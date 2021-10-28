С 1 ноября Украина возобновит закупки электричества из Белоруссии и России. Это решение несколько противоречит другому решению не брать энергию у «страны-агрессора» (так Россию назвала Рада) и «нелигитимного» главы соседней республики (украинские политики отказались признать итоги белорусских выборов 2020-го). Что еще Киев просит у Москвы и Минска

Мораторий на закупки электричества был введен в марте 2021-го на четыре месяца. Тогда Украина отказалась от электричества из России и Белоруссии. Решение пришлось изменить из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Ныне Киев, в обход наложенных им же против Белоруссии санкций, купит 900 МВт электроэнергии. Но обо всем по порядку.

Веселые яйца

Именно так назывался украинский оппозиционный юмористический сайт, созданный в 2004 году после инцидента с тогдашним украинским премьером Виктором Януковичем.

24 сентября во время визита кандидата в президенты в Ивано-Франковскую область в него кинули куриное яйцо. Янукович упал, охрана скрутила бросавшего. Им оказался студент Дмитрий Романюк.

Украинцы гордятся своим чувством юмора, и это ЧП, обращенное в шутку, имело успех. Прошли годы. Бросивший яйцо Дмитрий Романюк стал заместителем губернатора Ивано-Франковской области, а Виктор Янукович, хоть и стал президентом в 2010-м, ныне в политической эмиграции в России. Но тема яиц никуда не делась. Она до сих пор повод для хорошей сатиры.

Совсем недавно Украина.ру была вынуждена разоблачить украинский фейк о том, что Белоруссия настолько обеднела из-за западных санкций, что закупает картофель на Украине. Это оказалось враньем. На самом деле речь шла исключительно о технических клубнях, которые идут на производство американских чипсов Lay's.

Украинские ТЭС простаивают без угля, электричество просят у Словакии © commons.wikimedia.org/Artemka

Киев в июле-августе 2021 года впервые за годы незалежности импортировал пищевые яйца из РБ. Военную тайну выдала ассоциация «Союз птицеводов». Конкретно его директор Сергей Карпенко, который, совершенно не щадя имидж государства, выдал, что украинское птицеводство в сплошных минусах и убыточно уже два года. «Закрылось более 30 предприятий по производству яиц, более 9 предприятий по производству мяса птицы. За два года поголовье сократилось на 11 миллионов (!) голов. Производство мяса птицы сократилось на 40 тыс. тонн с начала года. Производство яиц — на 3 миллиарда (!) штук, что составляет четверть от объема производства в 2020 году», — сказал Сергей Карпенко.

По его мнению, причина в том, что государство систематически пытается «доить кур»: цены на корма подняты при рекордном урожае, а на еще птицеводов обещают выгнать из списка плательщиков единого налога. Это предусмотрено законопроектом № 5600, который в ближайшее время намерена принять Рада.

Веселящий газ

О том, что Украина без России будет мерзнуть зимой, пишут, начиная с 2014 года. И тем не менее Киеву удавалось оттянуть момент истины. То зима теплая, то запад что-нибудь подкинет, то Кремль пожалеет. В любом случае это никак не влияет на начало отопительного сезона, который на Украине, начиная с провозглашения незалежности, стартует обычно в начале — середине ноября. А горячая вода даже в домах разбалованного Киева отсутствует по семь-восемь месяцев.

Тем более неожиданно звучали когда-то претензии Москвы к Киеву в несанкционированном отборе газа из транзитной трубы. И почти каждые новогодние праздники омрачались газовыми скандалами, вплоть до президентства Януковича, который подписал Харьковские соглашения с Дмитрием Медведевым. За которые сегодня заочно «арестовали» экс-премьера Николая Азарова, хотя он ныне проживает в Москве.

Украинцы удивлялись: если государство ворует российский газ, почему в домах зимой холодно? Ответ не прост, а очень прост. Государственно-мафиозные кланы воровали газ у Москвы совсем не для того, чтобы обогреть соотечественников. Это «робингудство» не свойственно украинским элитам.

Ворованный газ тут же уходил на экспорт, уже как «украинский», что давало возможность упомянутым государственным кланам богатеть, как будто газ добывается в Бердичеве и Жмеринке.

Киев «прикрылся» Россией, объясняя рост тарифов на газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Арсений Яценюк еще не был премьером, а оппозиционером, он в прямом эфире ток-шоу вкусно рассказывал о том, что этого украинского газа хватит для физлиц. Но став премьером, Арсений Петрович забыл о том, что сам же и говорил.

Разумеется, газ собственной добычи также шел на экспорт, потому что, как говорил классик, «это нужно не всем — это нужно одному». Киев настолько уверовал в субъектность на газовом рынке, что его официальные власти занесло однажды слишком далеко. Они срослись с ролью. К примеру, Юлию Тимошенко до сих пор именуют «газовой принцессой», хотя она разбогатела именно на воровстве чужого, российского газа.

