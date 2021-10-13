О чрезвычайной ситуации уже заявили в Одессе и Полтаве, Ивано-Франковске, Ужгороде и Львове. Без отопления оказались государственные учреждения, школы, детсады и больницы. И это произошло не в февральские морозы, а в самом начале отопительного сезона.
Тем временем новый виток заболеваемости коронавирусом ухудшает ситуацию еще больше — в холодных помещениях замерзшим людям легче подцепить эту заразу и сложнее перенести заболевание. По данным пресс-службы Минздрава, 10 октября был зафиксирован антирекорд вызова скорых с последующей госпитализацией — более 44 000 в сутки.
По этим причинам школьников решено досрочно отправить на каникулы. В Харькове, Ивано-Франковске, Львове, Херсоне и Виннице местные власти уже приняли решение о начале каникул раньше времени. Также в некоторых школах в Киевской области родителям уже объявили о начале каникул с 18 октября. На Украине уже шутят, что из-за цены на газ учиться придется только летом. Однако больных не распустишь по домам.
На пресс-конференции «Отопительный сезон: как рекордный рост цен на газ в ЕС скажется на украинцах?» эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно заявила 12 октября, что объекты социальной инфраструктуры все еще не отапливаются, поэтому больным приходится приносить из дома одеяла, а в детские садики и школы обогреватели приносят родители.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко на той же пресс-конференции заявил, что украинцев ждут отключения школ и других объектов, потому что газа недостаточно для прохождения отопительного сезона, а денег на его покупку нет.
Бюджетным учреждениям поставщики тепла выставили счет в 40-45 гр за кубометр, что является для них неподъемной ценой и может полностью разорить местные бюджеты.
Ранее в сентябре президент Владимир Зеленский подписал меморандум с «Нафтогазом» и местными властями, гласящий, что тарифы поднимать не будут и они останутся на уровне 13,6 гр за куб для бюджетных организаций социальной сферы. Тем не менее, меморандум оказался лишь бумажкой — он не содержал никаких обязательств. По закону, бюджетные организации должны приобретать газ через тендер, но на торги «Нафтогаз» просто не выходит. В компании «Полтаватеплоэнерго» говорят, что им либо надо получить компенсацию от местных властей, либо покупать газ по завышенным ценам. Проще говоря, в сложившейся ситуации есть признаки попытки подставить местные власти.
Тем временем, помимо газового кризиса, развивается и угольный. Как сообщают 13 октября «Украинские новости», на складах ТЭС компании «Центрэнерго» уголь заканчивается в самом начале отопительного сезона. На складах Змеевской ТЭС находится 3,2 тыс. тонн газового угля, чего хватит на 1 день работы станции, на складах Углегорской ТЭС находится 9 тыс. тонн газового угля, чего хватит на 3 дня работы станции. На складах Трипольской ТЭС находится 28,3 тыс. тонн газового угля, чего хватит на 16 дней работы станции. В свою очередь на складах ТЭС энергоходинга ДТЭК запасов газового угля хватает на 5-27 дней работы. На складах Приднепровской ТЭС запасов угля хватает на 27 дней работы, а на Бурштынской и Запорожской ТЭС на 5 дней работы. Нехватка угля грозит отключением отопления не только бюджетным организациям, но и населению.
Депутат Александр Мазурчак говорит, что начинается самый сложный отопительный сезон за всю историю независимой Украины. «Правительство, вместо того чтобы делать реальные шаги, уже нарушает меморандум, который только что подписало с громадами. Мэры бьют тревогу, ведь условия, "Нафтогаз" предлагает для поставок газа бюджетным организациям не просто сложные, а катастрофические для громад. Такая политика власти очень скоро может спровоцировать коллапс в системах здравоохранения, образования, социальной защиты», — говорит нардеп.
Отсутствие отопления и повышение тарифов объясняют резким ростом цен на газ на мировых биржах, но в той же Полтавской области газ добывается. И объемов добычи украинского газа вполне хватило бы для отопления населения и бюджетных организаций. Украина самостоятельно покрывает две трети своих потребностей газа. Однако все газовые месторождения принадлежат компаниям Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Николая Злочевского, Виктора Пинчука, приближенным Арсена Авакова, а также иностранным компаниям. При стоимости добычи своего газа 1 грн за кубометр, его продают по европейским ценам, поставляют своим промышленным предприятиям, а также экспортируют заграницу. Газ собственной добычи рассчитывается по ценам европейских бирж плюс «виртуальная» доставка.
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко утверждает тем временем, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы. Премьер-министр Денис Шмыгаль тоже утверждал, что накоплено более 18 миллиардов кубометров в газохранилищах. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев две недели назад рапортовал, что к отопительному сезону страна готова на 99%. Однако этот накопленный газ преимущественно поставляется в страны ЕС. Последние дни Украина нарастила реэкспорт газа из собственных хранилищ в Европу в условиях дефицита, следует из статистики венгерского оператора FGSZ.
Сколько бы у Украины ни было газа, его весь можно продать, пока он дорог, как и любой другой товар. На фоне проблем с газом страна рискует получить еще и дефицит продовольственной пшеницы, которую продолжают массово продавать на экспорт. Об этом 12 октября на пресс-конференции в Киеве заявил директор Союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский.
После объявления в регионах чрезвычайных ситуаций замглавы Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко решил воевать с реальностью и масс-медиа, которые распространяют эту информацию. По его словам, информация о цене на газ для бюджетных организаций являются лишь «паникой и манипуляциями».
«Ситуация с газом для потребностей отопления детских садов и больниц дошла до того, что сам великий и ужасный смотрящий за всеми смотрящими Кирилл Тимошенко решил выйти с антикризом. С немного странным антикризом. Директор больницы смотрит на цену, которую ему предлагают поставщики — от 25 до 30 грн за куб (не меньше), а Кирилл Владленович ему такой: твоим сознанием манипулируют СМИ и политики, на самом деле цена на газ 16,8 грн; ты кому веришь — мне или своим глазам?», — пишет Telegram-канал «Недоторкани».
Блогер Анатолий Шарий, комментируя новые обещания не повышать тарифы, считает, что в Офисе президента Украины будут отрицать реальность до последнего и всё валить на происки России. «Насколько все это правда — можно будет убедиться уже очень скоро, когда начнется отопительный сезон и придут первые платёжки. Как минимум до того момента весь хайп по теме будут списывать на оппозицию, пропаганду и агентов Кремля», — пишет Шарий.
Украинские власти давно избрали для себя своеобразную тактику поведения при столкновении с кризисными ситуациями. Они стараются не проблему решать, а контролировать исключительно ее подачу в СМИ и тянуть время в надежде, что проблема сама рассосется. Если бы столько энергии, сколько тратиться на зачистку СМИ и оппозиционных сил, тратилось на решение экономических проблем, то, возможно, и энергетический кризис был бы не столь ощутимым. Даже если во всех регионах Украины зимой люди останутся совсем без тепла — им расскажут, что проблема решается, а также существует ряд договоренностей, соглашений и меморандумов.