В четверг, 23 декабря, на ежегодной пресс-конференции журналисты задали президенту России Владимиру Путину немало вопросов о взаимодействии России с другими странами, в частности с Украиной, а также о перспективах соглашения с США по гарантиям безопасности

Майдан и Крым

Владимир Путин отметил, что обострение началось в 2014 году, до тех пор часть исторических территорий СССР оказалась вне территории страны, и Москва с этим смирилась, более того, способствовала становлению нового государства. Он напомнил, что до майдана Россия работала со всеми правительствами Украины, несмотря на их внешнеполитическую ориентацию. Анна Герман объяснила, за что жители Львова вдруг резко полюбили Януковича © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Кремль работал с Ющенко, спорил из-за газа и готов был работать дальше, но что произошло в 2014 году? Кровавый госпереворот. Людей убивали и сжигали… Зачем? Действующий президент Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти хоть завтра от власти. Западные страны дали гарантии, все согласились. Через день-два — госпереворот. Зачем? Ответа нет. Победа оппозиции была неминуема. Ну зачем это сделали?» — задался вопросом российский лидер.

21 февраля 2014 года при посредничестве главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, его польского коллеги Радослава Сикорского и руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком, утром глава государства уехал в Харьков, а в Киеве начался захват правительственных зданий, резиденции президента, парламента. Януковичу, опасавшемуся за свою жизнь, пришлось покинуть страну, после чего Верховная Рада неконституционным путём отстранила его от власти.

«После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму — людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно! Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Никакие действия в отношении Крыма нам и в голову не приходили», — заявил Путин. Военный эксперт объяснил, что будет, если хоть один украинский снаряд упадет на территорию Крыма © Пресс-служба ФСБ РФ / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Население Автономной республики Крым отказалось поддерживать активистов Майдана, и президиум Верховного совета республики постановил провести референдум по статусу региона. Сергей Аксенов, назначенный новым премьер-министром республики, 1 марта 2014 года обратился к президенту РФ с просьбой об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории полуострова. Совет Федерации РФ дал согласие главе государства на использование Вооружённых сил на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. На референдуме, состоявшемся 16 марта, воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. На основании этого местные власти приняли постановление о независимости от Украины, а Путин 21-го числа подписал закон о ратификации договора о присоединении республики Крым и Севастополя к РФ.

Во время пресс-конференции Аксёнов написал в своём Telegram-канале: «Президент ещё раз повторил, что Россия в 2014 году не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев. Это абсолютно очевидный факт, который упорно не желают замечать на Западе. Мы прекрасно помним, как накалялась обстановка на полуострове накануне и после государственного переворота в Киеве. Помним угрозы в адрес крымчан, которые звучали из Киева. И постоянные провокации Украины, которые продолжаются по сей день, и попытки совершения террористических актов на нашей территории — всё это снова и снова доказывает правильность выбора, который сделали народы Крыма. И мы благодарны нашему президенту за то, что он поддержал этот выбор и спас Крым от войны».

Минские соглашения

Зашла речь и о вооруженном конфликте на юго-востоке Украины. «Минск-1»: семь лет — один ответ. Почему они не работают? © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

«Мы вынуждены были что-то делать в 14-м году. Так возник кризис. Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: «Только не военная операция». — «Да-да» — и начал… Результат: окружение (украинских войск — ред.), потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чём? Не хотят исполнять!» — сказал Путин.

В 2015 году украинская армия потерпела сокрушительное поражение, попала в дебальцевский котёл, и у Петра Порошенко, бывшего тогда президентом и верховным главнокомандующим Украины, не было выхода, ему пришлось подписать Минские соглашения, однако, уверены эксперты, выполнять их он никогда не собирался. Путин напомнил, что украинские власти настаивали, чтобы под Минскими соглашениями стояли подписи представителей ЛНР и ДНР, они не хотели, но российская сторона убедила их, а теперь с ними просто отказываются разговаривать, объявляют их террористами и заявляют, что разговаривать с ними не будут.

Путин обратил внимание на то, что написано в проекте закона о переходном периоде, разработанный уже нынешними властями Украины: вместо выборов — военная администрация, вместо амнистии — люстрация, вместо решения политических вопросов — возвращение войск в места постоянной дислокации. По его словам, вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в обществе, президент Украины Владимир Зеленский пришёл к власти и попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, «нациков». Погребинский рассказал, как Зеленский стал заложником партии войны © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

«Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой, идем на всё практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством с учётом того, что они делают? Практически невозможно. Теперь нам говорят: «Война, война, война…». Складывается ощущение, что, может быть, готовят третью военную операцию, и нас заранее предупреждают «не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, вмешаетесь, будете защищать — последуют новые санкции», и готовиться, может, к этому? В целом создают на этой территории «анти-России» с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению», — сказал президент России.

Он задался вопросом, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше?

«Всё время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружений поставлены. А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопросов на Донбассе вооруженным путём, и по Крыму. «Крымскую платформу» зачем поддержали? В кулуарах говорят: «С Крымом всё» — нет, толкают и туда тоже», — заявил Путин.

