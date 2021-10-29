О закупке турецких «Байрактаров» заявили в Киргизии, которая входит в одну с Россией Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ранее появлялись новости об использовании этих аппаратов в Донбасске украинской стороной. Украина.ру разбиралась в том, чему больше обязан этот дрон своим маркетинговым успехам - рекламе или инженерам

Техническим директором компании Baykar, производителя беспилотников Bayraktar, является Сельджук Байрактар — зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сама же фирма принадлежит отцу Сельджука — Оздемиру.

Турецкие военные не сразу поверили в «Байрактары», но то ли женитьба на Сумийе — дочери главы государства, то ли таланты техников и маркетологов пробили новинке путь в жизнь. Частная Baykar получает для своих беспилотников боеприпасы от государственной Roketsan, а сенсоры от основанной Фондом турецкой армии фирмы Aselsan. Украина выбирает войну. Что произошло в Старомарьевке и зачем использовали «Байрактар» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военная индустрия Турции все же не смогла обеспечить летательные аппараты всем необходимым — для «Байрактаров» пришлось закупать в Канаде двигатель Rotax 912 и инфракрасный прибор L3Harris Wescam.

Свою минуту славы «Байрактары» получили в 2019-2020-х. Сначала в Ливии они вступили в противоборство с российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь». Беспилотники воевали на стороне так называемого Правительства национального согласия, «Панцири» с экипажами из Объединенных арабских эмиратов — за Ливийскую национальную армию и ее военачальника — маршала Хафтара.

Одной из первых и эффективных побед БПЛА в Африке стал удар по авиабазе Эль-Джуфра, когда дроны уничтожили два транспортника Ил-76ТД украинской авиакомпании Europe Air, перевозившие оружие из ОАЭ. Это заставило зенитчиков, воевавших за маршала Хафтара, всерьез отнестись к угрозе беспилотников.

Стороны традиционно считали потери противоположной стороны по максимуму, преуменьшая свои. В небе Ливии были сбиты от 20 до 50 «Знаменосцев», различным вооружением (в том числе и артиллерийским — зенитки старались выбить и ударом гаубиц) были уничтожены от 7 до 9 «Панцирей». Впрочем, по летательным аппаратам работали и другие комплексы — «Тор» и «Бук». Кулеба заявил, что запуск Киевом «Байрактара» не нарушает Минские соглашения © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Оценить успешность работы операторов БПЛА или зенитчиков было сложно — военные не очень охотно делились известиями о том, как удары беспилотников или их сбитие меняло оперативную обстановку. Поэтому в прессе попытались подвести итог противоборства хотя бы с помощью бухгалтерского баланса — подсчетом финансовых потерь той или иной стороны по цене вооружений. Цена «Панциря» составляет от 13 до 15 миллионов долларов. Для примера — в Киеве сообщали, что два комплекса Bayraktar TB2, сотоящие из шесть беспилотников, двух наземных станций управления и 200 управляемых ракет, обошлись примерно в 70 миллионов долларов.

Эрдоган по итогам военной кампании в Африке заявил, что турецкими «летательными аппаратами восхищаются во всем мире». Как пытался уверить глава государства, «беспилотники меняют методы ведения войны и изменили ход войны в Ливии».

Во время кампании в Сирии в том же 2020-м турецкие силы предприняли массированную атаку на позиции вооруженных сил арабской республики. Сирийские ПВО сбили несколько «Байрактаров» и еще несколько беспилотников модели ANKA-S. В Анкаре заявили о восьми уничтоженных «Панцирях», Минобороны России отчиталось только о двух поврежденных, отметив, что в зоне боев всего находилось только четыре таких комплекса.

