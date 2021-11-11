В конце октября двое украинцев попытались поджечь дом замглавы Офиса президента Игоря Жовквы. Исполнители арестованы, но о заказчиках и мотиве — ни слова. И это, похоже, уже тенденция — несколько резонансных дел о нападениях на команду президента Украины подозрительно быстро угодили в долгий ящик

По данным следствия, 20-летний киевлянин получил «заказ» на поджог дома Игоря Жовквы через Telegram. За выполненное задание ему пообещали $7000 (почти 500 тысяч рублей). Себе в помощь молодой человек позвал 25-летнего приятеля, жителя Черкасской области, которому пообещал отдать часть заработка.

Исполнители подготовили три бутылки с «коктейлем Молотова» и в ночь на 22 октября пришли к дому Жовквы. Расписав забор из баллончика «оскорбительными надписями» (содержание которых не разглашается), они бросили первую подожженную бутылку. Когда собирались зажечь вторую, их заметили прохожие. Пожара, к счастью, не случилось, никто не пострадал.

Неудачливых поджигателей задержали по горячим следам. Один из них признался, что общался с заказчиком через мессенджер, то есть общение, вероятнее всего, происходило анонимно. Сейчас полицейские ищут заказчика преступления или, по крайней мере, утверждают, что ищут. Исполнителям сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества и хулиганстве по ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 296 УК Украины, они находятся под стражей.

Скрытая угроза: как на Украине покушались на жизнь президентов © CC0, Pixabay Владимира Зеленского Жовква занимается направлением европейской и евроатлантической интеграции, он регулярно высказывается по самым разным вопросам внешней политики. О каких-то конкретных мотивах нападения пока ничего не сообщается.

Никаких идей на этот счет, кроме абстрактного «запугивания», нет и в Офисе президента. Глава ОП Андрей Ермак прокомментировал ситуацию заявлением о том, что команда президента «несмотря на угрозы, продолжит идти курсом реформ», даже если кому-то это не нравится. Правда, какая именно реформа могла стать триггером, Ермак не уточняет. И зачем «террористам» нападать на Жовкву, который точно не имеет никакого отношения к внутриукраинским реформам, совсем непонятно.

Или это все не так? И нам просто, как говорят в народе, «пудрят мозги»?

Месяц без ответов

Попытка поджога дома Жовквы стала одним из череды преступлений, которые «посыпались» на окружение Зеленского в последние месяцы.

Самым резонансным стало покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Напомним эту историю. Примерно в 10 часов утра 22 сентября его автомобиль обстреляли на пути в Киев. Неизвестный выпустил автоматную очередь в сторону авто, в котором находились Шефир и его личный водитель. В результате последний получил несколько ранений и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Вскоре советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти рассматривают стрельбу по автомобилю Шефира как «агрессивную и даже воинственную кампанию» против закона об олигархах. Примерно в тех же словах на сессии Генассамблеи ООН в Вашингтоне, где он тогда находился, заявил и президент Украины Зеленский, поклявшийся найти преступников и не оставить дело без последствий.

Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия

По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, следствие рассматривает более 10 версий, две из которых считаются наиболее вероятными — деятельность Шефира как госслужащего и попытка дестабилизации политической ситуации в стране.

В окружении президента пошли разговоры о российских спецслужбах, которые якобы организовали нападение ради устрашения Зеленского за его антироссийскую позицию. Слабость этой версии в том, что она не дает ответ на главный вопрос: зачем россиянам устрашать Зеленского именно через Шефира, а не напрямую? В чем смысл такого устрашения, если антироссийские «инструкции» поступают в страну извне, и, по сути, устрашай — не устрашай, вся антироссийская компания Зеленского — это озвучивание чужих нарративов? И, наконец, непонятно, на чем основана эта версия, на каких фактах?

Правда, все эти версии выглядят очень выгодно для украинской власти, которая всеми силами пытается показать, как активно она борется «за всё хорошее и против всего плохого», как она «мужественно противостоит агрессии России», которой при этом нет нигде, кроме слов самой власти.

Но самое подозрительное в этой ситуации другое. Вот только уже более месяца ни о каких результатах расследования не слышно. Хотя президент обещал, что «не оставит без ответа» это покушение.

