В связи с отсутствием поставок природного газа школам и больницам на осенне-зимний период 2021-2022, в регионе объявляют чрезвычайные ситуации и готовятся использовать «альтернативные виды топлива»

В четырёх областях региона — чрезвычайная ситуация из-за нехватки газа

Львовская областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 12 октября приняла решение о чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-22 годов. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации (ОГА).

По словам руководителя департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Богдана Кейвана, во Львовской области работает 825 бюджетных учреждений, которые потребляют природный газ. В этих учреждениях более 4 тысяч пунктов учета газа, среди которых включены лишь 986, что составляет 23,4%. «Учитывая продолжительность проведенных торгов в системе ПРОЗОРРО и их незавершения в части определения победителей, как из-за отсутствия достаточного количества участников, так и из-за значительных колебаний цены на газ, имеем такую сложную ситуацию в бюджетной сфере», — отметил Кейван. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение, что ситуация с отсутствием отопления опасна не только для жителей бюджетных учреждений, но и для музейных фондов. «Сейчас мы видим, что лишь четверть бюджетных пользователей природного газа провели все необходимые действия, поэтому сложившаяся ситуация может привести к тому, что мы не войдем в отопительный сезон своевременно», — заявил заместитель главы Львовской ОГА Виталий Загайный.

Днём ранее, 11 октября, комиссия ТЭБ и ЧС в Закарпатской области также рассмотрела ситуацию, сложившуюся в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021/2022 годов. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня. Как отмечается в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА, поставщики, которые до роста цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива бюджетным учреждениям, ныне отказываются это делать. Ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений на период отопительного сезона составляет около 25 миллиона кубометров.

Как напомнили в ОГА, в конце сентября Кабмин, НАК «Нафтогаз Украины» и Офис президента подписали Меморандум, согласно цена газа для бюджетных учреждений составил 16,39 гривен за кубометр. «Однако Меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, которые используют природный газ для отопления и горячего водоснабжения. А поскольку почти все учреждения области имеют автономные котельные, они закупают топливо напрямую у поставщиков по индивидуальным договорам», — говорится в сообщении.

Также 11 сентября забил тревогу мэр областного центра ещё одной галицкой области — Ивано-Франковской. Градоначальник Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook написал о проблемах города с вхождением в отопительный сезон, несмотря на упомянутый выше Меморандум и договоренности о ценах на газ для бюджетных учреждений. По его словам, сегодня проблема тарифов на отопление обсуждается на местном уровне во всех регионах страны.

«Учреждения здравоохранения не имеют отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла… Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается — за 30? А это дополнительно 500 тысяч гривен для городского бюджета! А теперь представьте какая ситуация в учебных заведениях. Более 10 тысяч детей, которые должны учиться в теплых и комфортных условиях! А это более 253 тысячи кубометров газа и более 7 миллионов для бюджета города. А еще есть учреждения культуры, библиотеки, социальные учреждения… Это чрезвычайная ситуация и надо принимать немедленные решения. Ведь речь идет не только о материальном ущербе для общества, но и о комфорте людей!», — написал Марцинкив. Ивано-Франковск оказался в опасности из-за высоких цен на газ - мэр © ctd.com.ua, Olexander Ilchenko

В соседней Тернопольской области чрезвычайные ситуации объявляют на уровне общин. Так, 12 октября это сделали в городе Чорткив, а на следующий день — в Монастырисках. При этом если в родильном отделении Чорткивской районной больницы удалось включить отопление, поскольку учреждение имеет запас газа по старому договору, действующему до конца октября 2021 года, то в Монастыриской райбольнице пациентов приходится осматривать пациентов при температуре +13 в помещении.

«Зелёный переход» на… дрова

В упомянутых областях, как и во всей Западной Украине, власти рапортуют о том, что отопительный сезон начат в учреждениях, где котлы работают «на альтернативных видах топлива». Зачастую за этой формулировкой скрывается даже не мазут, а уголь, дрова, в лучшем случае — продукты переработки древесных материалов.

Скажем, в Ивано-Франковске на данный момент теплом обеспечены лишь Областной онкологический центр и Областная психоневрологическая больница №3 — благодаря котельной с одним котлом на древесной щепе по улице Медицинской, 17а. Об этом гордо сообщило городское предприятие «Ивано-Франковск теплокоммунэнерго». Работающий котёл выпущен в Житомире, а вот два новых, экономичных газовых котла итальянского производства в этой же котельной пока простаивают.

