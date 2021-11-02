В Украине продолжают ломать копья вокруг закона об олигархах: в последнем интервью «Бабель» Михаил Подоляк выступил с апологетикой документа, который со скандалом принят монобольшинством в Раде более месяца назад. Власть пытается проплыть между Сциллой - ненужному ей противостоянию с олигархами и Харибдой - требованиями Запада выкручивать им руки

Зе-команда стремится подчинить себе информационную политику

Изначально в интервью затронули тему пиара на олигархических телеканалах, фильма изготовленного компанией замглавы ОП Кирилла Тимошенко «Goodmedia» о масштабной подготовке Зе-команды к празднованию 30-летия дня независимости Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк попытался рассказать, что никто не заставляет телеканалы размещать те или иные материалы, Банковая лишь обращается с просьбой, а редакции сами принимают решение. Однако здесь он лукавит, поскольку у власти сейчас есть элемент воздействия в виде внесения человека в реестр олигархов. Поэтому, конечно, владельцы крупных СМИ волей-неволей идут на уступки, занимаясь пиаром президента и его окружения.

По словам чиновника, самое важное для Зе-команды — заставить с помощью закона разделить медиа и бизнес олигархов, убрав у последних возможность влияния на информационную политику. Хотя он не отрицал, что возможность осуществлять политический лоббизм фактически остается. Следовательно, это откровенно противоречит заявлениям самого Зеленского, уверявшего, что благодаря закону о «деолигархизации» олигархи не смогут управлять политическими процессами в стране.

«Мы надеемся, что реестр будет влиять на репутацию того или иного человека на внешних и внутренних рынках. Мы хотим, чтобы человек, который попадает в реестр, задумался: либо он занимается политикой, либо медиа, либо конкретной отраслью. Он должен будет выбрать и тогда он выпадет из реестра. Понятно, что потом будут еще какие-то уточняющие законы, которые будут регламентировать то или иное направление, тот же лоббизм. Ты в парламент можешь зайти по квоте любого бизнесмена, но при этом ты должен будешь обозначиться как лоббистская группа», — сказал Подоляк.

Спокойная жизнь Коломойского и покровительство Ахметову

Далее зашла речь об отношениях власти с крупными олигархами — Ахметовым и Коломойским. Говоря о бывшем «патроне» Зеленского, Подоляк отрицал, что закон прописан в его интересах.

«Не думаю, что Игорь Валерьевич хочет провести всю оставшуюся жизнь в Украине и не развивать бизнесы, которые у него есть в целом ряде стран. Да, в Украине все еще можно вести «серый» бизнес, но мы хотим это поменять, и тогда тихой гавани у Игоря Валерьевича тут не будет. Он и здесь не сможет заниматься бизнесом. Ни один крупный бизнесмен, который предпочитает «серые» или «черные» схемы или схемы оптимизации, заниматься бизнесом тут не будет», — отметил заместитель Ермака.

Касательно различных теневых схем присутствует откровенное вранье — Зе-команда сама их успешно использует в различных направлениях, в том числе благодаря договорнякам с олигархическими группами. Чего стоит только коррупционная составляющая «Большого строительства», поглощающая миллиарды бюджетных денег. Эксперты уже неоднократно подчеркивали, что власть просто ведет политику передела в интересах нужных ей людей, стремясь самой всем управлять.

Что же до Коломойского, который изначально был главным бенефециаром правления Зеленского, его позиции несколько пошатнулись под напором администрации президента США Байдена. Ряд людей Коломойского убрали из менеджмента крупных предприятий, но самому олигарху пока ничего не угрожает: откровенный «накат» на Коломойского чреват потенциальным развалом монобольшинства и вбросом масштабного компромата в отношении Зеленского и его ближайшего окружения.

Довольно развернуто охарактеризовано сотрудничество ОП с Ринатом Ахметовым, считающимся чуть ли не придворным олигархом номер один. В общем, в сотрудничестве с ним Зе-команда не видит ничего предрассудительного, если это идет на пользу государству.

«Мне кажется, Ринат Леонидович пытается нащупать реальную пользу, которую он может оказывать государству Украина. Именно государству. Он это делает не сегодня, не вчера — он это делает постоянно. Он хочет найти баланс, который позволит ему быть одновременно крупным бизнесменом и помогать гуманитарным инициативам государства, как это принято в развитых странах. Здесь абсолютно нормальная и прозрачная позиция», — полагает Подоляк.

Прикрываясь государственными интересами, Зеленский и его команда извлекают немалые выгоды для себя лично. Но в потакании бизнес-интересам самого богатого человека страны чиновники, естественно, не признаются, просто уходя от темы.

«Когда мы говорим о поведении его медийной группы, то вступаем на другую стезю, которая касается бизнес-интересов. Особенно тех, которые имеют отношение к закону 5600. Многим крупным бизнесменам, мы пока не говорим «олигархам», особенно сырьевым бизнесменам, принятие этих законов невыгодно. Они по-другому распределяют полученную прибыль. Грубо говоря, эти бизнесмены будут получать меньшую ренту от страны. Естественно, это вызывает определенное негативное ощущение. И эти бизнесмены, не только Ринат Леонидович, считают, что прямое шантажное давление через те или иные информационные продукты эффективно. На самом деле эффективной стратегией для всех крупных бизнесменов является нейтральная позиция, без явной ангажированности», — резюмировал Подоляк.

