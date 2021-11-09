В октябре на Украине были установлены рекорды новые рекорды по числу заболевших, умерших и вакцинированных от коронавируса. А по соцопросу «Рейтинга» вакцинировавшихся оказалось в 1,7 раза больше, чем по статистике. Врет ли украинская социология?

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В сентябре столица Украины впервые оказалась за пределами тройки лидеров по числу заболевших, и связано это с заметно лучшей вакцинацией ее жителей. Ведь летальность в столице в сентябре оказалась 1,18 процента, тогда как в среднем по Украине она была более чем в полтора раза выше (1,91 процента).

В июле Киева не оказалась и в пятерке регионов — лидеров заболеваемости. На первом месте, как и в сентябре, была Харьковская область (40 954 случая), далее шли такие области: Одесская (39 798), Днепропетровская (39 125), Львовская (32 276), Запорожская (28 825), Донецкая (25 950). Столица же с 24 735 случаями была седьмой, и меньше чем на 1200 заболевших от нее отстали Сумская и Херсонская области. А ведь и в одной, и в другой проживает почти втрое меньше жителей, чем в Киеве.

Но вот низкой летальностью Киев похвалиться уже не мог. В целом по Украине она составила 2,31 процента. Этот показатель хотя и больше, чем в сентябре, идентичен тому, который был зафиксирован за все месяцы эпидемии (если быть совсем скрупулезным, то даже на полсотых процента меньше). Однако как раз в Киеве летальность была заметно выше средней и почти втрое больше, чем в сентябре — 3,24 процента. И по этому показателю столица оказалась на печальном втором месте уступив 0,003 процента (три тысячных процента) Луганской области. Высокие показатели летальности часто появляются не из-за большей смертоносности вируса, а вследствие того, что не все случаи заболеваний реально учитываются. Такое обычно бывает при недостаточном тестировании, что свойственно обычно отстающим в плане медицины регионам, так, в той же Луганской области летальность и за все время эпидемии превысила 3 процента, а в Кировоградской — к 1 ноября она достигла почти 4 процента (также за весь период). Но не странен ли для Киева такой скачок?

Правда о Запорожье. Корреспондент Украина.ру выяснил, почему здесь произошла ковид-катастрофа © Gerd Altmann/Pixabay

Данное явление вполне могло иметь место и в других регионах, однако, очевидно, в меньшем масштабе, поскольку опыт показывает, что контроль соблюдения требований красной зоны в столице строже, чем на периферии.

Ну а была ли низкая летальность коронавируса в Киеве в сентябре также следствием статистических манипуляций, станет ясно через пару недель, когда появится сводка от Госслужбы статистики за этот месяц, и можно будет оценить масштабы избыточной смертности. Пока же последняя такая сводка подводит итоги августа и говорит, что в том месяце избыточной смертности в масштабе страны не наблюдалось.

Заметно оперативнее статистика вакцинации. В Европе по проценту вакцинированных позади Украины находится лишь Армения, а даже ближайшие от нее в конце списка Грузия и Косово заметно впереди. Но сейчас ситуация изменилась. По доле населения, получившего хоть одну дозу Украина с 26,35 процента на 5 ноября обошла не только Грузию, но и Боснию и Болгарию и приблизилась к Белоруссии, которая впереди менее чем на 3 процента. Что же касается полностью вакцинированных, то здесь она остается второй от конца (18,58 процента), но с нынешними темпами имеет все шансы обойти упомянутые четыре государства в скором времени. Пока они впереди на 2,4-5,3 процента

В октябре украинцы получили 4,82 миллионов доз вакцины, и если в первой половине прошедшего месяца вакцинировалось меньше, чем во второй половине сентября, то во второй — 3,2 миллиона. То есть количество вакцинаций в среднем составило 213 тысяч в день (в сентябре — 117 тысяч), а в первые 4 дня ноября — 288 тысяч в день. Это уже на уровне пика вакцинации примерно одинаковой по числу населения Польши (288,6 тысяч доз в день в мае-июне).

Украина побила рекорд по суточной смертности от COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

Но на самом деле социологическая ошибка, если и есть, то невелика. Надо иметь в виду, что процент вакцинации указан от всего населения, которое официально считается равным 41,3 миллиона (эта цифра не учитывает Крыма, но учитывает весь Донбасс) а в опросах участвуют только жители страны, имеющие право голоса, то есть старше 18 лет. И вакцинировали в стране на момент опроса только с такого возраста, вакцинация подростков с 12 до 17 лет была разрешена с 13 октября, но информация в СМИ об этом появилась лишь две недели спустя. Также надо учесть, что примерно 9,5 процента жителей Украины всех возрастов проживают на неподконтрольных территориях Донбасса и не учитываются в статистике вакцинации, даже если привились доступным там «Спутником».

