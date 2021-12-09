Во вторник, 7 декабря, стало известно, что киберполиция Украины возбудила дело против сайта «Миротворец» в связи с размещением на нем персональных данных. Так полицейские отреагировали на просьбу украинского омбудсмена Людмилы Денисовой

О деле против «Миротворца» сообщило «Суспільне». Изданию об этом сообщила сама Киберполиция в ответ на запрос издания.

«Расследование ведётся по статье 182 Уголовного кодекса Украины — «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Максимальная санкция этой статьи — арест до шести месяцев или лишение или ограничение свободы до пяти лет», — говорилось в сообщении на «Суспільном». Писатель-фантаст Фаина Савенкова: Половина моей жизни — это война в Донбассе © gtrklnr.com

Согласно информации «Суспільне», уголовное дело Киберполиция возбудила после обращения уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Та в начале ноября обратила внимание на историю на тот момент 12-летней писательницы Фаины Савенковой, которая попала на «Миротворец» после видеообращения к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе.

Денисова призвала Нацполицию и Службу безопасности Украины сделать всё возможное для удаления информации о несовершеннолетних с «Миротворца».

Само руководство сайта к Денисовой прислушиваться не стало. И вот в отношении «Миротворца» возбудили уголовное дело. Впрочем, это не означает, что сайт закроют. Тем более, за свою почти уже восьмилетнюю историю «Миротворец» получил культовый статус среди украинских радикалов.

Неличные данные

В октябре сама Савенкова после новостей о том, что её данные разместили на «Миротворце» обратилась уже к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я хочу, наверное, обратиться к президенту Украины, чтобы этот сайт закрыли, чтобы поскорее остановить войну… Я хочу, чтобы войны никогда не было не только у нас, в нашем регионе, но и вообще никогда и нигде ее не было», — заявила она тогда в интервью РИА Новости.

При этом Савенкова отметила, что не понимает, за что её внесли в базу сайта.

«Я думаю, что это (личные данные — Ред.) незаслуженно разместили. Потому что, когда я читала сам сайт, я даже не поняла за что меня разместили… Потому что я писатель, драматург, фантаст… Даже не понимаю сама», — рассказала она.

По словам писательницы, ей немного страшно, что её внесли в базу скандально известного сайта, но «всё-таки больше было неприятно». На самом сайте Савенкову назвали «жертвой психологического насилия и российско-террористической пропаганды».

«Систематически используется российской пропагандой и террористическими организациями в политических провокационных целях с целью разжигания ненависти к Украине и ее гражданам. С целью проведения информационных акций против Украины при содействии МИД РФ и спецслужб России неоднократно вывозилась на территорию страны-агрессора», — указывается в до сих пор размещённой на сайте информации. «На Украине брат идет на брата»: мэр Полтавы попал на «Миротворец» © poltava.depo.ua

При этом на «Миротворце» подвергли сомнению, что Савенкова — писательница.

«Называет себя прозаиком, драматургом, и фантастом! На самом деле распространяет фейковую информацию и собственные домыслы. Член т.н. «союза писателей ЛНР». Участвовала во всевозможных конкурсах писателей в РФ. Указывает местом проживания «Новороссию», — перечислялись на сайте «грехи» Савенковой.

Сама Савенкова в интервью РИА Новости среди прочего отметила, что многим людям, так же, как и ей, неприятно, что их личные данные где-то размещают. На вопрос о том, может ли публикация данных угрожать жизни, сама Савенкова ответила утвердительно.

«Думаю, что да», — заявила она.

И Савенкова права. Сама история «Миротворца» — довольно мрачна.

Кровавое шапито

Сайт «Миротворец» появился в августе 2014 года по инициативе Антона Геращенко, который в то время был внештатным советником министра внутренних дел Украины. Спустя пять лет сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Эдуард Матюха, который успел побывать «народным мэром» Горловки заявил: «Миротворец» основали с его подачи.

«Очень удачная была идея создать с моей подачи, не буду скромничать, сайт «Миротворец» и включить [меня] на этот сайт, когда я был ещё народным мэром — это сделало меня героем на две республики (ДНР и ЛНР — Ред.)», — заявил он в 2019 году в комментарии программе «ТСН. Тиждень».

