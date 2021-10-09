В пятницу, 8 октября, украинская Генпрокуратура выдвинула новые обвинения против лидера «Оппозиционной платформы - за жизнь» Виктора Медведчука, который уже находится под домашним арестом по другому обвинению. Медведчука требуют арестовать с альтернативой залога в миллиард гривен

Об этом заявили на брифинге глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова. Обвиняют его в госизмене и содействии терроризму.

«Если оценивать все то, что мы услышали, совокупность тех материалов, которые есть, я бы просил безальтернативный вариант, в виде ареста», — заявил друг детства президента Зеленского, а ныне — глава СБУ Иван Баканов.

Как британцам помешали урвать из украинского бюджета

По версии следствия, Медведчук якобы подрывал энергетическую независимость Украины, способствуя срыву контрактов на поставки южноафриканского угля в 2014-2015 г. Злоумышленники, дескать, пытались опорочить этот уголь и сформировать его негативный образ. Не Майдан: Медведчук посоветовал украинцам, как сопротивляться власти © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Дело в том, что никто ничего никогда не имел против угля из ЮАР как такового, как и против этой страны. Всё дело в цене — его доставка с другого конца света делает его буквально «золотым». К тому же закупки шли не прямо у ЮАР, а через британскую компанию-посредника Steel Mont Trading Ltd. Иными словами, неким англичанам не дали подзаработать на Украине, что и составляет суть «госизмены».

За покупку этого угля по баснословной цене в ноябре 2014 года возбудили уголовное дело против экс-министра энергетики Юрия Продана. Как сообщала «Немецкая волна» в 2014 году, президент Украины Петр Порошенко возмутился высокой, на его взгляд, ценой угля из ЮАР и дал поручение прокуратуре расследовать возможные злоупотребления и коррупционные мотивы этой сделки. Тогда же был задержан директор "Укринтерэнерго" в рамках расследования уголовного производства за растрату средств в особо крупных размерах в связи с заключением контракта на приобретение угля в ЮАР.

Впоследствии при содействии Медведчука, как сейчас утверждает следствие, были организованы поставки угля из РФ и республик Донбасса на государственные предприятия Украины, что «возвращает Украину в орбиту влияния РФ». Проще говоря, вполне рациональные и разумные действия на фоне нехватки угля приравниваются к госизмене и терроризму. Украинцы недоплатили британским спекулянтам, а в бюджете осталось больше средств.

Пленки Медведчука

Следствие представляет в качестве доказательств аудиозаписи, на которых Медведчук (если они подлинные) договаривается о поставках угля. Таким образом, по версии следствия, угольным предприятиям республик Донбасса было перечислено 200 миллионов гривен. Пленки оказались в распоряжении украинского журналиста Дениса Бигуса еще летом, но в ход их пустили только сейчас на фоне оффшорных скандалов нового украинского руководства, включая Зеленского и Баканова. Медведчук подал второй иск на Украину в ЕСПЧ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Сам Виктор Медведчук называл пленки фальшивкой. Если же они подлинные, то следует учитывать, что, по закону, доказательства собранные незаконным путем (прослушка), доказательствами для суда не являются. В вину ему в данном случае не вменяют закупку этого угля в ЛДНР (чем он никогда и не занимался), а лишь посредничество — он кому-то якобы звонил и у кого-то узнавал о таких возможностях. Закупали уголь госкомпании, а Виктор Медведчук не занимал в них никаких постов. Опять же подчеркнем, это необходимо учесть тот факт, что пленки подозреваемый отрицает их подлинность. Помимо этого, даже закупка чего-либо в ЛДНР не может по закону быть содействием терроризму, так как ни один суд формально их таковыми на тот момент не признал.

«Мы знаем о передаче наличности группировкам ЛДНР и перечисления средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и т.д.) впоследствии были реализованы», — заявил Баканов. Проще говоря, Баканов приравнивает к финансированию терроризма закупку Украиной угля у шахтеров, которых она считает своими гражданами. Тот факт, что той зимой граждане Украины не замерзли, не накопили еще большие долги за отопление, а украинская промышленность не окончательно умерла и является госизменой.

