По мере того как погода на Украине ухудшается, острее становится и газовый кризис. Из-за высоких цен на газ бюджетные учреждения вынуждены закрываться, а обещания властей решить проблему оказываются лишь пустыми словами.

Энергетический кризис на Украине. Куда идет украинский газ собственной добычи © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем временем новый виток заболеваемости коронавирусом ухудшает ситуацию еще больше — в холодных помещениях замерзшим людям легче подцепить эту заразу и сложнее перенести заболевание. По данным пресс-службы Минздрава, 10 октября был зафиксирован антирекорд вызова скорых с последующей госпитализацией — более 44 000 в сутки.

По этим причинам школьников решено досрочно отправить на каникулы. В Харькове, Ивано-Франковске, Львове, Херсоне и Виннице местные власти уже приняли решение о начале каникул раньше времени. Также в некоторых школах в Киевской области родителям уже объявили о начале каникул с 18 октября. На Украине уже шутят, что из-за цены на газ учиться придется только летом. Однако больных не распустишь по домам.

На пресс-конференции «Отопительный сезон: как рекордный рост цен на газ в ЕС скажется на украинцах?» эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно заявила 12 октября, что объекты социальной инфраструктуры все еще не отапливаются, поэтому больным приходится приносить из дома одеяла, а в детские садики и школы обогреватели приносят родители.

Инфляция и резкий рост цен. Как власти Украины борются с энергетическим кризисом © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко на той же пресс-конференции заявил, что украинцев ждут отключения школ и других объектов, потому что газа недостаточно для прохождения отопительного сезона, а денег на его покупку нет.

Бюджетным учреждениям поставщики тепла выставили счет в 40-45 гр за кубометр, что является для них неподъемной ценой и может полностью разорить местные бюджеты.

Ранее в сентябре президент Владимир Зеленский подписал меморандум с «Нафтогазом» и местными властями, гласящий, что тарифы поднимать не будут и они останутся на уровне 13,6 гр за куб для бюджетных организаций социальной сферы. Тем не менее, меморандум оказался лишь бумажкой — он не содержал никаких обязательств. По закону, бюджетные организации должны приобретать газ через тендер, но на торги «Нафтогаз» просто не выходит. В компании «Полтаватеплоэнерго» говорят, что им либо надо получить компенсацию от местных властей, либо покупать газ по завышенным ценам. Проще говоря, в сложившейся ситуации есть признаки попытки подставить местные власти.

Тем временем, помимо газового кризиса, развивается и угольный. Как сообщают 13 октября «Украинские новости», на складах ТЭС компании «Центрэнерго» уголь заканчивается в самом начале отопительного сезона. На складах Змеевской ТЭС находится 3,2 тыс. тонн газового угля, чего хватит на 1 день работы станции, на складах Углегорской ТЭС находится 9 тыс. тонн газового угля, чего хватит на 3 дня работы станции. На складах Трипольской ТЭС находится 28,3 тыс. тонн газового угля, чего хватит на 16 дней работы станции. В свою очередь на складах ТЭС энергоходинга ДТЭК запасов газового угля хватает на 5-27 дней работы. На складах Приднепровской ТЭС запасов угля хватает на 27 дней работы, а на Бурштынской и Запорожской ТЭС на 5 дней работы. Нехватка угля грозит отключением отопления не только бюджетным организациям, но и населению.

Депутат Александр Мазурчак говорит, что начинается самый сложный отопительный сезон за всю историю независимой Украины. «Правительство, вместо того чтобы делать реальные шаги, уже нарушает меморандум, который только что подписало с громадами. Мэры бьют тревогу, ведь условия, "Нафтогаз" предлагает для поставок газа бюджетным организациям не просто сложные, а катастрофические для громад. Такая политика власти очень скоро может спровоцировать коллапс в системах здравоохранения, образования, социальной защиты», — говорит нардеп.

«Идеальный шторм»: Украина может замерзнуть зимой, план действий на крайний случай - идти на поклон к Путину и Лукашенко © Facebook, Оператор ГТС України

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко утверждает тем временем, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы. Премьер-министр Денис Шмыгаль тоже утверждал, что накоплено более 18 миллиардов кубометров в газохранилищах. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев две недели назад рапортовал, что к отопительному сезону страна готова на 99%. Однако этот накопленный газ преимущественно поставляется в страны ЕС. Последние дни Украина нарастила реэкспорт газа из собственных хранилищ в Европу в условиях дефицита, следует из статистики венгерского оператора FGSZ.

Сколько бы у Украины ни было газа, его весь можно продать, пока он дорог, как и любой другой товар. На фоне проблем с газом страна рискует получить еще и дефицит продовольственной пшеницы, которую продолжают массово продавать на экспорт. Об этом 12 октября на пресс-конференции в Киеве заявил директор Союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский.

После объявления в регионах чрезвычайных ситуаций замглавы Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко решил воевать с реальностью и масс-медиа, которые распространяют эту информацию. По его словам, информация о цене на газ для бюджетных организаций являются лишь «паникой и манипуляциями».

Беда не приходит одна. Холодная зима в Европе грозит еще и голодом © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Блогер Анатолий Шарий, комментируя новые обещания не повышать тарифы, считает, что в Офисе президента Украины будут отрицать реальность до последнего и всё валить на происки России. «Насколько все это правда — можно будет убедиться уже очень скоро, когда начнется отопительный сезон и придут первые платёжки. Как минимум до того момента весь хайп по теме будут списывать на оппозицию, пропаганду и агентов Кремля», — пишет Шарий.

Украинские власти давно избрали для себя своеобразную тактику поведения при столкновении с кризисными ситуациями. Они стараются не проблему решать, а контролировать исключительно ее подачу в СМИ и тянуть время в надежде, что проблема сама рассосется. Если бы столько энергии, сколько тратиться на зачистку СМИ и оппозиционных сил, тратилось на решение экономических проблем, то, возможно, и энергетический кризис был бы не столь ощутимым. Даже если во всех регионах Украины зимой люди останутся совсем без тепла — им расскажут, что проблема решается, а также существует ряд договоренностей, соглашений и меморандумов.