Но сила искусства заставила украинские власти забыться и зарваться: они решили, что пора сказать «остаточне прощавай» (окончательное прощай) полуострову Ямал, где газ, собственно, добывается. И верхом цинизма стал миф о «реверсном» газе, который Украина покупает не у «страны-агрессора», а у такого «газодобывающего гиганта», как Словакия. И Юлия Тимошенко, задвинутая ныне в третий дивизион четвертой лиги украинской политики, мстительно разоблачает миф о «словацком реверсе».

Электричество от «диктатора»

Безусловно, Юлия Владимировна говорила совсем противоположное, когда и сама была премьер-министром Украины. Но времена меняются. И сегодня она пиарится на этом секрете полишинеля лишь потому, что терять ей уже нечего, как и ее стране.

Рано или поздно Украина должна была достичь дна, и дно достигнуто. Помог приблизить финал неожиданно мощный ценовой пузырь, именно газовый, в Европе. Стоимость «голубого топлива» взлетела выше 1000 евро за тысячу кубометров. По такой цене покупать его больно даже локомотивам ЕС, таким как Германия и Франция. А Украина получила момент истины: «реверсный газ» стал немного дороже золота. А когда кинулись за углем, выяснилось, что запасов его нет. И политический пузырь Украины лопнул. Посыпались, как карточный домик, политическое бахвальство и провинциальная надменность. В связи с низкими запасами угля и угрозой дефицита электроэнергии Украина дезавуировала собственное эмбарго. Александр Лукашенко, который молча терпел все выпады Украины против лично себя, прекрасно знал, что именно этим и кончится. Белорусский президент умеет ждать. И на днях он заявил, что несмотря на позицию Украины по отношению к Белоруссии, Минск может помочь Украине поставками электроэнергии, так как «жалко людей». Но Лукашенко не филантроп. Он крайне прагматичный политик, и предмет торга для него — все, что может им быть. Нет сомнений в том, что взамен на помощь он тоже кое-что потребует от Киева. Что именно, станет ясно в ближайшее время. Как минимум будет по классику: «платить и каяться».

Цифры и факты

Украинский «Энергоатом» выкупил почти всю предложенную мощность для импорта электроэнергии из Белоруссии в ноябре. Это следует из результатов аукциона «Укрэнерго». Вторым победителем аукциона стало ООО «Электро Комьюнити». По данным агентства «Интерфакс-Украина», национальный энергорегулятор не будет продлевать действующий до 31 октября запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии и России из-за дефицита топлива на ТЭС. «Энергоатом» же купил 885 МВт из 900 МВт. «Электро Комьюнити» — 15 МВт.

«Цены на хлеб - ниже в пятнадцать раз, жилищно-коммунальные тарифы - в десять». Азаров рассказал, как могли бы жить украинцы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На самом же деле, как отмечают наблюдатели, истинный руководитель нефтяной и газовой отрасли Украины, олигарх Игорь Коломойский, фактически заставил «Укрэнерго» закупать электричество у Москвы и Минска. Украина уже забронировала 900 МВт электроэнергии для покупки ее из Белоруссии, а из России — на 2200 МВт. Скорее всего, широкой огласке эту информацию предавать не будут, чтобы не дискредитировать образ борцов с «агрессором». Впрочем, шила в мешке не утаишь: уже к вечеру стало известно, что украинский «Энергоатом» купил почти всю электроэнергию, предложенную Белоруссией на ноябрь. Что ж, возможно, теперь Банковая сможет не только поддержать так называемый «льготный» тариф на электроэнергию, но и полностью обеспечить ферросплавные, нефтехимические и пищевые предприятия и заводы, принадлежащие Игорю Коломойскому. Поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину начнутся уже с 1 ноября.

Момент истины

Чтобы продлить удовольствие от этой ситуации, нужно вспомнить жаркое лето 2021 года. 8 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните заявил, что Украина не будет покупать электроэнергию в Белоруссии, так как на БелАЭС не соблюдаются нормы МАГАТЭ. Ингрида Шимоните поприветствовала стремление украинских властей избежать «опасных поставщиков» и присоединиться к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E. Шмыгаль в свою очередь подчеркнул, что на Украине открылся рынок природного газа и проводятся реформы для ускорения интеграции с европейским рынком электроэнергии. Лето пролетело, наступила ранняя осень, и стало известно, что украинская ГТС уже потеряла около 4,5 млрд. кубометров транзита газа из-за заключения Венгрией контракта с «Газпромом» на поставки в обход Украины. Венгрия в 2021 году была основным направлением для импорта — 95 процентов объемов газа. И, наконец, вопрос ближайшего времени — пуск «Северного потока — 2». Как говорил классик: «не плюй в колодец».