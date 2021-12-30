Чем запомнился 2021 год на международной арене

Главные события в мировой политике уходящего года, в которых есть всё - и предчувствие войны, и глобальный передел мира и "красные черты", которые позволят сохранить на Земле мир

Есть контакт: новая страница в отношениях России и США

16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве состоялась первая встреча президента РФ Владимира Путина и его нового американского коллеги Джо Байдена.

Отношения между странами к тому моменту были очень напряжёнными: США расширили антироссийские санкции, РФ признала Соединённые Штаты недружественной страной, американские дипломатические миссии прекратили почти всю консульскую деятельность, а послы Анатолий Антонов и Джон Салливан и вовсе почти 2 месяца находились на родине «для консультаций», кроме того, большой резонанс вызвала и фраза Байдена в интервью, что он считает Путина «убийцей». Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В такой ситуации переговоры были крайне необходимы. По итогам почти 5-часовой беседы лидеры договорились о запуске межведомственных консультаций по стратегической стабильности, предметного диалога по взаимодействию в киберсфере и возвращении послов в страны пребывания. В специальном заявлении президенты России и США подтвердили принцип о недопустимости ядерной войны, впервые зафиксированный лидерами СССР и США в 1985 году там же, в Женеве. Яркой иллюстрацией к результатам переговоров Путина и Байдена стал тот факт, что теперь вместо обвинений в кибератаках и сокрытии на своей территории хакеров США делятся с Россией информацией о конкретных личностях, которые вызывают подозрения.

Следующие переговоры на высшем уровне, состоявшиеся 7 декабря в видеоформате, открыли новую стадию взаимодействия Москвы и Вашингтона. После того, как Байден выступил с инициативой назначить официальных представителей для обсуждения вопросов стратегической стабильности, включая и озабоченности России, связанные с нарастанием угрозы со стороны Украины, российская сторона, как и пообещал Путин, в сжатые сроки представила свои предложения. Проекты Договора между РФ и США о& гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО дипломаты лично в руки передали помощнику госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 15 декабря во время её визита в Москву.

Суть документов сводится к тому, чтобы не применять силу или угрозу силой в отношении друг друга; не размещать вооружение в тех районах, откуда оно способно поражать цели на национальной территории другой стороны; а также США и НАТО должны гарантировать отказ от. дальнейшего расширения Альянса, прежде всего за счёт постсоветских государств, в первую очередь Украины.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что Запад постарается затянуть с ответом на российские инициативы, и предупредил, что ответ Москве нужен срочно, поскольку ситуация очень тяжёлая и имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, поэтому медлить нельзя, нужно приступить к переговорам. Жёсткий ультиматум России: молчание США и НАТО приближают войну © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Заявление его коллеги Александра Грушко, знающего о Североатлантическом альянса не понаслышке — с 2012 по 2018 годы он был постоянным представителем РФ при НАТО, — заставило Запад напрячься — дипломат заявил, что у Альянса есть 2 варианта: либо серьёзно отнестись к инициативе России, либо иметь дело с военно-технической альтернативой.

21 декабря о последствиях молчания Западу разъяснили министр обороны РФ Сергей Шойгу и верховный главнокомандующий страны Владимир Путин. Глава оборонного ведомства обратил внимание на выросшую интенсивность учений НАТО у границ РФ и подчеркнул, что стремление альянса вовлечь украинскую армию в свою военную деятельность несёт угрозу безопасности России, принимая во внимание попытки Киева силовым путём решить проблему Донбасса. Шойгу также сообщил об имеющейся информации о подготовке сотрудниками частных военных компаний США провокации в Донбассе с применением химических компонентов, для чего резервуары с неустановленными компонентами уже доставили в Авдеевку и Красный Лиман.

В свою очередь, Путин отметил, что в случае дальнейшего расширения НАТО ракетные комплексы альянса и США появится на Украине, и тогда их подлётное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до 5, и это серьёзнейший вызов для России.

«Разумеется, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги — жёстко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», — заявил президент РФ. «Право применить силу». Путин объяснил США и НАТО, чем им грозит молчание в ответ на предложение России © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В тот же день несколько часов спустя госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге выразил готовность американской стороны к дипломатическому взаимодействию по разным каналам (в двустороннем формате, через Совет Россия — НАТО и на площадке ОБСЕ) и объявил о проведении консультаций уже в самом начале 2022 года, сразу сделав оговорку, что не все предложения Москвы приемлемы для Вашингтона.

