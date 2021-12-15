Во вторник, 7 декабря 2021 года, сенатор от штата Миссисипи, республиканец Роджер Уикер допустил применение ядерного оружия для неизбежной победы. Это сообщение взбодрило даже ко всему привыкший американский истэблишмент, наэлектризованный предчувствием священной войны США с Россией за Украину

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Джо Байден переговаривался хоть о какой-то стабилизации ситуации с президентом России Владимиром Путиным, сенатор в интервью телеканалу «Фокс Ньюс» вполне по-молодецки и воинственно залихватски, но с претензией на глубокомысленные размышления так и сказал:

«Военные действия могут означать использование наших кораблей в Черном море и уничтожение российского потенциала, вот что они могут означать. Они могут означать наше участие, я не стал бы от этого отказываться, как не стал бы отказываться и от наших войск на местах. Мы не отметаем мысль об использовании ядерного оружия первыми, мы не считаем, что это случится, но есть определенные вещи, от которых вы не отказываетесь, если хотите быть жесткими. Я считаю: президент должен сказать, что рассматриваются все варианты… Потеря свободной демократической Украины в результате российского вторжения станет переломным моментом для свободной Европы».

Потом сенатора и его офис журналисты всех политических мастей и оттенков бомбили требованиями уточнений позиции. Но Роджер стоял на своем, как скала, на которой для пущей надежности и можно разместить установки для запуска ядерных ракет. Ну, чтобы все видели и боялись возмездия мирового гегемона и града на холме, откуда и исходит сияние подлинной демократии.

Максимум, чего удалось добиться, так это разъяснения, что сенатор не призвал прямо-таки немедленно пулять ядерными ракетами по России в Украине и не описывал реальную подготовку США к войне, а только просто чисто теоритически рассуждал, какой эта война может быть. Потому что хотя власти США действительно и готовы оказывать всяческую помощь украинской стороне в ее противостоянии бурятскому спецназу Кремля, речь о ядерных бомбардировках все же не идет. Во всяком случае, пока.

И на том, как говорится спасибо.

За прошедшие дни кто только не осуждал и не порицал сенатора за излишнюю воинственность. Но начало посольство России в США:

«Подобные высказывания — безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана… Вряд ли непродуманные заявления Роджера Уикера помогут нам выйти из нынешней острой фазы российско-американских отношений. Шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, работающему в законодательном органе США».

Запад наконец изменил подход к Украине. Но России нужно быть начеку © president.gov.ua Тулси Габбард:

«…Любой, кто станет предлагать или хотя бы рассматривать то, что он высказал, как вариант действий, непременно сумасшедший, или социопат, или садист. Он говорит: «Давайте нанесем ядерный удар и таким образом начнем войну, которая уничтожит американский народ, нашу страну, мир и, кстати, украинцев тоже, ради спасения украинской демократии». Да это в буквальном смысле сумасшествие!…Это же не просто пустые слова, ведь есть последствия, когда руководители нашей страны, влиятельные люди в нашей стране заговаривают о том, что, например, рассматривают возможность первыми нанести ядерный удар! Это напрямую подрывает нашу национальную безопасность, это создает непосредственную угрозу для американского народа, для нашей страны и для мира».

Но если этот инцидент можно считать исчерпанным, то общая проблема все равно остается. Во-первых, все же настораживает то, что другие американские верхи, принимающие решения, не среагировали на выпад сенатора. А это серьезно. Ведь современная военная доктрина США, кроме прочего, основана на главной стратегической установке — наступательного ядерного сдерживания. И она:

а) предполагает понятие «расширенного ядерного сдерживания», означающего размещение американского ядерного оружия в странах, не имеющих своих ядерных сил;

б) дает США право инициативно применять ядерное оружие в первом ударе даже в том случае, если не происходит агрессии против страны.

И сенатор Уикер, получается, предлагает допустить применение «ядерного сдерживания» именно сегодня, в момент обострения российско-американских отношений из-за Украины, ее Донбасса. А он между прочим не простой сенатор, а член комитета Сената по вооруженным силам. И он уверен: «Мы совершаем ошибку, когда отметаем какие-то идеи. Я буду надеяться, что президент не станет исключать возможность такого варианта».

