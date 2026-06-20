https://ukraina.ru/20260620/sevastopol-otbil-ataku-dronov-kovr-v-penze-kaby-po-kharkovu-glavnoe-za-noch--1080430543.html

Севастополь отбил атаку дронов, "Ковёр" в Пензе, КАБы по Харькову. Главное за ночь

Севастополь отбил атаку дронов, "Ковёр" в Пензе, КАБы по Харькову. Главное за ночь - 20.06.2026 Украина.ру

Севастополь отбил атаку дронов, "Ковёр" в Пензе, КАБы по Харькову. Главное за ночь

В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. Работают ПВО и мобильные огневые группы. Об этом 20 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру"

2026-06-20T07:33

2026-06-20T07:33

2026-06-20T07:48

севастополь

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харьков

вооруженные силы украины

украина.ру

спецоперация

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Губернатор сообщил: сбито пять беспилотников в районе северной стороны Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, пострадавших нет. О других новостях к этому часу: 🟥 В Пензенской области объявлен план "Ковёр". В аэропорту Пензы вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов. К 6:26 ограничения сняты. 🟥 Беспилотная опасность объявлена в Самарской и Ульяновской областях. 🟥 Ночью в небе над Тульской областью уничтожены семь украинских беспилотников. 🟥 На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. 🟥 В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки дроны уничтожены в четырёх районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. 🟥 Утром по Харькову прилетели КАБы. Местные жители публикуют фото последствий.Ранее в новостях: ВС РФ продвигаются к Орехову, ограничения на вылет в трёх аэропортах России

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севастополь, пенза, харьков, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация