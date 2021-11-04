В начале ноября в отставку подали сразу пять украинских министров. Со своего поста ушел Роман Абрамовский, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов, Александр Любченко, министр экономики, Олег Уруский, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, Андрей Таран, министр обороны, а также Алексей Резников, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий (так на Украине официально называют Крым и Л/ДНР).
Резников также покинул пост первого заместителя главы украинской делегации на переговорах в Трехсторонней контактной группе.
Однако вскоре президент Владимир Зеленский представил Резникова на должность нового министра обороны, специально ради этого вернувшись с климатического саммита в Великобритании.
В кресле министра по реинтеграции территорий его сменит депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, которая в прошлом году проиграла на выборах киевского мэра.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил также, что Руслан Стрелец заменит Романа Абрамовского в должности министра экологии, а председатель Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин станет министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Министром экономики решено назначить Юлию Свириденко, до этого — замглавы Офиса президента. И Верховная Рада послушно уволила старых и утвердила новых министров.
Из пяти министров на увольнение в Раде (по их заявлению об отставке) явился только Резников, что депутаты посчитали неуважением к парламенту.
Министра защиты окружающей среды Абрамовского давно критиковали «Слуги народа» за коррумпированность экологических инспекций в регионах. Тот в ответ утверждал, что не может контролировать назначения в инспекциях. Абрамовского сменяет его заместитель по вопросам цифрового развития Руслан Стрелец.
В ходе процедуры утверждения новых министров Зеленский в парламенте перечислил новому министру обороны Резникову список приоритетов на его посту. Все они, по словам министра обороны, касались его юридических навыков.
Зеленский хочет, чтобы Резников навёл порядок в закупках, в справедливости денежного обеспечения, поборол коррупцию, подписал контракт на крупную сумму с Великобританией, наполнил рамочное соглашение с США содержанием и вёл общение с дружественными странами. Проще говоря, кандидатуру Резникова подбирали преимущественно для контактов с западными поставщиками оружия.
Резников, к слову, прославился тем, что называл Донбасс «опухолью» и «ментально больной территорией», выступая за силовое возвращение территорий.
Ирина Верещук с парламентской трибуны предложила построить Украинский национальный центр развития мира, что может стать очередным государственным учреждением, на которое будут выделять миллионы гривен налогоплательщиков — без реальной практической пользы. Главная цель центра, по ее словам, — «сбор доказательной базы нарушений прав, связанных с вооруженной агрессии Российской Федерации».
Депутат от «Батькивщины» Алена Шкрум отмечает, что министров уволили без отчета об их результатах работы, хотя они и руководят своими министерствами лишь номинально.
«Выводы не сделаны, задачи не поставлены, полноценные итоги не подведены. Как мы можем поддерживать новых людей, если мы не понимаем, почему ушли старые и какой вообще курс?
[…] Министры не руководят своими сферами. Они сменяются каждые три-шесть месяцев. Это тоже разваливает сферы, которыми они должны управлять», — заявила депутат.
В свою очередь политолог, замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов утверждает, что со сменой министра обороны на Резникова ничего кардинально не изменится, хотя он и известен как противник выполнения Минских соглашений.
Молчанов также ожидает смены всего Кабмина Дениса Шмыгаля весной — после прогнозируемого провала отопительного сезона, поскольку на кого-то надо будет свалить всю вину.
Эксперт полагает, что Зеленский может пойти по пути Порошенко, попытавшись ввести военное положение после какой-нибудь военной провокации, так как иных вариантов выхода из кризиса у него нет.
«Война всё спишет», — говорит Молчанов.
Украинский политолог Тарас Корпан считает ротацию в Кабмине своеобразной реакцией на кризисы в энергетике, социальной политике и сфере обороны. Недовольство в обществе власти решили гасить сменой министров.
«Перестановки в оборонном и экономическом секторе проходят на фоне свежего соцопроса Центра Разумкова. По нему большинство опрошенных (55,9%) отметили, что за последние два года материальное положение их семьи ухудшилось, треть респондентов (35,3%) ответили, что оно не изменилось и только 7,5% считают, что оно улучшилось.
Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще называют некомпетентность власти (39,1%) и высокий уровень коррупции (35,4%)», — пишет Корпан.
Глава Украинского института будущего Вадим Денисенко полагает, что сейчас для Зеленского было бы очень важно перезагрузить весь Кабмин, который явно не справляется ни с одним из серьезных тревожащих украинцев проблем.
По мнению Денисенко, такая перезагрузка, вместе с рядом важных решений, связанных с ценой на газ и увеличением числа субсидиантов, дала бы президенту передышку на несколько месяцев.
«При всем уважении к части новых министров в целом все выглядит так, что меняются малоизвестные для широкой общественности люди на таких же малоизвестных людей, которые будут отвечать за вещи, в целом, не очень интересны обществу именно сейчас. Общество точно ждало перезагрузки в энергетике или социальной политике», — отмечает Денисенко.
Однако такие вопросы, как энергетическая, экономическая, социальная политика давно уже не решаются на Украине. Министры в Киеве — фигуры декоративные.