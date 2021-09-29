Съезд правящей партии «Слуга народа» 1-3 октября в Трускавце может стать судьбоносным для этой политсилы, парламента и для всей украинской политики в целом. Чем закончится очередная попытка сплотить «зеленых» — выясняла Украина.ру.

О том, что в Трускавце пройдёт съезд «Слуг народа» сообщил официальный чат-бот партии 27 сентября.

Местом проведения большого съезда партии власти станет отель «Rixos Прикарпатье», на территории которого будет работать медиацентр, где будут проводиться брифинги руководства «слуг» — как партийного, так и фракционного. «Слуги народа» получат «Оскары» - Арахамия © Давид Арахамия/Фейсбук

Позже в СМИ попал детальный план съезда, мероприятие построено по принципу тимбилдинга в корпорации. Видимо, для этой цели — сплочения рядов и устранения раздрая внутри партии — оно и проводится. «Слуг народа» в Трускавце будут ожидать уже с утра 1 октября. Жить «слуги народа» будут не только в Rixos, но и в «Миротеле» и «Лесной песне». В 13:00 в Rixos состоится обед, а после — с 15:00 до 17:00 проведут заседание парламентской фракции, решат организационные вопросы. С 17:30 до 19:00 запланирована сессия с бывшим министром экономического развития и торговли, советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым.

Следующий день — суббота 2 октября — будет основным днём работы съезда. В этот день Трускавец посетит президент Украины — Владимир Зеленский. Кроме того, с 10:00 до 11:30 будет проводиться сессия с руководителями силовых ведомств. А после — до вечера — будет работа в группах и презентация наработок. После ужина — в 21:30 — начнут награждать лучших депутатов. А спустя через час — около 22:30 — начнётся гала-ужин, во время которого ожидают даже dj-сет от главы фракции «Слуги народа» Давида Арахамии.

В воскресенье 3 октября депутаты соберутся на завтрак и отбудут в Киев.

Казалось бы, мероприятие носит целиком протокольный характер. Между тем, последствия съезда могут быть для украинской политики весьма серьезными.

Фигура умолчания

Съезд в Трускавце будет важен не только из-за того, кто примет в нём участие, но и из-за того, кто в нём участвовать не будут. А это, ни много ни мало, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Арахамия рассказал, когда «Слуга народа» назовет кандидатов в министры Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Во вторник, 28 сентября, пресс-секретарь главы ВРУ Ольга Туний сообщила, что ее начальник не получил приглашение на партийный съезд в Трускавце.

«Приглашение не поступало, но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни на Западной Украине, в частности во Львовской области», — заявила Туний.

В ответ в «Слуге народа» напомнили, что Разумков — не член фракции партии власти.

«Пока ему не отсылали приглашение. Мы ещё до конца не добили наш формат. Он же не член нашей фракции, он внефракционный депутат. Пока мы делаем внутрифракционное мероприятие. Но сейчас обсуждаем разных приглашенных гостей», — заявил Арахамия в эфире канала «Украина 24».

И действительно, согласно украинскому законодательству спикер не может быть членом какой-то фракции.

Однако до своего назначения на эту должность Разумков был главой партии «Слуга народа». Да и на заседании фракции будут присутствовать те же силовые министры, которые по тоже вне партийной политики. Поэтому игнорирование председателя парламента — довольно показательно.

Разумков тем временем продолжил делать заявления, которые некоторые эксперты и политики воспринимают как оппозиционные. Так, 28 сентября он заявил, что никакая диктатура на Украине не приживётся.

«В Украине диктаторство не приживается, и есть примеры. Ну как примеры, они немного уехали: кто в Ростов, кто еще куда-то. Это теоретически возможно на просторах Украины, но в краткосрочном промежутке времени, и плохо заканчивается. Поэтому я уверен, что Украина таким путем не пойдет. Украина идет путем Европы. Я думаю, что никакому президенту это не удастся сделать», — заявил Разумков в эфире телеканала «Наш».

Последний считается на Украине оппозиционным каналом. «Разбор полетов "Слуг народа"»: партия Зеленского решает вопрос с Разумковым © rixos.ua / rixos.ua / Перейти в фотобанк

Однако съезд в Трускавце показателен не только тем, кто на нём будет присутствовать, и кто будет отсутствовать, но и самим местом проведения. Судя по всему, курортный город на Прикарпатье для Зеленского и его партии становится довольно важным в знаковом плане.

Нюрнберг для Зеленского

Отель «Rixos Прикарпатье», где будут проходить основные меропрития съезда, согласно данным украинских СМИ, принадлежит компании «Инвестиции и развитие» миллионера Игоря Гуменюка, а также компании «Спецпроект-Перспектива». Гуменюка эти же СМИ называют другом Рината Ахметова, а также человеком из окружения старшего сына четвертого президента Украины Виктора Януковича - Александра.

Теплые отношения Зеленского и Ахметова не раз вызывали вопросы у украинских СМИ. Олигарх из Донецка смог договориться и с властью, на словах ратующей за ограничение влияния крупного бизнеса на политику. Но дело не только в одном отеле.

Трускавец в целом становится знаковым местом для украинской политики. Именно на этом курорте в августе 2019 года проходили тренинги избранных в Верховную Раду «слуг народа». Эти тренинги отметились рядом скандалов. К примеру, именно на одном из них Никита Потураев объявил избранным нардепам, что они — никто без Зеленского. Для Зеленского это плохо. Погребинский ответил на вопрос, хватит ли денег на отставку Разумкова © Facebook, Офіс Президента України / Facebook, Офіс Президента України / Перейти в фотобанк

Базой для мероприятий был все тот же Rixos, считавшийся самым дорогим отелем курорта. Тогда же в «Слуге народа» наотрез отказались отвечать, во что обошлось недельное проживание будущих парламентариев.

Но цена — не главное. Главное, что именно там — в Трускавце — началось превращение аморфной массы избранных по спискам и по мажоритарным округам депутатов в некое подобие единой силы — в так называемое монобольшинство. И к присяге 29 августа 2019 года в зале Верховной Рады приводили уже людей худо-бедно осознающих свое место в системе власти на Украине.

Трускавец «слугам народа» приглянулся настолько, что в ноябре новый лидер «Слуги народа» Александр Корниенко заявил: на курорте проведут курсы цифровой грамоты для парламентариев.

«У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немного стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать «Трускавец-2» где-то между сессиями — возможно, в конце января», — заявил депутат 23 ноября 2019 года.

Впрочем, «Трускавца-2» не случилось. Точнее, его де-факто перенесли на два года. И нынешний съезд в Трускавце похож на августовский тренинг 2019 года. Расползающуюся по швам политсилу снова попытаются привести в порядок, сделать монолитной.

Регулярность встреч в Трускавце могут напомнить нюрнбергские съезды НСДАП. Для нацистов Нюрнберг с 1933 года по 1938 годы был местом проведения партийных конгрессов, призванных продемонстрировать единство нации и величие партии.

Но удастся ли Зеленскому привести партию к покорности и расправиться с Разумковым — большой вопрос. Пока украинский президент пытается пересобрать свою политсилу, украинские олигархи готовятся к серьезному с ним противостоянию. Зеленскому посылают всё более явные сигналы, предупреждающие президента: эту осень его политическая карьера может не пережить. И мрачная шутка Разумкова про Ростов может оказаться пророческой.