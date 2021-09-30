Мэр города сообщил, что в будущем площадь Скорби станет местом чествования «героев Украины, которые боролись за ее свободу и независимость».
«Избавляемся от советской идеологии. Сегодня демонтировали аварийный памятник на площади Скорби. В целом мемориал ждет дальнейшая реконструкция на основе проекта, одобренного еще в 2018 году… В то же время мы обустроим мемориал памяти жертв Второй мировой войны на территории кладбища на улице Бандеры», — пишет чиновник.
Ранее сообщалось, что парламентская группа Верховной Рады предложила на государственном уровне отмечать 80-летие создания «Украинской повстанческой армии — УПА»* и вернуть звание героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.
*Экстремистская организация, запрещенная в России