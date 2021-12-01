Тридцать лет несостоявшейся независимости. Что стало с Украиной и ее президентами

Почему Украина не стала «второй Францией»? И кого можно назвать «украинским Гавелом»? Портрет первых лидеров Украины с элементами астрологии

Леонид Кравчук: кто он © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк Вячеслав Черновол. Леонид Кравчук набрал 53 процента. За Черновола проголосовало 23 процента избирателей.

Нет-нет, да и скажут, мол, «эх, вот если бы победил тогда Черновол, так сейчас Украина жила бы, как Чехия или Польша».

Черновол— это Гавел?

Вячеслава Черновола часто называют — «украинский Вацлав Гавел». Но похожи Черновол и Гавел только тем, что оба были диссидентами.

Гавел принадлежал к «старой элите», был членом очень богатой — до 1948 года — чешской семьи (его дед был основателем и владельцем киностудии «Баррандов»).

Черновол никогда не принадлежал ни к каким элитам.

Для Чехии и Украины были написаны два разных сценария существования после «бархатных революций».

При Вацлаве Гавеле Чехия стала частью экономики единой Европы, экономическим и политическим сателлитом в первую очередь Германии. Украине тоже досталась роль сателлита Европы и США, но совсем другого сорта.

Как Вацлав Гавел и Чехия были «своими» для западного общества, так Черновол и Украина были «чужими».

Украине была уготована роль прислуги — и кстати, для той же Чехии. Народ ее после 1991-го будет работать на полях и заводах Польши, Чехии, Германии. Промышленность ее будет разрушена. Земля будет продана. Страна — ограблена. А ВВП Украины никогда уже не достигнет уровня хотя бы 90-го года.

Смог ли бы противостоять этому Черновол? Конечно, нет. Он был одним из героев в сценарии, написанном не им и не в Украине. Его роль — «пламенный борец» с советским режимом, и только.

Но всё-таки, а что если бы он победил на тех выборах? И почему он не победил?

Экономист и журналист

Судьбы Кравчука и Черновола полностью противоположны. Но начало жизненного пути очень похоже.

Оба они начинали свой путь в Киевском университете.

Кравчук по специальности экономист, а Черновол — журналист.

Черновол

В студенческие времена Черновол даже был комсоргом факультета журналистики. Это была первая и очень серьезная ступенька в партийной карьере. Но потом что-то пошло не так. Черновол работал в газетах, на телевидении, писал книги, защитил диссертацию. Но его непримиримый характер требовал бури.

Современная иконописная биография Вячеслава Черновола настаивает на том, что причина его бурной жизни — национальное самосознание. Но похоже, что с таким же успехом Черновол мог стать борцом за любую другую идею. Лишь бы посвятить свою жизнь борьбе.

Постепенно, с возрастом, становился всё понятнее его характер. Вспыльчивый, непреклонный, человек-борец. «Харизматично» управляющий чужими жизнями.

Требовательный, истеричный в своих требованиях.

Человек он был фанатичный, яростное противостояние с властью было смыслом его жизни.

«Славко»

Да, это удивительный аскет, непреклонный революционер, «харизматик». Но такой человек совершенно не подходит для строительства и мирной жизни.

Характер Черновола был прекрасно описан человеком, который Вячеслава уважал и любил. Это сидевший с ним в лагере Михаил Хейфец. Вячеслава он на правах товарища называл «Славко».

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Но упрямый Черновол не сдавался, а заставлял голодать других, возмущался, что его не поддерживают.

«Харизматичное право решать за других», — комплиментарно пишет Хейфец.

При этом Черновол «обижался до истерик». Так, что другой заключённый, младокоммунист Ушаков, сказал: «Видно, мамаша в детстве сильно баловала».

Эти черты, истеричный стиль руководства и «харизматичное право решать за других» сделают Черновола впоследствии не самой подходящей кандидатурой на роль лидера даже Народного Руха, а не то что страны.

В самом Рухе, кстати, тоже было немало харизматичных любителей решать за других. Хватало и истеричных, и рвущихся к власти. В руководство Руха вошли люди, не имевшие никакого отношения ни к диссидентам, ни к борьбе за «незалежность». Они, наоборот, сытно и благополучно жили в СССР.

Первым главой НРУ стал Иван Драч, который ранее писал много и часто о партии, о Ленине и о коммунизме: «Дихаю Леніним до останнього подиху» («Дышу Лениным до последнего вздоха») и «Вічну славу бьють тобі куранти, Леніним заведені в Кремлі».

