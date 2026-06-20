Севастополь отбил атаку дронов, "Ковёр" в Пензе, КАБы по Харькову. Главное за ночь - 20.06.2026 Украина.ру
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Севастополь отбил атаку дронов, "Ковёр" в Пензе, КАБы по Харькову. Главное за ночь
Севастополь отбил атаку дронов, "Ковёр" в Пензе, КАБы по Харькову. Главное за ночь - 20.06.2026 Украина.ру
Севастополь отбил атаку дронов, "Ковёр" в Пензе, КАБы по Харькову. Главное за ночь
В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. Работают ПВО и мобильные огневые группы. Об этом 20 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру"
2026-06-20T07:33
2026-06-20T07:48
севастополь
пенза
харьков
вооруженные силы украины
украина.ру
спецоперация
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Губернатор сообщил: сбито пять беспилотников в районе северной стороны Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, пострадавших нет. О других новостях к этому часу: 🟥 В Пензенской области объявлен план "Ковёр". В аэропорту Пензы вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов. К 6:26 ограничения сняты. 🟥 Беспилотная опасность объявлена в Самарской и Ульяновской областях. 🟥 Ночью в небе над Тульской областью уничтожены семь украинских беспилотников. 🟥 На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. 🟥 В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки дроны уничтожены в четырёх районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. 🟥 Утром по Харькову прилетели КАБы. Местные жители публикуют фото последствий.Ранее в новостях: ВС РФ продвигаются к Орехову, ограничения на вылет в трёх аэропортах России
севастополь
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севастополь, пенза, харьков, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация
Севастополь, Пенза, Харьков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Спецоперация

Севастополь отбил атаку дронов, "Ковёр" в Пензе, КАБы по Харькову. Главное за ночь

07:33 20.06.2026 (обновлено: 07:48 20.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. Работают ПВО и мобильные огневые группы. Об этом 20 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру"
Губернатор сообщил: сбито пять беспилотников в районе северной стороны Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, пострадавших нет.
О других новостях к этому часу:
🟥 В Пензенской области объявлен план "Ковёр". В аэропорту Пензы вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов. К 6:26 ограничения сняты.
🟥 Беспилотная опасность объявлена в Самарской и Ульяновской областях.
🟥 Ночью в небе над Тульской областью уничтожены семь украинских беспилотников.
🟥 На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА.
🟥 В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки дроны уничтожены в четырёх районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
🟥 Утром по Харькову прилетели КАБы. Местные жители публикуют фото последствий.
Ранее в новостях: ВС РФ продвигаются к Орехову, ограничения на вылет в трёх аэропортах России
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