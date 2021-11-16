На пике Хан-Тенгри. Украинские националисты тянули руки к Тянь-Шаню

В 1931 году, 90 лет назад, альпинисты-антифашисты из Харькова покорили вершину «Повелителя неба». Причем первовосходителями стала команда, которой пришлось передвигаться под охраной пограничников — рискуя погибнуть не только под лавиной, но и под вражеской пулей

Семитысячник Хан-Тенгри царит над Тянь-Шанем, прорезая вершиной белые облака. Нам повезло увидеть, как он отражается в водах озера Тузколь, которое не замерзает из-за высокой солености — хотя в этот период года его окружают льды и снега.

Этот пик, расположенный на границе Киргизии, Китая и Казахстана, был изображен на киргизской банкноте достоинством в сто сом. А выдающийся альпинист Анатолий Букреев, погибший на склонах Аннапурны, считал его самым красивым в мире — восхищаясь симметричной, геометрически правильной формой Хан-Тенгри.

«Повелитель неба» — так переводится с тюркского название знаменитой горы, хотя местные кочевники называли ее Кан-Тоо — «Кровавая» — из-за красных отблесков на гигантском мраморном монолите. Однако с подачи знаменитого путешественника Петра Семенова-Тянь-Шанского пирамидальная вершина была обозначена на карте именно как Хан-Тенгри, известная ему из старинных хроник. Потому что она выглядит эффектнее расположенного за ней Пика Победы, который является высочайшей точкой этой горной системы.

Но Пик Победы был измерен советскими военными топографами только в 1943 году — а до этого Хан-Тенгри считалась среди географов главной горой Тянь-Шаня и будоражила воображение целого поколения альпинистов. Ее мечтали покорить лучшие мастера тогдашней Европы, однако этому мешала сложная военно-политическая обстановка. Ведь вплоть до конца тридцатых годов в ущелья проникали вооруженные отряды контрреволюционеров, известных в Средней Азии под названием басмачи.

Опираясь на тыловые базы в Синьцзяне, они постоянно атаковали советские гарнизоны и совершали налеты на кишлаки, убивая местных коммунистов, учителей и врачей. Охотники за эпидемиями. Три украинца, которые спасали мир от болезней © Украина.Ру

Тянь-Шань являлся тогда не лучшим местом для альпинизма, и пик Хан-Тенгри удалось покорить сравнительно недавно — девяносто лет назад, осенью 1931 года. Причем, его первовосходителями стала команда Украинской научно-исследовательской экспедиции, которой пришлось передвигаться под охраной пограничников — рискуя погибнуть не только под лавиной, но и под вражеской пулей.

Руководителем этого похода был Михаил Погребецкий — член Высшего совета по делам физкультуры и спорта при Всеукраинском Центральном Исполнительном Комитете, действовавшего тогда в Харькове — первой столице УССР. Он работал инспектором по альпинизму в УкрТурэ — республиканском отделении всесоюзного Общества пролетарского туризма и экскурсий, отличался прекрасными организаторскими способностями, дополнявшими отличную спортивную подготовку.

Погребецкий сумел добиться от КП(б)У поддержки серии экспедиций, направленных на изучение труднодоступных районов Тянь-Шаня. Эти горы расположены в тысячах километров от Украины, однако альпинизм считался важным элементом военно-спортивной подготовки, которую проходила комсомольская молодёжь. А украинские советские альпинисты не могли тренироваться в закрытых для них Карпатах, и обычно совершали восхождения на вершины Средней Азии и Кавказа.

Ближайшим соратником Погребецкого стал австрийский политэмигрант-антифашист Франц-Йозеф Зауберер. Он провел детство пастухом на склонах Доломитовых Альп, закончил школу профессиональных горных спасателей, водил по горным тропам туристов. А потом стал рабочим металлургического завода и активным членом Коммунистической партии, принимая участие в политических протестах, забастовках и уличных столкновениях с ультраправыми.

Спасаясь от тюремного заключения, Зауберер бежал в Советский Союз, где стал работать слесарем на одном из заводов Харькова. Однако в УССР востребовали его богатый альпийский опыт. Партийная организация направила австрийца на работу в Общество пролетарского туризма и экскурсий, где они обучал своим навыкам рабочую молодёжь. И сегодня этот человек по праву считается одним из зачинателей украинской школы советского альпинизма.