Черновол никогда не менял своих убеждений. Но при всем его личном мужестве, этот человек не мог руководить даже своей партией.

Вечный оппозиционер

Черновол был постоянно в оппозиции — не только к правящей коалиции в парламенте, не только к другим партиям, но и внутри своей.

Все это приведет впоследствии к скандалу 1998 года, когда фракция НРУ в Раде сместила Черновола с поста лидера и высказала ему недоверие (под громкие аплодисменты и смех коммунистов).

Можно прогнозировать, что таким же свержением и «импичментом» закончилось бы и его пребывание на посту президента.

В разговорах с лагерным начальством (описанных Михаилом Хейфецом), когда его спрашивали — министром чего вы, Черновол, будете в независимой Украине — он отвечал — «редактором оппозиционной газеты».

Потом поправился — «не оппозиционной, просто редактором газеты». Но ему сразу же поставили на вид: «Нет, Черновол, это говорящая оговорка, вы вечный оппозиционер».

Черновол не был похож на Гавела, склонного к компромиссам и тайным договорённостям. Гавел стал президентом только благодаря закулисным договорам с руководством ЧКП.

Черновол был совершенно не склонным к компромиссам фанатичным борцом.

Логичнее сравнить его с первым президентом Грузии Звиадом Гамсахурдиа.

Звиад

В советское время Гамсахурдиа так же, как и Черновол, издавал подпольные журналы, был осуждён. Правда, каялся и отказывался от своих убеждений (чего Вячеслав Черновол не делал никогда).

Во время президентства Звиада — меньше года (с апреля 1991 до января 1992) — Гамсахурдиа привел страну к расколу и непрекращающейся гражданской войне.

Этнические чистки. Войны в Абхазии и Южной Осетии.

Переселения. Только в Азербайджан при Гамсахурдиа переехало 800 семей азербайджанцев, спасаясь от геноцида. Даже их сёла он после этого приказал переименовать. Жертвы в Абхазии и Южной Осетии, гибель сотен людей на совести Гамсахурдиа.

Закончилось всё танками на проспекте Руставели в Тбилиси, артиллерийскими обстрелами центра столицы, Гамсахурдиа скрывался в подземном бункере в Доме правительства.

Драчун и беспредельщик. Последний настоящий олигарх Украины © коллаж Украина.Ру Шеварднадзе, следующий президент, был вынужден просить помощи у России, Армении и Азербайджана.

С некоторой натяжкой Шеварднадзе можно считать «аналогом» Леонида Кравчука. Его призвали руководить страной после Гамсахурдиа.

Высокопоставленные представители партийной верхушки, участники «пакта элит», не для того осуществили «развал СССР», чтобы пустить потом во власть диссидентов.

Мог ли бы Черновол поставить страну на грань гражданской войны? Будем верить, что нет. Но его бескомпромиссный характер помог бы ему «натворить дел». Никакой разумной стратегии «розбудовы державы» у Черновола, в общем-то, не было.

Федеральная земля Галиция

Когда говорят, что Черновол — «украинский Гавел», подразумевается, в частности, именно известное стремление Черновола к мирной федерализации. Как при Гавеле Чехословакия мирно разделилась на две страны.

Много пишут о том, что Черновол предлагал сделать Украину союзом федеральных земель по примеру Германии.

Это действительно так. Черновол склонялся к проекту «федеративной Украины», но только пока был львовским политиком. Когда стал «киевским политиком» — проект федерации был забыт.

Проводил бы идеи федерализма Черновол, если бы стал президентом? Он сам отвечал, что нет.

Изначально это была идея «федерализма для галичан». Хотя Черновол писал и о Слобожанщине, Гетьманщине, Киевщине, Донетчине, Крым видел как автономного «доброго соседа». Везде предполагалось создать собственные парламенты (Донецкая Рада, Галицкая Рада) — с общей Радой парламентов в Киеве.

Но история пошла по совершенно другому пути. Черновол стал «киевским политиком» и даже возможным президентом Украины. Идея федерации была отброшена им навсегда. Она и была в общем, только прожектом. Как и другие идеи Черновола.

Его сторонники говорили: выборы в 1991 году прошли не демократично. Ведь Черноволу не дали выступить по телевидению!

Скорее всего, если бы Черноволу дали выступить, он бы набрал ещё меньше голосов. Он был убежденным украинским националистом.

«Строить Украину на базе коренной нации». Не допускать «второго официального» языка. Автономию Крыма он называл уже «огромной ошибкой» и требовал ее отменить.

Вряд ли эти лозунги принесли бы ему больше голосов, чем он набрал.

