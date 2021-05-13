«Антонов» вот уже не первый год разрабатывает беспилотный авиационный комплекс «Горлица-1», который украинские СМИ называют аналогом турецкого Bayraktar TB2. Но авиастроители предупреждают: если затянуть с этим вопросом ещё на какое-то время, никакой беспилотник создать Украина не сможет

Во вторник, 11 мая, директор программам беспилотных авиационных комплексов и их модификаций ГП «Антонов» Николай Воробьёв рассказал о том, чем занимается его предприятие на сегодняшний день.

«По инициативе «Укроборонпрома», которая была проявлена на одном из заседаний совета директоров, нам рекомендовали посмотреть возможность изготовления инновационного проекта беспилотного летательного аппарата оперативно-стратегического тяжёлого класса и высотного в том числе класса. Эту инициативу поддержали генеральный конструктор «Ивченко-Прогресс» и «Мотор-Сич» Богуслаев и наше предприятие «Антонов» в лице нашего генерального директора Бычкова Сергея Андреевича», — рассказал он.

Он рассказал о проекте «Горлица-1», который стартовал несколько лет назад. Этот аппарат был разведывательным, но не ударным.

«И было сказано Министерством обороны, что надо бы иметь ударный аппарат, такой Bayraktar, который был куплен два года назад. И мы предложили сейчас развитие «Горлицы». Это «Горлица-2», — заявил Воробьёв.

По его словам, украинский аналог имеет практически те же характеристики, что и турецкий БПЛА. Эксперт сказал, чем реально могут помочь Украине турецкие беспилотники © пресс-служба президента Украины

«Разница только во времени барражирования. Время барражирования Bayraktar 24 часа, у нас — восемь часов. Другую разницу трудно уловить», — отметил он.

Таким образом, на Украине намереваются потеснить турок с украинского рынка. Впрочем, этот проект могут и не воплотить в жизнь.

«Горлица» с историей

В начале ноябре 2017 года занимавший тогда пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, выступая перед журналистами, нахваливал первый украинский беспилотник.

«Когда мы начинали противостоять российской агрессии в 2014 году у нас на фронте вообще не было беспилотных летательных аппаратов. Но сейчас у нас даже есть конкуренция среди украинских, я подчёркиваю, производителей БПЛА тактического уровня. В том числе уже есть испытания, которые прошли беспилотные летательные аппараты ударного действия, но это, к сожалению, пока только тактический уровень», — рассказывал Турчинов.

Он заявил, что уровень БПЛА «Горлица-1» — оперативно-тактический.

«Пять тысяч метров высота, дальность полёта свыше тысячи километров, что отвечает задачам оперативного характера. И семь часов он может держаться в полёте. Он может выполнять разные функции: это и разведка, это и коррекция и наведение огня. И в том числе он может выполнять ударные функции, имея возможность делать пуск и наведение двух ракет «воздух-земля», — отметил Турчинов.

По словам секретаря СНБО, следующим шагом украинских авиастроителей будут БПЛА оперативно-стратегического уровня. У Крыма заметили американский беспилотник с нестандартной задачей © U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka

Как утверждали украинские СМИ, скорость полёта «Горлицы-1» составляла от 150 до 180 км/ч, взлётная масса у аппарата была 200 кг, а полезная нагрузка — 50 кг.

Тогда — в 2017 году — «антоновцы» намеревались ни много, ни мало выйти на мировой рынок беспилотной авиации, который оценивали в $68 млрд. По крайней мере, тогда об этом со ссылкой на и.о. гендиректора ГП «Антонов» Александра Кривоконя сообщало издание «Дело».

«Кривоконь из «Антонова» считает, что им вся программа разработки обойдется примерно в $15 млн, а серийное изделие будет гораздо дешевле», — указывалось в публикации издания.

С тех пор прошло три с лишним года, и об успехах украинских беспилотников на мировых рынках так и не услышали. Но украинские авиаконструкторы мечтать о конкуренции с ведущими производителями дронов не прекратили.

Судя по всему, новый БПЛА — «Горлица-2» — будет по характеристикам превосходить свою «младшую сестру». Один лишь взлётный вес нового БПЛА будет превышать три тонны, а полезная нагрузка будет составлять 800 кг.

Впрочем, у украинских авиаконструкторов есть две проблемы.

Время и лобби

Говоря о выгодности «Горлицы-2», Воробьёв указывал среди прочего и на вопрос времени.

