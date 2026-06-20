Севастополь отбил атаку дронов, "Ковёр" в Пензе, КАБы по Харькову. Главное за ночь
07:33 20.06.2026 (обновлено: 07:48 20.06.2026)
В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. Работают ПВО и мобильные огневые группы. Об этом 20 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру"
Губернатор сообщил: сбито пять беспилотников в районе северной стороны Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, пострадавших нет.
О других новостях к этому часу:
🟥 В Пензенской области объявлен план "Ковёр". В аэропорту Пензы вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов. К 6:26 ограничения сняты.
🟥 Беспилотная опасность объявлена в Самарской и Ульяновской областях.
🟥 Ночью в небе над Тульской областью уничтожены семь украинских беспилотников.
🟥 На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА.
🟥 В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки дроны уничтожены в четырёх районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
🟥 Утром по Харькову прилетели КАБы. Местные жители публикуют фото последствий.
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