Все, кто чего-то существенного (революционного, сенсационного, информационно-взрывного - нужное подчеркнуть) ожидал от анонсированного интервью экс-главы МВД Украины Арсена Авакова 4 ноября 2021 года, могут расслабиться. «Громко, но пусто!» - вот главный вывод.

Громко по форме

Аваков действительно подверг жесткой и откровенной критике все, что делает ныне правящий в Украине режим президента Владимира Зеленского. От наглых и неконституционных попыток узурпировать власть до уже почти маниакального стремления внесудебно и жестоко расправиться уже не с оппозицией, а со всеми, кто этому даже не противостоит (таких в Украине уже почти нет), а даже критикует подобную практику.

После того, как Аваков, многолетний член Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ), рассказал, как там готовятся и принимаются решения по уничтожению бизнеса, репутации и даже судеб людей, неугодных этой власти, секретарь СНБОУ Алексей Данилов должен быть немедленно уволен, арестован и отдан под суд.

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

И от сути и методов той совершенно недемократичной эрзац-, если хотите, квази-диктатуры, которую мастырят Зеленский и его «слуги народа», уже, как говорят на их языке, потерявшие берега и не видящие краев.

В стране не осталось ни одного закона, который они не нарушили бы в погоне за властью и наживой, которую эта власть дает.

«СНБО не может быть органом исполнительной или судебной власти, который назначает виноватых. СНБО у нас превратилось на хайпе в место для штампования санкций. Я член СНБО не имел материала. Я Данилову говорил — это свинство вообще. Этих фамилий, которые выносятся, у меня в папке вообще нет. Он: ну, не успели размножить….Я приходил и ждал. И мне за пять минут до заседания давали папку. Я открывал ее и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: «Слушайте, а вот эта фирма — она сюда внесена на основании чего?». Они говорят: «Как? Посмотрите, там есть оперативная справка». Я говорил: «У меня таких справок полный стол завален, они — половина ложные, а другую половину нужно дорабатывать. На основании чего?», — такой пространный рассказ Авакова о деятельности СНБОУ по преследованию всех неугодных — это классический приговор нынешнему режиму Зеленского. Но ни приговора режиму, ни наказания виновных не будет.

Потому что есть несколько «но»:

а) происходит все это в Украине на ошметках надежд и обещаний, которые выдал госпереворот 2014 года, замаскированный под «революцию достоинства». Но Аваков, как все ему подобные критики «отдельных недостатков», не назвал «евромайдан» первопричиной всего происходящего. Равно как и не упомянул, что режим Зеленского — это второй постмайданный режим, который только усугубил все, что не успел или не решился сделать предшественник — экс-президент Петр Порошенко;

б) Аваков и словом не намекнул, что за госпереворотом стоят внешние силы, которые не могут не понимать природу происходящего, ее причины и мотивы. Но так называемые внешние кураторы смиряются с происходящим, молча наблюдают за поведением сначала Порошенко а теперь Зеленского, потому что именно такая Украина им и выгодна. Она должна быть «АнтиРоссией», а в каком состоянии — это второстепенно;

в) сам Аваков больше семи лет был активным (или молчаливым — не важно) даже не соучастником, а одним из главных архитекторов всего этого державного беспредела. И выступать стал только через полгода после своей отставки, на которую его, по его же словам, вынудил режим Зеленского с подачи внешних кураторов. То есть он не ушел в знак протеста против беззакония, а его отправили, чтобы сменить на более покладистого и менее опытного.

Так что весь пафос обличения Авакова — это всего лишь фига самому себе, на время вынутая из кармана.

«Я проработал при новом президенте больше 2 лет. Пока не увидел, что моя компетентность не может дальше себя реализовывать. Я не хочу участвовать в вещах, с которыми не согласен. Я умею говорить «нет», но это не всем нравится», — вот квинтэссенция критики Авакова. Но вопрос «А чего же не боролся или хотя бы не говорил «нет»?», как вы сами понимаете, зависает. И это главное.

Пусто по содержанию

Все интервью Авакова — это не призыв к борьбе или хотя бы к изменению сложившейся ситуации, а предупреждение Зеленскому, чтобы тот тормознул и не переходил некие красные линии, ибо, как говорит советник главы его Офиса (ОПУ) Алексей Арестович, ему «может быть бо-бо». И приглашение договариваться о дальнейшем совместном существовании.

Что мог делать отставной глава МВД с таким бэкграундом, как у Авакова? Правильно: свалить из страны, сидеть тихо, поднять бунт и возглавить борьбу с обидчиками или попытаться договориться с ними (то есть с режимом Зеленского), чтобы те не борзели.