«Сегодня ещё существует авиационная промышленность на Украине. И это не значит, что она будет существовать завтра и послезавтра, если не дать ей какое-то второе дыхание, не поддержать развитие авиационной промышленности новым инновационным проектом», — подчёркивал он.

Воробьёв как сотрудник ГП «Антонов» знает о проблемах отрасли не понаслышке. Впрочем, состояние украинского авиастроения не секрет для всего мира. Украинские и зарубежные издания уже писали, как страну покидают авиаконструкторы, устремляющиеся на заработок в другие государства, прежде всего в Россию и в Китай. В ДНР сообщили о перехвате беспилотника ВСУ, нацеленного на храм © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Бывший руководитель Воробьёва, экс-генеральный конструктор ГП «Антонов» Илья Кива 3 мая в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил: для исправления ситуации в авиастроении понадобится не один год.

«К сожалению, многие профессионалы высшего и среднего звеньев оставили предприятие. Я провел предварительные расчеты в направлении восстановления самолетостроения — полагаю, для этого нужно не менее пяти лет. А для запуска и раскрутки этого механизма, создания условий, чтобы все начало работать в необходимом направлении, необходимо, как минимум, 1,5 — 2 года», — отметил он.

Второй проблемой, с которой наверняка придётся столкнуться украинским авиастроителям, является турецкое лобби. Закупки Bayraktar TB2 обсуждались в том числе и на встрече президента Украины Владимира Зеленского с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. И вряд ли турки будут рады соперничеству.

«Мы, покупая Bayraktar, — готовое изделие, кстати, очень хороший аппарат, не покупаем развитие. А развитие подразумевает, что, сделав один аппарат, через год делается модернизация, модификация и аппарат приобретает новые свойства по сравнению с тем, что было. Если купить аппарат готовый, то там развития нет. Развитие нужно покупать заново. В этом и большой недостаток покупки вооружений за рубежом», — подчёркивал Воробьёв.

Таким образом, для украинских авиастроителей вопрос с оперативно-стратегическим БПЛА — это вопрос выживания отрасли.

И несмотря на то что пока украинцы не потеснили ведущих игроков на мировом рынке беспилотников, списывать со счетов их не стоит.

Опасный противник

Часть российских военных экспертов к успехам БПЛА относится свысока, подчёркивая, что никакой беспилотник не в силах заменить в военном конфликте ни авиацию, ни артиллерию, ни пехоту. Иные и вовсе предлагают бороться с дронами при помощи стрелкового оружия. На Украине разработали «смертельно опасный» дрон-камикадзе © mil.in.ua

Но те, кто прошёл военные конфликты, отмечают: применение БПЛА противником весьма неприятный «сюрприз». В субботу, 8 мая, бывший боец бригады «Восток» Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский, разместил у себя в Telegram-канале видео с украинского беспилотника.

«Как там нас учили эксперты: посты наблюдения, ПК на триноге и победа будет за нами!? Скоростной дрон ВСУ делает облёт над позициями ополчения в районе ДАП. Среагировать человеку, а тем более сбить стрелкотнёй — нереально. Или надо включать микроволновку? Камера 4К позволяет увидеть каждую мелочь. Дрон купили украм волонтёры. У нас таких нет», — прокомментировал он видео.

При этом видео было снято лёгким беспилотником, который можно купить в открытой продаже. А ведь у украинцев есть и машины поопаснее.

В ноябре 2020 года украинское КБ «Луч» представило беспилотник «Сокол-300». Все его комплектующие были разработаны украинскими инженерами. Этот БПЛА может преодолеть дистанцию в 3,5 тыс. километров за 26 часов.

«Мы презентуем не какой-то там особо новый проект <…> Мы хотим подчеркнуть, что мы просто как Lego собираем из тех частей, которые уже отработаны, прошли испытания и зарекомендовали в армии себя положительно», — заявил тогда генеральный конструктор Украины по управляемым средствам поражения Олег Коростелёв.

«Сокол-300» может быть оснащён противотанковыми управляемыми ракетами РК-2С, что делает его серьёзной угрозой не только для живой силы, но и для бронетехники противника. Дети на войне. Ангелов Донбасса стало больше © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Но и без этой машины небо над Донбассом давно перестало быть безопасным. И полностью справиться с несущими смерть не только военным, но и даже детям Донбасса украинскими беспилотниками пока ничто и никто не не может.

И хотя вооружённые силы ЛНР и ДНР подчас рапортуют о своих успехах в борьбе с украинскими БПЛА, справиться с последними окончательно они не могут. Украина же продолжает работу над новым перспективным видом вооружений.