Осенью 2020-го «Байрактары» появились в небе Нагорного Карабаха — Баку начал силовую операцию против непризнанной республики Южного Кавказа. Турецким беспилотникам приписали уничтожение десятков единиц танков и другой бронетехники, артиллерийских орудий. Хотя азербайджанская армия широко применяла и израильские летательные аппарата и барражирующие боеприпасы. Игорь Коротченко: применение Украиной Байрактаров равносильно подписанию Донбассу смертного приговора © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Что можно считать доказанным — азербайджанская сторона захватила господство в воздухе и в самом начале войны нанесла значительные потери армянской противовоздушной обороны, которая была укомплектована преимущественно устаревшими образцами советской техники. Зенитчики Нагорно-Карабахской республики смогли сбить несколько «Знаменосцев», а средства радиоэлектронной борьбы прикрыли Степанакерт и остановили использование дронов, в том числе и турецкого производства.

Широкая реклама «Байрактаров» имела и оборотную сторону. По итогам войны в Карабахе, правительство Канады, фирмы которой поставляли важные комплектующие для беспилотников, объявила, что отзывает лицензии на экспорт подобного оборудования в Турцию.

Байрактар ответил, что запрет, наложенный официальной Оттавой, не помешает производству летательный аппаратов фирмой Baykar. Очевидно, технологии турецким инженерам придется искать у других поставщиков. Еще до Карабаха производители беспилотников из Турции начали сотрудничество с украинскими предприятиями: летом 2021-го дрон Akinci производства той же фирмы Baykar набрал высоту в 11 500 метров с двигателями украинского предприятия «Ивченко-Прогресс».

Поэтому вопрос — сколько же Киев заплатил Анкаре за «Байрактары» — не совсем тривиальный: турецкой стороне также нужны технологии.

Вопрос о том, сколько в успехах «Байрактаров» политики и рекламы, а сколько их тактико-технического совершенства, также остается открытым. Потому что в 2021-м беспилотники у Турции закупила Польша. Сумма сделки составила 270 миллионов долларов. «Немецкая волна», комментируя сделку, посчитала, что Варшава выбрала «Знаменосцы» назло администрации президента США Джо Байдена, которая, по мнению польских политиков, недостаточно энергично боролась против газопровода «Северный поток-2». «Последний довод королей». Эксперт о том, надо ли наказать Турцию за «байрактары» для Украины © пресс-служба СНБО

Издание цитировало и аналитика Польского института международных отношений Кароля Василиевского, который предлагал и другую версию. По мнению эксперта, Варшава не только пыталась укрепить связи с Анкарой, но «и вбить клин между Турцией и Россией».

О том, что с чисто технической стороны «Байрактар» может быть переоценен, сказал в интервью «Интерфаксу» генеральный директор компании «Кронштадт». По его словам, российский аппарат «Орион» «превосходит турецкого коллегу по многим параметрам». Он привел в доказательство характеристики дронов: у «Ориона» полезная нагрузка — 200-250 килограммов, у «Байрактара» — 120, боевой радиус российского аппарата — 250-300 километров, турецкого — 150 и так далее. Но качества боевой техники зависят еще и от авионики, выучки операторов и тактического мастерства командиров. Поэтому сравнение цифр и тут не даст внятного результата.

Военный эксперт Виктор Литовкин предполагает в комментарии Украине.ру, что Baykar вряд ли испытывает значительную нехватку комплектующих. «Раз Анкара продала шесть беспилотников, то вряд ли это были последние — со склада. Следовательно, производство налажено, запас есть», — уточняет он.

Мотивация Турции в сделке по «Байрактарам» помимо чисто меркантильных целей — заработать — и, возможно, получить технологии, имеет и политическую составляющую. Анкара, как член Альянса, поддерживает Киев, который изъявляет желание быть в НАТО.

Что же касается недавнего использования турецкого ударного аппарата в Донбассе, то, если этот факт подтвердится — это нарушение Минских соглашений и дополнительных документов к ним, которые запрещают использование дронов в зоне боевых действий. «Но там в целом ситуация разгорается — возможно, России придется принуждать Украину к миру. По конституции наша страна должна защищать своих граждан. У любого терпения есть конец», — заключает собеседник издания.