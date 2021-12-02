Решение принято — объездная дорога от «Тавриды» в Алушту и Ялту пройдет через центр села Заречное. Жители годами боролись против этого решения. Теперь они верят в то, что власти сдержат слово и заплатят людям компенсацию. Но дорога будет, работы уже начались

Проблемная стройка?

И красота, и польза. В Крыму хотят построить «пещерное метро» © commons.wikimedia.org, GvozdevN

Мужчина приехал на полуостров, решил посадить сад. Но глобальные планы вмешались в его размеренную жизнь. Андрей узнал, что через его участок, а также участки и дома других людей, пройдет новая дорога.

— Я не понимаю, почему нам часто говорят не то, — говорит Андрей. — То были разговоры, что строительство начнется в 2023 году, но уже часть территории расчистили, готовят вовсю к работам. 5 октября в актовом зале Трудовского сельского совета собрали собственников земель, которых в той или иной мере затронет будущая дорога. Представители ВАД (компания, стоящая «Тарвиду») показали план будущей дороги. Был выбран все-таки тот путь, который затрагивает интересы людей, сады и жилые дома, а не тот, который проходил по лесополосе и никого не ущемлял. Всем объяснили порядок действий и выплат.

По словам Андрея, многие собственники волнуются. Люди опасаются, что могут не получить достаточную сумму денег. Механизм действий озвучили такой: от компании ВАД, генерального подрядчика строительства, приходит эксперт и оценивает имущество. Затем составляется соглашение, которое передают собственнику. Если его все устраивает — он подписывает бумаги и в течение месяца ждёт деньги.

От шалманов к современным курортам: Как преобразился Южный берег Крыма © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Всего в Заречном проживает около двух тысяч человек. Именно через это село и будет проходить дорога, затрагивая наибольшее количество участков. Здесь нет газоснабжения, стандартные плохие сельские дороги, проблемы с водой. Её берут для полива из местного водоёма, который могут осушить и засыпать ради новой трассы. Жители волнуются.

— Мы просили не строить около водохранилища, постараться решить вопрос иначе, — добавляет Людмила Свердлова из Заречного. — Но нас не послушали. Не знаю, что теперь дальше будет, люди боятся.

Придется потерпеть

Тем не менее строительство начнется совсем скоро. Новая трасса от Симферополя на Южный берег Крыма — это жизненная необходимость, причём в прямом смысле слова. Например, в конце ноября на 184 км существующей сегодня трассы Симферополь — Алушта — Ялта произошло ДТП. Водитель Hyundai Accent, двигаясь со стороны Ялты, выехал на встречную полосу. Машину занесло, она врезалась в столб. Погибли водитель и пассажир. Смертельные аварии на этой дороге бывают часто. Она узкая, с большим количеством поворотов. Выезд на встречную полосу — типичная проблема для туристов, не знающих всех крутых поворотов трассы. Новая широкая объездная спасёт множество жизней. А это точно важнее земельных участков.

От разрухи до любимого места туристов: как изменилась западная часть Крыма © РИА Новости, Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Жителей Заречного и других сел уже успокаивал глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он обещал, что будут приняты все меры, «чтобы качество жизни не пострадало. Органы власти сделают все, чтобы вникнуть в детали каждой конкретной семьи, даже в том случае, если проблема будет выходить за рамки наших возможностей».

В середине ноября в Симферопольском районе был избран новый глава администрации — Денис Кратюк. Его предшественники неохотно общались с жителями Заречного. Новый руководитель объяснил, почему дорога будет проходить через село.

— Мы выбрали самый короткий участок, — говорит Кратюк. — Иначе трасса прилегала бы к военному полигону или проходила бы через село Перевальное.

Хочется верить, что власти полуострова взвесили все «за» и «против» при принятии решения.