Шампанское Пельтцер и брак с внуком Маяковского: Татьяне Кравченко — 68 лет

Актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России Татьяна Эдуардовна Кравченко отмечает 68-ой день рождения. История артистки, порой комичная, а временами очень трагичная, сама могла бы стать сценарием для нового фильма

Семья

Байден уступил МакSим: Google назвал топ-10 персон года на Украине © CC0, Pixabay Василия Токарева и Эмилии Карлаш. Мать Татьяны была на тот момент простой табельщицей, а отец — коммунистом и партийным чиновником, однако мужчина уже состоял в браке, где были другие дети. В скором времени мужчина скончался от онкологического заболевания.

Какое-то время Карлаш жила вдвоем с дочерью, но еле сводила концы с концами и в итоге вступила в брак с Эдуардом Яковлевым, в итоге будущая знаменитость стала Татьяной Эдуардовной Яковлевой.

У пары родилась еще и общая дочь, о которой Кравченко до сих пор отзывается почти всегда негативно, приводя примеры, как младшая сестра издевалась над ней, сваливая на нее все свои грехи, за которые Татьяну потом серьезно колотили.

Понимание происходящего к будущей актрисе пришло только в старших классах школы, когда она узнала, что Эдуард ей не родной отец.

Театр и кино

В 1970-м Кравченко попыталась поступить на химфак Донецкого государственного университета, но не прошла по конкурсу. Через год она решила попытать счастья в том, чего действительно хотела, и с первого раза поступила в Щепкинское училище в Москве, а еще через год перевелась в Школу-студию МХАТ.

Кстати, во время обучения будущая знаменитость много сил потратила на то, чтобы избавиться от характерного донецкого акцента, чего требовали преподаватели, однако спустя десятилетия акцент все же ей пригодился, когда она получила роль в украинском сериале «Сваты».

На выпускном Кравченко присутствовал режиссер Марк Захаров, который так впечатлился ее игрой, что тут же предложил ставку в «Ленкоме». Работавший там актер и режиссер Олег Янковский посоветовал Татьяне заменить ее слишком распространенную фамилию на псевдоним.

«Моя настоящая фамилия — Яковлева, но когда я поступила в «Ленком», Янковский посоветовал взять какую-нибудь другую — мол, актеров Яковлевых слишком много. Вот я и взяла фамилию своей прабабушки — Кравченко», — вспоминала артистка.

Первую главную роль в театре Кравченко исполнила в спектакле о коммунистической жизни советского человека, поставленном по пьесе Михаила Шатрова «Мои Надежды». За эту работу Моссовет поощрил артистку однокомнатной квартирой на «Войковской».

Кстати, играла в этой постановке и уже очень популярная на тот момент Татьяна Пельтцер, которая позже сыграла в судьбе Кравченко не последнюю роль.

Старшая коллега подсказывала юной Кравченко, как лучше поступать в той или иной ситуации, делилась профессиональными знаниями, а по слухам, даже помогала с дочерью.

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«Когда открывала божественный напиток, пробка сделала «бух» и улетела куда-то. Конечно, я поискала ее, но не нашла. Выпила бутылочку и спокойно уснула. Просыпаюсь, а надо мной стоит Татьяна Ивановна и держит пробку! Оказывается, улетела она прямо к входной двери, и когда Пельтцер заходила, наступила на нее. Я кинулась извиняться, но Татьяна Ивановна рассмеялась и сказала: «Молодец! Так держать!», сдобрив фразу крепким словцом», — вспоминала Кравченко.

Молодая актриса осталась верна «Ленкому», сыграв в нем более 30 ролей, но славу, причем позднюю, ей все же принес кинематограф. Первая дебютная роль в кино артистке досталась в 1977 году в картине «Приезжая».

Потом были эпизодические роли в «Восьмом чуде света», «Грибном дожде» и «Опасно для жизни». В 90-ые актриса снялась еще в «Русском чуде», «Ширли-мырли», «Не валяй дурака…», «Моей прекрасной няне», «Сукиных детях» и «Питер FM», всего в фильмографии Кравченко более сотни фильмов.

Между тем, самым удачным для нее и, принесшим настоящую известность, стал украинский сериал «Сваты», где она перевоплотилась в Валюху Будько — любимицу миллионов поклонников по всему миру. По признанию актрисы, Валюха очень похожа по характеру на ее мать, с которой у Кравченко так и не сложились отношения.

Личная жизнь

В «Ленкоме» Кравченко, как и многие другие актрисы театра, влюбилась в коллегу Александра Абдулова, однако он не ответил ей взаимностью. Зато ответил художник-постановщик Школы-студии МХАТ Владимир Лавинский.

Его мать плохо относилась к новоиспеченной невестке в лице Кравченко, так как считала, что та вышла за ее сына только потому что он внук поэта Владимира Маяковского.

Вскоре брак распался, правда причина тому была совсем другая: Татьяна забеременела, а супруг отправил ее на аборт, мотивировав это тем, что они еще слишком молоды, да и он не готов к отцовству.

«Куклы пластиковые»: Лорак в компании Ротару и Киркорова вызвала гнев публики © Филипп Киркоров/Инстаграм Дмитрий Гербачевский. В этот раз союз просуществовал куда дольше — 6 лет, у супругов родилась дочь Анна, но сохранить отношения паре все же не удалось.

Как позже рассказывала актриса, виной тому было рукоприкладство мужа, так что развод был вопросом времени.

С тех пор Кравченко решила больше не строить отношений, а посвятить все свое время единственной дочери. Анна Горбачевская получила образование дизайнера, закончив Национальный институт моды. Известно, что сейчас 35-летняя дочь актрисы живет и работает в Москве, но семью пока не создала и внуков матери не подарила.

Кстати, помогает Кравченко не только собственной наследнице, еще у артистки есть крестница Нина, которой звезда не только уделяет много времени, но и оплачивает дорогое лечение. А еще звезда «Сватов» как-то выручила коллегу по сериалу Олесю Железняк, дав ей денег на операцию коту.

Из последних новостей, касающихся Кравченко, есть сразу две хорошие: уже совсем скоро на экраны выйдет 7 сезон «Сватов», а еще актриса совместно со Стасом Садальским сыграет в новом спектакле «Гвоздь сезона».