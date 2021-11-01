Недавний не по-детски агрессивный взбрык министра обороны Германии, 59-летней Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая заявила о важности сдерживания России со стороны НАТО с помощью ядерного оружия, многие объяснили ее стремлением сделать заявку на успех в борьбе за главное кресло в Альянсе. О роли женщин в военном блоке рассказывает Украина.ру

Все дело в том, что надвигающийся 2022 год, по мнению большинства обозревателей и специалистов, сулит очень большие перемены именно НАТО. На ее саммите в Мадриде в конце весны или начале лета будущего года могут быть приняты два, а то и три важных решения, серьезно меняющих жизнь этой структуры, уже более 72 лет определяющей геополитический облик Европы и Северной Америки.

Шойгу ответил министру ФРГ, пугавшей РФ войной с НАТО © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Йенс Столтенберг недавно сдержанно сказал: «Мы обсуждали новую стратегическую концепцию НАТО, которая будет принята на следующем саммите НАТО в Мадриде в 2022 году и станет чертежом для дальнейшей адаптации Альянса к новым условиям. В ней будут вновь утверждены ценности, цели и задачи Альянса».

США не скромничали и уже огласили свое виденье сути документа: «Союзники по НАТО согласятся пересмотреть стратегическую концепцию альянса, которая будет определять подход Североатлантического альянса к меняющейся стратегической среде, включая агрессивные политику и действия России; вызовы со стороны КНР нашей коллективной безопасности, процветанию и ценностям; транснациональные угрозы в виде терроризма, кибератак и изменения климата… Союзники возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны НАТО для противостояния угрозам со стороны России и других стран».

Другими словами, если прежняя концепция НАТО все же предполагала сотрудничество с Москвой, то теперь главным содержанием работы Альянса станет сдерживание России и Китая. Причем Россия может быть определена как «неминуемая угроза», а Китай — как «надвигающаяся».

Во-вторых, 30 сентября 2022 года истекает мандат нынешнего генсека НАТО норвежца Столтенберга, и на его место в полном соответствии с новыми гендерными веяниями могут избрать женщину. Причем желательно из Восточной Европы, где, по мнению западных спецов, и проходит «главная линия борьбы с Россией». В июле этого года европейское издание «Politiсo» сообщило, что уже даже есть три главные кандидатки в генсеки — и женщины, и из Восточной Европы. Это президенты Хорватии — 53-летняя Колинда Грабар-Китарович (2015-2020), Литвы — 65-летняя Даля Грибаускайте (2009-2019) и Эстонии — 51-летняя Керсти Кальюлайд (2016-2021).

Президент Хорватии выступила против изоляции России © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Потом Даля уверенно валила СССР, топталась на его руинах в Литве и работала в структурах ЕС еврокомиссарами по финансовому программированию и бюджету, а также по вопросам образования и культуры и два срока подряд — президентом своей страны, когда ей удалось даже посетить в харьковской тюрьме железнодорожников украинскую узницу совести Юлию Тимошенко с желтыми, нарисованными йодом синяками в паху. Литва за время ее президентства окончательно стагнировала до уровня бессмысленного политико-экономического придатка ЕС, но зато Даля отлично подходит на роль главного «отражателя атак Путина» во главе НАТО.

Колинда Грабар-Китарович — просто красавица. Все, кто видел ее, особенно на пляже в самых разных купальниках, хотели хоть немного пожить в Хорватии. Но кроме того, она — профессиональный дипломат, имеющий солидный послужной список в своей стране: министр европейской интеграции (2003-2005), министр иностранных дел и европейской интеграции (2005-2008), посол Хорватии в США (2008-2011) и даже помощник генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии (2011-2014). Хорватия при ней развивалась более-менее стабильно, и потому она остается одним из самых популярных политиков. Хотя повторные выборы президента в прошлом году и проиграла. Может быть, потому, что, как говорится, нельзя быть красивой такой.

