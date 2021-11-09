В октябре коронавирусом заболели свыше полумиллиона украинцев, а именно 500 825. Это абсолютный рекорд в месячном измерении, превзошедший предыдущий рекорд, датированный апрелем, почти на 30 процентов. Тогда заболело 386 349 человек. При этом есть основания считать, что оперативные сводки Минздрава занизили реальное число заболевших.
В сентябре столица Украины впервые оказалась за пределами тройки лидеров по числу заболевших, и связано это с заметно лучшей вакцинацией ее жителей. Ведь летальность в столице в сентябре оказалась 1,18 процента, тогда как в среднем по Украине она была более чем в полтора раза выше (1,91 процента).
В июле Киева не оказалась и в пятерке регионов — лидеров заболеваемости. На первом месте, как и в сентябре, была Харьковская область (40 954 случая), далее шли такие области: Одесская (39 798), Днепропетровская (39 125), Львовская (32 276), Запорожская (28 825), Донецкая (25 950). Столица же с 24 735 случаями была седьмой, и меньше чем на 1200 заболевших от нее отстали Сумская и Херсонская области. А ведь и в одной, и в другой проживает почти втрое меньше жителей, чем в Киеве.
Но вот низкой летальностью Киев похвалиться уже не мог. В целом по Украине она составила 2,31 процента. Этот показатель хотя и больше, чем в сентябре, идентичен тому, который был зафиксирован за все месяцы эпидемии (если быть совсем скрупулезным, то даже на полсотых процента меньше). Однако как раз в Киеве летальность была заметно выше средней и почти втрое больше, чем в сентябре — 3,24 процента. И по этому показателю столица оказалась на печальном втором месте уступив 0,003 процента (три тысячных процента) Луганской области. Высокие показатели летальности часто появляются не из-за большей смертоносности вируса, а вследствие того, что не все случаи заболеваний реально учитываются. Такое обычно бывает при недостаточном тестировании, что свойственно обычно отстающим в плане медицины регионам, так, в той же Луганской области летальность и за все время эпидемии превысила 3 процента, а в Кировоградской — к 1 ноября она достигла почти 4 процента (также за весь период). Но не странен ли для Киева такой скачок?
Так, 27 октября в конце октября в рабочей группе по эпидемии Национальной академии наук заявили: «В Киеве ежедневно появляется вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем объявленное количество новых случаев заболевания. По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, тогда как из статистики новых выявлений этого не видно». Причин они не объясняли, но издание «Страна» делало вывод, что таким образом пытались оттянуть вхождение столицы в «красную зону». Такая гипотеза наиболее правдоподобна.
Данное явление вполне могло иметь место и в других регионах, однако, очевидно, в меньшем масштабе, поскольку опыт показывает, что контроль соблюдения требований красной зоны в столице строже, чем на периферии.
Ну а была ли низкая летальность коронавируса в Киеве в сентябре также следствием статистических манипуляций, станет ясно через пару недель, когда появится сводка от Госслужбы статистики за этот месяц, и можно будет оценить масштабы избыточной смертности. Пока же последняя такая сводка подводит итоги августа и говорит, что в том месяце избыточной смертности в масштабе страны не наблюдалось.
Заметно оперативнее статистика вакцинации. В Европе по проценту вакцинированных позади Украины находится лишь Армения, а даже ближайшие от нее в конце списка Грузия и Косово заметно впереди. Но сейчас ситуация изменилась. По доле населения, получившего хоть одну дозу Украина с 26,35 процента на 5 ноября обошла не только Грузию, но и Боснию и Болгарию и приблизилась к Белоруссии, которая впереди менее чем на 3 процента. Что же касается полностью вакцинированных, то здесь она остается второй от конца (18,58 процента), но с нынешними темпами имеет все шансы обойти упомянутые четыре государства в скором времени. Пока они впереди на 2,4-5,3 процента
В октябре украинцы получили 4,82 миллионов доз вакцины, и если в первой половине прошедшего месяца вакцинировалось меньше, чем во второй половине сентября, то во второй — 3,2 миллиона. То есть количество вакцинаций в среднем составило 213 тысяч в день (в сентябре — 117 тысяч), а в первые 4 дня ноября — 288 тысяч в день. Это уже на уровне пика вакцинации примерно одинаковой по числу населения Польши (288,6 тысяч доз в день в мае-июне).
Еще больший уровень вакцинации, чем официальная статистика, показывает социология. Согласно появившемуся на этой неделе опросу «Рейтинга», проведенному с 21 по 23 октября, 36 процентов украинцев сказали, что они уже вакцинировались хотя бы одним уколом. Между тем по статистике на самом деле таковых было от 20,7 процента (на 21-е) до 21,5 процента (на 23-е). Получается, что каждые 2 из 5 опрошенных, сказавших о своей вакцинации, соврали, или сделанная социологами выборка была ошибочной?
Но на самом деле социологическая ошибка, если и есть, то невелика. Надо иметь в виду, что процент вакцинации указан от всего населения, которое официально считается равным 41,3 миллиона (эта цифра не учитывает Крыма, но учитывает весь Донбасс) а в опросах участвуют только жители страны, имеющие право голоса, то есть старше 18 лет. И вакцинировали в стране на момент опроса только с такого возраста, вакцинация подростков с 12 до 17 лет была разрешена с 13 октября, но информация в СМИ об этом появилась лишь две недели спустя. Также надо учесть, что примерно 9,5 процента жителей Украины всех возрастов проживают на неподконтрольных территориях Донбасса и не учитываются в статистике вакцинации, даже если привились доступным там «Спутником».
