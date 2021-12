В конце прошлой недели цены на нефть обрушились на 10-12 процентов - до двухмесячного минимума. Причиной этого стали новости о новом штамме коронавируса, который получил название «омикрон» .Что он несет миру, разбиралась Украина.ру

На фоне паники по поводу нового штамма обрушились не только цены на нефть, но и фондовые биржи. Пятница, 26 ноября, стала «черной» во всех смыслах: инвесторы начали массово выводить средства из рисковых активов. «Омикрон» и «Вечный кайф США». Как встреча ОПЕК+ поможет России и помешает Байдену © РИА Новости, Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

В итоге один из основных биржевых индексов США Dow Jones опустился на 2,5%. Снизились и другие основные американские индексы. Так, S&P упал на 2,3%, а Nasdaq — на 2,2 процента. Это было самое крупное падение в «чёрную пятницу» для всех трёх индексов за всю их историю. Обычно из-за распродаж и, соответственно, скачка потребления «чёрная пятница» положительно сказывается на биржах.

Причина, по которой паниковали рынки — новости об омикрон-штамме коронавируса. О нём в пятницу, 26 ноября, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В заявлении ВОЗ говорилось: у нового штамма «имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность». Риск заражения омикрон-штаммом ВОЗ оценила как «повышенный».

Нефтетрейдеры и биржи опасались новых жёстких ограничений, которые в свою очередь уронят спрос на нефть.

Но панике поддались не все.

«Мы видим, что на рынках эта реакция исключительно эмоциональная, она не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет», — заявил 29 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем не менее мир снова начал «закрываться». Теперь омикрон: что известно о новом штамме коронавируса и чем он опасен © Image by Tumisu from Pixabay

В четверг, 2 декабря, стало известно, что финал Гран-при по фигурному катанию в Осаке, который должен был пройти с 9 по 12 декабря, не состоится по причине введения запрета на въезд в Японию для иностранцев. Этот запрет был введён из-за распространения омикрон-штамма.

При этом новый штамм успел отметиться ещё и политическим скандалом.

Не просто буква

В пятничном заявлении ВОЗ говорилось: новый штамм коронавируса B.1.1.529 является «вызывающим озабоченность». В нём же отмечалось о присвоении штамму буквенного названия О — омикрон.

По классификации ВОЗ штаммы коронавируса делятся на две группы: «вызывающие интерес» (VOI), которые требуют наблюдения, и «вызывающие обеспокоенность» (VOC) из-за своих свойств.

В группу VOC до появления омикрона входили штаммы альфа, бета, гамма и дельта.

Попадание штамма в эту группу возможно, если он имеет одну или несколько особенностей: быстрее передаётся, чаще вызывает заболевание, характерен новыми симптомами и устойчив против вакцин и лекарств.

Изначально новый штамм коронавируса должен был называться по-другому. Дело в том, что предыдущий новейший штамм коронавируса получил обозначение лямбда. Поскольку штаммы называются по греческому алфавиту, омикрон должен был быть на самом деле ню.

Но, как сообщила 28 ноября газета The New York Post, от этого названия решили отказаться. Дело в том, что название этой греческой буквы — Ν, ν — звучит так же, как анлийское слово new — новый. А следом за Ν,ν идёт буква кси — Ξ, ξ. А вот её звучание уже политическое. Ведь в случае выбора этой буквы, по-английски этот штамм бы записывался как Xi, что совпадает с фамилией лидера Китая — Си Цзиньпина. С учетом весьма болезненной для Китая темы о происхождении коронавируса, такое название могло бы вызвать негативную реакцию Пекина. Штамм «Дельта» на Украине ускорил распространение в 3,5 раза © REUTERS, Gleb Garanich

Впрочем, в ВОЗ отмечали, что Си в целом — это весьма распространённая фамилия.

«Мы договорились о правилах именования, которые должны избегать использования географических названий, имен людей, названий животных и так далее, чтобы избежать стигматизации», — цитировало издание The New York Post официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис.

Таким образом, грозный штамм коронавируса получил имя омикрон — в честь 15-й буквы греческого алфавита — Ο.

Происхождение у штамма — африканское. Именно там — на чёрном континенте — создались все условия для появления на свет нового штамма коронавируса.

Тренировочная база

Описывая в своём заявлении новый штамм, ВОЗ особо указывала на его заразность

«У штамма омикрон беспрецедентное количество спайковых мутаций, некоторые из которых вызывают озабоченность в связи с их потенциальным воздействием на траекторию пандемии. Общий глобальный риск, связанный с новым вариантом штамма омикрон, оценивается как очень высокий», — отмечалось в сообщении.

В интервью изданию Lenta.ru доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова пояснила это так:

«Есть S-белок коронавируса (шип). У него есть рецептор-связывающий домен (RBD), с помощью которого вирус проникает в клетку человека. Это такая болвашка, которая торчит на S-белке, и к ней цепляются нейтрализующие антитела. Так вот на этой болвашке десять мутаций. То есть сохранных мест, куда могли бы подцепиться антитела, там довольно мало, основные площадки для антител выбиты, их просто нет».

Таким образом антитела не могут уверенно распознать S-белок, а значит и не могут обезвредить вирус.

«Это самая большая опасность, тем более что мы уже знаем, что люди, заболевшие омикроном в Гонконге, были полностью провакцинированы», — указала она.

Иными словами, ни иммунитет, приобретённый после заражения другими штаммами, ни иммунитет после прививки может не узнать омикрон-штамм.

Как заявил в интервью изданию «Москва 24» ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев, даже если ученым придется модернизировать вакцины под новую мутацию вируса, это займет несколько недель. В ожидании суперинфекции. Что придёт на смену COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

«Я предполагаю, что в какой-то степени существующие вакцины будут давать защиту, но, возможно, недостаточную. Вот сейчас прививка в разы снижает вероятность заразиться, особенно если она сделана недавно. Если такая вероятность будет снижена для омикрона в два-три раза, то надо будет модифицировать. Но наши вакцины реально очень легко переделать под любой штамм», — отмечал Скулачёв.

Но как и почему возник столь опасный штамм? И почему до этого не было выявлено ни одного штамма со столь опасными свойствами?

Причина — в месте возникновения штамма.

«В Южной Африке полно ВИЧ-инфицированных. И они не получают терапию в достаточном объеме. Один месяц пьют таблетки, а на другой — нет денег на лекарства. Поэтому у них все время полускомпенсированное иммунное состояние. В Африке очень много людей, способных к длительному носительству коронавируса, для них он становится хроническим заболеванием. А когда вирус сидит в одном и том же организме долгое время, и при этом на него развивается какой-никакой субстандартный иммунный ответ, у этого вируса появляются условия для эволюции», — поясняла в комментарии Lenta.ru профессор Баранова.

По сути Африка для коронавируса стала тренировочным полигоном — чем-то вроде Индии для супербактерии.

Пока ученые ещё до конца не выяснили, как этот штамм взаимодействует в популяции, где широко распространён предыдущий VOC-штамм — дельта.

«То, что омикрон так быстро начал расти в Африке в базах данных по количеству, еще не значит, что он так же быстро начнет расти в Европе, России и США», — отмечала Баранова.

Но если омикрон начнет вытеснять дельту, придется поработать над новой вакциной.

Как бы то ни было, ясно одно: пандемия — это, увы, надолго. И мир уже никогда не будет таким, каким он был до 2020 года.