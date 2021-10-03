Киевский режим ведет себя нагло, потому что никто не замечает шаги Украины к «светлому будущему», заявил президент Украины Владимир Зеленский 2 октября на съезде фракции Слуга народа в Трускавце

Ранее Зеленский неоднократно критиковал Запад за отказ принимать Украину в ЕС и НАТО, нежелание обеспечивать страну вакциной от коронавируса и отказ от санкций в отношении «Северного потока — 2».

«И сегодня наша политика наглая. И я убежден, без сильной международной политики, без такой наглости никто не будет видеть шагов Украины вперед», — сказал Зеленский.

«Зеленский закатил истерику». Кого на этот раз испугался президент Украины © REUTERS, Jonathan Ernst

Ранее спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что президент Владимир Зеленский только спустя два года нахождения на посту понял, что Запад не собирается принимать Украину в НАТО и ЕС, после чего «пришел в бешенство».

Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев извлек «несколько горьких уроков» и больше не верит обещаниям Запада.

Украинский политолог Вадим Карасев полагает, что в киевском режиме только сейчас начали осознавать, насколько Запад коррумпирован, беспринципен и циничен.

Он напомнил, что ранее Запад заявлял постсоветским странам об их отсталости и неправильном пути развития, по которому они следовали 70 лет существования СССР. Однако реальность оказалась весьма отличной от евроатлантических сказок.

Первым начал говорить об этом президент России Владимир Путин в мюнхенской речи 2007 года, отметил эксперт.

«Это срывание масок западного лицемерия. В Мюнхене он это сделал, сорвал маску лицемерия с Запада — что вы такие же, как мы, мы не притворяемся, а вы притворяетесь, вы говорите, что у вас коррупции нет, а на самом деле её больше там», — сказал Карасев.