Цены на газ в Европе ставят все новые рекорды, что бумерангом бьет по Украине. У Киева есть простой способ решить проблему, но власти прибегнут к нему только тогда, когда другого выбора не останется

Стоимость газа на европейских рынках выросла до нового рекорда. 5 октября ноябрьские фьючерсы на голландском хабе ТТF торговали по $1456,8 за тысячу кубометров.

Это почти на $333, или 29% выше, чем фиксировалось днем ранее, когда цена опускалась до $1124 на новостях о начале заполнения газом «Северного потока — 2».

В Европе биржевые котировки учитываются при расчете стоимости газа по долгосрочным контрактам. Хотя их значение имеет отложенный эффект, тем не менее большинство европейских заказчиков вынуждены платить за газ все больше и больше — кроме тех, кто по примеру Германии не стал отказываться от привязки стоимости газа к ценам на нефть.

Украина страдает

Это сказывается и на украинском рынке газа. Стоимость «голубого топлива» в стране рассчитывается по импортному паритету, поэтому цены на украинской энергетической бирже практически равны европейским.

Это не значит, что украинская промышленность покупает газ по сверхвысоким ценам, рассказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Если говорить о промышленности, то там все в основном берут газ по долгосрочным контрактам… У них сейчас нет такой цены, как $1000, даже $500 нет — $400 это потолок, есть и ниже. По рыночной цене расчеты фактически пока не идут», — отметил эксперт.

Однако определенный ущерб Украине уже нанесен. Особенно пострадала химическая промышленность и грузоперевозки.

Экономику разрывает в клочья

В частности, остановлен Одесский припортовый завод, для которого природный газ является сырьем. Также появились трудности у перевозчиков, работающих на метане. Этим газом заправляются в основном грузовики, маршрутки и коммунальный транспорт. Совсем недавно он был в разы дешевле бензина.

Дорогой газ добивает остатки украинской промышленности: остановлен Одесский припортовый завод © Facebook, Одеський припортовий завод

Ситуацию для Украины ухудшает тот факт, что исчезла возможность приобретать российский газ по виртуальному реверсу у Венгрии, так как Будапешт подписал контракт с «Газпромом» о поставках газа в обход Украины.

Венгерский удар

Решение Будапешта отказаться от транзита газа через Украину вызвало крайне резкую реакцию Киева, что говорит о том, что проблема весьма серьезна.

«Есть страна Венгрия, которая является членом ЕС и членом НАТО, при этом имеет особые отношения с Россией. И вот она нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий», — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Однако о том, что Венгрия будет получать газ в обход Украины, было известно давно, и столь гневных заявлений от украинских чиновников не было, отметил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в интервью Украина.ру.

«Я думаю, что эту реакцию, возможно, как раз вызвало то, что ключевая точка в этой схеме виртуального реверса теперь, по сути дела, выпала из раскладов, из планов украинской власти», — сказал эксперт.

По его данным, половина газа по схемам виртуального реверса закупалась как раз у Венгрии. Такая схема была выгодна тем, что российский газ, купленный европейскими контрагентами и следовавший транзитом через Украину, там и оставался.

Та же Венгрия получала с этого свой процент, а украинские власти заявляли своим ненавидящим Россию радикалам, что газ у Москвы не покупают. Теперь у Киева проблемы.

Отопительный сезон на грани краха

Недостающие объемы газа придется искать в других местах. Кроме того, для успешного прохождения отопительного сезона Украине придется закупать дополнительно еще как минимум 3 млрд кубометров газа.

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Но на фоне галопирующих цен на газ в Европе правительство может и не изыскать необходимые деньги — с каждым днем их нужно все больше и больше.

Ведь придется покупать газ на спотовом рынке, где цены растут резко и непредсказуемо. А долгосрочных контрактов «Нафтогаз» в последние годы заключить не удосужился — ни с российскими, ни с европейскими контрагентами.

«Проблема в том, что Украина, уйдя от прямых закупок российского газа, так и не перешла на долгосрочные контракты с европейскими компаниями. Я не готов сейчас озвучить мотивацию, чем руководствовалось правление «Нафтогаза», но контракты — спотовые (краткосрочные. — Ред.)», — подчеркивает Землянский.

С такой динамикой цен — с сентября рост составил уже более 220% — в ходе отопительного сезона можно ожидать роста стоимости газа в ЕС до $3-4 тыс. за тысячу кубов, а возможно, и более.

Если на 1 октября нужно было потратить на 3 млрд кубометров газа около $3,3 млрд, то уже 5 октября — порядка $4,5 млрд. И чем дальше, тем больше эти цифры.

Очевидно, что для украинского бюджета будет крайне сложно найти деньги на закупку 3 млрд кубов газа по таким ценам.

Простое решение

Последствиями будут холодные дома, которые также останутся без электричества, если Киев не отменит запрет на закупки электроэнергии в России и Белоруссии.

Также резко вырастут цены в магазинах из-за удорожания грузоперевозок. Транспортникам придется либо переплачивать за метан, либо закупать другие машины, которые смогут работать на дизеле или бензине — в обоих случаях это дополнительные расходы.

Удастся ли Зеленскому взять под контроль финансовые потоки госкомпаний © president.gov.ua

Для того, чтобы решить эти надвигающиеся проблемы, Украине нужно всего лишь отказаться от своей «наглой» антироссийской политики, которую так полюбил нынешний президент Владимир Зеленский, и вернуться к прямым закупкам газа в России и нормальным отношениям с Москвой в целом.

Решится ли на это Киев? Вполне возможно — если не будет другого выбора. Например, украинские эксперты в один голос говорят о том, что в случае необходимости запрет на покупку электричества в России и Белоруссии будет отменен, так как альтернатива — веерные отключения.

С газом последствия будут куда как тяжелее. Мерзнущие в своих домах украинцы не простят власти такого провала.