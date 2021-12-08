США представили новую стратегию по борьбе с коррупцией в международном масштабе: администрация Байдена декларирует намерение усилить борьбу с этим разлагающим мир явлением. Впрочем, как свидетельствует пример Украины, созданные Вашингтоном структуры не слишком хорошо преодолевают коррупционные схемы, но служат элементом контроля политических элит

Также нельзя забывать, что президент США Байден и сам имеет отношение к серьезному злоупотреблению такого рода, тесно связанному с Украиной.

Обнародованный Белым Домом документ предусматривает дополнительные меры, призванные препятствовать использованию «американской и международной финансовых систем для сокрытия и легализации коррупционных доходов», в частности — проведение ревизии критериев оказания помощи правительствам других страны с целью повышения успешной борьбы с коррупцией и подотчетности получателей помощи. Антикоррупционная деятельность будет поставлена чуть ли не во главу угла для американских дипломатов. Кроме того, на этой неделе планируют объявить о новых санкциях против лиц, участвовавших в действиях, «подрывающих демократические институты по всему миру» такие как коррупция, репрессии, организованная преступность и нарушение прав человека. «Коррупция и нестабильность»: «Таймс» не видит Украину в НАТО © пресс-служба президента Украины

Антикоррупционные органы, созданные под эгидой США в Украине

За 8 лет, прошедшие после Майдана, в Украине создана широкая сеть антикоррупционных органов: национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Высший антикоррупционный суд (ВАКС), Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК). Роли должны были распределяться следующим образом: НАБУ разыскивает коррупционеров, САП открывает уголовные дела и юридически сопровождает их, антикоррупционный суд — выносит приговоры. А в НАПК все украинские чиновники должны подавать электронные декларации, которые призваны отражать имеющееся у них имущество, чтобы сверять соответствие доходов и расходов.

Все, казалось бы, было гладко на бумаге. Впрочем, на деле возглавляемые ставленниками Запада ведомства оказались полностью бессильными в преодолении одной из главных проблем украинского государства. Согласно судебной статистике, из 55 приговоров, вынесенных за время после 2014 года за коррупционные дела, 29 — оправдательные. Госслужащий наиболее высокого ранга, отправившийся за решетку в течение этого года — лишь глава районной администрации в Хмельницкой области. Остальные — сельские главы, местные следователи в полиции и прочие «мелкие сошки», которые вовсе не играют определяющую роль в существующей системе. Победила коррупция. Украине негде хранить оружие из США © РИА Новости, Саид Закерия / Перейти в фотобанк

Провал в деле борьбы с коррупцией

За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили менее 500 тыс. грн, в т. ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. То есть борцы с коррупцией вернули бюджету в сотни раз меньше денег, чем было затрачено на их зарплату. Правда, в НАБУ заявляют, что в результате их усилий в 2021 году они отобрали у нечистоплотных чиновников 1,85 млрд грн. Но на деле конфискованных средств, возвращенных в бюджет, насчитывается лишь 9,6 млн грн, то есть всего 0,5 %.

Наиболее знаковые расследования против топ-чиновников, разворовавших бюджет, успешно разваливались, и никто за злоупотребления всерьез не ответил. Это, к примеру касается «рюкзаков Авакова», поставок устаревшей и непригодной техники в ВСУ Пашинского, воровства в «Укроборонпроме» семейства Свинарчуков-Гладковских, многочисленных злоупотреблений властью и служебным положением со стороны экс-президента Порошенко и его окружения. НАБУ, сопровождавшее процесс по угольной схеме «Роттердам+», где предположительно «замазаны» Ринат Ахметов и Петр Порошенко в итоге полностью его развалило. Ничего не делается и для разоблачения махинаций со стороны Зе-команды: разнообразных теневых схем на таможне, расхищением бюджета на «Большом строительстве», на закупках масок и вакцин от коронавируса и т.п. Нельзя же считать выдающимся успехом посадку закарпатского судьи за взятку в 2000 грн!