Во-вторых, ситуация точно показывает, до какого накала в США дошла борьба между «ястребами войны» и «голубями мира». Такая возня традиционна для любой страны. Однако в случае с США она отягощается тем, что в этой стране, по мнению ее руководителей, находится первый ядерный потенциал планеты, что переполняет гордостью многих американцев, подверженных пропаганде о всемогуществе их страны. Но, как справедливо заметила экс-конгрессменша Габбард, это ничего не решает и никаких преимущество США не дает, ибо в огне ядерной войны сгорят все — победителей не будет.

В-третьих, заявление сенатора — это еще и подтверждение борьбы, которая идет внутри так называемого «глубинного государства» в США. И не только политическая: между демократами и республиканцами, властью и как бы оппозицией. Гораздо важнее то, что противостоят друг другу различные финансово-промышленные группировки и транснациональные корпорации.

Одни из них основываются на экономическом потенциале США, другим важнее глобалистские установки и им плевать на американскую и любую другую государственность. Но и те, и другие которые выпускают на арену своих политических лоббистов, которые и могут довести ситуацию до прямого столкновения в США с выходим на внешний контур. Ну, чтобы проблемы внутри США решить за счет «маленькой победоносной войны в Албании». Как в знаменитом фильме «Хвост виляет собакой».

А сенатор Уикер — типичный представитель военно-промышленного комплекса США, которому только дай повоевать, ибо там его прибыль. Еще российское посольство обратило внимание всех на то, что в штате Миссисипи, который представляет законодатель, расположены отделения «Lockheed Martin», «Northrop Grumman», «Raytheon», «General Atomics» и другие мастодонты ВПК. Вот посольство справедливо и поинтересовалось: «Чьи интересы продвигает сенатор, призывая к войне — украинцев или ВПК США? Разве можно позволить, чтобы интересы наживы на производстве вооружений доминировали над стремлением народов обезопасить себя от угрозы ракетно-ядерной войны?».

Это хороший вопрос, но ответ на него находится в расхристанных и разбалансированных США.

И, наконец, в-четвертых, и воинственные «ястребки», и примирительные «голубицы» хотят власти и претензии на нее, равно как свою политическую раскрутку начинают на очень опасной теме — ядерной войны. И тем самым десакрализируют страшную тему, вводят ее в обыденный обиход, превращают в предмет банальных толковищ и выяснений отношений, таким образом делая ее нестрашной. А так можно и доиграться до опасного снижения чувства опасности перед войной, которая обязательно закончится не победой, а глобальной катастрофой.

И если 70-летний сенатор Роджер Уикер — как бы уходящая политическая натура (хотя 79-летний президент Байден и 75-летний его заклятый враг экс-президент Дональд Трамп могли бы поспорить), то 40-летняя Тулси Габбард — фигура на вырост. Политический, разумеется.

Габбард уже зарекомендовала себя как в высшей степени компромиссная фигура, которая вполне подходит для примирения страстей в США. С 22 января 2013 по 28 февраля 2016 года Габбард была вице-председателем Национального комитета Демократической партии, но сложила с себя полномочия, чтобы поддержать кандидатуру сенатора-социалиста Берни Сандерса на роль кандидата Демократической партии на президентских выборах в США в 2016 году. Тогда она проголосовала за Хиллари Клинтон.

Но когда Хиллари проиграла Трампу, то Габбард встретилась с победителем и чуть не заняла при нем важный государственный пост — или постоянного представителя США при ООН, министра обороны или даже госсекретаря. Потому что Габбард, как и Трамп, критиковала Барака Обаму, осуждала американскую интервенцию в Сирии и Ливии и занимала жесткую позицию по вопросу иммиграции (не пускать и гнать всех взашей). Лоббировал ее интересы «главный стратег» команды Трампа — Стивен Бэннон.

Но тогда не срослось. И уже в январе 2019 года Габбард объявила, что намерена участвовать в следующих президентских выборах, прошла праймериз в октября того же года, но 19 марта 2020 года вышла из гонки и поддержала кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена. Байден победил, но и Габбард не в убытке: она смогла невероятно повысить свою узнаваемость, благодаря нетипичной для демократической партии антивоенной повестке, лояльному отношению к связам с Россией и чисто трамповской нелюбви к «вашингтонскому болоту».

