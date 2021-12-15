Во вторник, 14 декабря, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук задал депутатам украинского парламента своеобразное домашнее задание: прочитать пять книг. Подборка Стефанчука весьма многое может сказать о внешне- и внутриполитическом курсе Украины

Свою инициативу глава парламента посвятил началу всеукраинской акции «Национальная неделя чтения». При этом, как признался Стефанчук, он не только хотел поддержать акцию, но также «побудить всех к чтению ещё чего-то кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ».

«Поэтому предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным «домашним заданием» — рекомендую пять книжек «от спикера», которые просил бы каждого, по возможности, прочитать в ближайшее время», — написал Стефанчук в Facebook.

А дальше перечислил эти книги по порядку.

«1. Григорий Сковорода «Лучшее».

2. Норман Дэвис «Европа. История» (Europe. A History).

3. Михаил Зыгарь «Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.».

4. Борис Джонсон «Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю» (The Churchill Factor. How one man made history).

5. Адмирал Уильям Г. Макрейвен «Заправляйте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а, возможно, и мир» (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world)», — отметил Стефанчук. Возрождение спецхрана: Зачем на Украине восстанавливают одну из худших практик СССР © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Он отметил, что, конечно же, можно было бы предложить народным депутатам больше книг, и заявил, что готовит развёрнутый список книг на летние каникулы. Кроме того, Стефанчук будет ждёт и ответных рекомендаций парламентариев.

«В мой перечень не вошли Конституция Украины и Регламент Верховной Рады Украины, ведь думаю все и без этого должны уже знать их «на зубок», — подытожил Стефанчук.

Список из пяти книг, представленный спикером украинского парламента, весьма красноречив. И он много говорит о том, куда будет двигаться Украина в ближайшее время. А также о том, как окружение президента Украины Владимира Зеленского представляет себе внутреннюю политику.

Антиимперский блок

Первую книгу в списке с полным основанием можно назвать «книгой для галочки». Об этом свидетельствует и аннотация к книге на странице Стефанчука.

«Уникальная возможность перед 300-летием со дня рождения этого гения перечитать его лучшее творческое наследие. Произведения дают понять, кто мы», — гласила эта аннотация.

В общем, книга с произведениями Сковороды дана в честь юбилея философа. А также для чтобы список открывала книга автора, которого можно назвать украинцем. Кому — Non/fiction, а кому — запреты и контрабанда. Что не так с книжным рынком Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Но вот уже вторую книгу в списке сложно назвать случайной.

«Книга для тех, кто хочет познать суть Европы. А также убедить себя, что Украина — это Европа», — гласила аннотация Стефанчука к работе Нормана Дэвиса.

Дэвис — примечательная личность. Этот британский историк известен своей полонофилией. Из-за неё его подвергали жёсткой критике коллеги. Отчасти из-за сомнительной репутации в 1986 году Дэвису отказали в постоянной профессорской ставке в Стэндфордском университете. Против его кандидатуры проголосовали 11 преподавателей исторического факультета, 10 — поддержали Дэвиса и один историк воздержался от голосования. В итоге Дэвис подал в суд на стэндфордского профессора истории Гарольда Кана и 29 его коллег.

А вот в Польше Дэвиса особенно ценят: он награждён государственными наградами Польши, является почётным гражданином Варшавы, Вроцлава, Кракова и Люблина. В 2014 году Дэвис и вовсе получил польское гражданство.

При этом занимался он и Украиной. В снятом в 2003 году по заказу Украинско-канадского исследовательско-документационного центра фильме «Между Гитлером и Сталиным: Украина во Второй мировой войне — Нерассказанная история» Дэвис был одним из комментаторов вместе со Збигневым Бжезинским и рядом других историков.

Этим фильмом «кинематографическая карьера» Дэвиса не исчерпывается. Так, в 2008 году он снялся в латвийском документальном фильме «Советская история», который подвергли жёсткой критике в России.

В общем, книга Дэвиса вряд ли ознакомит украинских парламентариев с непредвзятым взглядом на историю Европы. Зато укрепит их антироссийские и антиимперские (если речь, конечно, не о Британской империи и не о Речи Посполитой) настроения.

