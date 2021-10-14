В четверг, 14 октября, в Киеве отмечали «День защитников и защитниц Украины», а также «день УПА», в честь чего прошёл ряд официальных мероприятий и был организован большой марш националистов

Разумеется, в разгар пандемии коронавируса ни о каких санитарных ограничениях речи не шло — да и как могут помешать врачи тысячам целеустремленных сумасшедших. С другой стороны, можно предположить, что киевским властям этот расходный материал не слишком-то и жалко.

Настроение празднику (впрочем, соблюдая санитарные нормы) задал президент Владимир Зеленский, который разразился сразу несколькими речами и обращениями, особенно напирая на «российскую агрессию». Трудно быть убийцей-националистом. О тайной жизни тех, чей праздник отмечают на Украине

«В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг — с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора», — сначала в письменной форме обратится он к украинским военнослужащим. А позже, выступая перед курсантами военных лицеев в Запорожье (откуда отправился на линию разграничения) добавил, что с началом «российской агрессии» даже дети смотрели по телевизору не мультфильмы, а новости.

Присутствовавшая при этом выступлении посланница США Кристина Квин должно быть особенно впечатлена той частью речи Зеленского, где тот подробно расписывал возвращение Донбасса и Крыма в подконтрольную американцам, «дерусифицированную» и бандеровскую Украину. «Чтобы, наконец, сказать: мир наступил, Донбасс и Крым снова с нами», — размечтался Владимир Александрович. А бывшим курсантам ВСУ из Луганска особо пообещал, что в будущем они смогут собраться под украинским флагом и посадить «росток дуба с Хортицы».

В ответ лицеисты поклялись быть достойными ратной славы — в частности, бандеровцев и неонацистов из добробатов: «Мы всегда будем достойны ратной славы предков от воинов Руси-Украины, воинов Второй мировой войны, Украинской повстанческой армии, героев Небесной сотни, участников АТО и ООС на востоке Украины». Красно-черный день календаря. Миф о главном бандеровском празднике © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В самой же столице возле здания Университета тем временем собралась большая толпа ряженых, камуфляжных и прочих примкнувших к шествию — по уверению организаторов, до 10 тысяч человек (по официальным данным, в два раза меньше). Весьма показательно, что американское посольство предупредило своих граждан о нежелательности пребывания по ходу следования колонны: «Ультраправые группы планируют большой шествие, возможно, их число составит тысячи… Предварительная информация и предыдущий опыт указывают на потенциал насилия». То есть американцы своих выкормышей все-таки предпочитают избегать.

Как и прошедший 28 апреля марш памяти бойцов ваффен-СС «Галичина», шествие ультраправых санкционировано киевскими властями. Несмотря на некоторые политические разногласия (например, публичное отношение к ЛГБТ) власть и националисты едины в своей русофобии. Однако манифестация ещё и повод озвучить некоторые важные для ультраправых требования. Украинское издание «Страна.ua» анонсировало: «Требовать будут принять закон против "коллаборантов", отпустить находящихся под следствием националистов и закрыть против них дела. Интересно, что требования прошлогоднего марша власть выполнила — тогда радикалы требовали закрыть оппозиционные каналы и открыть дела на тех, кто призывает к окончанию войны на Донбассе. Что и произошло».

Многочисленные киевские СМИ (многие — не чураясь патриотического восторга) вели репортажи, и благодаря им запечатлено много интересных деталей. Так в кадр попала вырезанная из картона фигура одного из членов Нацкорпуса, принесенная для участия в шествии — поскольку сам изображённый на ней персонаж пока пребывает в СИЗО по причине участия в беспорядках под зданием Офиса Президента. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Были девицы с плакатами «Мельник — герой, Жуков отстой» и «Бендера герой — Сталин отстой» (именно «Бендера» — с ошибкой). Судя по выражению девичьих лиц, о взаимной ненависти Андрея Мельника и Степана Бандеры им вообще ничего не известно. И хочется пожелать — не столько им, сколько их воспитателям — прочувствовать на себе всю взаимоистребительную практику их «героев». А в реальной истории Жуков и Сталин как были, так и остаются победителями фашизма.

Привлёк внимание журналистов бравый офицер в парадной форме, который поприветствовал одного из камуфляжников, дословно, «Смерть москалям! За украинскую Украину без жидов и москалей!» (на видео окружающие поддакивают: «Правильно»). А неонацисты из группировки «Национальное сопротивление» развернули весьма характерный баннер «White Lives Matter».

Не молчали и музы. Как сообщал сайт «Политнавигатор», пенсионного возраста участник в «мазепинке» и вышиванке декламировал стихотворное произведение. В переводе с мовы: «На московских собак поднимает в атаку волков/ Чёрный лес мне родной/ Я ведь всё-таки волк, как-никак/ Я стреляю московских собак/ Это мой волчий долг, Я — бандеровец-волк…». И так далее, и в том же «патриотическом» духе.

По ходу 40-минутного шествия националисты развлекались традиционными кричалками в стиле «Германия (Украина) превыше всего», актуальными лозунгами — «Свободу патриотам, тюрьмы коллаборантам», тащили портрет как бы убитого Владимира Путина, жгли файеры и — под конец манифестации — для разнообразия сожгли чучело Зеленского, отказавшись от предыдущих планов идти к его Офису.

Судя по отсутствию накала страстей и уличных беспорядков, а также по выдвинутым националистами воинственным лозунгам (вполне согласующихся с политикой Зеленского) — договорной матч состоялся. При соблюдении внешне протестного антуража, ультраправые остаются подконтрольны власти и помогают спускать пар недовольства в пустой свисток. А ради достижения этой стратегической цели можно потерпеть и животной антисемитизм, и стилизованные свастики, и мелкие оскорбления действующего президента.