Консультации переговорщиков от РФ и США пройдут в январе в Женеве, тогда же, но уже на площадке ОБСЕ состоится обсуждение проекта соглашения между Россией и странами НАТО.

«Хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнёры говорят нам о том, что они готовы к началу этой дискуссии. Надеюсь, что эта первая позитивная реакция позволит двигаться нам вперёд», —заявил Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря. Запад услышал Путина: Россия и США договорились о старте переговоров по безопасности © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Очевидно, что в полном объёме предложения России ни США, ни НАТО не примут — тогда бы их уличили в «капитуляции перед Москвой», да и требования для переговоров как правило закладываются несколько более завышенные, чтобы оставить манёвр для уступок, но сам факт, что Запад впервые услышал и прислушался к России — это уже прорыв. Но ведь игнорировать мнение страны, которая стала влиятельным актором международных отношений и выстраивает союзы с Китаем и Индией, играющих тоже не последние роли, а также имеет такое вооружение, аналогов которого нет ни у кого в мире, просто невозможно. Эпоха однополярного мира окончательно ушла в прошлое.

Украина наконец-то поняла, что Запад её кинул

Не все одобряют активизацию диалога между Россией и США, но все осознают его значение. Однако есть одна страна, которая крайне недовольна таким общением Путина и Байдена, поскольку в результате этого получает гораздо меньше внимания к себе со стороны Вашингтона — это Украина.

И президент Владимир Зеленский, и глава МИД Дмитрий Кулеба любят повторять, что Запад придерживается принципа «никаких решений по Украине без Украины», американские и европейские чиновники соглашательски кивают головой, мол, «конечно, никаких», но на практике украинскую тематику обсуждают все, не приглашая к дискуссии представителей Киева, причём уже даже не пытаются оправдываться, почему. Карасев: До Зеленского начинает доходить то, что понял Путин 15 лет назад © скриншот с видео NEWSONE

Даже Джо Байден, который будучи вице-президентом, активно поддерживал активистов Майдана, впоследствии пришедших к власти на Украине, не сильно-то прислушивается к нынешнему руководству Незалежной, а порой открыто пренебрегает общением.

Так, изначально планировалось, что Байден позвонит Зеленскому сразу после разговора с Путиным по видеосвязи 7 декабря, однако Белый дом решил перенести переговоры на 9 декабря, то есть на 2 дня позже, зато американский лидер незамедлительно проинформировать об итогах своей беседы с российским коллегой и.о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главу итальянского правительства Марио Драги.

Политолог Людмила Зубрицкая расценила решение Байдена не звонить Зеленскому и до переговоров с Путиным как выставление Украины в качестве несамостоятельного субъекта, до которого доносят какую-то готовую информацию, её не воспринимают как субъект мировой политики.

«Даже голландская пресса вот на целую полосу (одно из крупнейших местных изданий. — Ред.) NRC дало материал о роли Зеленского во всех этих переговорах. Статья так и называлась «Где президент Украины?». Авторов, как и многих читателей, крайне удивило его исчезновение из повестки переговоров, а также из большой политики в целом. Голландцев удивило его исчезновение причём как до, так и после переговоров, почему его не зовут на переговоры по Украине? Почему не объяснятся после? Почему судьбу Украины решают без его участия? Журналисты любопытствуют — может быть, Зеленский уже не президент», — сказал политолог Владимир Корнилов.

В ожидании звонка Байдена чиновники из Киева заверяли, что в случае «вторжения России», которое бездоказательно тиражировали в те дни американские СМИ, им на помощь непременно придёт Вашингтон. Только за океаном, судя по всему, там придерживались несколько иной точки зрения. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил, что планов об оказании Киеву дополнительной военной поддержки из-за ситуации на украинско-российской границе у Штатов нет — и так уже одобрен пакет военной помощи в размере $60 млн. «Администрация США толкает Украину к уступкам». Что еще американские СМИ пишут о разговоре Байдена и Зеленского © РИА Новости, president.gov.ua

По итогам переговоров Зеленский повторял дежурные фразы о всесторонней поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны США, а также подчеркнул, что Киев рассматривает проект «Северный поток — 2» исключительно через призму энергетических и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания «российской агрессии». Однако было и интересное заявление, сделал его заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига.

