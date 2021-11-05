Главная тема прошедшей недели – давно ожидавшиеся изменения в составе украинского правительства. О том, что осенью может произойти «чистка» Кабмина говорили ещё с весны и вот – свершилось. Любопытно, что изменения не коснулись министерств энергетики и здравоохранения. Между тем, именно в этих сферах у Украины самые большие проблемы

Зато Зеленский съездил на климатический саммит в Глазго, похвастался вкладом Украины в улучшение климата, пожаловался на «экологические бомбы» в Крыму и Донбассе, пообещал в течение 20 лет избавиться от использования угля и провёл ряд встреч, которые он счёл важными. В частности, он встретился с Байденом, Меркель и рядом лиц, которые попались под руку, например — с президентом Либерии.

Кадровая политика

3 ноября рада отправила в отставку министра экологии и природных ресурсов Романа Абрамовского, вице-премьера Алексея Любченко (по словам Давида Арахамия, к нему претензий нет, но он пал жертвой «гендерной квоты», однако НАБУ и СБУ ещё до формальной отставки провели у него обыски по подозрению в участии в налоговых махинациях), вице-премьер Алексея Резникова, вице-премьера Олега Урусского и министра обороны Андрея Тарана.

4 ноября на их места были назначены: сотрудник ОП Юлия Свириденко — первым вице-премьером и министром экономки, депутат Ирина Верещук — вице-премьером, министром по делам «регинтеграции», глава Таможенной службы Павел Рябикин — министром стратегических отраслей, Резников — министром обороны.

Из всех этих изменений более или менее понятным является только отставка Любченко. Дело, конечно, не в «гендерной квоте» (хотя на его место действительно поставили женщину), а то, что его прочили на место премьера ещё до того, как состоялось назначение. Между тем, отставка премьера влечёт за собой смену всего состава правительства, а Зеленский, судя по всему, не чувствует себя готовым к такому большому торгу. Тем более сейчас, когда его рейтинги существенно упали.

В остальных случаях разумного объяснения происходящему нет. Сам Зеленский обозначил причиной отставок неэффективность работы министров, но как определяется эффективность или неэффективность их работы остаётся неясным (версия о том, что отставками ведает машина случайных чисел не выглядит невероятной).

Наиболее очевидная причина перестановок — как раз демонстрация того, что президент что-то делает на фоне не самой лучшей ситуации в стране.

Впрочем, самым скандальным стало назначение советником главкома ВСУ Валерия Залужного бывшего руководителя запрещённого в России «Правого сектора» Дмитрия Яроша. Сферой его ответственности должна была быть патриотическая пропаганда.

Несмотря на то, что Ярош не имеет совсем уж негативного шлейфа (как, например, Семен Семенченко, чью жену на неделе обвинили в хищении благотворительных взносов на батальон «Донбасс»), назначение встретило негативную реакцию со стороны офицерского корпуса (военные не лучшим образом относятся к добровольцам) и внутриполитического блока ОП. По нашим данным, сдержанно-негативной была и реакция посольства США. В результате почти сразу было объявлено об отставке Яроша. Впрочем, официальных подтверждений ни назначения, ни отставки не было — о первом известно из фейсбука Яроша, о втором — из заявления журналиста Андрея Пальчевского.

Энергетика

Между тем, на Украине катастрофическая ситуация в сфере энергетики.

Уголь — на неделе была остановлена работающая на угле Славянская ГРЭС. Правда, Украина вскоре получит несколько кораблей импортного угля, которых должно хватить до Нового года как минимум.

Появилась информация, что Россия, якобы, отказалась продавать Украине уголь. Однако, эта информация была неофициальной и, скорее всего, Украина просто не смогла его купить — цены слишком выросли. Зато на официальном уровне заявлено, что Украина не будет закупать у России уголь.

Газ — Украина продолжает отказываться от прямых закупок газа у России, но сейчас ей это и не по карману. Правда, продолжается обсуждение вопроса о транзите российского газа. С одной стороны, он продолжается и даже может вырасти в объёмах (на фоне неопределённости с сертификацией «Северного потока»). С другой стороны, «Газпром» по-прежнему поставляет газ только по уже заключённым контрактам, что вызвало прекращение транзита по газопроводу «Ямал — Западная Европа». В общем, ситуация с транзитом остаётся неопределённой.

Электроэнергия — проблемы с энергоносителями привели к необходимости аварийной закупки электроэнергии в «диктаторской» Белоруссии. Разумеется — по особому, аварийному тарифу (примерно в пять раз дороже обычного).

Тем не менее, не смотря на очевидный бардак в этой сфере, Украина всё же имеет все шансы относительно нормально пройти отопительный сезон. Если, конечно, не будет каких-то чрезвычайных обстоятельств.

Никакой энергетической блокады Украины со стороны России и Белоруссии нет. Просто Украина не всегда хочет и, что важнее, не всегда может покупать энергоносители.

Эпидемия

Постепенный рост заболеваемости начался во второй половине августа и, хотя кривая неравномерна, постепенный рост продолжался все последующие месяцы. 21 октября был побит рекорд второй волны — свыше 22 тыс., в то время как в апреле максимальный суточный показатель был 20,3 тыс. Наивысший показатель достигнут на утро 4 ноября — 27,4 тыс.

Всего с начала пандемии на 4 ноября 2021 насчитывалось 3 млн. заразившихся, из них умерли — 70146 (смертность — 2,3%).

На этом фоне существенно выросли темы вакцинации — на настоящий момент полностью вакцинировано около 7,8 млн. человек.

Т.о., иммунитет имеет около 11 млн. украинцев (на самом деле примерно вдвое больше, потому что далеко не все случаи заболевания фиксировались и фиксируются). При численности населения в 44 млн. человек это 25%, при численности 35 млн. (мы считаем её более реальной, и она подтверждается медицинской статистикой) — 31%. Для сравнения, в России вакцинировано 48,2 млн. человек, что составляет 33,5%.

Так или иначе, но система здравоохранения не справляется с наплывом заболевших. Больницы испытывают острый дефицит кислорода (в ход идёт даже технический).

На этом фоне вводятся жесткие карантинные ограничения, которые, естественно, встречают массовый отпор. 3 ноября в ряде областных центров страны прошли акции протеста против принудительной вакцинации и карантина. Правда, по заверениям некоторых СМИ, организаторы акций связаны с Офисом президента и сами акции направлены на канализацию недовольства населения против т.н. «антиваксеров». Интересно также, что украинские СМИ обвиняют в антивакцинной пропаганде Россию. Отчасти это верно — российские СМИ критиковали западные вакцины. Но ведь и министр Ляшко говорил, что после вакцинации погибли свыше 190 украинцев, хотя доказательств того, что смерть наступила именно вследствие вакцинации нет.