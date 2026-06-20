https://ukraina.ru/20260620/zelenskiy-na-pepelische-lavry-pernatyy-talisman-i-boi-na-luzhayke-trampa-nedelya-neobychnykh-fotofaktov-1080408697.html

Пиар Зеленского на пепелище Лавры, пернатый талисман и бои на лужайке Трампа. Неделя необычных фотофактов

Пиар Зеленского на пепелище Лавры, пернатый талисман и бои на лужайке Трампа. Неделя необычных фотофактов - 20.06.2026 Украина.ру

Пиар Зеленского на пепелище Лавры, пернатый талисман и бои на лужайке Трампа. Неделя необычных фотофактов

Мерлин против букмекеров: утка в футболке Мексики стала главным оракулом ЧМ. Политический театр с видом на пожар: Владимир Зеленский приехал на пожар в Лавру с фотографами. Президент США Дональд Трамп отметил юбилей боями и звездами UFC

2026-06-20T07:50

2026-06-20T07:50

2026-06-20T07:51

фото

эксклюзив

кипр

япония

гонконг

владимир зеленский

греция

мексика

киево-печерская лавра

дональд трамп

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В субботу, 13 июня, летний ливень в столице решил не мелочиться: за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков, превратив привычные улицы в полноводные реки. Однако к чести коммунальщиков — 300 бригад и 290 единиц техники дежурили всю ночь, откачивали воду, открывали решётки и к утру привели пути в порядок.В воскресенье, 14 июня, площадь Аристотеля в греческих Салониках на один вечер стала эпицентром синхронного эмоционального взрыва: 832 участника одновременно исполнили хореографию национального танца зейбекико, установив новый мировой рекорд Гиннесса. Предыдущее достижение, принадлежавшее Кипру (754 человека), пало под напором греческого темперамента, организованности и, вероятно, хорошего настроения. Зейбекико — танец без строгих правил, импровизация от души, где каждый шаг кричит о переживаниях, а не о хореографическом балете. В понедельник, 15 июня, на чемпионате мира по футболу завелась новая звезда. Утка по кличке Мерлин, облачённая в футболку национальной сборной Мексики и специально разработанные носки, стала сенсацией мундиаля. На фотографии, которая облетела весь мир и стала популярна, птица следует за своим смотрителем Кристианом Гомесом по улицам Мехико, как верный талисман, и, судя по её поведению, уверена в своих земляках больше, чем многие букмекеры.В тот же день, 15 июня, Владимир Зеленский посетил Киево-Печерскую лавру сразу после пожара — и, разумеется, не один, а с фотографами, чтобы лично запечатлеть "российский след". Актёры на месте, декорации подобраны — зрителям остаётся только гадать, чья режиссура и когда попросит убрать со сцены.Турнир UFC Freedom 250, посвященный 80-летию американского президента Дональда Трампа и 250-летию США, впервые в истории прошел на Южной лужайке Белого дома — место, где обычно принимают парады и сажают розы, уступило октагону и бойцам. Около 4,3 тысячи гостей внутри резиденции и еще 85 тысяч за периметром наблюдали за "празднованием американского боевого духа", а сам президент, сидящий в первом ряду с Меланией и главой UFC Даной Уайтом, смотрел бои с явным удовольствием человека, которому за два года трижды пытались пулю пустить — но он всё ещё здесь, раздаёт автографы Кид Року, Тайсону Фьюри и Цукербергу.Видимо, Трамп решил, что раз уж его пытались убить трижды, он имеет право провести турнир в своей резиденции — и в качестве бонуса напомнить, что кто не рискует, тот не пьёт шампанское в октагоне. Во вторник, 16 июня, в центре уральской столицы появилась новая точка притяжения для поклонников русского кино. Памятник Алексею Балабанову — режиссёру, который родился в Екатеринбурге и начинал здесь свой путь, — изображает его сидящим в пустом трамвае. Точной копии того самого вагона, в котором Данила Багров удирал от бандитов в культовом фильме "Брат". Место выбрано неслучайно: в этом городе режиссёр набирался силы, снимал первые короткометражки и, возможно, уже тогда знал, что его герой будет ездить именно в таком трамвае — только с музыкой "Наутилуса" и без билета.Кроме того, во вторник футбольный матч 1/16 финала Кубка Брянской области между "Орбитой" и БХЗ запомнится игрокам и зрителям надолго — но не из-за голов или эффектных передач, а благодаря неожиданной гостье, вышедшей на замену прямо с пастбища. Прямо по ходу встречи на газон выбежала корова и, ничуть не смутившись, промчалась вдоль боковой линии, заставив футболистов и судей замереть в недоумении. Комментатор матча, пытаясь осмыслить происходящее, выдал эмоциональный монолог, мгновенно разлетевшийся по соцсетям: "Ничего себе, с ума сойти! Я такое впервые в жизни вижу! Обалдеть!".Болельщики уже окрестили бурёнку "лучшим правым латералем" встречи, отметив её стремительный рывок и правильный выбор позиции. В среду, 17 июня, в японской префектуре Тотиги полицейские, охотники и чиновники вышли на учения — но не для отражения атаки условного противника, а для борьбы с гималайскими и бурыми медведями, которые всё чаще наведываются к жилым домам. Как сообщил глава отдела по борьбе с дикими животными Тэцуя Маруяма, тренировки стали частью серии мероприятий по защите населения от внезапных встреч с хищниками в городской среде.Участники отрабатывали навыки распознавания медвежьего поведения, безопасное применение усыпляющих средств и использование медвежьего спрея для отпугивания агрессивных гостей.В четверг, 18 июня, знаменитый дуб Робин Гуда в Шервудском лесу, под которым легендарный разбойник, по преданиям, скрывался от шерифа Ноттингема, этой весной так и не выпустил листьев. Возрастом около 1200 лет, он, вероятно, окончательно погиб — и даже бетонные затычки в дуплах не спасли. Хранители леса уже назвали это "душераздирающей трагедией". Спиливать дерево не будут, а сохранят его как экспонат для туристов — чтобы и на мёртвом дубе зарабатывать деньги, как когда-то Робин Гуд грабил богатых. В пятницу, 19 июня, жители Китая празднуют Дуаньу — более чем 2000-летний фестиваль, который ЮНЕСКО признала нематериальным наследием, а китайцы — отличным поводом для гонок и риса в бамбуковых листьях. По легенде, всё началось с поэта Цюй Юаня, который утопился в реке от переживаний за родину, а местные жители, пытаясь спасти его тело или хотя бы отогнать рыб, устроили гонки на лодках с барабанами — и с тех пор это стало традицией.Сегодня вместо поисков поэта китайцы соревнуются на красочных драконьих лодках и едят цзунцзы — клейкий рис с начинкой, упакованный в бамбуковые листья. Праздник, как и 2000 лет назад, призван защитить от болезней и злых духов, а заодно напомнить, что патриотизм в Китае умеют отмечать вкусно и с греблей.

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Кристина Черкасова

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