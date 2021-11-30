Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью RT приоткрыл тайну - западные коллеги, публично критикующие российскую вакцину от COVID-19, в разговорах с глазу на глаз высоко её оценивают. Кроме того, он обращает внимание на резкую смену риторики ряда политиков по теме миграции по сравнению с прошлым кризисом

На фоне выявляемого в разных странах нового штамма коронавируса — омикрона, эпидемиолог из ЮАР Салим Абдул Карим заявил о надвигающейся четвёртой волне пандемии COVID-19. Эта разновидность вируса изучена не до конца, поэтому пока невозможно оценить клиническую картину в полной мере, но, по словам учёного, существующие методы лечения должны быть эффективными, а вакцины обеспечат некоторую степень защиты. Коронавирус: Зеленский вспомнил старую шутку и обратился к украинцам © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В отличие от первой волны, когда медики не понимали, как лечить пациентов с COVID-19, на сегодняшний день в мире зарегистрировано несколько вакцин, они помогают сократить риск заражения или перенести заболевание в гораздо более лёгкой форме. Однако эффективность борьбы с коронавирусной инфекцией зависит не только и порой не столько от фармакологических свойств препарата, как от политического подтекста, например, государства разработки вакцины.

Истинное мнение европейских политиков о «Спутнике V»

«Мне действительно трудно найти слова, чтобы описать то, что до сих пор большое количество стран, которые относятся к проблемам вакцинации как будто у них политическая или идеологическая природа. Речь идёт о жизнях людей. Для них это предмет политической и идеологической дискуссии. Меня это очень сильно расстраивает», — заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RT.

И он объяснил, почему так происходит. В европейских нормах очень чётко установлен порядок одобрения применения вакцин на территории ЕС. Стандартная процедура — через Европейское агентство лекарственных средств. Однако в случае чрезвычайной ситуации, как и произошло с COVID-19, национальным регуляторам разрешено предоставлять вакцине временное одобрение. Венгрия решила воспользоваться вторым вариантом и, не дожидаясь положительного решения Европейского агентства лекарственных средств, одобрила «Спутник V» и китайский Sinopharm, благодаря чему 11 февраля 2021 года смогла начать вакцинацию населения российским препаратом.

Как подчеркнул Сийярто, Будапешт не понимает, почему другие страны-члены ЕС не уважают решение венгерского регулятора о применении «Спутника V», ведь оно опирается на европейские нормы. Политика лечит и калечит: ошеломительный успех «Спутника V» в Венгрии и громкий провал в Словакии © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Всегда, когда я разговариваю с глазу на глаз со своими западными коллегами, они всегда говорят, что знают, что о научных достижениях России можно отзываться только в превосходной степени. И я им говорю: «Она (вакцина — ред.) лучше всего работает». И несмотря на то, что на личных встречах говорят такое, выступая на публике, они ведут себя совершенно по-другому», — рассказал глава МИД Венгрии.

Дипломат знает, о чём говорит — он сам привился российским препаратом.

«Причины моего решения предельно ясны — когда я был ребёнком, меня прививали вакцинами, произведёнными в России, тогда ещё Советском Союзе. Ну и поскольку я жив и со мной всё в порядке, то зачем что-то менять? Вот из таких простых соображений я и выбрал «Спутник», — объяснил Сийярто.

Венгерское правительство в апреле 2021 года опубликовало информацию о безопасности и эффективности всех применяемых в стране вакцин, и первое место занял именно «Спутник V»: на 100 тысяч привитых приходилось 95 заболевших коронавирусом и 1 летальный случай, у AstraZeneca — 700 и 7 случаев соответственно, у Pfizer/BioNTech — 555 и 32, у SinoPharm — 356 и 16, у Moderna — 177 и 20. Таким образом, в плане безопасности «Спутник V» продемонстрировал в 7-32 раза меньше смертельных случаев, а по безопасности — в 2-7 раз меньше случаев заражения COVID-19.

