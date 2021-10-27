В Харькове 16-летний подросток на автомобиле Infiniti устроил смертельное ДТП. Позже выяснилось, что юноша не раз грубо и цинично нарушал правопорядок

Смертельное дорожно-транспортное произошло в Харькове вечером 26 октября около 20:45 по Киеву и Москве. Автомобиль Infiniti на огромной скорости выехал на перекресток на красный свет и врезался в Chevrolet Aveo.

Трагедия произошла на перекрёстке проспекта Гагарина и Одесской улицы.

«Выясняя обстоятельства ДТП следователи пришли к выводу, что водитель Ιnfinity пытался пересечь перекрёсток на красный сигнал светофора. Вследствие аварии водитель Chevrolet погиб на месте, водитель Infinity и два его пассажира — мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице», — сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области. Устроенное харьковским «мажором» смертельное ДТП уже пытаются замять - СМИ © Telegram

Позже СМИ уточнили данные по пострадавшим. Оказалось, что в салоне Ιnfiniti находилось четыре человека: 16-летний водитель, два мужчины 19 лет и одна 16-летняя девушка. Погибшему водителю Chevrolet Aveo было 58 лет.

Пассажиры Infiniti же оказались в реанимации. Водителя — задержали.

Казалось бы, это не первое ДТП, совершённое молодым водителем на дорогом автомобиле. На Украине таким ДТП даже посвящали отдельные расследования.

Однако случай в Харькове приобрел особый резонанс. Всё дело в личности 16-летнего подростка.

Мажор со справкой

В первые же часы после трагедии украинские СМИ установили личность подростка. Его зовут Николай. Некоторые масс-медиа — например, украинское издание «Страна» — указывают полное имя водителя — Николай Михайлович Харьковский, родившийся 20 августа 2005 года.

Как утверждает это издание, а также информационное агентство УНИАН, машину Харьковскому на днях купили родители.

Цена на самый дешёвый кроссовер этого бренда у официального дилера стартует от 3,67 млн руб., на седан — от 2,3 млн руб.

Судя по соцсетям молодого человека, это — не единственный автомобиль, который он водил. Спустя некоторое время аккаунты Николая оказались удалены, но популярные харьковские паблики, а также СМИ к тому моменту успели скачать видео и фотографии из аккаунтов.

Как утверждает «Страна», по некоторым данным отец Николая торгует на рынке, а мама — жила в Австралии. А вот политолог и историк Лев Вершинин у себя в блоге пишет, что родители молодого человека связаны с политикой.

«Еще известно немного. Папа водителя — человек солидный, известный, бывший «рыг» («регионал» — Ред.), патриот, другими патриотами уважаем», — указал он.

Схожую информацию даёт и популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный». Корнейчук: Под видом «новых лиц» во власти народу впарили мажоров, чьи родители наваривались на украинцах © Facebook, Дмитрий Корнейчук

«Известно, что родственники пытаются «порешать» дело побыстрее, но уже резонанс случился и «связи» уже не работают, а схематоз с угоном тачки, который им посоветовали адвокаты, только усугубит ситуацию. Хотя связи у них очень хорошие. Семья «мажоров» из старой элиты», — указывалось в публикации канала.

Но украинцев возмущает не сам факт достатка молодого водителя Infiniti, а его безнаказанность. Судя по соцсетям, тот не только управлял авто без прав (на Украине права категории В могут получить лица возрастом от 18 лет и старше), иногда возил в своих автомобилях оружие, но и систематически превышал скорость. А когда его останавливали сотрудники полиции, подросток вёл себя вызывающе.

«Вы захотите, можете развернуться и пойти ***** (выраженное в грубой форме желание прервать общение — Прим.ред.) отсюда, инспектор. Я ещё раз говорю: вы можете захотеть развернуться и пойти ***** (выраженное в грубой форме желание прервать общение — Прим.ред.) отсюда», — на одном из видео отвечает подросток капитану полиции, который остановил его автомобиль.

Позже всплыла информация о том, что два года тому назад — в 2019 году — будущий убийца расстрелял из пневматического пистолета 39-летнюю женщину и её 19-летнего сына, которые пришли разбираться обидчиком их 14-летней родственницы.

