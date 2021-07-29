В субботу, 24 июля, в эфире украинского телеканала «Дом» генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил: его компания намерена устанавливать украинские двигатели на всю свою продукцию. При этом Украина - один из потребителей продукции Baykar Makina

«Отношения в сфере производства беспилотников между Украиной и Турцией, особенно в последние годы, приобрели стратегическое значение. Технологии авиационной промышленности Украины находятся на самом высоком уровне, на уровне мировых стандартов. И нам есть что друг другу дать в этом сотрудничестве… Мы уверены в том, что усилиями наших ученых, турецких и украинских, мы выйдем на новые горизонты по производству качественных беспилотных летательных аппаратов», — сказал Байрактар в интервью каналу.

По его словам, направление строительства беспилотных летательных аппаратов будет развиваться. А значит — расширится и сотрудничество с Украиной. Ударные беспилотники, крылатые ракеты, корветы. Как Турция вооружает Украину © president.gov.ua

«В наших планах также есть производство модернизированной техники, более современных летательных аппаратов. И мы намерены на всю нашу технику, которая будет производиться в ближайшее время, устанавливать двигатели украинского производителя», — отметил гендиректор предприятия.

Пока же украинские двигатели устанавливаются на ударный беспилотник последнего поколения Akinci.

«Это технология, которой сейчас в мире обладают буквально считаные страны. Две-три страны. Это беспилотный аппарат нового поколения, он будет способен работать на стратегических дальних маршрутах», — нахваливал продукцию своей компании Байрактар.

При этом он не исключил возможность производства дронов и на Украине. По его словам, Турция «с удовольствием готова к сотрудничеству».

За десять дней до этого заявления пресс-служба Минобороны Украины распространила слова главы ведомства Андрея Тарана о получении Военно-морскими силами первого турецкого ударного беспилотного комплекса Bayraktar TB2.

«Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим: эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей; возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами», — указывалось в сообщении Министерства обороны.

До этого — в 2019 году — Bayraktar TB2 получили украинские Сухопутные силы.

Украинским военным турецкие беспилотники по нраву. А это значит, что руководство страны вряд ли будет ставить палки в колёса сотрудничеству двух стран в дроностроении.

Проверенное советское качество

Двигатели для турецких беспилотников Akinci производят в Запорожье — на КП «Ивченко-Прогресс», входящем в концерн «Укроборонпром». 5 мая предприятию исполнилось 76 лет.

В 1945 году приказом наркома авиационной промышленности СССР на заводе №478 было создано опытно-конструкторское бюро по разработке новых и модернизации ранее созданных авиационных двигателей средней и малой мощности для гражданской авиации. Его начальником назначили кадрового конструктора завода Александра Ивченко.

С 1963 года он стал генеральным конструктором предприятия. Последнее в 1966 году стало Запорожским машиностроительным конструкторским бюро «Прогресс». А с 1994 года «Прогресс» стал носить имя Ивченко.

Практически все двигатели предприятия, в том числе и гордость «Ивченко-Прогресс» Д-436, используемый в украинских самолётах Ан-158, были созданы во времена СССР.

Помимо Akinci, двигатели от «Ивченко-Прогресс» будут использоваться и для реактивного беспилотника Bayraktar MIUS, дизайн которого компания Baykar представила 20 июля.

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Как сообщало украинское издание Liga.net, этими двигателями будут АИ-25. Эти двигатели были созданы в СССР в далёком 1966 году в творческом соревновании ОКБ «Прогресс» с Московским конструкторским бюро С.К. Туманского. Руководил процессом сам Ивченко.

АИ-25 используется на самолётах Як-40, единственном сельскохозяйственном реактивном самолёте Милец М-15, чехословацком (затем — чешском) L-39 и китайско-пакистанском Hongdu JL-8.

Примечательно, что до ноября 2020 года компания Baykar для своих ударных беспилотников Bayraktar TB2 использовала двигатели другого запорожского предприятия — ПАО «Мотор Сич». Однако в ноябре технический директор Baykar Makina Сельчук Байрактар — зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — сообщил, что его компания будет использовать турецкие двигатели. Военкор Дмитрий Стешин: История о «байрактарах» для ВСУ закончится тем, чем закончилась история о «джавелинах» © Facebook, Дмитрий Стешин

«Новый двигатель, разработанный TUSAS Engine Industries, имеет наилучшие показатели эффективности в своем классе во всем мире», — заявил Байрактар, отметив, что этот двигатель не является прототипом, а готов к серийному производству.

TUSAS Engine Industries — дочернее предприятие турецкой аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries. Таким образом, турки волей или неволей сохранили и хорошие отношения с Китаем, у которого к Украине есть существенные претензии по ПАО «Мотор Сич».