Если у Авакова средства, способы и методы, чтобы бороться? Несомненно. Одного убийственного компромата на всех этих деятелей «революции достоинства» у него воз и маленькая тележка. На каждого! И на Зеленского с его камарильей — тоже.

Иногда они возвращаются. «Партия войны» заявила о себе Зеленскому © коллаж Украина.Ру

Он просто мог, договорившись с кураторами, либо совершить верхушечный переворот и арестовать Зеленского за все его чудачества. Либо же, имея под рукой десятки тысяч прикормленных неонацистских и просто праворадикальных уличных боевиков и погромщиков, смести этот режим в ходе уличных же бунтов.

Трусливый Зеленский бежал бы от них, теряя и портки, и клоунский колпак со скоростью звука, обычно издаваемого в таких ситуациях.

Но Аваков просто ушел. Потому что, повторяю, он — плоть от плоти этого режима. Кроме того, что-то подобное ему запретили делать внешние кураторы и внутренние соглашатели с творимым государственным паскудством.

Выступление Авакова в эфире программы «Народ против» на телеканале «Украина 24», который принадлежит олигарху и самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову, многие расценили как начало борьбы последнего с Зеленским. Они, мол, до недавнего времени дерибанили страну на двоих, в полном согласии целуясь практически в десны. Но потом внешние кураторы потребовали подвести Ахметова под деолигархизацию и «раскулачить», Зеленский не смог противиться, начал «наезд» на бывшего подельника и тот «восстал». И подгреб под свои знамена Авакова со всем его компроматом и возможностями. Пока в качестве предупреждения о том, что с Зеленским могут легко расправиться.

Ага! Как бы не так! Выступление Ахметова/Авакова — это только первый шаг шикарной двухходовочки, которую они предприняли для сохранения статус-кво. Как минимум. А как максимум — приглашение передерибанить страну на новых условиях, убирая лишних конкурентов.

Двухходовочка

Первый шаг упомянутой двухходовки — это нынешнее предупреждение, а не борьба. Аваков так и сказал, что он-де не революционер, а самый что ни на есть центрист чистой и незамутненной кровью политической воды.

«Я отвергаю крайние точки зрения, крайне правую, крайне левую. Я центрист. Но я признаю, что есть левые центристы, такие, как Разумков. Дай Бог ему здоровья, очень перспективный человек. Он представляет целый спектр. Есть правые центристы — Гройсман Владимир Борисович, Арсений Петрович (Яценюк. — Авт.). Есть Юлия Владимировна (Тимошенко. — Авт.). Она находится над всем. Есть Ляшко (Олег — главный радикал Украины. — Авт.). Он просто есть. Есть Смешко (Игорь, экс-глава СБУ и лидер партии «Сила и честь». — Авт.). Наверняка, появятся другие люди. Если все эти разные и умные люди объединятся в альянс или мезальянс, который, позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Вот это то, чем я хочу заниматься. Да, это политика. Да, это будет и я никуда не денусь, я этим буду заниматься», — сказал Аваков откровенно.

АТО — не курорт. Зачем Аваков вернулся в политику © avakov.com

Второй шаг — это новые договоренности с режимом Зеленского. Как минимум — о невмешательстве. А как максимум — о дальнейших совместных действиях. Причем, возможно, даже не на основе невмешательства, а по принципу соучастия.

То есть союз Ахметова/Авакова не просто добивается от камарильи Зеленского гарантий неприкосновенности, а предлагает ей свои услуги по новому распределению и перераспределению ролей в дальнейшем управлении Украиной. На паях.

Это призыв подвинуться у власти. Жить и не мешать «серьезным людям» с пользой себе на карман. С совместной общей договоренностью с внешними кураторами, перед лицом которых новый союз должен выступить единой силой.

Резюме

Первая реакция режима Зеленского на выступление Авакова — чудовищный испуг. Вторая — на Авакова спустили всех информационных «собак», находящих на подкормке у ОПУ. Но есть все основания полагать, что процесс какой-то договоренности будет.

Богатых — на виллы. Украинские олигархи обживают мир © CC0, Pixabay

И абсолютно циничные грабители собственного народа внутри страны. И «ястребы войны» в Донбассе. И евроинтеграторы-русофобы во внешней политике.

Союз Ахметова/Авакова — это не альтернатива для Украины. С режимом Зеленского — это две стороны одной и той же медали, которую они хотят получить за раздерибан собственной страны себе на карман.

А уж самостоятельно или под присмотром внешних кураторов это произойдет — это абсолютно не важно для Украины и ее несчастного народа.

«Они скоро освободятся. Они будут заниматься опять продюсингом, а мы будем заниматься политическим управлением», — многозначительно сказал Аваков, когда его спросили, кто будет продюсировать происходящее.

И этим все сказано. А вот если двухходовочка не получится, тогда возможна и война…