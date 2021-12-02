Проблемная стройка?
Андрей — начинающий фермер из села Денисовка Симферопольского района. Он просит не называть его фамилию, потому что устал от шумихи вокруг протеста местных жителей. Объездная дорога — его головная боль на протяжении нескольких лет.
Мужчина приехал на полуостров, решил посадить сад. Но глобальные планы вмешались в его размеренную жизнь. Андрей узнал, что через его участок, а также участки и дома других людей, пройдет новая дорога.
— Я не понимаю, почему нам часто говорят не то, — говорит Андрей. — То были разговоры, что строительство начнется в 2023 году, но уже часть территории расчистили, готовят вовсю к работам. 5 октября в актовом зале Трудовского сельского совета собрали собственников земель, которых в той или иной мере затронет будущая дорога. Представители ВАД (компания, стоящая «Тарвиду») показали план будущей дороги. Был выбран все-таки тот путь, который затрагивает интересы людей, сады и жилые дома, а не тот, который проходил по лесополосе и никого не ущемлял. Всем объяснили порядок действий и выплат.
По словам Андрея, многие собственники волнуются. Люди опасаются, что могут не получить достаточную сумму денег. Механизм действий озвучили такой: от компании ВАД, генерального подрядчика строительства, приходит эксперт и оценивает имущество. Затем составляется соглашение, которое передают собственнику. Если его все устраивает — он подписывает бумаги и в течение месяца ждёт деньги.
— Люди обеспокоены тем, что могут не заплатить, пока деньги, насколько мне известно, никто не получил, — поясняет Андрей. — К тому же, наши местные бабушки и дедушки уверены, что компания ВАД — государственная, а проблемы с государством им не нужны. Они на все соглашаются.
Всего в Заречном проживает около двух тысяч человек. Именно через это село и будет проходить дорога, затрагивая наибольшее количество участков. Здесь нет газоснабжения, стандартные плохие сельские дороги, проблемы с водой. Её берут для полива из местного водоёма, который могут осушить и засыпать ради новой трассы. Жители волнуются.
— Мы просили не строить около водохранилища, постараться решить вопрос иначе, — добавляет Людмила Свердлова из Заречного. — Но нас не послушали. Не знаю, что теперь дальше будет, люди боятся.
Придется потерпеть
Тем не менее строительство начнется совсем скоро. Новая трасса от Симферополя на Южный берег Крыма — это жизненная необходимость, причём в прямом смысле слова. Например, в конце ноября на 184 км существующей сегодня трассы Симферополь — Алушта — Ялта произошло ДТП. Водитель Hyundai Accent, двигаясь со стороны Ялты, выехал на встречную полосу. Машину занесло, она врезалась в столб. Погибли водитель и пассажир. Смертельные аварии на этой дороге бывают часто. Она узкая, с большим количеством поворотов. Выезд на встречную полосу — типичная проблема для туристов, не знающих всех крутых поворотов трассы. Новая широкая объездная спасёт множество жизней. А это точно важнее земельных участков.
Новая дорога поможет автомобилистам вовсе не заезжать в Симферополь, если они движутся по «Тавриде». Потоки туристов смогут сразу направляться в сторону Ялты. 27 километров — вот длина новой транспортной артерии. Ожидается, что пропускная способность составит до 40 тысяч автомобилей в сутки.
Жителей Заречного и других сел уже успокаивал глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он обещал, что будут приняты все меры, «чтобы качество жизни не пострадало. Органы власти сделают все, чтобы вникнуть в детали каждой конкретной семьи, даже в том случае, если проблема будет выходить за рамки наших возможностей».
В середине ноября в Симферопольском районе был избран новый глава администрации — Денис Кратюк. Его предшественники неохотно общались с жителями Заречного. Новый руководитель объяснил, почему дорога будет проходить через село.
— Мы выбрали самый короткий участок, — говорит Кратюк. — Иначе трасса прилегала бы к военному полигону или проходила бы через село Перевальное.
Хочется верить, что власти полуострова взвесили все «за» и «против» при принятии решения.