«Сегодня прозвучало, что президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию, и мы надеемся, что, в том числе при поддержке наших партнёров, дойдёт дело и до такого разговора», — сказал он.

После разговора президентов России и США риторика американской стороны несколько изменилась. Так, если раньше на заявления российских политиков и дипломатов об опасности расширения НАТО на восток в Вашингтоне повторяли мантру о праве любой страны самостоятельно выбрать собственный путь развития, на который не может влиять никакая третья сторона, то на следующий день после общения с Путиным Байден объявил о подготовке встречи представителей США и их ключевых союзников по Североатлантическому альянсу с российскими чиновниками, чтобы обсудить обеспокоенность Москвы по поводу приближения инфраструктуры блока к границам РФ и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге НАТО. Военный эксперт рассказал, зачем на самом деле США и НАТО хотят устроить на Украине «кровавую баню» © скриншот с видео "Первый канал" / скриншот с видео "Первый канал" / Перейти в фотобанк

Иначе после переговоров Путина и Байдена заговорили и украинские власти. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканала Sky News сказал, что его страна готова пойти на уступки в отношениях с Россией в случае встречных шагов с её стороны.

Ударом в спину со стороны американцев в Киеве расценили и решение Байдена вывести из-под санкций оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига, что позволило завершить строительство второй ветки.

«Почувствовав возможность раз и навсегда вывести Украину из-под российского влияния, американские элиты стали проявлять безразличие, а то и неприкрытую враждебность по отношению к культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества», —написало издание The National Interest.

Байден дал зелёный свет «Северному потоку-2»

В мае 2021 года президент США Джо Байден удивил весь мир своим решением отказаться от санкций против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига, хотя американский лидер всегда был одним из самых ярых противников этого энергетического проекта. Как объяснил госсекретарь Энтони Блинкен, это сделано исходя из национальных интересов США. А конкретно — чтобы не допустить ухудшения отношений с Германией — главным союзником Вашингтона в Европе, который категорически отказывался идти на какие-либо уступки, не говоря уже об отказе от реализации проекта.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки недоумевала: «Каким образом мы могли бы остановить проект, который был построен в другой стране на 95%?». Витренко назвал издевательством решение Германии по «Северному потоку – 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Проект должны были завершить к концу 2019 года, но его реализацию пришлось остановить на этапе готовности в 93%. Вскоре после подписания 45-м президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 финансовый год, который предусматривал введение санкций против компаний, задействованных в строительстве газопровода, швейцарская Allseas, не дожидаясь вступления ограничительных мер в силу, отозвала свои трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter. Российской стороне пришлось пересматривать планы и искать суда, способные

Строительство газопровода удалось возобновить спустя более года — в конце 2020-го. 4 июня 2021 года объявили о готовности первой нитки «Северного потока», а 10 сентября — второй.

Однако ввести его в эксплуатацию ДР сих пор не удаётся — газопровод ещё должен пройти процедуру сертификации. Федеральное сетевое агентство ФРГ — регулятор в области энергетики — должно подтвердить, что структура собственности и управления «Северного потока — 2» соответствует всем стандартам и требованиям Евросоюза. После получения полного пакета документов по заявке оператора газопровода у ведомства на вынесение заключения было 4 месяца, то есть не позднее 8 января 2022 года, однако 16 ноября оно приостановило процедура, поскольку постановило, что Nord Stream 2 должна привести свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии. Согласно нормам ЕС, газом и трубой, по которому он прокачивается, должны владеть разные структуры. Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в не входящей в Евросоюз Швейцарии, решила создать отдельную дочернюю компанию, которая станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода. Отсчёт тех самых 4 месяцев приостановлен 16 ноября, поэтому ожидать окончания сертификации раньше середины 2022 года не стоит. Более того, после того, как Федеральное сетевое агентство ФРГ даст заключение о соответствии законодательству и нормам безопасности, своё решение должна озвучить Еврокомиссия, а это тоже может занять несколько месяцев, и только после всего этого немецкий регулятор вынесет окончательное решение о запуске «Северного потока-2».