Официально информацию для сайта собирала группа волонтёров под руководством Георгия Туки. При этом использовались не только открытые данные в соцсетях, но и результаты фишинга и взломов, а также данные из закрытых баз. Последние, как подозревали многие, предоставляли украинские силовики, негласно сотрудничающие с сайтом.

Угодившая в базу скандального украинского сайта «Миротворец» девочка обратилась к генсеку ООН © dan-news.info Олег Калашников и писатель и журналист Олесь Бузина. Данные, в том числе и адрес, Калашникова появились на сайте 13 апреля 2015 года. Спустя два дня — 15 апреля — он был застрелен в подъезде своего дома.

Накануне — 14 апреля — на сайте появились личные данные, в том числе и адрес, Бузины. Спустя два дня — 16 апреля — Бузина был застрелен у своего дома во время утренней пробежки.

Убийства Калашникова и Бузины сопровождались сообщениями официального аккаунта сайта на платформе Twitter об «успешном выполнении боевого задания агентом «404».

Сам же Тука заявил, что сайт продолжит публиковать личные данные людей.

«Мне все равно, где их убили. По поводу позволено или не позволено (публиковать адреса — Ред.) — пусть люди, подозреваемые в сепаратизме и терроризме, обращаются в суд. И если бы я мог, я бы предоставил адреса Бойко, Бондаренко, Хомутынника (бывших депутатов из Партии Регионов — Ред.) и прочей мрази, если бы знал», — заявил Тука в комментарии украинским «Вестям» 17 апреля.

Власти Украины на деятельность «Миротворца» попросту закрыли глаза. Западные союзники сайт просто не замечали. Однако в мае 2016 года сотрудники сайта совершили ошибку.

«В ближайшее время на сайте Миротворец будут опубликованы полные данные об украинских и иностранных журналистах, прошедших «аккредитацию» в ДНР. Таких — более 7 тысяч», — сообщил тогда куратор сайта Геращенко, бывший уже народным депутатом.

Если бы речь шла о российских журналистах, Запад бы продолжил хранить молчания. Но 7 мая на сайте обнародовали личные данные и западных журналистов. 11 мая посол ЕС на Украине Ян Томбинский призвал украинскую власть скрыть личные данные журналистов из открытого доступа.

Томбинского проигнорировали. Тогда в СБУ обратилась уполномоченная парламента по правам человека Валерия Лутковская. Тем временем к генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду по поводу «Миротворца» обратилась Международная федерация журналистов (IFJ). Осудил публикацию личных данных сотрудников СМИ и Комитет защиты журналистов (CPJ). Журналист попал на «Миротворец» за требование расследовать работу «Миротворца» © Facebook

Данные журналистов «Миротворец» не удалил. Вместо этого с сайта удалили ссылки на партнёрство с МВД, СБУ и другими силовыми структурами (эти ссылки были на сайте с момента его сонования). А сам Геращенко потребовал в обращении к главам МВД, СБУ и генеральной прокуратуры закрыть открытое благодаря Лутковской дело в отношении сотрудников «Миротворца».

Сайт продолжил действовать. Более того, туда стали попадать противники украинской власти из числа парламентской оппозиции. Так, на «Миротворец» внесли даже Юлию Тимошенко, которую весьма сложно обвинить в «работе на Россию».

С приходом Зеленского к власти сайт не закрыли. Власти ссылались на то, что это не в их компетенции. Когда в октябре 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала Верховную Раду закрыть «Миротворец», бывший тогда спикером парламента Дмитрий Разумков отметил: это не дело парламента.

«Парламент у нас не может привлекаться к таким процессам — закрывать как информационные, так и другие сайты. У нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они и нужны Верховной Раде», — отметил Разумков.

При этом он призвал руководство сайта действовать в рамках законодательства Украины.

В общем, сама история «Миротворца» позволяет предположить: сайт не закроют, тем более сегодня, когда президента Владимира Зеленского и его окружение оппозиция обвиняет в «работе на Россию».