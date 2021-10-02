Во Львовской области всю уходящую неделю готовились к приезду президента Украины Владимира Зеленского: сначала на военные учения на Яворовском полигоне, потом - в Трускавец на встречу со «слугами народа»

Львовская область ждёт Владимира Зеленского

Во Львовской области всю уходящую неделю готовились к приезду президента Украины Владимира Зеленского. Поначалу его ожидали во вторник на Яворовском полигоне, где проходили стратегические командно-штабные учения «Объединённые усилия — 2021», в которых принимали участие военные Украины и стран НАТО.

На 28 сентября в рамках учений был запланирован «День высокопоставленных гостей», на который и должен был прибыть президент вместе с министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим вооружённых сил Валерием Залужным, а также всё руководство Львовской области. Ради этого на четверг, 30 сентября, перенесли очередную сессию Львовского облсовета — которая на протяжении многих лет проходила по вторникам.

Чиновники, как и было запланировано, 28 сентября на полигон приехали. Была и председатель облсовета Ирина Грымак, и председатели всех депутатских комиссий, два вице-губернатора — Евгений Гирнык и Юрий Холод, директора департаментов Львовской областной государственной администрации (ОГА), а также ряд депутатов Верховной Рады от Львовской области. Однако глава государства так и не появился, причём без объяснения причин, поскольку никаких мероприятий с его участием в Киеве или других городах Украины в тот день не было.

Но, с высокой вероятностью, Владимир Зеленский до конца текущей недели всё же посетит Львовскую область, — правда, не для встречи с военными или руководством региона, а со своими соратниками из президентской партии «Слуга народа». Как сообщили украинские СМИ, в рамках заседание партийной фракции в Верховной Раде, которое пройдёт 1-3 октября в городе-курорте Трускавец, запланировано двухчасовая встреча с Владимиром Зеленским. Точное время её проведения неизвестно, однако депутатов ориентируют на вечер субботы, 2 октября.

Накануне приезда президента отель «Риксос Прикарпатье» и территория рядом с ней уже заполнены офицерами Управления государственной охраны и закрыты для обычных людей. Примечательно, что в этом отеле будут жить только привилегированные депутаты, остальных поселят в гостиницах «Лесная песня» и «Миротель». Судя по всему, именно жильцы двух упомянутых гостиниц и приехали 1 октября в Трускавец ночным поездом из Киева. Как отмечали журналисты, рядовые парламентарии ехали в обычных, хотя и отмытых вагонах «Укрзализныци». По словам депутата Алексея Жмеренецкого, поездку в поезде и проживание в отелях депутаты оплачивают за свой счет. Остальные «слуги народа» прибудут в Трускавец на автомобилях или самолётами — через Львов.

Ожидается, что, кроме Владимира Зеленского, со «слугами народа» встретятся также генпрокурор Ирина Венедиктова, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Денис Монастырский, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, глава Национального агентства противодействия коррупции Александр Новиков, и. о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов. В Трускавце также могут присутствовать кандидаты на пост руководителей некоторых министерств. По данным киевского издания ZN.UA, на заседании будут обсуждать кадровые ротации: замену спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, четырех министров и нескольких глав парламентских комитетов.

По предварительной информации, в Трускавце не будут говорить о главной проблеме, которая волнует граждан и местные власти — повышении тарифов в условиях роста цен на газ. Зато после встречи с президентом запланирован «гала-концерт» и Диджей сет DJ Braun, то есть Давида Арахамия, главы парламентской фракции «Слуга народа».

В Коломые демонтировали памятник на братской могиле освободителей города

В городе Коломыя Ивано-Франковской области 30 сентября демонтировали памятник советским воинам, который был центральным элементом мемориального комплекса. Об этом сообщил мэр Коломыи Богдан Станиславский в Facebook. «Избавляемся от советской идеологии. Сегодня демонтировали аварийный памятник на площади Скорби», — написал он. Ранее с ограждения площади демонтировали все советские звезды.

«Мемориал ждет дальнейшей реконструкции на основе проекта, одобренного еще в 2018 году. Сейчас начат технико-сметный расчет необходимых работ… В будущем площадь Скорби станет местом достойного чествования Героев Украины, которые боролись за ее свободу и независимость. Общество уже давно нуждалась в таком месте, и, я уверен, нам удастся его создать», — рассказал Станиславский. Чиновник при этом не упомянул, что мемориал до сих пор остаётся в реестре памятников истории и монументального искусства Ивано-Франковской области.

Стоит отметить, что на территории мемориального комплекса в Коломые находится братская могила, в которой похоронен 571 воин Советской Армии, погибший при освобождении города, в том числе два Героя Советского Союза. О судьбе этой могилы мэр Коломыи ничего не сказал, однако отметил, что в городе «обустроят мемориал памяти жертв Второй мировой войны на территории кладбища по улице Бандеры». Таким образом, павшие советские воины будут лежать либо рядом с памятником «Героям Украины» (Степан Бандера, Роман Шухевич, Евгений Коновалец и т.д.), либо на кладбище по улице Степана Бандеры.

