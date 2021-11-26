За три года президентства Зеленский потерял две трети своего рейтинга. Съеживающаяся экономика Украины не оставляет свободных ресурсов, чтобы одновременно и платить дань в американскую «орду», и кормить олигархов. Не решает проблему даже ограбление населения с помощью цен и тарифов

На этом фоне олигархи начинают борьбу друг с другом за ярлык от американского хана и «своего» человека в президентском кресле.

Наци проигрывают на выборах, но власть дают не выборы

Цель — уход Зеленского. Как Ахметов воюет с президентом Украины © РИА Новости, коллаж Украина.ру Владимир Зеленский победил на президентских выборах с ошеломительным результатом — более 73%. Народ настолько не хотел видеть во главе государства развязавшего войну и нажившегося на ней во время молниеносного обнищания народа олигарха Порошенко, что готов был проголосовать за кота в мешке, просто «симпатичного парня».

И хотя все знали, что лицо «симпатичного парня» обрамляют уши еще одного олигарха — Коломойского, это было без разницы — лишь бы не Порошенко.

Прошло время, и от того доверия не осталось и следа. Исторически так происходит с каждым президентом современной Украины (даже относительно успешный Кучма под конец карьеры «облажался»). Причина одна — тотальное невыполнение своих предвыборных обещаний. Ясно, что президент — это приказчик правящего класса крупных собственников. Ясно, что на своем посту он решает прежде всего их вопросы. Но для стабильности территорий, которые надо грабить, хоть какие-то формальные обещания народу желательно выполнять.

За Зеленского в первом туре проголосовала умеренная часть «патриотов» (желающая вернуть Крым и Донбасс с помощью переговоров) и умеренная часть «пророссийской» публики (желающая остановить войну любой ценой). Это оказалось большинство. Во втором туре — те же самые, плюс радикальная часть «пророссийской» публики, поскольку не за Порошенко же ей было голосовать. И это оказалось абсолютное большинство. Ультраправые тогда еще придумали как бы высмеивающий электорат Зеленского мем — «просто перестать стрелять». Но мем неожиданно оказался не элементом «черного пиара», а реальным политическим лозунгом. «Мир народам!» — ни больше ни меньше. Как решать вопрос Донбасса — тут могли быть разногласия, а вот в том, что для начала надо «просто перестать стрелять», были согласны почти все.

Таким образом, Зеленский стал фигурой консенсуса для населения Украины, выкинувшего на обочину опостылевших наци.

Примерно такая консенсусная конфигурация существовала до Майдана и могла бы стать жизнеспособной в 2019 году, если бы не одно нововведение — фактор влияния США, главного бенефициара Майдана, превратившего Украину в «анти-Россию».

Ультраправый «друг Донни» много говорил об уважении к России и президенту Путину, но оказалось, что уважал он не реальную Россию с реальным президентом, а свои бизнес-фантазии о Путине как фюрере, который «превратил Россию в свою корпорацию». Многим даже в РФ хотелось бы, чтобы это было так, но это не так. Россия — демократическое государство.

Кроме того, внешняя политика США определяется не симпатиями постоянно меняющихся президентов и даже не программами поочередно встающих у руля Демократической и Республиканской партий (демократия и республика — одно и то же слово, только на греческом и латыни соответственно), а объективным интересом собственников этих президентов и этих партий-корпораций. Их бизнес-интерес — давить действительных и потенциальных конкурентов. Россия сегодня не главный конкурент США, но один из таковых. Поэтому хоть Барак, хоть Донни, хоть сонный Джо — пока Украина находится под внешним управлением Штатов, никакие даже самые демократические выборы (а выборы Зеленского были вполне демократическими) не остановят ни внешний, ни внутренний конфликт. Для конфликта нужны подконтрольные патриотические популисты наверху и такие же подконтрольные наци-боевики внизу. Общественный консенсус на выборах выкинул их на обочину? Тем хуже для консенсуса.

Бульдоги под ковром

Зеленский против всех. Удастся ли президенту Украины построить в стране диктатуру Бандеру, принимает дискриминационные законы о языке, среднем образовании и СМИ, закрывает оппозиционные СМИ, репрессирует с помощью СБУ и ультраправых банд всех инакомыслящих.

Это все для того меньшинства наци, которые как бы проиграли на выборах. Но выборы кое-как работают только в условиях демократического суверенитета. Установленный на Украине американский фашизм во внешней политике, т. е. открытая террористическая диктатура американского капитала, превращает любые выборы в фикцию.

Задачи подавления наци-штурмовиков у американского капитала на Украине нет. Есть задача упорядочить террор, перевести хаотично кошмарящие всех банды (которые в рамках борьбы с расизмом и гомофобией стали активно замечать помалкивавшие до поры до времени международные правозащитные структуры) в нечто «рукопожатное». Иначе говоря, превратить СА в СС. Для этого кого-то посадили, кого-то посадили и через время выпустили, показав, что могут посадить еще раз, кому-то пригрозили. А самые продуманные наци, вроде Стерненко, почуяв, куда дует ветер, сами перебежали под крыло главного «пахана» — американского посольства.

Проблема только в том, что Зеленский и стоящая за ним олигархическая группа — не единственный центр силы. Конфликт олигархов на фоне рушащейся экономики — штука объективная и неизбежная, а Зеленский не может его разрулить, стать уважаемым и ценным арбитром. У него просто нет денег на это в опустошенном военными расходами, разрушительными реформами и долгами международным банкам бюджете. Нет денег, чтобы одновременно удовлетворить запросы и западных гауляйтеров в разных набсоветах, и всех конкурирующих олигархических групп. Даже постоянное повышение тарифов для населения и перераспределяющая доходы граждан в пользу правящего класса инфляция не решают вопрос.