Судя по всему, переход на «инновационные дрова» ожидает и другие области Западной Украины. Так, 14 октября между компанией «Ровнотеплоенерго» и общиной села Дядьковичи неподалёку от Ровно был подписан меморандум о выращивании и переработке энергетической ивы для нужд производителей тепла. В компании считают, что это позволит в будущем снизить потребление газа, следовательно — предотвратить повышение тарифа на теплоснабжение.

«Мы сегодня начинаем проект, который является частью стратегии «Зелёный переход», целью которого является уменьшение потребления газа в будущем на 50%. Мы планируем высадить в Дядьковицкой общине около двух миллионов деревьев энергетической ивы, чтобы обеспечить потребности тепловой генерации для города Ровно», — на полном серьёзе заявил Иван Надеин, основатель компании «Укртепло», которой принадлежит «Ровнотеплоенерго». Напомню, «зелёным переходом» во всём мире называют полный отказ от сжигания топлива, в результате которого образуется двуокись углерода. Причём вряд ли этого не знает господин Надеин, поскольку среди проектов компании «Укртепло» — солнечная электростанция в Винницкой области. В Ровно подростки-близнецы попытались зарезать женщину ради интереса © ruslan kosolapov / flickr

В самих же Дядьковичах от проекта в восторге, и вопросы «углеродного следа» тут никого не волнуют. В селе рассчитывают на увеличение поступлений в местный бюджет и создание новых рабочих мест, особенно учитывая тот факт, что выращивание и переработка энергетической ивы — это двухлетний цикл.

На Буковине больного COVID-19 итальянца не приняли две больницы, и он умер

По состоянию на 14 октября в Черновицкой области, где и началась пандемия коронавируса на Украине, один из самых высоких уровней заболеваемости COVID-19 в стране — 867 людей на 100 тысяч населения (больше только в Луганской области — 912). Это ведёт к перегрузке системы здравоохранения Буковины, а как следствие — к смертям пациентов. Один из таких случаев стал известен СМИ — скорее всего, благодаря тому, что умер гражданин Италии, которого перед этим отказались принять в двух больницах.

72-летний итальянец некоторое время проживал в одном из сёл Сторожинецкого района Черновицкой области. Скорее всего, он приехал вместе с женой, которая до того работала в Италии — таких историй на всей Западной Украине тысячи, если не десятки тысяч. Утром 13 октября мужчине стало плохо, ему вызвали «скорую», врачи которой не предположили у него COVID-19, несмотря на проблемы с дыханием. Пациента сначала привезли в Сторожинецкую районную больницу, но там его принять отказались, сославшись на отсутствие мест в реанимации для больных без коронавируса. Правда, уже после смерти итальянца главврач этой больницы Александр Войцеховский заявил, что там не имели права принимать иностранца, а места для таких больных есть в областных учреждениях здравоохранения. Сто килограммов конопли нашли у жителя Черновицкой области © CC0, Pixabay

Собственно, в одно из них — Черновицкую областную клиническую больницу — и привезла итальянца «скорая» из Сторожинца. Но и там реаниматологи не нашли места для человека, который требовал безотлагательного вмешательства врачей, и также сослались на отсутствие у него коронавируса. Позже директор областной больницы Дмитрий Домбровский заявил, что, согласно приказу Минздрава, такого пациента должны были отправить в больницу экстренной помощи — находящуюся в другом конце города.

Пока карета скорой помощи добиралась до Областного центра экстренной помощи, итальянец умер, реанимировать его не смогли. При этом директор центра Владимир Еленев отметил: если у пациента определено неотложное состояние, то, согласно закону «Об экстренной медицинской помощи», его должны принять в ближайшей больнице, несмотря на её подчинение и форму собственности.

Более того, к вечеру, после проведения судмедэкспертами вскрытия тела итальянца выяснилось, что у него все-таки был коронавирус. Как рассказал журналистам начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский, также у мужчины был сахарный диабет. «Причина смерти — коронавирус, пневмония, легочная и сердечная недостаточность на фоне сахарного диабета», — сообщил Бачинский.

Пока что на произошедшее не отреагировали ни медицинские чиновники Черновицкой области, ни областные власти, ни посольство Италии на Украине. СМИ также не сообщают, имел ли умерший итальянец медицинскую страховку — хотя даже её отсутствие, по украинскому закону, не лишало его права на медицинскую помощь в экстренной ситуации.