По данным Центризбиркома, в списки избирателей (без заграничного округа) на выборах президента в марте 2019 было внесено 29,7 миллиона человек. Будем считать это число примерно соответствующим числу людей, подлежащих вакцинации сейчас. Да, за прошедшее время число избирателей должно было несколько уменьшиться, но, с другой стороны, надо учесть и то, что в украинскую статистику вакцинированных попадают и иностранцы, легально находящиеся в стране. Согласно же сайту СНБО, на 21 октября в стране было 8558 тысяч вакцинированных хоть одной дозой, на 23 октября — 8890 тысяч, то есть от 28,9 процента до 30 процентов взрослых жителей Украины, находящихся на подконтрольных Киеву территориях. Все равно разница с соцопросом оказывается заметной. Это может быть следствием двух факторов. Так, часть респондентов могла приврать, приписав себе вакцинацию, но их все же было, наверно, меньше 6-7 процентов. Ибо более значим второй фактор — миллионы украинцев постоянно живут за границей, и поэтому не попадают в число вакцинированных на Украине. Так, данные «Рейтинга» точно соответствовали бы цифрам вакцинации, если бы в стране фактически проживали 24,7 миллиона взрослых жителей, то есть на 5 миллионов меньше, чем в списках Центризбиркома. Но это число как раз совпадает со многими оценками трудовой миграции.

Миграция считается более свойственной Западной Украине, и может, именно поэтому процент вакцинации там меньше. Так, абсолютным аутсайдером является Закарпатье с 12,8 процента полностью вакцинированного населения и 18,9 процента — частично. (Да, официальная статистика дает еще меньшие цифры по Донецкой и Луганском областям, но если брать только жителей подконтрольных территорий, как делается в данной статье, то их показатели соответствуют среднеукраинским.)

А в 6 из 7 областей макрорегиона (исключение — самая развитая Львовская область) полностью вакцинированных было меньше 1/6 от числа населения. Из остальных регионов в таком ряду находится лишь Запорожская область. Также в каждой из 6 этих областей процент частично вакцинированных меньше 25 процепнтов. На остальной Украине такой показатель имеют лишь Одесская (где миграция также высока за счет моряков) и Кировоградская области.

В лидерах же с большим отрывом находится Киев — более 44 процентов частично вакцинированных и 37 процентов полностью. Из остальных регионов рубеж в 30 процентов для получивших хоть одну дозу преодолели Киевская, Полтавская, Днепропетровская, Сумская и Черниговская области. В этих же областях, а также в Харьковской и Черкасской доля полностью вакцинированных превысила 20%, но только в Киевской и Полтавской областях их больше 25 процентов (и то на доли процента).

Очевидно, чтобы стимулировать вакцинацию Минздрав в ежедневных сводках стал говорить о проценте невакцинированных (хотя бы одной дозой), попавших в больницы. Так, с 12 по 18 октября сообщалось, что таковых в течение недели было 97 процентов, с 19 по 25 октября — 95 процентов, с 26 октября по 1 ноября — 94 процентов, и наконец, со 2 ноября — 93,2 процента. Но на внимательного потребителя информации такая статистика действует двусмысленно. Ведь из нее следует что доля вакцинированных среди заболевших тяжелыми формами ковида растет. Более того, если покопаться в статистике, то можно вычислить, что в середине октября доля вакцинированных среди попавших в больницы была в 6,2-6,5 раз меньше их доли в населении, а сейчас уже в 3,5—4 раза меньше.

На первый взгляд это говорит о снижении эффективности вакцин. Однако думается, дело в другом: эпидемия сейчас распространяется быстро, и поэтому среди заразившихся больше оказывается тех, у кого не выработались антитела после недавней вакцинации. Тем не менее официально такой аргумент не предъявляется.

Разумеется, снижение вероятности тяжело заболеть в 3-4 раза — это тоже очень неплохо. Но это отнюдь не абсолютная защита, каковой привыкли считать вакцины со времен победы над оспой. Вкупе с принудительным характером вакцинации для многих категорий населения и впервые введенными массовыми ограничениями для невакцинированных, данное обстоятельство усиливает недовольство общества, в котором к тому же уменьшается страх в связи с эпидемией. Это хорошо видно по опросу «Рейтинга».

Так, в ноябре прошлого года 59 процентов жителей Украины опасались заболеть коронавирусом, в начале нынешнего апреля при большем размахе эпидемии их количество уменьшилось до 52 процентов, ну а в конце октября, при еще большем размахе — до 41 процента. Аналогичным образом уменьшалось и число беспокоящихся по поводу того, что болезнь затронет их близких — 87, 83 и 77 процентов, соответственно. Количество же сторонников локдауна в случае существенного роста заболеваемости снизилось с 65 процентов на весеннем пике эпидемии в апреле до 54 процентов на нынешнем, в октябре. Да, это большинство, но в самых экономически активных возрастах (от 30 до 50 лет) противников локдауна впервые стало больше сторонников.

Таким образом, создается благоприятная почва для общественных протестов, вроде тех, что 3 ноября в Киеве. Они внешне выглядят стихийной акцией, но трудно предположить, чтобы противники Владимира Зеленского не пытались использовать это движение в своих интересах.

Разрядить ситуацию мог бы только спад эпидемии. И в последней статистике можно увидеть проблески надежды. Так, взрывной рост заболеваемости, на десятки процентов за неделю, прекратился. За период с 29 октября по 5 ноября количество новых заболевших составило 154 277 человек, тогда как с 22 по 29 ноября их было 153 289. То есть рост составил 0,6 процента. Опыт как декабря прошлого года, так и апреля нынешнего говорит, что через неделю-две можно ожидать отступления вируса. И всё же нельзя быть абсолютно уверенным в повторении такого сценария.