Подоляк прав, что изначально называемый пиарщиками ОП «антиахметовским» законопроект номер 5600 о повышении сырьевой ренты был невыгоден владельцам металлургических заводов. Однако то, как его переписали — как раз яркий пример подыгрывания олигархам со стороны «Слуг». С подачи членов налогового комитета, возглавляемым членом пропрезидентской партии Даниилом Гетьманцевым, ко второму чтению внесли изменения в формулу определения базы налогообложения железных руд. От нее отняли затраты на доставку из Украины в Китай, а также изменили в сторону уменьшения внутреннюю логистику от горно-обогатительного комбината в порт. По предварительным подсчетам ежегодный ущерб бюджета от этих поправок достигнет около 3 млрд. грн, а возможно и больше, если цены на сырье вырастут. Ахметов с его «Метинвестом» сэкономит значительные средства, которые сможет потратить на приобретение очередных роскошных вил за рубежом, а бюджетные дыры закрывать будут с помощью поднятия налогов для простых граждан и кабальных внешних займов.

За последние 1,5 года правления Зеленского неоднократно принимались решения в интересах Ахметова и его структур. Так, было закрыто дело о преступной наживе на угольной схеме «Роттердам+», обошедшейся налогоплательщикам по самым скромным подсчетам в 18-20 млрд грн и значительное повышение платежей за ЖКХ. Благодаря Офису президента укрепилась энергетическая монополия ахметовского ДТЭК: олигарх полностью контролирует поставки электроэнергии, ее экспорт и импорт. Он диктует свою политику «Энергоатому», приостанавливая производство дешевой энергии атомных станций в угоду наращивания дорогущей «зеленой» энергетики. Кроме того, самый богатый украинец подчинил себе «Укрзализныцю» в правление которой ввели четверых людей, работавших в его структурах, включая руководителя Александра Камышина.

Почему самые влиятельные олигархи не боятся «деолигархизации»?



На этом фоне потуги Банковой рассказать о законе как о попытки борьбы Зеленского за народное счастье с помощью закона о деолигархизации выглядят откровенно жалко. Согласно принятому депутатами документу олигархом считается тот, кого в соответствующий список вносит Совет национальной безопасности и обороны Украины. Чтобы попасть в него достаточно соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, контроль над масс-медиа, владение монополиями и величина активов более 2,27 млрд грн. При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах. Впрочем, большинство запретов, по мнению экспертов, можно обойти. Кроме того, есть лазейка, где говорится, что олигархом не считается бизнесмен, имеющий хорошую деловую репутацию.

Позициям «большой олигархической тройки» — Коломойскому, Ахметову и Пинчуку ничто не угрожает. Первый даже намеревался нашить себе звезду «олигарх», а второй на некоторое время запустил даже передачу «Большая деолигархизация», где откровенно высмеивался сам процесс. У Коломойского имеются тонны компромата на Зеленеского и Ко. С Ахметовым ведется плодотворное сотрудничество как на экономической почве, так и на политической — он помогает Банковой раскалывать «антимайданный» электорат, создавая различные технические проекты, ориентированные на юго-восток. Виктора Пинчука, равно как и его партнера Томаша Фиалу никто не тронет, поскольку они находятся под покровительством Джорджа Сороса. Дмитрий Фирташ, который уже давно «сбитый летчик», пока успешно решает вопросы кулуарно.

Запад требует реальной, а не декларативной борьбы с олигархическими группами

Пока самые богатые и влиятельные люди Украины не сильно опасаются последствий закона, а власть стремится максимально обходить острые углы, чтобы не вступать ни с кем в тотальное противостояние. Даже к Петру Порошенко каких-либо санкций не применяются. Единственным пострадавшим серьезным игроком является Виктор Медведчук, но и тот — вовсе не из-за «деолигархизации».

Между тем, совсем не такого развития событий ожидают от Зеленского западные «партнеры» и, прежде всего, США. Они надеялись максимально ограничить влияние олигархических элит, чтобы завершить процесс подчинения страны интересам транснациональных корпораций. Для этой же цели подчиняют финансовую (закон про Нацбанк), правоохранительную (закон о подконтрольности НАБУ зарубежным экспертам) и судебную системы (назначение судей комиссией с решающим голосом иностранцев) Украины. В авангарде процесса идут прозападные грантоеды-соросята, которые плотно подцепили Зеленского на крючок офшорным скандалом Pandora Papers, где ключевым аспектом выступает участие действующего президента в мошеннических схемах Коломойского. Именно его «обнуления» требуют американцы, вплоть до угроз лишения поддержки Киева администрацией Байдена. Сейчас готовятся новые разоблачения гаранта Конституции — даже усилия по обострению конфликта на Донбассе не помогают избежать новых репутационных ударов с точки зрения «партнеров».

Как бы это не было парадоксально, олигархический класс выступает в качестве последнего хранителя остатков суверенитета Украины. Но успешная война на его полное уничтожение вовсе не сделает обитателей страны счастливее и не даст вожделенной «европейской жизни».

Чем бы не закончилось противостояние внешних управленцев и местных «техасцев», масштаб грабежа не станет меньше. К сожалению, простой народ, лишенный субъектности и возможности кардинально изменить ситуацию, окажется проигравшим при любых раскладах.