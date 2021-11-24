Киевская городская прокуратура просит суд взыскать более 180 миллионов гривен или около полумиллиарда рублей с подрядчика строительства метро в Киеве. Причина - использование аванса не по назначению. Какие схемы обогащения могут скрывать подобные нарушения, рассказывает Украина.ру

Как сообщила во вторник, 23 ноября, пресс-служба Киевской городской прокуратуры, подрядчик строительства двух станций метро и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии метро часть аванса решил пустить в рост. А именно — разместил более 1,5 миллиарда гривен (около 4,16 миллиарда рублей — Ред.) на депозитных счетах в одном из банков. В результате за 2019 годы компания получила собственный доход на сумму 139,1 миллиона гривен (около 386 миллионов рублей — Ред.). Поедут не все. Почему в Киеве дорожает транспорт © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Реагируя на выявленное нарушение, Киевской городской прокуратурой предъявлен иск в Хозяйственный суд города Киева в интересах государства в лице Киевского городского совета, КП «Киевский метрополитен» о взыскании с подрядчика денежных средств в сумме 139,1 миллиона гривен (около 386 миллионов рублей — Ред.), которые им получены за счет начисления процентов на бюджетные средства, а также 44,4 миллиона гривен (около 123 миллионов рублей — Ред.) процентов за безосновательное хранение и использование бюджетными средствами», — сообщили в прокуратуре.

По сути, подрядчик решил создать «деньги из воздуха» — дело, весьма популярное среди украинских политиков.

Милостью Нацбанка и собственной наглости

В четверг, 18 ноября, украинский экономист Алексей Комаха рассказал, как преумножает свое состояние пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Активы Международного инвестиционного банка (МИБ) экс-президента Петра Порошенко за 10 месяцев 2021 г взлетели с 2,9 до 4,6 миллиарда гривен (приблизительно с 8 миллиарда рублей до 12,8 миллиарда рублей — Ред.). В основном за счет льготных кредитов рефинанса НБУ под 6,5-7,5 процента годовых», — отметил Комаха.

По его словам, общий долг МИБ перед Нацбанком по кредитам рефинансирования составил 835 миллионов гривен (свыше 2,3 миллиарда рублей — Ред.).

«Банк не занимается кредитованием экономики и физлиц. Деньги НБУ банк Порошенко инвестирует в основном в госбумаги под 13-18 процентов годовых. То есть фактически сидит на пирамиде ОВГЗ за счет налогоплательщиков. Вложения МИБ в госбумаги на 1 октября составили почти 1,5 миллиарда (свыше 4,1 миллиарда рублей — Ред.). Похоже, глава НБУ Кирилл Шевченко думает что Петр Алексеевич все еще имеет шансы стать президентом второй раз, поэтому, наверное, и выдает его банку щедрые кредиты», — отметил Комаха. Гетман гетману глаз не выклюет. Но это не точно © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев слегка подкорректировал данные Комахи.

«Петр Алексеевич Порошенко через свой банк берет кредиты рефинансирования НБУ под 8,5 процента годовых. Только в 2021 году он получил таких кредитов по крайней мере на 1,1 миллиарда гривен (около 3 миллиардов гривен — Ред.)(согласно отчету НБУ). Далее, Петр наш Алексеевич Порошенко через свой банк МИБ покупает государственные облигации с доходностью 13-14 процентов годовых (про 15-18 процентов это немного устаревшие данные). Далее государство гасит Петру нашему Алексеевичу облигации, Петр Алексеевич гасит кредит, в сухом остатке кладя себе в карман честные 4-5 процентов годовых из воздуха, что на суммах порядка миллиарда гривен составляет 40-50 миллионов гривен (около 111-139 миллионов рублей — Ред.) чистыми», — указал Ткачев.

Он подчеркнул, что таким образом не делая ничего полезного для страны, а попросту прокручивая деньги украинских налогоплательщиков, Порошенко увеличивает свое состояние.

Но как оказалось, такой схемой пользуется не только Порошенко, но и его заклятая противница — лидер «Батьківщины» Юлия Тимошенко.

«Мелкий моечный «Укрбудинвестбанк» зятя Юлии Тимошенко Артура Чечеткина вложил 1 миллиарда гривен (около 2,8 миллиарда рублей — Ред.) в гособлигации под 13-18% годовых. Деньги банк взял в основном у главы НБУ Кирилла Шевченко, то есть из карманов налогоплательщиков. Нацбанк выдал этому банку 700 млн грн. (около 1,9 млрд руб. — Ред.) рефинанса под 6,5-7,5 процента годовых. Умеет Юля зарабатывать в любой ситуации», — сообщил экономист Комаха 24 ноября.

В общем, при помощи незамысловатой схемы украинские политики обогащаются. И схема эта сомнительна прежде всего с этической точки зрения, ведь и Порошенко и Тимошенко по сути наживаются на рядовых украинцах.

Сами по себе государственные облигации не плохи. И если покупать их на свои деньги, они могут стать хорошей инвестицией.

«Если у человека есть 10 миллионов руб. <…> я бы взяла на первоначальный взнос [за ипотеку], а на оставшиеся купила бы облигации российские с 10 процентов купоном и взяла бы ипотеку под 6 процентов на стройку и у тебя получилась бы двойная доходность», — поясняла в апреле 2021 года в интервью Антону Красовскому руководитель агентства недвижимости Upright Estate Яна Мандрыкина.

Но проблема с Порошенко и с Тимошенко в том, что они брали деньги на покупку облигаций у Нацбанка. То есть фактически они богатели за счет государственных денег.

Что же касается подрядчика, так и не построившего метро, то его поведение ещё непригляднее. Ведь речь не только о народных деньгах. Метро на Виноградарь — это болезненная тема для Киева.

Маршрутки в помощь

То, что подрядчик разместил часть аванса в банке под проценты означает, что для него было бы выгодно, чтобы деньги как можно дольше лежали на депозите нетронутыми. А это, в свою очередь, возможно лишь в том случае, если работы по строительству метро будут вестись крайне медленно.

В сообщении Киевской городской прокуратуры подрядчик не называется. Однако скорее всего речь идет об АО «Киевметрострой». Эта компания — генеральный подрядчик строительства метро на Виноградарь. В августе «Киевметрострой» попросил перенести срок окончания первой очереди строительства метро с 2021 на 2023 год. Хозяйственный суд Киева разрешил перенести срок до конца 2022 года. «Даешь десятилетие без метро!» Киевлян опять обманули © пресс-служба президента Украины

Почти за полтора года до этого — в феврале 2020 года — Служба безопасности Украины нагрянула в подразделения «Киевметростроя», а также коммунального предприятия «Киевский метрополитен» и «Укргазбанк» с обысками. Причина — история с депозитамм. Уже тогда в СБУ заявили о том, что выделенные на строительство Сырецко-Печерской линии бюджетные деньги были размещены на депозитах, что и позволило заинтересованным лицам получить по процентрам 139 млн грн.(около 386 млн руб. — Ред.).

В воскресенье, 21 ноября, на восьмую годовщину Евромайдана изначально и должна была быть открыта первая очередь строительства — новые станции «Мостицкая» и «Проспект Правды».

Этого так и не случилось. Теперь жители Виноградаря ждут конца 2022 года. Но, если строительство продолжится такими темпами и с такими «особенносями», то маршрутки на Виноградарь будут востребованы и в 2022 году.