«Вторая Франция»

Эту картинку рисовал перед избирателями Леонид Кравчук. И что интересно, продолжает рисовать. Эх, если бы президентом остался Леонид Макарович, тогда бы Украина точно была бы в Европе. Стала бы «второй Францией». А может, уже и первой.

Льстивые журналисты нет-нет, да и спросят у Кравчука. А что, мол, если бы вы выиграли у Кучмы? Да, отвечает Макарович, разница в голосах была небольшой, если бы я использовал админресурс, то я бы тогда ого-го! Но я не использовал…

Надо сказать, что в сентябре 1993 года Рада готова была проголосовать за отставку, объявить импичмент Кравчуку. А все из-за итогов его деятельности на посту президента.

Леонид Макарович не имел никакого опыта хозяйственной работы. Преподаватель, лектор, аспирант, заведующий отделом, секретарь ЦК. С 1963 года — на партийной работе. В 1986 стал вторым секретарем ЦК КПУ.

Всю жизнь работал «с бумагами» и с «украинскими диссидентами», про которых сам же потом сказал, что практически все они «булы агенты КДБ».

Оказалось, что руководить промышленностью и страной — это совсем другое, чем поучать «агентов» с высоты своей власти.

Про Кравчука его же премьер-министр говорил так: «Если ему дать рабочих, технику, инженеров, план работ, и поручить прокопать траншею под Крещатиком, он не прокопает».

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Промышленность Украины или была выкуплена «за ваучеры», или стояла без работы.

Гиперинфляция била все мировые рекорды. В 1993 году — 10 000 процентов.

Резкое обнищание населения, задержки зарплат, первые «заробитчане», первые «челноки». Мыло и сахар по купонам. Забастовка шахтеров и их марш на Киев. Покупательная способность населения за эти годы упала в пять раз.

За импичмент президента готова была проголосовать почти вся Рада, контроль над которой президент полностью потерял.

Но Кравчук, проиграв выборы, остался всё-таки в политике.

«Надо же где-то выгуливать собак»

До 2006 года Кравчук был депутатом Верховной Рады. В 2006 партия СДПУ, во главе списка которой важно фигурировал Кравчук, набрала на выборах всего 3 процента и в парламент страны не прошла.

С этого времени Кравчук официально «не в политике». Но активно участвует в телешоу, раздает интервью и советы. Поучает.

По детски обижается, когда у него хотят отобрать лавры «спасителя нации». Он возмущался, когда хвастливые сторонники Майдана-2014 говорили: «мы принесли независимость Украине».

«Но как же я?», — растерянно спрашивал Кравчук. «Это просто обидно слышать, такие слова».

Сам про себя Кравчук обожает говорить в третьем лице: «Кравчук принес им независимость на блюдечке с голубой каёмочкой».

Про свое материальное положение, напротив, говорит очень скромно — максимум расскажет о «малэнькой хатынке» в Канаде.

Мало кто знает, что сын Кравчука входит в число 200 самых богатых людей Украины. Его фирмы арендуют огромные земельные угодья в разных областях страны.

Только одно известное поместье Кравчука под Киевом оценивается в два-три миллиона долларов. Про этот дворец Кравчук как-то ответил: «надо же где-то выгуливать собак». Площадь участка — больше гектара.

Остальное имущество скрыто в других странах. Немецкие газеты в свое время писали о переводах на счета Кравчука в Германии, о перевозке пяти миллионов долларов наличными лично Кравчуком в Израиль.

В любом случае, бывший секретарь Компартии Украины имеет теперь состояние, которое никогда не снилось иметь ему в бытность лидером коммунистов. «У меня была квартира 54 квадратных метра, жена ездила на "Ладе"», — с укором в адрес, видимо, Коммунистической партии говорит Кравчук.

Но он, конечно, не хочет выглядеть человеком, который активно участвовал в разграблении страны. Это, оказывается, был борец с системой!

Он разрушил «последнюю, наиболее страшную империю — СССР», «большевистскую систему» — как сегодня без тени стеснения говорит бывший глава Верховной Рады Советской Украины.

Многие считают его «перевертнем» — аналога этому слову, пожалуй, нет в русском языке. «Перевертень» — это не просто беспринципный человек, а многократно беспринципный. Перевертень крутится в постоянном режиме, как в катушке переменного тока. Кравчук в дальнейшем ещё не раз поменяет и взгляды, и партии, и сторонников.

Многолетний спикер Верховной Рады Владимир Литвин назвал Кравчука «патентованной профессиональной политической проституткой, которая должна помолчать, поскольку она предала всё и всех, что только можно предать в нашей жизни».