Михаил Погребецкий, Франц-Йозеф Зауберер, а также их товарищ, молодой полтавчанин Борис Тюрин, первыми вступили на вершину горы Хан-Тенгри, на которой обитали боги тюркских кочевников. И это знаменательное восхождение, совершенное под вооруженным конвоем, в обнимку с винтовками и патронташами, было описано Михаилом Тимофеевичем в книге «К вершинам Советской земли»:

«Надвигался вечер. Мягкие тени легли от гор на долину. Солнце золотило верхушки гребней. От края и до края, вдоль всего горизонта в ледниках и снегах стояла великая Тяньшанская стена. Вся она горела золотисто-оранжевыми и красными тонами заката, а Хан-Тенгри пылал сверху, как гигантский гранёный рубин, вправленный в тёмно-бирюзовое небо. Но вот, солнце погрузилось за горизонт, небо потемнело, краски стали тускнеть, оранжевые тона сменились розовыми, розовые — фиолетовыми, затем пепельными и только Хан-Тенгри горел кроваво-красным огнём расплавленного металла на тёмном небе. Постепенно горы погрузились в мрак и наконец вовсе растворились в сгустившихся сумерках. За ними медленно погас и Хан-Тенгри».

Первовосходителей ожидала впереди драматическая судьба. Тюрин погиб в 1935 году при восхождении на Кавказе, а Зауберер, который к тому времени успел покорить Эльбрус и Казбек, попал под каток Большого Террора.

В 1938 году его разлучили с семьей и принудительно выслали из СССР на территорию нацистского Рейха. Знаменитого альпиниста не призвали в вермахт из-за политической неблагонадежности, и в 1944 году он погиб во время американской бомбардировки Вены. А внучка и правнучка Зауберера проживают сейчас в Москве.

Михаил Погребецкий стал создателем Всесоюзной школой инструкторов горнострелковой подготовки, расположенной в горах над Алма-Атой, и подготовил для Красной Армии более двенадцати тысяч горных стрелков.

После окончания войны он возглавил Украинскую школу инструкторов альпинизма, стал автором популярных книг и был избран председателем Украинской федерации альпинизма. У легендарного восходителя было множество именитых учеников. И в его честь назвали сразу три горных вершины — а также космический астероид.

Михаил Тимофеевич скончался в 1956 году и был похоронен на Байковом кладбище в Киеве. А полвека спустя, в 2006 году, имя этого альпиниста очернили в клюквенной антисоветской кинокартине «Сволочи». Погребецкого вывели в образе подполковника Вишневецкого, бывшего альпиниста, освобожденного из ГУЛАГа для подготовки несовершеннолетних уголовников-диверсантов — которых якобы тренировали на горной базе в Алма-Ате.

Рекламная кампания фильма строилась на том, что его сценарий основан на реальных событиях — однако это была целиком вымышленная история, потому что во Всесоюзной школе инструкторов горнострелковой подготовки тренировались обыкновенные юноши и девушки призывного возраста. Причем, их набирали из добровольцев, и по рекомендации комсомольских организаций.

«Все, что описывается в «Сволочах» — бред сивой кобылы. Никакой диверсионной школы для неблагополучных подростков под Алма-Атой не было. Туда направляли призывников из военкомата, совершеннолетних молодых людей, не из подворотни и тюрем. Там они получали специальность и уходили на фронт», — вспоминал об этом Юрий Менжулин, который заведовал в горной школе учебной частью.

Режиссеру картины Александру Атанесяну пришлось признаться в том, что ее сюжет является «художественным вымыслом» — ради которого исказили реальную биографию Погребецкого.

Однако Тянь-Шань интересовал в тридцатые годы не только украинских советских альпинистов. К его вершинам тянули свои руки украинские националисты, которые видели в этих горах восточные границы своей империи — потому что, согласно их планам, она должна была простираться гораздо дальше Сяна и Дона.

Об этом можно прочитать на страницах «Украинской военной доктрины» Михаила Колодзинского — главного военного теоретика предвоенной ОУН, яростного фашиста и юдофоба. Остров Липно: крупица большой истории © Андрей Манчук

«Мы, после освобождения этнических земель, должны остановиться у Волги, а потом… перевести войну в Казахстан, чтобы оказать помощь местным нашим колонистам и угрожать московским индустриальным центрам в Магнитогорске и Кузнецке. Освободившись, мы не можем оставить Казахстан на Божье произволение, или москалям. Он тесно связан с нашим освобождением. Так что восточные границы нашей державы должны опираться на Алтайские горы и Тян-Шау», — писал в 1938 году Колодзинский.

Этот соратник Шухевича и Бандеры видел в жителях Средней Азии неполноценных дикарей, которых необходимо осчастливить светом европейской цивилизации и культуры. Но спустя год Колодзинского расстреляли в Карпатах те самые европейцы — венгерские гонведы, и его личность популярна сейчас только в специфических кругах ультраправых.

А имена антифашистов Зауберера и Погребецкого будут всегда гореть в истории ярким светом — который отбрасывает на них покорённая вершина Хан-Тенгри.