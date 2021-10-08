В ночь на 8 октября в Киеве скончался депутат Верховной Рады, оппонент действующей власти Антон Поляков. Предварительно, его смерть не носит криминальный характер, при этом за свою недолгую парламентскую карьеру политик успел нажить себе немало врагов

Поляков обнародовал разговор «слуг народа» с начальником полиции Кривого Рога © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Смерть в такси

Обстоятельства последних часов жизни 33-летнего Полякова пока неизвестны. Согласно сообщению Нацполиции, тело депутата было найдено на заднем сиденье такси, которое он поймал на проспекте Соборности поздно ночью.

Исходя из показаний таксиста, он подобрал пассажира, который уже находился в плохом состоянии. Поляков практически сразу завалился на сиденье, у него началась рвота. Куда направлялся депутата не уточняется.

«Стоял качающийся человек. Я остановился. Потом ехал, его рвало. Он был явно пьян», — приводят СМИ слова таксиста.

По стечению обстоятельств, автомобиль с Поляковым остановили полицейские, которые зафиксировали нарушение ПДД со стороны водителя такси. Внутри авто они увидели парламентария, который уже перестал подавать признаков жизни. Ему вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики реанимировать его не смогли.

Первые комментарии следствия

Смерть депутата сразу же взяли на контроль руководители правоохранительных органов Украины. Как рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По данным источников издания «Страна.ua», в МВД приоритетными рассматриваются две версии: умышленное или неумышленное отравление.

Позднее Киевская городская прокуратура выложила в интернет результаты оперативно проведенного вскрытия, согласно которым Поляков скончался от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

Как заявил коллега Полякова по депутатской группе «За будущее» Тарас Батенко, умерший депутат ранее не жаловался на здоровье.

Об этом же заявил прессе и депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Не замечал, что он плохо себя чувствует. Мы в понедельник были с ним на одном эфире, где он говорил о коррупции "слуг народа", рассказывал о том, как деньги раздают, вот это я замечал. Молодой мужчина, 33 года… Все в жизни бывает, я не следователь. Но из той картины, которую я знаю — это отравление. И теперь вопрос только один — он отравился или его отравили», — сказал он в комментарии Vesti.ua.

Из «слуг» в оппозицию

Поляков был избран в Раду в 2019 году от родного Чернигова. До этого его жизнь в основном была связана с бизнесом и общественной деятельностью. Первоначально он входил во фракцию «Слуги народа», однако вскоре был исключен за свое несогласие голосовать солидарно с фракцией.

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Был автором множества законопроектов, направленных на улучшение жизни рядовых украинцев. Накануне в Раде прошло внеочередное заседание по вопросам увеличения пенсий. Инициатором этого закона и был Поляков.

После выхода из фракции «Слуги народа» присоединился к депутатской группе «За будущее», которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Последнее слово

За несколько дней до кончины Поляков сделал громкое заявление в эфире одного из украинских телеканалов, обвинив провластных депутатов в получении взяток за поддержку закона об олигархах, главным лоббистом которого является президент Владимир Зеленский.

Поляков тогда сослался на некоего источника, который якобы видел в туалете в здании Рады, как «слуги народа» получают денежные суммы в конвертах в обмен на голоса в пользу закона.

Депутат добавил, что не смог уговорить этого человека обратится в правоохранительные органы, однако, подчеркнул Поляков, он лично пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины и дал показания по данному факту.

При этом он выразил уверенность, что его информации не будет дан ход.

Громкий скандал

Заседание Верховной Рады 8 октября открылось минутой молчания в память умершего депутата.

Однако приступить в полноценной работе парламентариям удалось не сразу.

К трибуне вышел глава партии «За будущее», член одноименной депутатской группы Игорь Палица.

По его словам, во внутреннем чате «слуг народа» депутат Галина Третьякова выразила свою радость известию о смерти Полякова, написав «минус один враг» и «это хорошо».

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В кулуарах парламента Третьякова, известная своими неоднозначными законодательными инициативами, ушла от комментариев, заявив, что «есть политическая борьба».

«Каждый определяет свою систему ценностей в жизни и соответственно, как относится к тем или иным вещам. В частности, жалобы, сочувствия по поводу смерти. Я свои сочувствия высказал», — прокомментировал журналистам поведение своей коллеги лидер «Слуги народа» Александр Корниенко.

На настоящий момент известно, что фракция «Слуги народа» будет инициировать отстранение Третьяковой от заседаний и руководства комитетом по социальной политике.

Тем временем, украинские политики продолжают комментировать смерть Полякова.

Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, лишившийся своей должности днем ранее, заявил, что ждет в ближайшие часы обнародования реальной версии развития событий, которая была бы основана на фактах, а не на слухах.