Гороскопы

Гороскопы Черновола и Кравчука, как ни странно, во многом похожи. Обе карты имеют конфигурацию «Большой крест».

Это говорит о невероятном упрямстве, настойчивости. Человек начинает всё заново с постоянным энтузиазмом. Его не смущают провалы и неудачи.

В гороскопах обоих есть аспекты с участием Юпитера, планеты, символизирующей идеологию и высшую, верховную власть в обществе.

У Черновола — оппозиция Плутон — Юпитер.

«Аспект Наполеона». Жажда власти. Авантюризм. Человек, который способен разрушить империю. Правда, при сильном Марсе. А Марс у Черновола не сильный, в Рыбах.

Считает себя мерилом истины. Эксплуатирует других ради личной выгоды. Высокомерие, опрометчивость. Желание создать что-то великое.

Желание провести в жизнь эксцентричные экономические либо политические реформы.

Это практически религиозный фанатик «ради идеи». Для которого борьба уже становится важнее самой идеи.

У Кравчука оппозиция Уран — Юпитер.

Неутолимая жажда власти. Может попадать в мошенничество огромного масштаба (как соучастник или как жертва).

Без тени сомнения верит в свою исключительность и непогрешимость. Обожает признание и аплодисменты. Всегда пытается победить в споре, даже путем унижения противника.

Беспринципность. Авантюризм. «Я — единственный авторитет».

Неожиданные зигзаги судьбы. Невероятные повороты (Уран) в идеологии (Юпитер).

Внезапная потеря популярности — спутник этого аспекта (от планеты внезапных перемен, Урана).

Ярмарка тщеславия

Ни один, ни второй не смог бы стать «украинским Гавелом» — не только в силу множества объективных, политических и экономических причин. Но и из-за своих характеров.

Черновол умел только бороться. Яростно, драматично, жертвуя собой (а заодно совершенно спокойно — другими людьми). Но без особого результата.

Он всю свою жизнь занимался, в общем-то, тем же, что и Кравчук — «работал с бумагами». Писал, издавал, редактировал.

Руководить и что-то строить он не умел. Хорошо у него получалось только быть «непримиримым».

Кравчук, как выяснилось, тоже не умел ни руководить, ни мыслить хоть как-то стратегически.

Беда в том, что оба — и Черновол, и Кравчук — смотрели на страну как на место, где они смогут проявить себя.

Им обоим Украина была не нужна. Для них это была, по сути, сцена, на которой разыгрывалась их личная «ярмарка тщеславия».

«Кравчучка» — это звучит гордо

Что сегодня думают о том выборе, который был сделан в декабре 1991 года те, кто получил тогда власть в стране?

Кравчук, конечно, очень высоко оценивает свою роль. Жаль, очень жаль, что кое-кто, увы, позабыл, кто именно принес независимость Украине. Это же был он, Леонид Макарович!

«Кравчучка», сумка на колесиках, с которой украинцы стали ходить и торговать, как какие-то древнерусские коробейники — это, по мнению Кравчука, была «предтеча позитивных изменений».

«Кравчучка» стала символом обнищания и ужасных лет руководства «первого президента». Но Кравчук и тут умудряется все перевернуть.

«Кто ходил с кравчучкой, у того есть теперь свой бизнес», — заявляет он. Может, и так. Но только не благодаря Кравчуку.

Вячеслав Черновол погиб в автокатастрофе в 1999 году. Но ясно, что вряд ли ему понравилось бы то, что происходит сегодня.

Его соратник и первый глава Руха Иван Драч в последних интервью выражался очень интересно.

Кто виноват? Пять президентов и двадцать премьеров

Иван Драч патетически восклицал — «мне нестерпимо больно, что причастен к созданию государства, ставшего безнадёжным аутсайдером».

Но кто же виноват в этом? «Пять президентов, двадцать премьеров и тысяча депутатов, среди которых и я, грешный».

Вот так скромно оценивает свою роль один из «моторов» развала страны, лидер Народного Руха в самые бурные годы — с 1989 по 1992.

Не удалось никому привести «Украину в Европу» и стать «украинским Гавелом» (что на самом деле совсем не комплимент, учитывая противоречивую фигуру чешского президента).

Но миф продолжает жить. Украина обязательно придёт в Европу. Надо только выбрать другого президента. Или «провести реформы». Или «убрать олигархов».

Все это не выдерживает никакой критики. Но вера как раз предполагает отсутствие логики.