Чтобы узнать и даже на себе прочувствовать, как многие украинцы относятся к своему президенту Владимиру Зеленскому, лучше всего поехать во Львов. Там зайти в первую попавшуюся пивную и заказать пиво под названием «Зеленое Чмо». В этом пиве прекрасно все!

Но особо им удалась аннотация напитка: «Зеленое Чмо» — результат кропотливой работы над созданием крепкого хмельного светлого эля. После упорных экспериментов с хмелем «Simcoe» и «Citra», мы, наконец, смогли сказать: «Стоп. Это «Зеленое Чмо», которое мы заслужили».

И еще, видимо, чтобы хитро сбить со следу и убрать ненужные аналогии: «Лучший представитель в стиле IPA. «Зеленое Чмо» — результат кропотливой работы над созданием крепкого охмеленного светлого эля. Вкус насыщенный, солодовый, сбалансированный горькими хмелями «Simcoe» и «Citra». Все строго производственно, технологично и никакой политики или перехода на личности. И относительно божеская цена — 59 гривен (160 рублей) за пол-литра. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

И все это — «вышуканою украйинською мовою», то есть на изысканном украинском языке с неповторимым львовским акцентом, прОшу пана. Но все и так всё понимают. Хотя всё серьезно и очень символично!

Президента страны Зеленского таким вот хитрым способом, я бы даже сказал обходным путем наконец-то признали не москалем, чего он добивался с самого начала своего президентства, когда вовремя одной из первых поездок на Донбасс напрочь отбросил русские аббревиатуры и смыслы применительно к себе. «Я ж не лох!», — убеждено изрек тогда Зеленский.

Теперь Владимир Александрович с полной уверенностью может говорить также, что он — не чмо, тем более зеленое.

«Причем тут москали?», — спросите вы. А при том, что, по некоторым данным, «лох» — это сокращение: «лицо, обиженное хулиганами». Так-де в 20-ые годы прошлого века, когда в молодой советской стране процветали самые удивительные сокращения и аббревиатуры были модными, малограмотные милиционеры обозначали жертв хулиганских нападений. Терпил, если по-нашему, по-современному.

Со словам «чмо» посложнее. Все понимают, что это слово является одно из самых уничижительных ругательств в русском языке. Никто точно не знает, что оно обозначает. Одни говорят, что пришло из армейского быта. Там, в армии, были, дескать, «части материального обеспечения», где несли службу нестроевые — работающие на кухнях, в обозах, на хлеборезках и т д. В общем, не элита.

Другие говорят, что «чмо» пришло к нам из уголовного быта — «человек морально опустившийся». Во всех смыслах этого слова. Одно напрягает: какие же это такие уголовники знали слово «морально»? Некоторые, правда, утверждают, что слово пришло-таки из уголовного мира, от одесских воров, среди которых было много евреев, знавших идиш и обогативших блатной язык — «феню» — такими чудесными и уже общеизвестными лексемами (если грамотно, то абстрактными единицами морфологического анализа), как «ксива», «мусор», «пацан» и т.д. А с идиша лексему «shmok» можно перевести как, извините, «половой орган», ну, вы меня понимаете.

Поэтому чтобы было ни вашим ни нашим и никого лишний раз не обижало по национальному признаку, многие опять напирают на неграмотных и ленивых милиционеров 20-ых годов, которые так обозначали опять же жертву — «человека Московской области». А Зеленский же — из Кривого Рога, какая тут Московская область? Так что тут, слава Богу, все путем. Ну и не лох, конечно же, ничего москальского: русские аббревиатуры к украинскому президенту не пристают…

Однако это Украина, и без политики, увы, все равно не обойтись. Даже если пивоварня «Шифр» из столицы Галичины и приступила к производству пива «Зеленое Чмо», преследуя совершенно невинные смыслы и помещая на этикетку изображения какого-то зеленого монстра, не имеющего всем известного «высокого» портретного сходства, все прекрасно понимают, что такое название — это однозначно один из политических приговоров именно Зеленскому. И не где-нибудь, а во Львове, который, как известно, мнит себя «Украинским Пьемонтом» и кузницей самых расово правильных украинских же патриотов. Аваков открестился от Разумкова и процитировал «Дюну» © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

А почему так к нему относятся в неколторых частях подведомственного народа?

