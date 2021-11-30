Адвокаты Виктора Януковича добились предметного рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Бывший президент имеет высокие шансы отменить вынесенные ему приговоры ввиду вопиющего нарушения судебных процедур и взыскать с Украины немалую сумму компенсаций

Рассмотрение уголовных дел Януковича проходило с массой нарушений

У Януковича высокие шансы добиться пересмотра дел против него в ЕСПЧ - Герман © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Порошенко, так и при Зеленском осуществляла давление на судей, а права защиты и самого Януковича как подсудимого всяким образом ограничивались.

В целом претензии адвокатов сводились к следующим факторам: во-первых, лишение доступа к правосудию и возможности выступить, хотя для этого защита обеспечила все необходимые условия, во-вторых, отказ от предоставления материалов дела не дал обеспечить апелляционное обжалование, в третьих, никакого внимания не обращались на жалобы защиты касательно нарушений закона определенными прокурорами и судьями, в четвертых, чрезмерный пиар и постоянное вмешательство власти в работу судей, что никак не стыкуется с принципами объективности и беспристрастности судопроизводства.

На сегодняшний день в отношении Януковича есть один обвинительный приговор — 13 лет лишения свободы в деле о государственной измене. Касался он письма Владимиру Путину с призывом ввести войска на территорию Украины для «восстановления законности, мира, правопорядка». Украинская власть, пришедшая после неконституционного отстранения четвертого президента, на основании этого делала его виновником потери Крыма. Данное обвинение рассматривалось много лет, и в ходе процесса лингвистическая экспертиза выяснила, что действиях экс-гаранта Конституции не содержалось призывов к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя. В качестве свидетелей обвинения в суде выступали ключевые функционеры постмайданной власти в лице Порошенко, Яценюка и Турчинова, а защиты — бывшие нардепы, члены Партии регионов и силовики. Но в итоге в 2019 году, пусть и заочно, Януковича осудили, что позволило отчитаться об «успешности» борьбы с его наследием.

Сейчас идут разбирательства по другим ключевым делам: расстреле Майдана — на четвертого президента вешают всех погибших 18-21 февраля 2014-го, подписание Харьковских соглашений по Черноморскому флоту России 2010 года, неконституционное возвращение к президентско-парламентской республике, незаконное завладение госрезиденцией «Межигорье». При сплошь и рядом обвинения наполнены политикой с хромающей доказательной базой, а факты противоречащие версии прокуратуры, всячески игнорируются.

Запоздалая попытка вернуться в публичное поле

ЕСЧП начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины спустя шесть лет после ее подачи © РИА Новости/Владимир Трефилов

Кроме того, он несколько дней назад через своего представителя Юрия Кирасира выразил намерение оспорить законность постановления Верховной Рады о насчет отстранения с должности главы государства и подал соответствующий иск в Окружной административный суд Киева. Понятно, что провести процедуру импичмента законно не могли, а якобы отсутствие президента на территории Украины 22 февраля было абсолютной ложью, распускаемой лидерами переворота и их помощниками из числа радикальной улицы.

Кстати, показательно, что отношения у Зеленского и Окружного админсуда Киева не слишком хорошие. Ведь еще весной текущего года нынешний президент хотел ликвидировать данную инстанцию даже уже внес законопроект в Раду. А уже в октябре ОАСК признал незаконным присутствие иностранцев в кадровых комиссиях прокуратуры.

Какое решение в связи с этим примет суд по иску Януковича, прогнозировать сложно. Впрочем, пусть даже судьи и ослабят легитимность Зеленского, надежды реально вернуть себе власть у Виктора Федоровича объективно нет.

Победа в ЕСПЧ принесет лишь моральное удовлетворение

«Это как с Януковичем». Эксперт о том, почему иск Медведчука в ЕСПЧ не напрасен © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Вероятность выигрыша Януковича в ЕСПЧ очень высока. Вопрос в том, как ЕСПЧ будет оценивать события на Майдане, будет ли он оценивать их с точки зрения законности либо он признает, что некие процессы могут происходить вне норм законодательства, и что в дальнейшем революцию можно как-то легализовать. А это, на мой взгляд, окончательно подорвет доверие к ЕСПЧ. Потому что если мы хотим соблюдать права человека и придерживаться норм законодательства, то мы должны их соблюдать, а не выдумывать себе политические основания для того, чтобы не делать этого», — считает известный юрист Ростислав Кравец.

Схожей позиции придерживается и бывшая член ЦИК Украины, председатель правления Общественного объединения «За демократию через право» Марина Ставнийчук.

«Достаточно вспомнить, как рассматривались соответствующие дела в Украине, когда тот же Юрий Луценко еще за несколько дней до рассмотрения дела в суде говорил о том, что он знает фамилии судей, хотя они должны были быть распределены электронным путем. И многие, многие другие вещи. Более того, вызывает вопросы процедура заочного рассмотрения, которая применялась в делах Януковича. ЕСПЧ, несомненно, примет во внимание, в каких условиях это было принято, как использовалась эта процедура и так далее. Поэтому есть все основания на сегодняшний день полагать, что Янукович выиграет у Украины в ЕСПЧ», — рассуждает она, акцентируя внимание на необходимости повторного рассмотрения уголовных дел в Украине, если европейские судьи удовлетворят иск.

Украина в который раз получит удар по своей репутации, но к такому за последние годы ей не привыкать. Максимум, что получит Янукович в этой ситуации — финансовую компенсацию и моральное удовлетворение. Возвращаться в страну и бороться надо было не позднее марта 2014 года, а философствовать 8 лет спустя задним умом — невелика трудность. Сейчас для претензий на власть четвертый президент не обладает ни силовым ресурсом, ни сколь-нибудь серьезной поддержкой в обществе. Едва ли он способен как-то существенно повлиять на процессы в стране. Для многих граждан Янукович навсегда вошел в историю как трус и предатель. При этом совершенно не имеет значения, существовал ли в «Межигорье» золотой унитаз.