Зеленский пытается. Для Коломойского — раздел «Укрнафты», в результате которого олигарх получает прибыльные скважины, а государство — убыточные; для Ахметова — закон о снижении госпошлин на добычу железной руды. Но и этого не хватает. Не хватает, потому что капитал — это по определению самовозрастающая стоимость, а не самоубывающая. А на Украине оставшиеся советские активы постоянно скукоживаются, уменьшаются.

Тот же Ахметов уже доел угольные шахты, почти доел ТЭС, доедает металлургию и лишь добыча железной руды еще остается по-настоящему прибыльным делом. Украинские олигархи — не построившие успешный бизнес предприниматели, а ликвидком имени Джорджа Вашингтона и Степана Бандеры. Для этого и ни для чего иного им в 90-е выдали в руки работающие заводы, электростанции, шахты и ГОКи — схарчить и вывести деньги за бугор тем, кто эти предприятия и выдавал.

«Вопрос к власти»: Ахметов оправдался за критику Зеленского на своем канале © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)" Ермака. Поэтому Зеленский назначает бывшего топ-медеджера ахметовской «Запорожстали» Ростислава Шурму в замы Ермаку (бесперспективная попытка и выполнить условия ультиматума, и сохранить денежные потоки для «своих»). В свою очередь, ходят слухи, что Ермак отбивается, пытаясь натравить на Ахметова («агента Путина» и «пособника ЛДНР») СБУ, а также пугая олигарха санкциями СНБО. Впрочем, как мы знаем из свежих выступлений разных политологов и экспертов на украинских каналах, сам Ермак давно завербован ФСБ под оперативным псевдонимом не то «Козырь», не то «Тимофеев».

Борьба нанайских мальчиков в свою очередь означает, что всех наци в стойло СБУ поставить нет никакой возможности, часть из них уйдет в оппозицию кричать: «Зелю геть!» и вполне может стать боевым крылом нового Майдана.



В погоне за «ярлыком»

В то же время энергетический кризис, коронавирус и неадекватные методы борьбы с ним, коррупция на Большой Стройке и офшоры, проблемы с региональными кадрами, которые все больше сами за себя, цензура (сегодня закрыли «пророссийские» каналы, а завтра ведь могут закрыть и неугодные «патриотические», назвав их «пророссийскими»), тупик в Минском процессе, какового не было даже при Порошенко — все это съедает те самые заветные проценты для выборов.

Одних наци (большая часть из которых за Порошенко) для победы на выборах недостаточно, а 73% за три года поняли, что Зеленский их обманул. Они не поняли, что любой следующий президент обманет их точно так же, но это уже другая история. Итог — сегодняшние рейтинги.

Центр Разумкова дает Зеленскому 26%, Порошенко — 14%, Бойко — 12%, Тимошенко — 10%, Разумкову — 9%. Партия «Слуга народа» получила бы сегодня 15%, «Евросолидарность» — 12,4%, ОПЗЖ — 7,5%, «Батькивщина» — 7,2%, гипотетическая партия Разумкова — 5,5%.

Группа «Рейтинг» дает Зеленскому 25,1%, Порошенко — 14,1%, Тимошенко — 10,1%, Бойко — 9,5%, Разумкову — 7,3%. Как бы оппозиционный и дружественный России Бойко из ОПЗЖ — вообще смешной кандидат. 16% опрошенных заявили, что не знают, кто это такой. Партия «Слуга народа» получила бы сегодня 17,3%, «Евросолидарность» — 14%, «Батькивщина» — 12,2%, ОПЗЖ — 11%, партия Разумкова — 6,8%.

Ва-банк на синее: Золотарев предположил, кого из политиков поддержит Ахметов © Dessin d'Adrien Quan. — © Adrien Quan pour Le Temps

Очевидно, что при нынешнем меню кандидатов и при существующей динамике падения рейтинга Зеленского будет второй тур, в котором у Порошенко совсем не нулевые шансы. Но в конечном итоге результат выборов определят в США. Если Зеленский найдет способ продолжать реализацию американских интересов на Украине, на выборах он победит, пусть и не с таким перевесом, как раньше. Выбранной группе олигархов объяснят, кому надо дать деньги, и они дадут. Если нет, можно в зависимости от обстоятельств либо вернуть Порошенко (нынешние рейтинги в принципе позволяют это сделать), либо за оставшееся время раскрутить нового Зеленского, будь то Разумков (в свежем эфире на «Нашем» он технично уходит от ответа на вопрос, нужно ли пересмотреть языковой закон) или актер Вася из тернопольского ТЮЗа.

Но есть и альтернативный вариант. Майдан в 2014 совершили с молчаливого согласия Ахметова, и кто гарантирует, что такого согласия не получится добиться еще раз? В свою очередь Ермак с Зеленским на фоне нагнетания военной истерии вполне могут снова разжечь в Донбассе, чтобы увести потенциальный Майдан на фронт.

От того, кто победит в этом противостоянии, будет зависеть, кому в Вашингтоне дадут ярлык на княжение и право собирать «выход в орду». Варианты, при которых большинству станет лучше жить, по умолчанию не предусмотрены.