Новый проект властей Украины «Крымская платформа», по задумке Банковой, направлен на консолидации международных усилий по возвращению полуострова под контроль Киева, однако саммит, прошедший в Киеве 23 августа 2021 года, продемонстрировал, что интерес к теме Крыма и его принадлежности мировую общественность больше не волнует, и ввязываться в авантюры Украины для возвращения полуострова под её юрисдикцию зарубежные политики не собираются. На мероприятие многие страны прислали делегации гораздо более низкого уровня представительства, чем рассчитывали в Офисе президента Украины (из 46 гостей было 14 глав государств и правительств, а также 17 министров). Ангела Меркель, бывшая на тот момент канцлером ФРГ, которая была в Киеве днём ранее, не пожелала оставаться на саммит, президент Франции Эммануэль Макрон тоже отсутствовал, проигнорировали личное приглашение Зеленского президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Зеленский не ожидал: мировые политики выбрали дружбу с Россией вместо «Крымской платформы» © пресс-служба президента Украины

Как признали источники в Офисе президента Украины, западные политики не захотели портить отношения с Россией из-за участия в «Крымской платформе», а источник в партии «Слуга народа» — что и Запад, и украинская элита понимают, что Россия не отдаст Крым, поэтому смысла подобных мероприятий нет.

России-США-Украина

Президенту РФ задали вопрос, совпадают ли его взгляды и взгляды его американского коллеги Джо Байдена на будущее Донбасса и Минских соглашений.

«Будущее Донбасса должны определять люди, которые живут в Донбассе. По-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблема? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями, Россия является посредником, а нас пытаются сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались», — ответил Путин. Жарихин рассказал, как Франция и Германия потребовали капитуляции Донбасса © Владимир Трефилов

На днях и Соединённые Штаты объявили о намерении принимать активное участие в урегулировании внутриукраинского конфликта, но не присоединяясь к «нормандскому формату», хотя Вашингтон всегда был вовлечён в этот процесс, как признавал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.

«Спросите у нынешнего украинского руководства, как им отдаются приказы стрелять на Донбассе. Идёт речь о том, что приказ об ответном огне могут отдавать только генералы, но киевские власти отменили это решение, отдали опять принятие решений на уровень полевых командиров. Как выстраивать будущее? В Минских соглашениях написано, что нужно внести изменения в Конституцию, провести выборы, объяснить амнистию. Также изменения должны быть согласованы с представителями ДНР и ЛНР. Согласованы! Прекрасно помню, потому что принимал участие в выработке этих решений. Так не только не согласовывают, не только не вносят никаких предложений по изменению в Конституцию, а отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса», — отметил Путин.

Корреспондент британской телекомпании Sky News спросила президента, может ли он безоговорочно гарантировать ненападение на Украину и другие государства, а также что Запад не может понять о России и её намерениях.

«Мы, что ли, пришли туда к границам США или границам Великобритании? К нам пришли. И теперь говорят: «Нет, и Украина будет в НАТО». Значит и там будут системы. Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии, вы — и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули — 5 волн расширения НАТО. Вы нам обещали не делать. А нам говорят: «А где это написано на бумажке? Нету? Ну и всё, идите вы подальше. Плевать мы хотели на ваши озабоченности». И так из года в год. Каждый раз мы огрызались: «Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным», — заявил Путин. «Право применить силу». Путин объяснил США и НАТО, чем им грозит молчание в ответ на предложение России © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

31 января 1990 года глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер во время выступления в баварском городе Тутцинге заявил, что НАТО должно отказаться от продвижения в восточном направлении, то есть к границам Советского Союза. 9 февраля госсекретарь США Джеймс Бейкер сказал президенту СССР Михаилу Горбачёву при личной встрече, что если Германия останется в рядах Североатлантического альянса, то его юрисдикция не распространится ни на один дюйм на восток. Спустя год премьер-министр Великобритании Джон Мейджор заверял министра обороны СССР Дмитрия Язова в том, что восточноевропейские государства не вступят в НАТО.

Путин подчеркнул, что действия России будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения собственной безопасности сегодня и на историческую перспективу.

«Мы ясно и чётко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну и чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование — не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного? Как американцы бы отнеслись, если бы мы взяли и на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты?» — сказал он.

Дальнейшее нерасширение НАТО, прежде всего за счёт Украины, — это ключевой пункт проектов Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО, которые заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков передал лично в руки помощнику госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москве 15 декабря. Российская сторона и лично президент Путин предупредили американцев, что затягивание с ответом на представленную инициативу в ситуации, когда напряжённость достигла высшего уровня, грозит военно-техническим ответом Москвы на недружественные действия Запада. Буквально на следующий день поступила информация о договорённости России и США начать переговоры по гарантиям безопасности в январе. «Путин загнал НАТО в угол»: в США предложили ответ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры говорят нам о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Мы готовы на площадке ОБСЕ это обсуждать. Надеюсь, что эта первая позитивная реакция анонсирует о возможном начале работы в ближайшее время, в первых числах января позволит двигаться нам вперёд», — сказал Путин.

Он напомнил, что инициатива назначить официальных представителей для обсуждения вопросов стратегической стабильности, включая и озабоченности России, связанных с нарастанием угрозы со стороны Украины, исходила от Байдена в ходе разговора в режиме видеоконференции 7 декабря. Глава государства, как и пообещал, очень конструктивно и быстро направил предложения России и в США, и в НАТО.

«Мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они нам должны что-то ответить», — заявил Путин.