Теперь Габбард — вполне перспективная фигура, которая, как видим, работает на стыке позиций двух главных американских партий, что может сделать ее кандидатуру привлекательной и для республиканцев, и для демократов.

Кроме того, у Габбард есть и друге качества, которые полностью вписываются в современные мейнстримы и тренды новой этики, всепоглощающей толерантности и политкорректности и гендерных исканий.

После рвавшихся в президенты Сары Пэйлин и Хилари Клинтон, нынешних вице-президентши Камалы Харрис и спикерши Палаты представителей Нэнси Пелоси (третей в очереди на пост президента США в случае его смерти) Габбард — пятая из женщин, кто так близко подобрался к посту главы США в новейшей их истории. И в этом плане она гендерно привлекательна.

После президента Барака Обамы и уже упомянутой выше вице-президентши Харрис Габбард — метиска, ее мать — белая, но отец — самоанско-европейского происхождения, натурализован как гражданин США в 1 год. К тому же, как выходец из Гавайев Обама, Габбард — тоже островная, она родилась в Американском Самоа — невключенной территории США в Тихом океане, но первую политическую карьеру сделала именно на Гавайях, которые и дали ей путевку в жизнь.

Посольство России назвало безответственным заявление США о ядерных бомбардировках © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Махатму Ганди и обозначает свой духовный путь, как «карма-йогу и бхакти-йогу».

А еще Тулси Габбард, — профессиональная военная, подполковник, что значительно повышает цену ее антивоенным эскападам. С 2003 года она служила добровольцем в Национальную гвардию Гавайской армии, а в 2004-м — отказалась от мандата гавайского депутата и пошла добровольцем в Ирак, где в течение года служила в медицинском полку армии США. В марте 2007 года с лучшим результатом среди всего выпуска, став первой женщиной в истории этого вуза, добившейся такого, закончила Офицерскую школу Алабамской военной академии. И первой американской женщиной в погонах получила кувейтскую военную награду за то, что вместе со своим взводом отправилась на Ближний Восток, где сначала участвовала в миссиях по обеспечению безопасности, а затем служила инструктором по начальной военной подготовке Кувейтской национальной гвардии.

Габбард так же поддерживает легальность абортов и легализацию однополых браков, выступает против политики военного вмешательства США в дела суверенных государств, не приемлет Транстихоокеанскоей партнерство (Trans-Pacific Partnership — TPP), которым США хотят привязать к себе это регион, призывает к восстановлению закона Гласса-Стиголла, сильно ограничивающего права и возможности всесильных коммерческих банков. В 2017 году тайно посетила Сирию и встретилась с сирийским президентом Башаром Асадом, за что ее чуть не распяли дома.

Как уже было сказано, выступает за нормализацию отношений с Россией, за что ее нещадно критиковала, в частности, Хиллари Клинтон, называя «фавориткой Кремля». В ответ Габбард назвала Клинтон «королевой разжигателей войны», «воплощением коррупции» и «олицетворением гнили, разъедающей Демократическую партию», а потом подала иск о клевете, требуя от Хиллари в качестве компенсации морального вреда 50 млн. долл. Огромная часть американцев за это аплодировала Тулси практически стоя.

И сегодня обе традиционные партии США — на кадровом и в значительное мере идеологическом распутье, испытывая дефицит и людей, и идей. Байден и Трамп — стары и растеряли свою популярность, потому что Америка при них продолжает сдавать позиции, вызывает недоверие к себе и транжирит страх, который испытывали в мире при упоминании могущества «града на холме». И в таких условиях Тулси Габбард может как стартовать и пойти вверх, до самого олимпа, так и стать жертвой «глубинного государства» и «вашингтонского болота», которые ее как вытолкнули, так и затянут в пучину обратно.

Но присмотреться к «девушке» стоит. Потому что она — «голубица мира» хотя бы на словах. И не боится «ястребов войны». Во времена всемирного военного психоза это дорогого стоит. Тем боле, что сегодня и президент Байден объективно на стороне Габбард.