Руководители антикоррупционных структур занимались различными склоками, интригами, политической борьбой против оппонентов внешнего управления и сами часто нарушали законы страны. Впрочем, с подачи Вашингтона их полномочия только увеличивались. Так, благодаря принятому несколько месяцев назад монобольшинством закону, НАБУ превратили в экстерриториальный орган, на который не распространяются украинские законы с беспрецедентными возможностями собирать информацию про любого человека в стране без судебного ордера, поскольку для отмазки всегда можно сказать, что данный субъект либо подозревается в коррупции, либо может быть связан с коррупционером. Запад получил на Украине (руками проголосовавших за это народных депутатов) спецслужбу, работающую на средства украинских налогоплательщиков, но в своих интересах. «Коррупция у них в ДНК»: в ГБР пожаловались на Арахамию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Причастность Байдена к коррупционным злоупотреблениям

Нельзя при этом не вспомнить, что президент США Джо Байден, чья команда активно продвигает антикоррупционную повестку и сам имеет внушительный коррупционный шлейф, связанный с Украиной. Речь, конечно, идет о его сыне Хантере, который получал регулярные переводы с весны 2014 года по осень 2015 года на общую сумму 3,1 млн долларов за покровительство фирме Burisma, принадлежащей экс-министру экологии Украины Злочевскому.

Порошенко, стремясь отобрать его активы в свою пользу, поручил вести разработку незаконных действий Burisma генпрокурору Виктору Шокину. ГПУ имела достаточно доказательств для посадки экс-министра за решетку и конфискации его активов, поэтому для защиты своих интересов Злочевский нанял внушительную группу западных лоббистов, в числе которых был и Байден-младший Хантер. Расследование Шокина грозило вывести следователей на Байдена-старшего, что, конечно, нанесло бы по его политической репутации серьезный удар. Поэтому нынешний хозяин Белого дома сработал на опережение, потребовав уволить нелояльного генпрокурора, шантажируя руководство Украины непредоставлением кредита от МВФ в размере 1 млрд долларов.

Именно закрытие уголовных дел против Злочевского и Burisma и являлось условием назначения нового генпрокурора Юрия Луценко. Далее дело Burisma было передано в НАБУ, где успешно кануло в лету. Позже история с шантажом президента Украины вскрылась в ходе «пленок Деркача», продемонстрировавших глубину зависимости страны от Вашингтона. Порошенко все его распоряжения послушно выполнял, попросив прислать человека из Вашингтона для кураторства над ГПУ. Но главным условием для украинских властей было прекращение «дела Burisma» как такового.

При Зеленском попытки реанимации данной истории в контексте приближавшихся выборов предпринимал представитель Дональда Трампа Руди Джулиани. Трамписты пытались договориться с Зе-командой, но безуспешно. Демократическая партия США сумела существенно затормозить расследование грязных дел Байдена с помощью первого генерального прокурора времен Зеленского Руслана Рябошапки. Он мог попытаться замести следы преступления и, возможно, уничтожить какие-то бумаги, о чем свидетельствуют его слова, сказанные в ноябре 2019 года об отсутствии «дела Бурисмы».

Вследствие победы Байдена репрессии обрушились уже на тех, кто обнародовал подробности преступных делишек его семьи. Впрочем, если в 2024 г действующий лидер США потерпит поражение на очередных выборах, то пыль с архивов этой темной истории могут сдуть в очередной раз.

Что же касается нынешних антикоррупционных инициатив, то в свете прошлого хозяина Белого Дома, они отдают полнейшим лицемерием. Это все равно, что пчелы будут сражаться против меда, или коровы — против молока. Преодоление коррупции вовсе не является целью. Вашингтон поднимает на щит данный жупел и использует разветвленную сеть подконтрольных структур, чтобы получать компромат в отношении элит и с его помощью заставлять их работать в своих интересах. Пример Украины здесь более чем показателен.