободной торговле и с Украиной. Такая мирная экономическая интеграция Украины с Россией была бы намного предпочтительнее, чем военное вторжение России, которому США и НАТО будет трудно противодействовать и которое, скорее всего, закончится полной аннексией Украины Москвой».

И действительно: такое мироустройство выглядит более устойчивым и — главное — мирным. И кажется бредом и несбыточной фантастикой. Хотя бы потому, что уже сейчас не ясно, что делать с теми, кто даже гипотетически не хочет делить власть над миром с США? Однако, с другой стороны, разве думал кто-то еще три года назад, что бывший комик возглавит самую большую (после российской части) страну Европы и что в результате Украину на Западе будут готовы бросить в топку мировой войны?