Складывается впечатление, что украинские власти столько труда вкладывают, чтобы вызвать на Украине социальный и экономический коллапс, но периодически им вставляют палки в колеса то Россия, то Белоруссия, то украинская оппозиция в лице Медведчука, которые своими действиями и переговорами откладывали тотальный крах какими-нибудь гуманитарными поставками или скидками на энергоносители. Медведчук рассказал, чем занимается под домашним арестом © zagittya.com.ua

Председатель Жилищного союза Украины Александр Скубченко также обращает внимание на непоследовательность властей в вопросах экономических связей с Л/ДНР.

«В период с 2014 года по 2016 год, до введения торговой блокады, предприятия, зарегистрированные на территории ОРДЛО, оплатили налогов и сборов на общую сумму около 36,8 млрд гривен, в том числе 16,2 млрд гривен — в госбюджет Украины и 13,7 млрд гривен — в Пенсионный фонд Украины. Сейчас Медведчуку вменяют в государственную измену то, что он содействовал поставке угля из ОРДЛО в 2014-15 годах, до торговой блокады. СБУ ему вменяет финансирование террористов (хотя "террористами" их сделали только в 2017). Но как быть с тем, что в этот период "террористы" финансировали налогами и сборами саму Украину?», — задает вопрос Скубченко.

На аудиозаписях, предъявленных СБУ, также фигурирует причастное «высшее должностное лицо» под именем "Петр Алексеевич", однако имеется ли в виду экс-президент Порошенко, Баканов ответил уклончиво, но обещал проверить информацию. В данном случае можно с уверенностью сказать, что проверка будет длиться годами и при каденции Зеленского не закончится.

«Цену за кейс Медведчука озвучили: 1 миллиард гривен. По этому кейсу следующие — Порошенко и Гонтарева, но тут проблема. Они ходят под крышей крупного западного лобби, а значит кроме громких обещаний Баканова, ничего не будет. Не хватит сил», — резюмирует Telegram-канал «Легитимный». Медведчук: Идеология «анти-России» превращает Украину в первобытное племя © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Почему плодятся новые дела против оппозиции

В мае этого года Медведчуку и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку тоже сообщили о подозрении в госизмене. По версии следствия, они в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Ранее, в феврале СНБО Украины без суда ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также против трех украинских телеканалов.

Депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин утверждает, что за новым подозрением их лидеру стоит попытка власти отвлечь внимания от недавно обнародованных в западных СМИ оффшорных схем («Досье Пандоры»), в которых замешаны представители нынешней власти, включая президента и главу СБУ.

Политолог Кирилл Молчанов утверждает, что новое дело придумали, так как не доказательств по старому делу и обвиняемого пришлось бы выпускать из-под домашнего ареста. «Согласно уголовно-процессуальному кодексу домашний арест нельзя продлевать более трех раз — более полугода. Соответственно они решили придумать новое дело на Медведчука, чтобы еще полгода его можно было держать под арестом», — говорит политолог. Он также предупреждает, что на Медведчуке обкатывается модель, как можно полностью взять под колпак всю политическую систему и бизнес-элиту страны. Кроме того, как и депутат Кузьмин, политолог считает это дело отвлечением внимания от оффшорного скандала.

Дело против Медведчука — это еще и предупреждение тем бизнесменам, которые не захотят покупать дорогую электроэнергию из ЕС, «реверсный газ» и прочие товары у западных спекулянтов, необходимые для функционирования украинской экономики, апеллируя к более дешевым альтернативным вариантам в РФ или Белоруссии. Михаил Погребинский: Медведчук поставил диагноз — Украине грозит распад © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Вместе с тем, Telegram-канал «Женщина с косой» предполагает, что новое дело против Медведчука — это попытка шантажа России, чтобы заставить ее пойти на уступки по вопросам поставок газа и вынудить президента РФ согласиться на «Нормандскую встречу», чтобы Владимир Зеленский смог продемонстрировать свой очередной «прогресс» в деле решения конфликта. Виктор Медведчук в данном случае выступает в роли заложника, которого должны удерживать в заключении, как можно дольше.

Авторы Telegram-канала WASH тоже считают, что речь идет о попытках торга с властями РФ. «Если достали из папочек кейс Медведчука, значит, готовятся к большому торгу с Кремлем», — пишет WASH.

Очевидно, что новое дело шито белыми нитками и в суде развалится. И тогда появиться новое подозрение в госизмене, а за ним — следующее до тех пор пока последний оппозиционер не поймет, что в стране наконец-то наступила тотальная демократия.