В конце ноября источники издания Handelsblatt сообщили, что Nord Stream 2 AG может рассмотреть вариант запуска «Северного потока-2» ещё до завершения сертификации, как ранее поступали с NEL (ответвлением «Северного потока») и EGL 401 (принадлежащим немецкой компании Ferngas), с выплатой штрафа до €1 млн, что «выглядит приемлемым» на фоне вложенных в проект как минимум €10 млрд инвестиций и высоких цен на газ. Федеральное сетевое агентство ФРГ категорически отрицает такую возможность, называя несопоставимыми прецеденты с NEL и EGL 401 несопоставимы с «Северным потоком-2».

Эпоха Меркель подошла к концу

2021 год войдёт в историю Германии и всей мировой политики — спустя 16 лет правления Ангела Меркель покинула пост канцлера ФРГ.

Кто станет новым главой немецкого правительства, было неясно вплоть до парламентских выборов, которые прошли 26 сентября, — настолько маленьким был разрыв между партиями, согласно опросам, и настолько велика доля неопределившихся избирателей. Русские беседы с Путиным и щёки Зеленского. Чем запомнится правление Ангелы Меркель © REUTERS, Fabrizio Bensch

Кандидатов было трое:

1. Председатель ХДС Армин Лашет, за которого лично агитировала Меркель.

Один из архитекторов концепции «От Лиссабона до Владивостока», которая подразумевает гармонизацию европейских и евразийских интеграционных процессов, достаточно тепло относится к России: на протяжении 2 лет добивался права принять в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, премьер-министром которой был с 2017 по 2021 годы, заседание форума гражданских обществ РФ и ФРГ «Петербургский диалог», и в 2019-м наконец мероприятие прошло в Бонне — столице региона. Сотрудничество с РФ Лашет считает необходимым для решения многих мировых проблем, несмотря даже на разногласия между Москвой и Западом по статусу Крыма, ведь Германия и СССР в 1970-1980 годы выстраивали каналы общения, хотя ситуация была напряжённой.

Председатель ХДС поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2», отмечая, что земля Северный Рейн — Вестфалия — 18-й по уровню развития экономический регион в мире, самый промышленно развитый регион Германии — 40% потребляемого объёма газа и нефти получает из России.

Что касается Украины, Лашет подчёркивает важность дальнейшего процесса урегулирования конфликта в Донбассе.

2. Сопредседатель «Союза-90»/«Зелёных» Анналена Бэрбок. Она выступает с жёсткой критикой России из-за событий на Украине и известна как одна из самых ярых противниц газопровода «Северный поток-2». Политик отмечает необходимость продолжения переговоров в «нормандском формате». Санкции против РФ, по её словам, — это не самоцель, это была «чёткая реакция» на события в Крыму и Донбассе.

При всём этом Бэрбок подчёркивает важность диалога с Москвой. «Канцлер должен вмешаться»: немецкий политик осудил отношение Бербок к России © REUTERS, Michele Tantussi

3. Представляющий Социал-Демократическую партию Олаф Шольц, соратник предыдущего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, в коалиционных правительствах Ангелы Меркель занимал пост министра труда и общественных дел в 2007-2009 годах, а в 2018-м возглавил Министерство финансов.

Политик поддерживает «Северный поток-2», подчёркивая, что другие страны, которые критикуют немецкие власти, получают газ из России и не в меньших объемах, чем Германия. Более того, он категорически был не согласен, что якобы имевшее место отравление оппозиционера Алексея Навального никак не может стать причиной приостановки строительства второй очереди «Северного потока-2».

На украинский кризис Шольц смотрит через призму статуса Германии как гаранта Минских соглашений. Он выступает против оружия Киеву, поскольку этот шаг лишит Берлин нейтралитета в отношениях Украины и России, а также дискредитирует позицию ФРГ как члена «нормандского формата» и минского процесса. А на вопрос, волнующий украинские власти — когда же страна станет членом НАТО и Евросоюза, — кандидат от СДПГ отвечал так: ближайших перспектив приёма Украины в эти интеграционные объединения нет, сначала нужно принять балканские государства. «Руки у него связаны». Что преемник Меркель обещал сделать с Украиной © REUTERS, Fabrizio Bensch

По итогам выборов ХДС/ХСС показала худший за всю историю результат — 24,1% голосов, победу одержала Социал-демократическая партия Германии (25,7% голосов); Свободная демократическая партия (СвДП) набрала 11,5% голосов, «Союз-90 / Зелёные» — 14,8%, «Альтернатива для Германии» — 10,3%. Кроме того, в Бундестаг прошла Левая партия благодаря трём прямым мандатам (4,9%).

