В Киевской области будет действовать центр по обслуживанию турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Соответствующий меморандум был подписан в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Как повлияет появление широко разрекламированных дронов на конфликт в Донбассе и соотношение сил на Черном море, узнавала Украина.ру

Украинское сердце турецкого дрона

Документ подписали министр обороны Андрей Таран и генеральный директор Bayraktar Savunma Халук Байрактар. Зеленский по такому случаю послал приветствие турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который как раз в этот день гостил в Сочи у своего российского коллеги Владимира Путина. «Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины», — выразил благодарность глава украинского государства.

В центре будут не только ремонтировать беспилотники, но и обучать обслуживающий персонал. Киев также изъявил желание собирать дроны на своей территории. «Следующим этапом будет налаживание украинско-турецкого производства БПЛА. Bayraktar ("Знаменосец" в переводе с турецкого) планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты», — отметила пресс-служба Зеленского.

«Заплатить за ошибки». О чем говорили Путин и Эрдоган © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк высказывал намерение устанавливать украинские двигатели на турецкие аппараты. Это могло быть актуально в связи с тем, что после боев в Карабахе в 2020-м, как сообщалось, некоторые западные поставщики комплектующих отказались от сотрудничества с производителем беспилотников Baykar. Канадская Bombardier Recreational Products также перестала продавать авиадвигатели Rotax в Турцию. Основатель авиационного предприятия Baykar Сельджук Байрактар заявил, что эмбарго не нанесло ущерба производству. Однако турецкие моторостроители все же столкнулись с проблемами. Поэтому их интерес к советской инженерной школе на Украине мог быть не только проявлением вежливости. Тем более что в 2020-м турки уже испытывали дрон Akinci с двигателями украинского предприятия «Ивченко-Прогресс».

Украинские разработчики, к слову, ранее, весной 2021-го, рассказывали, что пытаются создать свой собственный тяжелый разведывательно-ударный БПЛА аналогичный турецкому аппарату. «Мы предложили проект развития «Горлица-1» — это «Горлица-2», она имеет практически те же характеристики, что и Bayraktar», — говорил директор по программам беспилотных авиационных комплексов госпредприятия «Антонов» Николай Воробьев.

У украинского дрона меньше будет время пребывания в воздухе, в отличие от «Знаменосца», способного висеть над полем боя сутки, он сможет барражировать только восемь часов.

Против российских «Панцирей»

Но пока Киев довольствуется импортными образцами. Первые ударные Bayraktar'ы он закупил еще в 2019-м. Дроны поступили в Вооруженные силы Украины (ВСУ) вместе с высокоточными боеприпасами. Договор о поставке беспилотных аппаратов на общую сумму в 69 миллионов долларов был заключен в 2018 во время визита президента Украины Петра Порошенко в Турцию.

Испытания нового оружия освещались в СМИ. Например, в июле 2020-го на полигоне под Ровно БПЛА изучил местность, после чего атаковал цель, изображавшую командно-штабную машину условного противника. Украинские медиа убеждали свою аудиторию в том, что Bayraktar'ы эффективны не только против беззащитных целей, но и против российских зенитных комплексов «Панцирь С-1».

Сергей Маркедонов: Россия четко заявила Турции, как нельзя себя вести с Украиной © РИА Новости, Владимир Трефилов Сергей Згурец призвал изучить практику применения дронов для адаптации ее к потребностям ВСУ.

О перебазировании «Знаменосцев» в район вооруженного конфликта на юго-востоке страны сообщалось еще в 2020-м. Но официально о первом применении турецкого БПЛА в апреле 2021-го сообщил заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. «Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 впервые совершил вылет в зону ООС (операции объединенных сил — так в Киеве называют боевые действия против Донбасса — ред.), пока что с целью наблюдения», — написал парламентарий в социальной сети. Аппарат, взлетев на юге Украины, прошел над Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областями прежде, чем попал в зону конфликта.

Свой беспилотник захотели затем, как информировали украинские медиа, приобрести и военно-морские силы страны — для поиска надводных целей и наведения ракет противокорабельного комплекса «Нептун». И летом 2021-го ВМС получили первый ударный БПЛА.

«Нептун» — украинская разработка на основе советской ракеты 1970-1980-х годов. В Киеве на этот комплекс публично возлагали надежды. Так, Зеленский заявлял, что это оружие позволит противодействовать якобы существующей российской агрессии на Черном и Азовском морях. А бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) уверял, что «Нептун» сможет топить корабли Черноморского флота прямо в портах и базах. «А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», — добавил он.

Но украинские журналисты уверяли, что возможны и самостоятельные атаки БПЛА. Так, Defense Express описывала учения кораблей Черноморского флота, на которых отрабатывалось «создание эшелонированной системы противовоздушной обороны от возможных атак ударных беспилотных комплексов, в частности тех же Bayraktar TB2».

Закупить и обкатать

Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов в комментарии Украине.ру признает, что Bayraktar неплохо зарекомендовал себя на поле боя. «Но для эффекта нужно массовое применение, и не просто массовое применение, а во взаимодействии со всеми родами и видами войск, чем Украина похвастаться не сможет», — отмечает он.

«Дорог не только сам беспилотник, боеприпасы и даже обслуживание его стоят немало. Регулярное использование такого аппарата — серьезное бремя для бюджета Украины, — продолжает собеседник издания. — А что касается создания собственного украинского изделия, то тут Киев идет в русле мировых тенденций. Вооруженные силы разных стран закупают БПЛА, чтобы обкатать их и разработать что-то подобное. Этот путь прошла и Россия. Но украинский оборонно-промышленный комплекс гибнет, и вряд ли он сможет воспроизвести такие технологии».

Зеленский: Турция и Украина разделяют взгляды на угрозу безопасности в Черном море © Офис президента Украины

Тем более Анкара сейчас сама решает вопросы замены различных узлов и комплектующих для своих беспилотников, когда по итогу Карабахской войны с создателями Bayraktar'ов разорвали связи западные поставщики. Турецкие авиастроители сделали огромный шаг вперед, напоминает Коновалов, но для создания своего цикла производства нужны годы. А это уже очень длинный горизонт планирования для Киева.

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 был разработан турецкой компанией Baykar Makina в партнерстве с турецкой же фирмой Kale Group. С 2016 БПЛА воевали в Сирии против курдских формирований, в Ливии, в 2020-м были использованы азербайджанской армией в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Аппарат оснащен поршневым двигателем, его максимальный взлетный вес 650 килограммов, крейсерская скорость — примерно 130 километров в час, потолок — свыше 8 тысяч метров, продолжительность пребывания в воздухе полета до 24 часов. Радиус действия всего примерно 150 километров, так как БПЛА управляется оператором по радиоканалу.