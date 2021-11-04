В четверг, 4 ноября, Верховная Рада Украины рассмотрела и утвердила кандидатуры четырех новых министров, предложенных фракцией «Слуга народа» и лично президентом Владимиром Зеленским

В начале ноября в отставку подали сразу пять украинских министров. Со своего поста ушел Роман Абрамовский, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов, Александр Любченко, министр экономики, Олег Уруский, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, Андрей Таран, министр обороны, а также Алексей Резников, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий (так на Украине официально называют Крым и Л/ДНР).

Резников также покинул пост первого заместителя главы украинской делегации на переговорах в Трехсторонней контактной группе. Потерянная пятилетка: соцсети о кадровых перестановках в Кабмине Украины © РИА Новости, Стрингер / Y27/wikimedia.org

Однако вскоре президент Владимир Зеленский представил Резникова на должность нового министра обороны, специально ради этого вернувшись с климатического саммита в Великобритании.

В кресле министра по реинтеграции территорий его сменит депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, которая в прошлом году проиграла на выборах киевского мэра.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил также, что Руслан Стрелец заменит Романа Абрамовского в должности министра экологии, а председатель Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин станет министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Министром экономики решено назначить Юлию Свириденко, до этого — замглавы Офиса президента. И Верховная Рада послушно уволила старых и утвердила новых министров.

Из пяти министров на увольнение в Раде (по их заявлению об отставке) явился только Резников, что депутаты посчитали неуважением к парламенту.

Министра защиты окружающей среды Абрамовского давно критиковали «Слуги народа» за коррумпированность экологических инспекций в регионах. Тот в ответ утверждал, что не может контролировать назначения в инспекциях. Абрамовского сменяет его заместитель по вопросам цифрового развития Руслан Стрелец.

В ходе процедуры утверждения новых министров Зеленский в парламенте перечислил новому министру обороны Резникову список приоритетов на его посту. Все они, по словам министра обороны, касались его юридических навыков. «Вы хоть контрактников удержите». Резников поддержал отмену воинского призыва на Украине © скриншот LBTV

Зеленский хочет, чтобы Резников навёл порядок в закупках, в справедливости денежного обеспечения, поборол коррупцию, подписал контракт на крупную сумму с Великобританией, наполнил рамочное соглашение с США содержанием и вёл общение с дружественными странами. Проще говоря, кандидатуру Резникова подбирали преимущественно для контактов с западными поставщиками оружия.

Резников, к слову, прославился тем, что называл Донбасс «опухолью» и «ментально больной территорией», выступая за силовое возвращение территорий.

Ирина Верещук с парламентской трибуны предложила построить Украинский национальный центр развития мира, что может стать очередным государственным учреждением, на которое будут выделять миллионы гривен налогоплательщиков — без реальной практической пользы. Главная цель центра, по ее словам, — «сбор доказательной базы нарушений прав, связанных с вооруженной агрессии Российской Федерации».

Депутат от «Батькивщины» Алена Шкрум отмечает, что министров уволили без отчета об их результатах работы, хотя они и руководят своими министерствами лишь номинально.

«Выводы не сделаны, задачи не поставлены, полноценные итоги не подведены. Как мы можем поддерживать новых людей, если мы не понимаем, почему ушли старые и какой вообще курс?

[…] Министры не руководят своими сферами. Они сменяются каждые три-шесть месяцев. Это тоже разваливает сферы, которыми они должны управлять», — заявила депутат.

В свою очередь политолог, замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов утверждает, что со сменой министра обороны на Резникова ничего кардинально не изменится, хотя он и известен как противник выполнения Минских соглашений. Венецианская комиссия считает, что Украина может не выполнять Минские соглашения © Facebook, Council of Europe / Facebook, Council of Europe / Перейти в фотобанк

Молчанов также ожидает смены всего Кабмина Дениса Шмыгаля весной — после прогнозируемого провала отопительного сезона, поскольку на кого-то надо будет свалить всю вину.

Эксперт полагает, что Зеленский может пойти по пути Порошенко, попытавшись ввести военное положение после какой-нибудь военной провокации, так как иных вариантов выхода из кризиса у него нет.

«Война всё спишет», — говорит Молчанов.

Украинский политолог Тарас Корпан считает ротацию в Кабмине своеобразной реакцией на кризисы в энергетике, социальной политике и сфере обороны. Недовольство в обществе власти решили гасить сменой министров.

«Перестановки в оборонном и экономическом секторе проходят на фоне свежего соцопроса Центра Разумкова. По нему большинство опрошенных (55,9%) отметили, что за последние два года материальное положение их семьи ухудшилось, треть респондентов (35,3%) ответили, что оно не изменилось и только 7,5% считают, что оно улучшилось.

Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще называют некомпетентность власти (39,1%) и высокий уровень коррупции (35,4%)», — пишет Корпан.

Иногда они возвращаются. «Партия войны» заявила о себе Зеленскому © коллаж Украина.Ру Вадим Денисенко полагает, что сейчас для Зеленского было бы очень важно перезагрузить весь Кабмин, который явно не справляется ни с одним из серьезных тревожащих украинцев проблем.

По мнению Денисенко, такая перезагрузка, вместе с рядом важных решений, связанных с ценой на газ и увеличением числа субсидиантов, дала бы президенту передышку на несколько месяцев.

«При всем уважении к части новых министров в целом все выглядит так, что меняются малоизвестные для широкой общественности люди на таких же малоизвестных людей, которые будут отвечать за вещи, в целом, не очень интересны обществу именно сейчас. Общество точно ждало перезагрузки в энергетике или социальной политике», — отмечает Денисенко.

Однако такие вопросы, как энергетическая, экономическая, социальная политика давно уже не решаются на Украине. Министры в Киеве — фигуры декоративные.