Однако турецко-украинское сотрудничество будет крепнуть не только в воздухе, но и на море.

Византийские интриги от потомков «украинского князя Владимира»

В феврале 2021 года стало известно о выделении Минобороны Украины в паспортном бюджете на 2021 год средств для постройки в Турции корвета Ada. Как сообщил Украинский милитарный портал, для строительства первого корвета выделили почти 3,8 млрд грн (около 10,4 млрд руб. — Ред.). При этом, как утверждал портал, не было известно, 3,8 млрд грн — это полная сумма или её часть. Примечательно, что одесское издание «Думская» за два месяца до этого оценило стоимость корвета в 8 млрд грн. (около 22 млрд. руб. — Ред.).

Ранее о том, что турки будут строить корвет для украинцев, заявлял командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

«В 2022-м мы получим первую партию катеров Mark VI. Через несколько месяцев будет заложен корвет. И для этого всего нужен подготовленный личный состав», — отмечал он в январе на торжественных мероприятиях по поводу начала нового учебного года на флоте.

На турецких верфях построят лишь один из шести корветов (меморандум о совместном производстве военной техники Анкара и Киев подписали в октябре 2020 года). Остальные турки будут строить на Украине. Из последних сил. На Украине собрались производить свой «Байрактар» © пресс-служба министерства обороны Украины

В декабре 2020 года николаевский судостроительный завод «Океан» подписал меморандум с Государственным оборонным концерном Турции по изготовлению военных кораблей.

«С целью локализации корветной программы Гособоронное агентство Турции провело аудит технической способности судостроительных заводов Украины. Завод "Океан" избран и включен в корветную программу с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов», — сообщила пресс-служба завода.

Примечательно, что не все украинские военные эксперты уверены в необходимости приобретения корветов.

Так, 10 июля 2021 года в интервью порталу «Флот 2017» бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко выразил свои опасения по поводу столь скорого строительства корветов.

«Корвет в 5-6 раз дороже ракетного катера. Он стоит около $350 млн и несет 8 крылатых ракет, как и катер. Но катер стоит $60 млн. К тому же в северной части Черного моря (которая для нас в приоритете на ближайшую пятилетку — это где-то 100 на 150 морских миль), корабль класса "корвет" не нужен. В этих районах он не нужен, как и противолодочное средство, ведь там небольшие глубины для подводных лодок ЧФ РФ. Однако решение принято, и сейчас практически все деньги, которые нужны для ВМСУ, идут на корвет, а это 3 млрд грн», — подчеркнул Рыженко.

Вторая причина, по которой он не разделяет восторгов от строительства корвета, — это то, что Украина, не «выполнив задач первого этапа Стратегии развития флота, то есть не обеспечив защиту от непосредственной агрессии с моря», перескакивает в следующий этап.

«То есть замахиваемся на работу в море на больших расстояниях», — отметил Рыженко.

Он указал и ещё на одно, крайне обоснованное опасение. Украинский министр рассказал, когда и как «москитный флот» сможет всерьез ударить по России © Twitter, U.S. Embassy Kyiv

«Сейчас нет базы для корвета. Она должна располагаться близко к району потенциальных операций (Очаков здесь не подходит) и быть соответствующим образом оборудована. Корвет — корабль, конечно, хороший, на него можно было бы приглашать иностранцев, проводить парады, но он не выполняет насущных задач. Словом, к корвету надо было бы приступать после 2025 года, на 2-3-м этапе внедрения Стратегии, набравшись опыта и расширив возможности благодаря созданию скелета "москитного флота", в том числе и на украинских предприятиях», — указал он.

Кстати, о «москитном флоте». Его строительство в нынешних условиях практически заморожено. И причина в том числе и политическая. Сегодня на Украине открыт ряд уголовных дел, в том числе и в отношении бывшего военного руководства. Причина — закупка трёх десантных катеров «Кентавр» у «Кузни на Рыбальском», принадлежавшей пятому президенту Украины Петру Порошенко, а также медицинских авто у корпорации «Богдан», связанной с ним же.

При этом влиятельное украинское издание «Украинская правда» утверждает: хотя «Кентравры» так и не были приняты на вооружение, новые власти не стали искать другого подрядчика, а спешно приступили к покупке корветов, что противоречит утверждённой в 2018 году стратегии ВМС Украины. В последней получение корветов предусмотрено в период с 2025 по 2030 год. А до этого предлагается сформировать москитный флот.

Но сегодня о строительстве какого бы то ни было москитного флота речи и не идёт. А оборонные закупки осуществляются в закрытом режиме.

Как бы то ни было, но турки от происходящего на Украине только выигрывают: они получили выгодные контракты и технологии, пусть даже не столько украинские, сколько советские.