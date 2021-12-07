В понедельник, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский передал Вооружённым силам новое вооружение. Военно-морским силам достались два американских патрульных катера типа Island. Однако скоро силовики получат и катера, построенные на Украине. Притом построенные аграриями

Передача вооружений прошла в честь дня Вооружённых сил Украины.

«Сегодня здесь и в других регионах Украины Вооружённым силам Украины будет передано около сотни единиц оружия и военной техники», — заявил 6 декабря в Харькове на площади Свободы президент Владимир Зеленский. Американский «корабль-хакер» прибыл в Черное море для коварного удара по России - СМИ © U.S. Navy photo by Photographer Mate 2nd Class Sarah Bir

В Харькове армии передали сертификаты на бронированные автомобили «Козак-2М1», танки Т-64 и бронетранспортёры БТР-4.

На другом конце Украины, в Одессе, в этот день прошла церемония включения в состав Военно-морских сил американских патрульных катеров Island и передача сертификатов на катера этого типа и автомобили Hummer. Одесские соседи ВМС — Государственная пограничная служба — вряд ли будет завидовать военным морякам. Ведь на 9 декабря запланирован спуск на воду первого из катеров, предназначенных для украинских пограничников, а в январе 2022 года должно начать обучение украинцев французскими специалистами.

Всего пограничники получат 20 катеров. 15 из них произведут во Франции, а 5 — на Украине. И создадут украинские катера на верфях аграриев.

Что за катера?

О закупке Украиной военных катеров у Франции стало известно в ноябре 2019 года. Тогда, 19 ноября, в Париже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер во время выставки Milipol подписали соответствующий контракт.

Как заявил Аваков, предложение французской компании ОСЕА было наиболее экономически выгодным для Украины. При этом Франция предложила комплексный подход кредитного финансирования и частичную локализацию, 25% производства, на Украине.

«Каждый четвертый корабль будет изготовлен на Украине… Ориентировочно, это будет один из николаевских заводов, мы сможем возродить производство катеров с алюминиевым корпусом. Надеемся, что после этого контракта мы на постоянной основе будем производить катера на николаевском заводе», — заявил Аваков.

А его заместитель Сергей Гончаров заявил, что 32-метровые французские катера — это среди прочего и «новейшие тенденции в производстве».

«Алюминиевые корпуса дают меньшую осадку, то есть суда могут работать на мелководье. Это экологичный материал и его можно длительное время эксплуатировать», — отметил Гончаров.

Стоимость контракта составила €136 млн. Украина одобрила сделку с Великобританией о покупке списанных военных кораблей © shipshub.com

«15% мы платим сразу из государственного бюджета. И 85% — это специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами. Контракт включает в себя закупку катеров, обучение персонала и техническое обслуживание», — рассказал Аваков.

Позже на Украине сообщили, что французы решили базово комплектовать свои катера украинскими надувными лодками с жёстким корпусом марки Brig. В декабре 2020 года Франция заложила первые корпуса катеров. За пять месяцев до этого стало известно, кто будет производить французские катера на Украине.

«В контракте между ГПСУ и французской компанией ОCEA прямо прописано изготовления 5 кораблей из 20 на украинском предприятии. Исходя из анализа в настоящее время, французские партнеры остановили свой выбор на компании «Нибулон», которая находится в Николаеве», — сообщил в июне 2020 года Аваков.

Спустя месяц, в июле, на судостроительном заводе «Нибулон» был подписан украино-французский контракт по проекту усиления системы морской безопасности и охраны границы Украины. Прошёл ещё год с небольшим и вот: 30 ноября 2021 года французская OCEA и украинский «Нибулон» — подписали контракт о строительстве в Николаеве пяти катеров для нужд Госпогранслужбы Украины.

Со стороны OCEA соглашение подписал директор по закупкам Гонзак Деланой, со стороны «Нибулона» — директор ООО «Судостроительно-судоремонтный завод «Нибулон» Богдан Музыка. «Нибулон» прежде всего известен как аграрная компания. Но оставаться в стороне от судостроения она не могла.

Днепр заставил

В четвёртой книге своей «Истории» древнегреческий историк Геродот называл Днепр (Борисфен) одной из самых больших рек Скифии после Истра (Дуная).

«Эта река, как я думаю, не только из скифских рек наиболее щедро наделена благами, но и среди прочих рек, кроме египетского Нила (с Нилом ведь не сравнится ни одна река). Тем не менее, из остальных рек Борисфен — самая прибыльная река: по берегам её простираются прекрасные тучные пастбища для скота; в ней водится в больших количествах наилучшая рыба; вода приятна на вкус для питья и прозрачна (по сравнению с водой других мутных рек Скифии). Посевы вдоль берегов Борисфена превосходны, а там, где земля не засеяна, расстилается высокая трава. В устье Борисфена само собой оседает несметное количество соли», — описывал Геродот Днепр. «Обучают офицеров, отрабатывают навыки захвата судов». Кто вооружает Украину © Facebook, ВМС ЗС України

Скифов сложно назвать великими мореплавателями и покорителями рек. Так, один из семи мудрецов Древней Греции скиф Анахарсис говорил, что плывущие в кораблях — на четыре пальца от смерти (именно толщиной в четыре пальца делались корабельные доски), а самыми безопасными судами из длинных военных или широких торговых он считал вытащенные на сушу.

