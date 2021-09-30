В городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины демонтировали памятник красноармейцам, чтобы на его месте построить памятник «борцам за независимость Украины», сообщает 30 сентября на своей странице в Facebook мэр города Богдан Станиславский

Иудушки украинской истории. Мазепа, Петлюра и Бандера торговали Украиной за власть © odnarodyna.org

«Избавляемся от советской идеологии. Сегодня демонтировали аварийный памятник на площади Скорби. В целом мемориал ждет дальнейшая реконструкция на основе проекта, одобренного еще в 2018 году… В то же время мы обустроим мемориал памяти жертв Второй мировой войны на территории кладбища на улице Бандеры», — пишет чиновник.

Ранее сообщалось, что парламентская группа Верховной Рады предложила на государственном уровне отмечать 80-летие создания «Украинской повстанческой армии — УПА»* и вернуть звание героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

*Экстремистская организация, запрещенная в России