«Я к нему подошел, и он начал мне угрожать и моей семье. Говорить, что мы — никто и он засадит нас в полицию, и еще потом мы заплатим ему денег. Я его подвинул к себе и он начал снова заявлять о своем высоком положении — что его куртка стоит больше, чем моя семья и я таких денег не увижу. После нашего с мамой предложения выйти в более тихое и спокойное место, он согласился, но, когда мы спускались по эскалатору, Николай открыл огонь. 5-7 выстрелов досталось мне и 1-2 моей маме — сегодня ей делают операцию по извлечению пуль. Мне вытащили с головы пулю и окончили операцию», — рассказывал 7 ноября 2019 года харьковскому изданию «В городе» пострадавший Влад Васильев.

Тогда Николаю Харьковскому было 14 лет. И никакого наказания за содеянное он не понес. На видео с места стрельбы Харьковский выглядел спокойно.

Кроме того, в одном из харьковских сообществ всплыла переписка Харьковского с неназванной девушкой.

«Я таких, как ты, на машине проезжал не один раз. Спокойно гуляю <…> Лучше иметь кучу денег, и спокойно гулять», — писал он ей.

Гулял Харьковский до трагической ночи 26 октября. Инцидент в Харькове привлёк слишком много внимания. Тем более, произошёл он в весьма сложный и для Украины, и для города период.

Все очень непросто

Блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий в своём видео обнародовал ряд других переписок водителя Ιnfiniti. В них Николай Харьковский признаётся, что на нём два условных срока. А кроме того, он не раз попадал в ДТП.

А издание ТСН со ссылкой на другие СМИ, опубликовало рассказ сестры одного из находившихся в Ιnfiniti.

«Вчера после ДТП Николай кричал, что его мать связана с прокуратурой, и она все решает, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, тыкавшие деньги полиции прямо в больнице», — отмечала девушка по имени Мария.

Она рассказала, что с места ДТП исчез телефон её брата, на который тот снимал всё происходящее в салоне Infiniti.

Кроме того, Мария рассказала о 16-летней пострадавшей, которую зовут Елизавета. По словам Марии, Елизавета из бедной семьи и её родители не могут оплачивать её лечение.

«Хотя это девушка Коли, он совсем не поинтересовался ее состоянием, все время кричал полиции: «Да пошли вы все ***** (выраженное в грубой форме желание прервать общение — Прим.ред.), меня отмажут, и я буду жить за границей», — отмечала Мария.

Как утверждает Шарий, такой исход дела нельзя исключать.

«По нашей информации у его папаши и у его мамаши есть некие связи. И на самом деле они связаны с прокуратурой и с горсоветом», — отметил Шарий.

Однако тот же Telegram-канал «Легитимный» указывает: ДТП произошло тогда, когда на Украине велик запрос на социальную справедливость.

«В ОП уже взяли эту ситуацию под контроль. Готовят заявление министра внутренних дел или кого-то из «топов». Как дополняет источник, для ОП как раз сейчас нужен кейс справедливости, а этот случай отлично подходит. Будут раскручивать», — указывается в публикации канала.

Но пока пресс-службы ОП и МВД молчат. Смертельное ДТП с Зайцевой: харьковский суд снял арест с главного вещдока © Dmitriy Marzoni / facebook

Не стоит забывать и о том, что в самом Харькове в эти выходные должны состояться выборы мэра. И попытка родителей водителя выйти на тех или иных политиков будут подарком противникам этих политиков.

Когда писалась эта статья, стала известная новая информация об устроившем ДТП. Как сообщили некоторые Τelegram-каналы, его телефон в ночь на 27 октября находился на территории, которая принадлежит фирме, связанной с заместителем и.о.главы Харькова Игорем Тереховым — Олегом Дроботом.

Сейчас Терехов тоже участвует в выборах. И он тоже молчит.

Тем временем родственники погибшего просят о помощи.

«Сейчас мы с братом находимся около морга, где лежит мой папа <…> Мой папа лежит здесь только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность. Мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации. Людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его, прошу вас, объявитесь. Это не страшно. Страшно жить с тем, чего вы не сделаете сейчас», — обратилась к харьковчанам дочь погибшего водителя Chevrolet Aveo.

Харьковский «мажор» не только убил её отца. Он бросил вызов вертикали власти на Украине. Если сын «мясного короля» сможет избежать ответственности, и так небольшая вера в законы в стране будет окончательно подорвана. А это не сулит ничего хорошего в первую очередь самой власти.