Рейтинг Зеленского за последние недели упал на 10-15% и опускается уже даже ниже 20%. И это — благодаря тому, что Зеленский проиграл битву за националистический патриотический электорат своему пока главному конкуренту — экс-президенту Петру Порошенко. Зеленский, по общему мнению, за два с половиной года своего президентства сделал все, что по всем параметрам и показателям стать «Порошенко №2», суперпатриотом из суперпатриотов, украинцем из украинцев, русофобом из русофобов. Кажется, всё сделал, но всё равно не стал своим в Галичине. В крае, где лозунги «Гэть вид Москвы!» («Прочь от Москвы!») и «Украина понад усэ» («Украина прежде всего») люди впитывают с молоком матери. И слово «Москва» пишут с маленькой буквы, а слово «сало» — с большой.

А вот Порошенко как держал, так и держит пальму рейтингового первенства в украинском «Пьемонте», опережая даже местных исконных шароварно-вышиваночных патриотов и прочих неонацистов. А это провал, как подумал бы киношный Штирлиц, подсказывая вывод реальному Зеленскому.

И Бог бы с ним, с этим пивом. Но есть провалы у Зеленского не только внутри страны, но и, как сейчас говорят, на внешнем контуре. Ему пока не удалось окончательно слепить и закрепить проукраинскую и антироссийскую коалицию даже на уровне так называемого «нормандского формата» на переговорах о мире в Донбассе.

Нет, ему удалось многое: Германия и Франция уже поговаривают о том, что главный документ о мире — «Минск-2» нужно, конечно, выполнять, но только в некоем подкорректированном виде, потому что эти страны, равно как и весь Евросоюз, уже признали, что Россия — не гарант мирного урегулирования на юго-востоке Украины, а воюющая сторона в конфликте. И что сам этот конфликт — не гражданская война внутри Украины, а результат нападения России. Фактов для этого утверждения нет, но на то она и политьика, чтобы утверждать некие смыслы, опираясь не на факиты, а на "представления о них".

Зеленский вот уже несколько месяцев старается собрать нормандский формат» на уровне глав государств, чтобы закрепить достигнутое. Например, сегодня, 11 ноября 2021 года, вроде бы должна была состояться встреча глав МИД стран-участниц «нормандского формата», к которой министерство иностранных де России даже подготовило проект итоговый документ, который нужно было подписать, чтобы встреча была продуктивной.

«На днях мы вновь получили совместное заявление министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначено как чуть ли как не безальтернативная дата. Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески некультурно», — заявил по этому поводу глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что 11 ноября у него и в Москве много другой работа. И даже рассказал почему: «Я ему сказал — во-первых, мы бы хотели получить реакцию на содержательные предложения — именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольные договоренности — давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что нормандский формат работает. Нам такие показушные выступления не нужны».

Второй внешний провал еще страшнее: глава МИД Белоруссии Владимир Макей накануне предполагаемой встречи «норманди» (так Зеленский любит называть ее по-модному) фактически признал Крым российским, когда сказал: «Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого». А ведь президент Белоруссии Александр Лукашенко выпросил у своего российского коллеги Владимира Путина приглашение побывать в Крыму, получил его и теперь собирается на полуостров. И режиму Зеленского придется как-то с этим жить. Под огнем критики все тех же патриотов. Макей: Нейтралитет Белоруссии не соответствует ситуации в мире © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

И вот ведь что самое противное: казалось бы, утешительная новость о том, что экс-глава МВД Арсен Аваков и экс-премьер Арсений Яценюк не пойдут в партию к экс-спикеру парламента Дмитрию Разумкову, а значит мощная «антизеленская» коалиция «РАЯ» (Разумков, Аваков, Яценюк) пока проваливается, должны была бы согреть душу президенту. А все равно как-то не получается. Потому что, во-первых, есть еще олигарх Ринат Ахметов, с которым надо что-то антиолигархическое делать, но он пока не согласен окончательно «деолигархизироваться».

Во-вторых, не понятно, что означают отказы Авакова или Яценюка, всерьез они это надумали не идти к Разумкове или это просто тактический ход, чтобы раньше срока не светиться и не подставляться под удары президентского окружения и санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ).

И, наконец, в-третьих, Аваков намекнул, что может из предложение «зе-команды» его устроить, чтобы он не пошел к Разумкову и Ахметову. Это пост премьер-министра. И если Зеленский согласится с этим, то получит не только серого кардинала в своем окружении, который все и будет вершить, но и человека, у которого не забалуешь и придется служить на побегушках у Авакова самому Зеленскому. Особенно с его нынешними рейтингами популярности.

Так что, может быть, Владимиру Александровичу лучше испробовать нового львовского пивка и отвлечься от государственных дел. Так оно надежнее — можно сохраниться какое-то время. Целым.