Переговоры о распределении министерских портфелей между политическими силами и определении внутри- и внешнеполитического курса страны длились почти 2 месяца. В итоге новое правительство ФРГ приняло полномочия 8 декабря.

Представители СДПГ заняли должности канцлера, главы ведомства канцлера, министров внутренних дел, труда и социальных дел, обороны, здравоохранения, строительства, министра экономического развития и сотрудничества, министра по особым поручениям.

«Зелёные» получают портфели вице-канцлера, главы МИД, министра экономики и климата; по делам семьи, пожилых людей и молодёжи; охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей; сельского хозяйства и питания. Министром иностранных дел ФРГ стала Анналена Бэрбок. В истории Германии уже был период, когда при канцлере-социал-демократе МИД возглавлял представитель «Зелёных»: Герхард Шрёдер и Йошка Фишер (с 1998 по 2005 годы). Рар объяснил, почему новый канцлер Германии рационально относится к России © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Под руководство СвДП перешли министерства финансов, юстиции, транспорта и цифровизации, образования и научных исследований.

Министром финансов стал лидер свободных демократов Кристиан Линднер, который в августе 2017 года в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung призвал для дальнейшего развивать отношения с Россией забыть о ситуации с Крымом и не увязывать антироссийские санкции с выполнением Минских соглашений.

Бегство американских войск привело к катастрофе в Афганистане

В 2021 году США, как и обещали, завершили свою самую продолжительную военную операцию — в Афганистане. Согласно сделке, заключённой предыдущим американским президентом Дональдом Трампом с движением «Талибан» (запрещённым в РФ), войска должны были покинуть страну к 1 мая, однако его преемник Джо Байден изменил дату — до 11 сентября, то есть к 20-й годовщине терактов во Всемирном торговом центре (башнях-близнецах) в Нью-Йорке, которые и послужили поводом для интервенции в Афганистан. Красиво с символической точки зрения, но в реальности ожидаемого триумфа не получилось.

2 июля военные США покинули крупнейшую в стране авиабазу, причём сделали это ночью, не уведомив никого из официальных лиц. Как рассказал новый командующий базой Асадулла Кохистани, афганские военные узнали об уходе американцев из Баграма из рассказов местных, а когда прибыли на место, чтобы удостовериться в достоверности информации, там уже орудовали мародёры, а поживиться было чем: американцы бросили не только воду и продукты, но и сотни бронетранспортёров, боеприпасы, стрелковый арсенал, тысячи автомобилей без ключей зажигания. «Россия была не против». Американский эксперт о том, зачем США полезли в Афганистан, и почему сразу не ушли © REUTERS, Stringer

Официальный представитель Пентагона Джон Кирб утверждал, что никакое это не бегство, а внезапно покинуть авиабазу пришлось в интересах безопасности сил США.

В мае Генеральный штаб США обещал перед уходом из Афганистана передать правительственным силам всё необходимое для поддержания обороны, однако ничего этого не сделали, наоборот, оружие оказалось у противников властей — талибов. Только на захваченной военной базе Султан-Хилл в провинции Вардак, как говорилось в репортаже телеканала Sky News, они забрали 70 снайперских винтовок, 900 орудий, 30 автомобилей Hummer, 20 армейских пикапов и 15 военных грузовиков.

Власти США официально ограничили диапазон действий своих военных аэропортом Кабула. А тем временем на остальной территории страны талибы один за одним брали под свой контроль всё новые провинции, крупнейшие города сдавались им практически без боя. На то, чтобы занять Кабул, потребовалось меньше суток: к столице они подошли в ночь с 14 на 15 августа, а уже днём заняли президентский дворец, в тот момент глава государства Ашраф Гани бежал из страны. Серенко рассказал, во что превратился Афганистан после прихода талибов © REUTERS, Rula Rouhana

Безопасность внутри аэропорта обеспечивали американские военные, но дорогу нему контролировали всё те же талибы, а они запрещали выезд за рубеж. Весь мир поразили кадры, как афганцы цеплялись за шасси и закрылки взлетающих самолётов в надежде вырваться из страны, где власть захватили боевики, но не выдерживали, срывались, падали и многие погибали.

Вот так американцы просто бежали из Афганистана, бросив страну на откуп тем, с кем все эти 20 лет воевали.