Но вот пришедшие на эти земли славяне и викинги по достоинству оценили и судоходные свойства Днепра. Именно по Днепру пролегал судоходный путь «из варяг в греки». Как писал академик Дмитрий Лихачев, этот торговый путь «был в Европе наиболее важным вплоть до XII века, когда европейская торговля между югом и севером переместилась на запад».

После длительного периода забвения — уже при Российской империи — Днепр снова ожил и стал одним из важнейших торговых путей. Да и в советское время Днепр оставался важной транспортной артерией. Но всё изменилось с независимостью Украины. Река начала пустеть. Долго так продолжаться не могло, тем более, на независимой Украине несмотря ни на что развивалось сельское хозяйство.

Одним из сильнейших игроков на этом рынке стала основанная в 1991 году николаевским предпринимателем Алексеем Вадатурским, венгерской фирмой KOMBISEED KFT и британской фирмой Meridian Commodities Ltd компания «Нибулон». Её название было образовано по первым буквам родных городов соучредителей: Николаева, Будапешта и Лондона.

Спустя семь лет, в 1998 году, «Нибулон» получил прямой кредит в размере $5 млн от Международного банка реконструкции и развития, став первым аграрным предприятием, получившим такое финансирование. Кредит дал компании серьёзный толчок. В итоге спустя шесть лет в отчёте Всемирного банка (его учреждением и является МБРР) указывалось: каждый доллар, вложенный по кредитной линии в «Нибулон» генерировал $4-5.

В конце концов «Нибулон» сконцентрировался на экспорте зерна. И тут перед компанией стал в полный рост вопрос о транспорте. И в 2009 году «Нибулон» создал одноимённую судоходную компанию. Тогда с николаевским судостроительным заводом «Океан» был подписан контракт о строительстве 24 барж смешанного класса плавания. В следующем, 2010 году, «Нибулон» получил заём $50 млн от Европейского банка реконструкции и развития для развития речной логистики на Днепре и Южном Буге. В Киев на огромной барже доставили 400 тонн арбузов

Спустя год компания попыталось купить в Николаеве государственное предприятие «Судостроительный завод им. 61 коммунара». Этот завод вырос из верфи, основанной в 1787 году — верфи, с которой фактически начался город Николаев.

К тому времени завод находился в плачевном положении. В 2012 году, когда покупка ещё прорабатывалась, рабочие завода передали премьер-министру Николаю Азарову, посетившему город с визитом, письмо, в котором рассказывали о хищении металла на заводе и других нарушениях, а также требовали от правительства принять срочные меры для погашения долгов по зарплате.

Однако «Нибулону» завод так и не достался, несмотря на то, что с инициативой продажи завода аграриям выступил губернатор области Николай Круглов.

«К поступившему от губернатора предложению отнеслись очень серьезно, а к изучению имеющихся документов — скрупулезно. И, честно говоря, были несколько разочарованы уровнем предпродажной подготовки арестованного государственного имущества, в первую очередь, теми государственными органами, которые по-хорошему и должны были заниматься подготовкой документов, однако продемонстрировали на редкость поверхностный подход», — рассказывал в 2012 году Вадатурский.

В конечном итоге «Нибулон» в 2012 году купил Николаевский судостроительный завод «Лиман». Мощности верфи реконструировали и модернизировали. При этом на «Лимане» за несколько лет до приобретения аграриями строили и катера для пограничников — речь о проекте 09104 «Калкан-П». К примеру, в 2008 году «Лиман» передал сразу два таких катера украинским пограничникам.

Продолжил «Нибулон» развивать и транспортную инфраструктуру на Днепре. Именно «Нибулон» запустил ту баржу с арбузами, которая каждый год приходит из Николаева в Киев и становится предметом жарких дискуссий в СМИ.

Что же касается судостроения, то и оно не осталось без внимания компании. Так, в 2017 году Вадатурский сообщил, что компания планирует существенно увеличить свой флот.

«До 1 июля наш флот будет состоять из 60 судов, а до конца года — из 65-ти. Каждый год мы будем выпускать 15-16 полнокомплектных судов, длиной до 150 метров. При этом в течение 4 лет мы намерены достичь цифры в 100 судов. И полностью компенсируем то, что у нас в городе не работает два судостроительных завода», — заявил Вадатурский в апреле 2017 года.

Он заявил о реконструкции завода таким образом, чтобы на его территории разместилось две линии — для пассажирского и специализированного флота, а также торговых судов. При этом «Нибулон» намеревался производить собственные пассажирские суда нового поколения на подводных крыльях, а также небольшие пассажирские лайнеры.

И вот, в 2020 году стало известно, что помимо этого «Нибулон» будет строить и катера для пограничников. Так украинские аграрии от решения проблемы с поставками зерна перешли до работы на оборонную сферу собственного государства.