Борьбе с империями посвящена и третья книга в списке.

«История российских революции в лицах в период 1900-1917 годов. Книга даст возможность понять, почему Украина — не Россия», — указано в аннотации Стефанчука. Миллионы и не только: почему Украине не выжить без книг из России © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Примечательно, что Родине автора — в России — книгу оценили довольно сдержанно даже в оппозиционных изданиях. Так, в своей рецензии на «Медузе» (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) Галина Юзефович отмечала, что «общая мораль книги прозрачна до невозможности»: в России сейчас такой же семнадцатый год. И если власть будет меньше завинчивать гайки и давать больше свобод, а либеральная общественность — слаженно за эти свободы бороться — в будущем может обойтись без потрясений.

«В принципе, все верно — не поспоришь: и учиться надо, и правильные выводы не помешают. Но 900 страниц, написанных с единственной целью — проиллюстрировать один несложный тезис, — производят впечатление тягостной и утомительной избыточности», — подытоживала в своей рецензии Юзефович.

А вот две оставшиеся книги направлены не только на внутреннюю, но и на внешнюю аудиторию. Они шлют зарубежным партнёрам Украины недвусмысленный сигнал.

Для внешнего и внутреннего употребления

Четвёртая книга в списке — книга действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Великобритания является сегодня одним из основных военных союзников Украины, британские специалисты консультируют и обучают украинских коллег и помогают строить военные базы. Поэтому появление книги Джонсона объяснимо.

«Книга о том, что даже один человек — отважный, гениальный, выдающийся — может влиять на мировое устройство», — указал в аннотации к ней Стефанчук.

Такую аннотацию можно рассматривать не только как попытку подольститься к Джонсону или даже президенту Зеленскому. Эта книга — ещё и рекомендация колеблющимся и теряющим веру в Зеленского членам «Слуги народа». «Эти проклятые русские». В украинском книгоиздании разгорелся ксенофобский скандал © Facebook, Наш Формат

Мотивировать народных депутатов должна и последняя книга из списка. Её автор — адмирал ВМС США в отставке, бывший начальник Командования специальных операций США, организовавший операцию «Копьё Нептуна» по уничтожению Усамы бин Ладена Уильям Макрейвен.

Впервые книга «Заправляйте кровать» вышла в 2017 году. За три года до этого Макрейвен произнёс речь в Техасском университете в Остине. Запись его выступления широко разошлась по миру. Особенно она полюбилась авторам мотивационных видео.

«Если вы заправляете кровать каждое утро, вы выполняете первое задание дня. Это даст вам маленькое чувство гордости и вдохновит на выполнение других заданий. И к концу дня это одно выполненное задание превратится во много выполненных заданий. Заправка постели ещё раз подчеркнёт: маленькие вещи важны. Если вы не можете правильно сделать малые вещи, вы никогда не сможете сделать правильно что-то большое», — начал Макрейвен историю о том, как он тренировался быть «морским котиком».

Таким образом, Стефанчук послал сигнал второму важнейшему военному союзнику Украины — США: украинцам важен опыт американских военных. Кроме того, Стефанчук, очевидно, хочет послать «Слугам народа» сигнал — нужно быть более дисциплинированными.

При этом сама традиция составления списков обязательной к обязательной прочтению литературы весьма популярна в американской армии. Такие списки составляли и составляют командующие родов и видов войск США, начальник штаба армии США.

В этих списках находятся не только специализированные труды по тактике, но и по военной истории (в том числе античной), лидерству, политике. При этом в список могут попасть и работы, критикующие американских военных.

Так, в списке начальника штаба армии США за 2017 год можно найти работу американского журналиста Томаса Рикса «Фиаско: Американская военная авантюра в Ираке».

Подготовка Стефанчуком пока ещё не обязательного списка для чтения для украинских нардепов также показывает, как Офис президента относится к народным депутатам как к военным, которые должны беспрекословно выполнять приказы. По крайней мере такое впечатление могут составить внешние наблюдатели.

Но будут ли народные депутаты выполнять рекомендацию спикера? Многие в этом сомневаются.