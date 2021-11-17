Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование дела против бывшего президента Виктора Януковича и девяти экс-чиновников о расстреле митингующих на Майдане. Материалы дела составили полторы тысячи томов

Об этом 17 ноября сообщила на брифинге Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По её словам, расследование было начато ещё в 2014 году и — «к сожалению, результаты работы за этот период были разные».

Генпрокурор отметила, что теперь закончено расследование по «материнскому делу Майдана».

«Это дело относительно верхушки организаторов самых трагических дней Революции Достоинства — силового разгона, штурма и, наконец, расстрелов митингующих 18-20 февраля 2014 года», — сказала Венедиктова.

Она также сообщила, что подозреваемые по делу — «преступная группа бывшего президента Украины — это топ-чиновники того времени, которые имели почти неограниченную власть, ресурсы и связи». Руководил совершением терактов: Януковичу вменили создание ОПГ © РИА Новости/Владимир Трефилов

Глава ГПУ добавила, что эти лица сохраняли ресурсы и влияние долгое время после бегства из страны — «и системно противодействовали раскрытию правды о своих действиях». Однако — «удалось расследовать 1019 эпизодов их противоправной деятельности в дни кровавой кульминации Майдана».

Следователями ГБР проведено более 4 500 допросов свидетелей и потерпевших, более тысячи следственных экспериментов, более двух тысяч осмотров места событий, документов, видеозаписей, более 3 500 судебно-медицинских, баллистических, комплексных, цитологических, химических экспертиз.

Последнее слова скажет суд, но прокуроры считают, что обоснованно подозревают Януковича и ряд экс-чиновников в совершении преступлений, отметила Генпрокурор, перечислив соответствующие статьи УК.

Самая тяжелая из этих статей предусматривает пожизненное лишение свободы. Что до местонахождения подозреваемых, то, словам Венедиктовой, — «все они в бегах, в большинстве своём, в гостях у нашего северного соседа».

Глава ГПУ подчеркнула, что «они там вовсе не случайно, и совсем не случайно РФ их оберегает».

Как сообщила в этот же день пресс-служба Офиса Генпрокурора, Янукович и ряд бывших высокопоставленных чиновников подозреваются в том, что 18-20 февраля 2014 года они «организовали силовое противодействие митингующим в центре столицы». Генпрокурор назвала единственный способ вернуть Януковича на Украину © РИА Новости, Игорь Ткаченко / Перейти в фотобанк

«Поскольку экс-чиновники скрываются от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось по специальной (заочной) процедуре. В настоящее время стороне защиты сообщено о завершении расследования и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования.

После ознакомления защиты с материалами дела обвинительный акт будет направлен в суд для решения вопроса о рассмотрении дела in absentia (заочно — Ред.)», — говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что подозреваемые — бывшие Президент Украины, глава Службы безопасности Украины, министр внутренних дел, руководитель ГУ МВД в Киеве и их заместители, командующий внутренними войсками МВД, министр обороны, командир столичного полка милиции особого назначения «Беркут» — все они «хотели прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти Януковича».

«Превышая власть и служебные полномочия и без законных оснований, они организовали применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими физического насилия, специальных средств, огнестрельного оружия и военной техники для силового противодействия и разгона демонстрантов», — утверждают в пресс-службе Офиса Генпрокурора. Бандера, Майдан, война и «окончательный развал Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, «18 февраля 2014 года они организовали силовой разгон участников уличного шествия к Верховной Раде в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий Президента». По версии следствия, также в этот день был организован «штурм Майдана под видом «антитеррористической операции», а «утром 20 февраля — расстрел митингующих сотрудниками «черной роты» Беркута и вооружение «титушек» огнестрельным оружием».

Такие действия привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе стали причиной смерти 67 гражданских лиц, считают следователи. Сообщается, что всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.

По словам прокурора Дениса Иванова, в «черный четверг» 20 февраля были убиты 48 человек, более 80 человек пострадали. Прокурор подчеркнул, что в эти дни Янукович и руководители правоохранительных органом много раз связывались с коллегами в РФ. О содержании разговоров неизвестно, поскольку они велись по защищенным линиям связи.

Денисов также сообщил, что — на взгляд следователей — установлено и доказано, что именно эти лица (Янукович и 9 экс-чиновников) «совершали действия, направленные на организацию этих тяжких преступлений». По словам прокурора, все указанные подозреваемые находятся сейчас на территории России, но неоднократные обращения и просьбы об экстрадиции были отклонены.

В свою очередь, Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что следствие — вне политики.

«Мы не даём оценку политическим процессам того времени», — сказала она.

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Глава ГПУ также отметила, что, хотя «крупная рыба» уплыла из страны ещё в 2014 году, но «простые исполнители» — привлекаются к ответственности на территории Украины.

Что касается утверждения Генпрокурора об отсутствии влияния политики на ход следствия, то тут есть большие сомнения. Если Генпрокурор публично называет госпереворот «революцией достоинства», то это уже само по себе снимает все вопросы о том, действительно ли следствие — «вне политики».

Есть разные версии событий на Майдане, и многие из них подкреплены фактами. Можно вспомнить о призывах, звучавших со сцены Майдана, вспомнить о сообщениях об оружии, которое «уже везут» (и, видимо, привезли), можно вспомнить хотя бы о признаниях активиста Ивана Бубенчика… Можно просто пересмотреть внимательно видеокадры тех печальных событий.

Но возникает вопрос, в какой мере следователи учитывали всю полноту доступной информации. Возможно, ответ на этот вопрос мы получим во время суда.

Напомним, собственное расследование расстрелов на Майдане (на улице Институтской) провёл канадский ученый украинского происхождения Иван Качановский, проанализировавший тысячи свидетельств, документальных видеосюжетов, которые транслировались украинскими и мировыми СМИ.

Выводы исследователя кардинально отличаются от выводов, к которым приходит теперь следствие.