На днях группа из 32 депутатов Верховной Рады подала законопроект №6341 о создании Национальной комиссии по вопросам утверждения украинской национальной и гражданской идентичности. Его целью является дальнейшая украинизация, а также воспитание из детей будущих граждан, ненавидящих Россию

Законопроект предполагает интегрирование концепции национальной идентичности в школьное образование, хотя в нем и без того акцента на патриотизм и национализм уже больше, чем обучения точным наукам. В тексте законопроекта есть также пункт о расширении сфер использования украинского языка, который и без того навязывается рядом других законов.

Новая комиссия: в Раде придумали, как будут проверять степень украинскости © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Национальная идентичность определяется, как основа национальной безопасности. Проще говоря, тем, кто не утверждает именно украинскую национальную идентичность, а пытается в своем регионе сохранять, например, венгерскую идентичность, смогут шить дела об угрозе национальной безопасности.

В законопроекте также говорится о формировании у граждан «оборонного сознания». Этим термином на украинских националистических ресурсах называют формирование у граждан неприятие иных народов, культур и языков, поскольку их влияние, как считается, вредит обороноспособности страны. В законопроекте этот термин определяется, как готовность воевать за территориальную целостность Украины, то есть, за Крым и Донбасс.

Авторы законопроекта предлагают учредить новый патриотический орган — Национальную комиссию по вопросам утверждения украинской национальной и гражданской идентичности. Самое главное в работе этой комиссии — она должна будет заставлять местные органы власти и местное самоуправление пересматривать свои решения, если посчитает, что они противоречат утверждению украинской идентичности или недостаточно её утверждают. В Нацкомиссию должны войти семь человек.

Решения комиссии являются обязательными выполнения центральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, местными государственными администрациями, органами для местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. В случае принятия законопроекта, местные власти, включая регионы компактного проживания национальных меньшинств, будут обязаны исполнять постановления об утверждении украинской национальной идентичности. Проще говоря, они должны будут делать сознательных украинских националистов даже из румын, болгар, венгров, поляков и, конечно, этнических русских.

«Об историческом единстве русских и украинцев»: статья Владимира Путина об Украине © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Однако направлен законопроект будет в первую очередь против русских и русскоязычных граждан Украины. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он должен «устранить влияние государства-агрессора в информационной, образовательной и культурной сферах Украины».

Депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский говорит, что Нацкомиссия по идентичности будет «смесью Нацрады по телевидению и языкового омбудсмена» и она будет «кошмарить местные советы, направляя им предписания с оценками их решений».

«Скажем так, сложно было переплюнуть Порошенко в вопросах влезания в душу гражданам, но Василию Мокану (автору законопроекта, — прим. авт.) удалось, и эффект от воздействия на граждан, в первую очередь тех, кто голосовал за Президента и Слугу Народа, будет сногсшибательным. Круче чем от законов о языке и декоммунизации вместе взятых», — комментирует Бужанский инициативу своего коллеги.

Бужанский также отмечает, что законопроект предполагает расширение применения украинского языка, хотя по закону о языке всем другим языкам осталась лишь сфера приватного общения и религиозных обрядов. Иными словами, расширять еще дальше — это влезать к гражданам на кухни или регулировать церковные обряды.

Начинать формирование национальной идентичности планируют с детского сада, чтобы на выходе получить гражданина, который будет готов воевать за территориальную целостность Украины.

В школьной программе должны появиться новые «уроки патриотизма», под названием «Защита Украины», но поскольку увеличения количества часов не предполагается, такую промывку мозгов будут осуществлять за счет математики, химии и биологии, либо перепишут сами программы по математике и биологии так, чтобы школьник узнавал на них, почему русские являются его исконными врагами.

Главный автор законопроекта, депутат от «Слуги народа» Василий Мокан, в 2015 году был кандидатом от Блока Петра Порошенко. Известен также своей поддержкой националистической детской организации «Пласт», которая существует преимущественно за счет националистической части канадской диаспоры. Недавно депутат Мокан, не выходя из «Слуги народа», вошел в депутатское объединение Дмитрия Разумкова, вероятно, почуяв новый перспективный политический проект.

Национальные образования — новация или попытка Зеленского обелить власть?

Тем не менее, создание новых комиссий и реализация государственных программ всегда предполагает и щедрое финансирование. Это на субсидии пенсионерам денег может не хватать, можно годами не выплачивать зарплату рабочим, но на националистические программы средства всегда находятся, а за участие в распиле этих средств всегда идет отчаянная борьба между чиновниками.

Законопроект предполагает издание учебной литературы по укреплению национальной идентичности, организацию конференций, семинаров и симпозиумов. Помимо национальной комиссии по идентичности, должны быть сформированы и Центры утверждения национальной идентичности на местах. Привлекать к их работе планируют активистов Евромайдана и ветеранов войны в Донбассе. Финансироваться вся эта сеть будет из государственного бюджета.

Цель у данного законопроекта долгосрочная — формирование Украины, как Анти-России для будущих поколений, а также воспитание боевиков-националистов, которые будут готовы осуществлять антироссийские провокации через 10-20 лет. Очевидно, что за такими инициативами стоят не столько украинские депутаты-перебежчики из партии в партию. Таких депутатов интересует лишь возможность распила бюджетных средств. Долгосрочная же цель — это политика западных партнеров Украины, которая не меняется со сменой определенных личностей в руководстве Украины, России, США или Великобритании.