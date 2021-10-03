Ранее Зеленский неоднократно критиковал Запад за отказ принимать Украину в ЕС и НАТО, нежелание обеспечивать страну вакциной от коронавируса и отказ от санкций в отношении «Северного потока — 2».
«И сегодня наша политика наглая. И я убежден, без сильной международной политики, без такой наглости никто не будет видеть шагов Украины вперед», — сказал Зеленский.
По его словам, «нет времени рассчитывать, что нас (Украину — ред.) примут в Евросоюз».
Ранее спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что президент Владимир Зеленский только спустя два года нахождения на посту понял, что Запад не собирается принимать Украину в НАТО и ЕС, после чего «пришел в бешенство».
Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев извлек «несколько горьких уроков» и больше не верит обещаниям Запада.
Украинский политолог Вадим Карасев полагает, что в киевском режиме только сейчас начали осознавать, насколько Запад коррумпирован, беспринципен и циничен.
Он напомнил, что ранее Запад заявлял постсоветским странам об их отсталости и неправильном пути развития, по которому они следовали 70 лет существования СССР. Однако реальность оказалась весьма отличной от евроатлантических сказок.
Первым начал говорить об этом президент России Владимир Путин в мюнхенской речи 2007 года, отметил эксперт.
«Это срывание масок западного лицемерия. В Мюнхене он это сделал, сорвал маску лицемерия с Запада — что вы такие же, как мы, мы не притворяемся, а вы притворяетесь, вы говорите, что у вас коррупции нет, а на самом деле её больше там», — сказал Карасев.