По данным Центризбиркома, в списки избирателей (без заграничного округа) на выборах президента в марте 2019 было внесено 29,7 миллиона человек. Будем считать это число примерно соответствующим числу людей, подлежащих вакцинации сейчас. Да, за прошедшее время число избирателей должно было несколько уменьшиться, но, с другой стороны, надо учесть и то, что в украинскую статистику вакцинированных попадают и иностранцы, легально находящиеся в стране. Согласно же сайту СНБО, на 21 октября в стране было 8558 тысяч вакцинированных хоть одной дозой, на 23 октября — 8890 тысяч, то есть от 28,9 процента до 30 процентов взрослых жителей Украины, находящихся на подконтрольных Киеву территориях. Все равно разница с соцопросом оказывается заметной. Это может быть следствием двух факторов. Так, часть респондентов могла приврать, приписав себе вакцинацию, но их все же было, наверно, меньше 6-7 процентов. Ибо более значим второй фактор — миллионы украинцев постоянно живут за границей, и поэтому не попадают в число вакцинированных на Украине. Так, данные «Рейтинга» точно соответствовали бы цифрам вакцинации, если бы в стране фактически проживали 24,7 миллиона взрослых жителей, то есть на 5 миллионов меньше, чем в списках Центризбиркома. Но это число как раз совпадает со многими оценками трудовой миграции.
Миграция считается более свойственной Западной Украине, и может, именно поэтому процент вакцинации там меньше. Так, абсолютным аутсайдером является Закарпатье с 12,8 процента полностью вакцинированного населения и 18,9 процента — частично. (Да, официальная статистика дает еще меньшие цифры по Донецкой и Луганском областям, но если брать только жителей подконтрольных территорий, как делается в данной статье, то их показатели соответствуют среднеукраинским.)
А в 6 из 7 областей макрорегиона (исключение — самая развитая Львовская область) полностью вакцинированных было меньше 1/6 от числа населения. Из остальных регионов в таком ряду находится лишь Запорожская область. Также в каждой из 6 этих областей процент частично вакцинированных меньше 25 процепнтов. На остальной Украине такой показатель имеют лишь Одесская (где миграция также высока за счет моряков) и Кировоградская области.
В лидерах же с большим отрывом находится Киев — более 44 процентов частично вакцинированных и 37 процентов полностью. Из остальных регионов рубеж в 30 процентов для получивших хоть одну дозу преодолели Киевская, Полтавская, Днепропетровская, Сумская и Черниговская области. В этих же областях, а также в Харьковской и Черкасской доля полностью вакцинированных превысила 20%, но только в Киевской и Полтавской областях их больше 25 процентов (и то на доли процента).
Очевидно, чтобы стимулировать вакцинацию Минздрав в ежедневных сводках стал говорить о проценте невакцинированных (хотя бы одной дозой), попавших в больницы. Так, с 12 по 18 октября сообщалось, что таковых в течение недели было 97 процентов, с 19 по 25 октября — 95 процентов, с 26 октября по 1 ноября — 94 процентов, и наконец, со 2 ноября — 93,2 процента. Но на внимательного потребителя информации такая статистика действует двусмысленно. Ведь из нее следует что доля вакцинированных среди заболевших тяжелыми формами ковида растет. Более того, если покопаться в статистике, то можно вычислить, что в середине октября доля вакцинированных среди попавших в больницы была в 6,2-6,5 раз меньше их доли в населении, а сейчас уже в 3,5—4 раза меньше.
На первый взгляд это говорит о снижении эффективности вакцин. Однако думается, дело в другом: эпидемия сейчас распространяется быстро, и поэтому среди заразившихся больше оказывается тех, у кого не выработались антитела после недавней вакцинации. Тем не менее официально такой аргумент не предъявляется.
Разумеется, снижение вероятности тяжело заболеть в 3-4 раза — это тоже очень неплохо. Но это отнюдь не абсолютная защита, каковой привыкли считать вакцины со времен победы над оспой. Вкупе с принудительным характером вакцинации для многих категорий населения и впервые введенными массовыми ограничениями для невакцинированных, данное обстоятельство усиливает недовольство общества, в котором к тому же уменьшается страх в связи с эпидемией. Это хорошо видно по опросу «Рейтинга».
Так, в ноябре прошлого года 59 процентов жителей Украины опасались заболеть коронавирусом, в начале нынешнего апреля при большем размахе эпидемии их количество уменьшилось до 52 процентов, ну а в конце октября, при еще большем размахе — до 41 процента. Аналогичным образом уменьшалось и число беспокоящихся по поводу того, что болезнь затронет их близких — 87, 83 и 77 процентов, соответственно. Количество же сторонников локдауна в случае существенного роста заболеваемости снизилось с 65 процентов на весеннем пике эпидемии в апреле до 54 процентов на нынешнем, в октябре. Да, это большинство, но в самых экономически активных возрастах (от 30 до 50 лет) противников локдауна впервые стало больше сторонников.
Таким образом, создается благоприятная почва для общественных протестов, вроде тех, что 3 ноября в Киеве. Они внешне выглядят стихийной акцией, но трудно предположить, чтобы противники Владимира Зеленского не пытались использовать это движение в своих интересах.
Разрядить ситуацию мог бы только спад эпидемии. И в последней статистике можно увидеть проблески надежды. Так, взрывной рост заболеваемости, на десятки процентов за неделю, прекратился. За период с 29 октября по 5 ноября количество новых заболевших составило 154 277 человек, тогда как с 22 по 29 ноября их было 153 289. То есть рост составил 0,6 процента. Опыт как декабря прошлого года, так и апреля нынешнего говорит, что через неделю-две можно ожидать отступления вируса. И всё же нельзя быть абсолютно уверенным в повторении такого сценария.