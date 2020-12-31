Учёные всего мира предупреждают о новой опасности, которая поджидает человечество после пандемии COVID-19. Справиться с ней будет тяжелее

В четверг, 24 декабря, на YouTube вышел очередной выпуск программы Ирины Шихман «А поговорить». На этот раз гостем журналистки был кандидат биологических наук, научный обозреватель и автор подкаста «Голый землекоп» Илья Колмановский.

«Я хотел поговорить про самые плохие новости этого года. Они не связаны с ковидом. Есть что-то, о чём учёные говорят, что это гораздо, гораздо хуже. Вы, конечно, про это слышали: про супербактерии, про способность микробов сопротивляться антибиотикам», — среди прочего рассказал Колмановский.

По его словам,в первые же годы появления антибиотиков учёные уже обнаружили устойчивые к их воздействию бактерии. При этом ген устойчивости к антибиотику может быть и у полезных бактерий в организме человека. А они могут передать этот ген опасному микробу, что может привести к возникновению суперинфекции. Опасный синдром: пациенты с COVID-19 могут стать обладателями «счастливой» гипоксемии © Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в фотобанк

«Выясняется, что в мире есть гигантская фабрика по производству резистентности (устойчивости к антибиотикам. — Ред.), глобальная фабрика. Это явление открыл выдающийся шведский учёный по имени Иоаким Ларсен.

<…> Он отправился в Индию, где находится глобальное производство всей фармы, всего, что мы потребляем, — в Индии и в Китае, и он убедился, что в сточных водах священной реки Годавари выше концентрация антибиотиков, чем в крови у человека, которого лечат этими антибиотиками.

Через грунтовые воды это распространяется в соседние колодцы, и у всех жителей окрестных деревень фантастическая флора с фантастическими генами резистентности», — рассказал Колмановский.

В этих индийских деревнях высокая смертность, в том числе и детская, потому что при заболевании есть высокий шанс того, что болезнетворная бактерия получит гены супермикробов. Виновны в этом фармацевтические производства, отходы которых и попадают в Годавари, превращая реку в своеобразный «тренировочный лагерь» для микроорганизмов.

Колмановский рассказал, что за несколько лет до этого открытия он читал о смерти американки, которая за семь месяцев до этого приехала из Индии, где ей сделали операцию на сломанной ноге. Американка умерла от инфекции, которую не смог подавить ни один из антибиотиков.

По словам Колмановского, погибшая могла привезти даже не сами устойчивые бактерии, а гены резистентности, которые при небольшой инфекции передались болезнетворным микробам.

В 2020 году выяснилось, что туристы массово привозят гены устойчивости к антибиотикам.

В разных частях земного шара

Учёный Ларсен научился находить гены устойчивости к антибиотикам в воде Годавари. Более того, благодаря международному банку данных он выяснил, что такие гены есть не только в индийской реке. Врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы COVID-19 © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Выясняется, что такая последовательность есть и бактерий в Китае, США и Италии. И они где-то уже живут. Это не болезнетворные бактерии, но у них есть эта суперспособность, которую он открыл этим широким ситом, неводом в реке Годавари», — коротко описал открытие Ларсена Колмановский.

По словам Колмановского, открытие Ларсена очень хорошо описывает наш мир, где гены бактерий очень свободно путешествуют потому, что мы — люди — очень свободно путешествуем.

«Мои собеседники говорят, что этот Апокалипсис — я не хочу никого пугать — не будет выглядеть как какая-то эпидемия. Бактерии не так работают. Это не то же, что происходит с вирусами.

Но просто мы можем увидеть закат этой цивилизованной картинки, которая у нас есть в голове, где я рассчитываю, что у меня есть гарантированное право на все блага цивилизации: что мне заменят тазобедренный сустав в больнице (а это делается под прикрытием антибиотиков), что мне сделают кесарево сечение, когда мне будет нужно (а это делается под прикрытием антибиотиков), любая операция, что моя вирусная пневмония, которую я переживаю под прикрытием антибиотиков, чтобы на неё не села любая вторичная инфекция.

Вот все эти права в виде отдельных случаев — то здесь, то там — позакрываются», — рассказал Колмановский. Украинские медики рассказали, сколько штаммов COVID-19 циркулирует по стране © REUTERS, Gleb Garanich

По его словам, именно этого и боятся учёные, предупреждая, что сегодняшние рыночные механизмы по производству антибиотиков устроены крайне скверно. Это дорого, и человечество отстаёт в своеобразной «гонке вооружений» от супермикробов, приобретающих устойчивость к антибиотикам.

Колмановский подчеркнул, что пандемия лишь осложнила ситуацию, так как антибиотиков стали прописывать больше: нужно защитить людей от вторичной инфекции, особенно если лёгкие поражены очень сильно. В итоге тот же азитромицин стали массово прописывать пациентам, что может иметь весьма негативные последствия.

Супергонорея в 2021-м?

В воскресенье, 27 декабря, издание Forbes опубликовало статью эксперта по вопросам здоровья, журналиста и преподавателя Брюса Ли. В ней тот рассказал о новом тренде в англоязычном Τwitter. В этой соцсети появилось много записей, посвящённых супергонорее.

От обычной гонореи это заболевание отличается тем, что вызывают его всё те же бактерии Neisseria gonorrhoeae, но уже устойчивые к антибиотикам, которыми лечат гонорею. А это — азитромицин и цефтриаксон.

Ещё в 2017 году Всемирная организация здравоохранения внесла устойчивые к антибиотикам штаммы N. gonorrhoeae в список самых опасных супербактерий. В 2018 году в Великобритании появился пациент, который привёз такие бактерии из путешествия по Юго-Восточной Азии. Белорусский политолог раскрыл правду о статистике по COVID-19 в республике © Facebook, Евгений Константинов

Спустя два года — 21 декабря 2020 года — в комментарии изданию The Sun представитель ВОЗ предупредил о возможной проблеме.

«Чрезмерное использование антибиотиков в сообществе может способствовать возникновению устойчивости к противомикробным препаратам при гонорее. Азитромицин — распространённый антибиотик для лечения респираторных инфекций — использовался для лечения COVID-19 в начале эпидемии.

Во время пандемии также пострадала борьба с инфекциями, передающимися половым путём. Это означает, что больше случаев ИППП не диагностируется должным образом, и в результате всё больше людей занимаются самолечением. Такая ситуация может спровоцировать появление устойчивости к гонорее, включая супербактерии гонореи (супергонорею) или гонорею с высоким уровнем устойчивости к современным антибиотикам, рекомендованным для её лечения», — рассказал эксперт.

Издание сообщало, что ежегодно в мире диагностируют 90 млн случаев заболевания гонореей и рост количества заболевших составляет 17%. При этом, по данным The Sun, если супергонорею не лечить, она может способствовать передаче и других инфекций, некоторые из которых могут привести к слепоте. Военный эпидемиолог усомнился в статистике Минздрава Украины по COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

Собственно, именно эта публикация британского таблоида и вызвала появление в трендах англоязычного сегмента Τwitter супергонореи.

«Пандемия COVID-19 обнажила многие проблемы, которые уже существовали в обществе. Устойчивые к антибиотикам бактерии — одна из них. Если ничего не будет сделано для более эффективного решения этой надвигающейся проблемы, такие патогены, как супергонорея, не исчезнут в 2021 году и позже», — завершил свою статью в Forbes эксперт Ли.

В общем, расслабляться в 2021 году человечеству явно не следует. Тем более 2020 год показал важность следования советам врачей и вред самолечения.