Керсти Кальюлайд, биолог и администратор по образованию, только в октябре нынешнего года освободилась от должности эстонского президента. Но девушка она по внешнему виду очень на любителя, а вот по жизненной активности — впереди многих. Еще в 2017 году заняла 78-е место в списке американского журнала «Forbes» «100 самых влиятельных женщин в мире». В апреле 2019 года она даже посетила Россию с рабочим визитом, встретилась с президентом Владимиром Путиным и говорила с ним по-русски, что в русофобской Эстонии однозначно смелый поступок. Годом раньше она стала первым главой иностранного государства, посетившим зону конфликта на востоке Украины. В июне 2021 года была назначена генсеком ООН Антониу Гутерришем на два года всемирным защитником прав женщин и детей.

В этом же году прибыла на «Крымскую платформу» своего украинского коллеги Владимира Зеленского, порадовала мир рассказами о крымских мальчиках, которые бегают почему-то по минным полям на границе с Украиной, а потом прямо сказала Украине, что той до вступления в ЕС понадобится «несколько световых лет». Можете себе только представить ступор Зеленского.

Сейчас препятствием Кальюлайд при выдвижении на пост генсека ООН может стать ее согласие поработать членом Наблюдательного совета платформы «Ялтинская европейская стратегия» (YES), которую в Киеве с 2014 года мутит олигарх Виктор Пинчук. И недоброжелатели из эстонской Консервативной народной партии уже написали по этому поводу в издании «Uued Uudised»: «Украина кажется страной чудес, где коррупция процветает под прикрытием беспорядка, привлекая разного рода мошенников. Теперь в эту коррумпированную пищевую цепочку погрузилась и экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд».

Но ведь в НАТО, преисполненные гендерной толерантности, ломятся и претендуют порулить и другие не менее достойные. Заслуженные и многим известные дамы «старушки-Европы». В первую очередь это, конечно же, упомянутая выше министр обороны Германии Крамп-Карренбауэр, которой явно не светит остаться в новом правительстве Германии даже поломойкой, вот она и агрессивничает «против России и Путина». Потому что явно хочет в НАТО — там такие понадобятся, скорее всего.

Говорят даже о 65-летней экс-премьер-министерше Великобритании (2016-2019) Терезе Мэй, которая профукала почти все в своей стране, особенно «брэкзит», но зато запомнилась миру шикарными танцами в Африке с местными колоритными туземцами и неприкрытой русофобией, очень точно ложащейся в древнее кредо британской внешней политики «англичанка гадит».

Хороши как кандидатки в генсеки и бывшие верховные представители Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности 48-летняя симпатичная итальянка Федерика Могерини и ее предшественница — 65-летняя британка Кэтрин Эштон, баронесса Апхолландская, которая только своим внешним видом могла бы заставить содрогнуться путинских подводно-конных бурят, по мнению западных и украинских спецов, вторгшихся в донецкие степи. Россию тоже ненавидит и боится. А с таким внешним видом и настроем руководить НАТО — это самое то, как вы понимаете.

Мылилась в НАТО, говорят, и 63-летняя немка Урсула фон дер Ляйен, когда еще совсем недавно возглавляла министерство обороны Германии, но потом, с подачи уходящего канцлера Германии Ангелы Меркель, плавно перекочевала в кресло главы Еврокомиссии. И там, похоже, успокоилась. Но время-то идет…

Воинственная немка, оскорбивший Путина испанец, французская Мадам Бестактность — кто они, новые руководители ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Связано это с тем, что США уже прекрасно понимают, что НАТО как оборонный союз мало чем может им помочь в борьбе с Китаем. И даже с Россией. А вот обязательства по защите членов НАТО под своим «ядерным зонтиком» США обязаны нести. А зачем им это?

И вот тут-то и возникает главный вопрос недобросовестных и скрытых негендерных мужчин-сексистов: как справится с новой ролью НАТО ее новый генсек-женщина, у которой даже при согласии слово «нет» может означать «да» и наоборот? Но, с другой стороны, если кто-то планирует женщину во главе военно-политического союза, значит, это кому-то и зачем-то нужно. Может быть, потому что если ружье не вывешивают на сцене в первом акте, а тогда же дают его в руки женщине, то точно рассчитывают, что оно обязательно выстрелит. Это-то, как мне кажется, и страшно.