Примечательно, что именно 30 сентября вице-мэр Львова Андрей Москаленко сообщил местным «активистам», что до 8 октября Львовский горисполком примет решение о демонтаже скульптурного изображения «Ордена Отечественной войны», которое находится на Марсовом поле (советский воинский мемориал рядом с Лычаковским кладбищем). По словам Москаленко, на этом месте будет установлен «украинский национальный символ».

Демонтаж советских мемориалов власти Коломыи и Львова осуществляют, ссылаясь на «закон о декоммунизации», хотя последний прямо предусматривает неприкосновенность воинских захоронений. Но «декоммунизацию» На Западной Украине понимают как угодно широко. Так, 30 сентября на общественных слушаниях в Ужгороде местные власти предложили сменить название улицы Гвардейской. К чести жителей города, они это предложение пока не поддержали.

На Украине пообещали Венгрии «бить в ответ» и анонсировали «наезды» на венгров Закарпатья

Российский «Газпром» с 1 октября остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Об этом сообщила компания «Оператор ГТС Украины» в пятницу утром. «С учётом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют», — подчеркнули в компании. И хотя проблема является в первую очередь экономической, она уже напрямую влияет на судьбу более чем 150-тысячной венгерской общины на Закарпатье.

Так, сразу же после того, как Венгрия 27 сентября подписала с «Газпромом» 15-летний контракт на поставки газа в обход Украины (3,5 миллиарда кубометров через Сербию и 1 миллиард кубометров через Австрию), в Киеве прозвучали резкие заявления в адрес Будапешта. Кроме того, было перенесено на неопределённый срок заседание Совместной украинско-венгерской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Оно должно было состояться 29-30 сентября в Будапеште под председательством глав МИД двух стран, и рассматривать, в том числе, ряд проектов в Закарпатской области.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал реакцию Киева «попыткой нарушить наш суверенитет», а руководитель администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш напомним о проблемах венгерской общины на Украине. «Месть Украины состоялась задолго до наших газовых договоренностей с русскими, тогда, когда Украина грубо ограничила использование родного языка венгров в Закарпатье путем внесения изменений в закон об образовании, поэтому Венгрии следует продолжать блокировать её путь в НАТО», — сказал чиновник 29 сентября.

В тот же день председатель Тернопольского областного совета, член националистической партии «Свобода» Михаил Головко назвал венгерско-российский газовый контракт «ударом в спину», и призвал Украину ответить на него. «У нас есть рычаги, например… учитывая, что мы соседи, у нас есть вопросы венгерской диаспоры в Закарпатье. Вообще [нужно] немножко жёстче на них «наехать», дать им понять: или вы дружите с Украиной и поддерживаете Украину и дружеские отношения, экономические связи… А если вы сотрудничаете с Россией, нашим врагом — то, соответственно, мы с вами будем по-другому общаться и говорить», — заявил Головко.

А 30 сентября уже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что «если кто-то будет делать то, что не соответствует украинским интересам и будет бить по нам, мы всегда будем бить в ответ». Правда, чиновник сразу же оговорился, что речь идёт о дипломатических ударах. «В отношениях с Венгрией главное — не путать грешное с праведным: газ — это грешное, а защита национальных меньшинств, соблюдение прав венгерской общины — это праведное» — оправдывался Кулеба. В тот же день руководство Закарпатской области встретилось с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым, который впервые побывал в крае.

Прежде чем встретиться с властями области, Кайрат Абдрахманов пообщался с представителями национальных сообществ Закарпатья. Правда, среди них не было депутата Закарпатского областного совета, главы Общества венгерской культуры (КМКС) Василия Брензовича, который из-за сфабрикованного СБУ дела о «сепаратизме» вынужден был уехать в Венгрию. Кроме того, в последние дни стало известно, что киевские власти запретили въезд на Украину двум депутатам венгерского парламента от правящей партии ФИДЕС — Аттиле Тилки и Лоринцу Ночо, которые на протяжении многих лет доставляли на Закарпатье гуманитарную помощь.

В пятницу, 1 октября, Василий Брензович обратился к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с открытым письмом, в котором призвал детально изучить заявления Михаила Головко, охарактеризовав их как «поступок публичного лица высокого уровня, которое перед миллионной аудиторией телезрителей откровенно и цинично призвало к разжиганию национальной вражды». «КМКС крайне возмущено такими высказываниями Головко М.И., просит считать обращение Общества сообщением о совершении уголовного преступления, и призывает провести полное и всестороннее досудебное расследование в отношении Головко М.И. по факту совершенного им уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины», — значится в письме КМКС.

Никакой реакции от генпрокурора пока не прозвучало — она ведь собирается в Трускавец.