Как признавала и сама генпрокурор Венедиктова, если злоумышленника не установить по «горячим следам», расследование дела затянется — так это и произошло.

Но есть и другая возможная версия, почему больше месяца о нападении ничего не говорят: его настоящая причина попросту неудобна для власти. В конце октября полиция засекретила информацию о расследовании по делу, и если бы дело касалось воинственных олигархов, так поступать было бы не с руки.

Покушение на Шефира может быть связано с его бизнес-интересами, считают эксперты. Помощник президента, как считает наше издание, исполнял роль «кассира» Зеленского — человека, который принимал деньги, поступающие в Офис президента в результате разных нелегальных операций, в том числе продажи «хлебных» должностей в государстве.

«По мнению ряда украинских экспертов, такую неофициальную роль "кассира" при Зеленском исполнял Сергей Шефир. И вот тут уже возможны варианты. Кто-то не получил уже оплаченную должность. Или получил, но был спустя короткое время уволен за нарушение или профнепригодность, или по какой-то другой причине. Вернуть деньги за несостоявшееся назначение (или не полностью состоявшееся) Шефир не может — они уже розданы членам фракции и аппарату Офиса президента (у всех у них зарплаты минимальные). Вот и возникает коллизия — тайные, оплаченные договоренности не выполнены или выполнены не в полной мере, а денег уже нет. Отсюда конфликт, перерастающий в покушение», — отмечает в своей статье шеф-редактор Украина.ру Захар Виноградов.

Если эта версия верна, Шефир и Зеленский, скорее всего, хорошо знают, кто был инициатором покушения, но говорить об этом открыто по понятным причинам не будут. И более того, именно они и заинтересованы «спустить дело на тормозах», не дать реального хода расследованию, чтобы не вскрылись куда более скандальные причины покушения…

Мы, конечно, не можем утверждать со стопроцентной вероятностью, что все именно так и обстоит, но непонятно, почему больше месяца никто не сообщает о ходе расследования? Почему оно засекречено? Почему молчат не только правоохранители, но и большинство украинских СМИ?

Третий лишний

В ночь на 8 октября внимание украинцев привлекла другая трагедия — 33-летний бывший «Слуга народа», нардеп из группы «За будущее» Антон Поляков был найден мертвым на заднем сидении такси. В крови погибшего нашли алкоголь, метадон и димедрол.

«Измельчить и засыпать в алкоголь». Кто подтвердил версию об отравлении Полякова © CC BY-SA 4.0/sarakhan_vadym Геннадия Москаля, Поляков не употреблял наркотики сам — его намеренно отравили.

«За годы службы я приобрел способность видеть по поведению человека, его зрачкам, моторике мелких движений, употребляет ли он наркотики… Поверьте мне, он не употреблял наркотики… Что такое метадон физически — таблетки. Их можно измельчить и засыпать в алкоголь — они в нем растворятся. Поэтому версию с тем, что молодому парню 33 лет кто-то подсыпал метадон в алкоголь, я считаю наиболее вероятной», — заявил Москаль.

По словам блогера Анатолия Шария, в этой ситуации подозрительно повел себя Офис президента Украины — сначала подконтрольные ему спикеры пытались убедить всех в естественной смерти Полякова, а затем посмертно приписали ему наркотическую зависимость.

Шарий убежден, что депутата отравили: в день его смерти за столик в ресторане, где он обычно бывал с другом, подсел третий собеседник. По мнению блогера, он напрямую связан со «Слугой народа» через людей, которые являются столпами партии. Именно он, считает Шарий, может быть причастен к отравлению. Полицейские изъяли записи видеокамер и прекрасно осведомлены, что за столом с Поляковым был третий человек.

Делу о загадочной смерти депутата тоже вот уже месяц, обвинения пока никому не предъявлены — похоже, власть надеется на то, что версия с наркотической зависимостью Полякова состоится, и дело таким образом удастся закрыть.

Ведь если раскроется правда о том, за что на самом деле пытались поджечь дом Жовквы, за что мстили Шефиру и кто отравил Полякова, из президентского шкафа могут посыпаться и другие скелеты…