И вот сейчас, когда надвигается четвёртая волна пандемии, два независимых иностранных исследования — в Венгрии и Сан-Марино — подтвердили эффективность «Спутника V» по защите от летальных случаев — 98%, и почти 86% против заболевания коронавирусом. Похожие показатели смогла продемонстрировать ещё 1 вакцина — Moderna, а Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinopharm остались далеко позади. Более того, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Министерства здравоохранения России Владимир Гущин заявил, что «Спутник V» будет защищать от тяжёлого течения в том числе в случае с новым штаммом «омикрон». Британская газета извинилась за публикацию фейков о вакцине «Спутник V» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Венгрия по достоинству оценила «Спутник V» и теперь планирует производить его на своей территории с конца 2022 года, а в ближайшей перспективе — начать поставки вакцины «Спутник Лайт», которую применяют для ревакцинации.

Мигранты как проверка на лицемерие

Лицемерие европейских политиков, по словам Сийярто, проявляется не только в вопросе вакцинации, но и в ситуации с беженцами на границе между Белоруссией и Польшей. Он напомнил, что занимает пост министра иностранных дел более 7 лет и прекрасно помнит, кто и что говорил 5-6 лет назад, во время серьёзного миграционного кризиса, с которым столкнулся ЕС.

«И я помню, как жёстко и враждебно нас атаковали, в наш адрес говорили очень грубые вещи. И те, кто вёл себя с нами так грубо, сейчас по сути стоя аплодируют тем, кто поступает так же, как мы в 2015 году. Вы знаете, всё это большое лицемерие», — заявил дипломат.

В 2014-2015 годах Европа пережила самый масштабный миграционный кризис за последние десятилетия: если в 2000-2010 годах в регион нелегально прибывало по 20-25 тыс. человек в год, то в 2015 году, по сведениям Агентства ЕС по контролю границ Frontex, таковых насчитывалось уже 1,8 млн человек. В июне 2015 года государства-члены ЕС по предложению Еврокомиссии договорились о расселении мигрантов в соответствии с введёнными квотами, однако в итоге Чехия, Венгрия, Румыния и Словакия отказались принимать беженцев. К 2018 году расселили всего 2% от общего количества нелегалов.

«Возможно, есть какие-то общие вещи, которые, как кажется, звучат иначе по сравнению с тем, что говорилось с 2015 года, но суть европейской миграционной политики, к сожалению, остаётся неизменной. Если вы посмотрите на документы нового коалиционного правительства Германии, вы увидите, что в нём активно, очень активно поддерживается миграция», — подчеркнул Сийярто. «Добился своей цели». Эксперт о том, что дальше намерен делать Лукашенко и чем закончится миграционный кризис © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Во время прошлого кризиса канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила беженцев в свою страну, и они не стали отказываться — основные миграционные потоки устремились в Германию как в 2014-2015 годах, так и сейчас. Уже в декабре к власти в ФРГ придёт новое правительство, в котором не будет ХДС/ХСС, правившей на протяжении 16 лет. В коалиционном соглашении Социал-демократической партии Германии, «Союза-90/Зелёных» и Свободной демократической партии закреплено намерение упростить порядок получения немецкого гражданства, послабления коснутся даже нелегальных мигрантов.

«Для Венгрии очень важно, чтобы отношения с Германией (как с основным торговым и инвестиционным партнёром — ред.) были практичными и основанными на взаимоуважении. К сожалению, в последнее время мы почти постоянно подвергаемся нападкам со стороны немецких партий левого толка и немецких СМИ, в частности из-за наших отношений с Россией. И это при том, что газопровод «Северный поток — 2» — это по сути совместный проект Германии и России», — рассказал Сийярто.

В ближайшие дни западные страны как раз будут обсуждать, как должны относиться к России: сократить частоту проведения учений у границ РФ и поставить на паузу военную помощь Киеву или, наоборот, ещё больше накачать Украину оружием, а против России ввести новые санкции. «Северный поток-2» стал проверкой трансатлантических отношений на прочность, и президент США Джо Байден — известный противник этого энергетического проекта — принял решение отказаться от дальнейшего давления на компании, задействованные в строительстве и сертификации газопровода, ради сохранения партнёрских связей с Германией.