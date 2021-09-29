На Украине опять запахло войной, хотя и не так отчетливо, как в марте-апреле. Похоже, ныне Киев активизирует боевые действия на Донбассе без команды с Запада и не намерен начинать масштабное наступление

Вчера, 28 сентября, у меня возникло стойкое ощущение дежа-вю: я будто бы вернулся в март-апрель этого года. Хотя вооруженный конфликт в Донбассе не относится к сфере моих профессиональных интересов, однако он является одной из ключевых составляющих нынешней ситуации на Украине, поэтому в соцсетях я подписан на пропагандистов с обеих сторон.

Обычно я просматриваю их публикации по диагонали — к сожалению, на восьмой год войны пришлось привыкнуть к сухим сводкам относительно обстрелов, разрушений, раненых и убитых. Но вчера по аккаунтам всех этих мартинов брестов, романов синициных и прочих киевских разжигателей войны пронесся радостный вой: ура, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный «снял все ограничения по открытию огня в ответ на обстрелы пророссийских боевиков». В переводе — отдал приказ о массовых обстрелах позиций ДНР/ЛНР. Игорь Юшков: Информационная война США против «Северного потока-2» может привести к реальной гибели людей © РИА Новости, Нина Зотина

Оказалось, что в этот день генерал-лейтенант Залужный провел встречу с «волонтерами и блогерами», то есть финансируемыми из бюджета Министерства обороны военными пропагандистами. Как отметил после встречи «журналист из 503 отдельного батальона морской пехоты» (не шутка, он сам так представляется) Алексей Годзенко, Залужный отправил войскам, задействованным в «операции объединенных сил» (ООС — так киевские власти называют армейскую группировку в Донбассе) новую вводную: «Приносить смерть врагам можно и нужно, решение об открытии огня из всего доступного вооружения принимает командир подразделения».

Естественно, не обошлось и без обещаний чудо-оружия. Поскольку закупленные у американцев противотанковые комплексы Javelin находятся на Яворовском полигоне под охраной морской пехоты США, и в Донбасс их привозить не разрешают (возможно, боятся, что те окажутся у противника, как ранее переданные ВСУ контрбатарейные радары), то Залужный похвастался другим вундерваффе. По его словам, полученные от Турции беспилотники Bayraktar TB2 находятся не на складах, а уже привлечены к выполнению задач, в том числе боевых. При этом сразу же после встречи главнокомандующего ВСУ с пропагандистами Минобороны отправило на подконтрольные сайты карту полета одного из таких беспилотников, который взлетел с аэродрома в Николаевской области, облетел всю линию соприкосновения и вернулся обратно.

Примечательно, что днем ранее генерал-лейтенант Залужный дал получасовое интервью «Радио Свобода», в котором сказал примерно то же, что и на встрече с пропагандистами, и добавил, что «все контрснайперские группы, которые у нас есть, сейчас на переднем крае!» То есть фактически речь идет об одностороннем нарушении киевскими властями всех договоренностей о деэскалации в Донбассе, достигнутых еще летом 2020 года. Кедми: Флот США станет главной целью армии РФ в случае войны © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Конечно, усиление обстрелов со стороны украинских военных началось не вчера, а сразу после вылета Владимира Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН. Подобную традицию ввел еще Пётр Порошенко, и нынешний президент Украины ее продолжает — хорошо хоть муляжами российских паспортов и кусками автобусной обшивки на международных форумах не размахивает. Однако украинская делегация уже давно вернулась из Нью-Йорка, а эскалация лишь усиливается, и к нагнетанию напряженности привлечен лично главнокомандующий ВСУ.

Потому-то я и вспомнил весну этого года, когда масштабное наступление украинских войск на Донбассе казалось неизбежным. Первые дополнительные контингенты были подтянуты Киевом к линии разграничения еще в феврале, а к середине марта массовую передислокацию войск уже невозможно было скрыть — да этого никто и не пытался делать, в стране нагнеталась военная истерия. Все свидетельствовало о том, что приказ провести «операцию по восстановлению территориальной целостности Украины» в стиле действий Азербайджана в Нагорном Карабахе поступил в Киев из Вашингтона. Офицеры европейского командования армии США, которые фактически управляют украинскими силами в Донбассе из своего бункера в Мариуполе, начали чаще выезжать на передовую.

В конце концов, подготовку к войне ощутили и формально непричастные к армии: в военкоматы стали массово вызывать военнообязанных, начались действия по развертыванию военных госпиталей — причем как полевых, вблизи линии разграничения, так и по всей стране, на базе обычных учреждений здравоохранения. Ход событий говорит о том, что наступление по всему фронту планировалось накануне Пасхи, 2 мая, потому что украинская группировка в Донбассе, которая к концу марта превысила 100 тысяч солдат, приступила к боевому слаживанию.

Однако планы украинских и американских стратегов исходили из того, что Москва в конфликт не вмешается, и ВСУ придется иметь дело только с корпусами народной милиции ДНР/ЛНР, усиленными российскими «отпускниками» — собственно, как это было в 2014-2015 годах. И вдруг оказалось, что к 30 марта Россия значительно увеличила количество войск на границе с Украиной, причем не только в соседней с Донбассом Ростовской области, но и в Брянской и Воронежской, а также в Крыму. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Несколько дней из Киева и Вашингтона звучали истерические заявления, пока, наконец, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 6 апреля всех не «успокоил» — мол, это обычные учения, которых только в апреле в стране пройдет более четырех тысяч. И, несмотря на звонок Меркель Путину, меньше чем за две недели к границам Украины были переброшены более 100 тысяч российских военных со всей территории РФ, причем из различных родов войск и с боевой техникой.

Саммит глав МИД стран-членов ЕС, состоявшийся в формате видеоконференции 19 апреля, прошел в паническом настроении, тем более что принявший в нем участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба демонстрировал явную неадекватность. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель смог только выразить надежду, что Россия отведет войска, при этом прибалтийским дипломатам, требовавшим новых санкций против Москвы, было рекомендовано помолчать.

Игра нервов продолжалась до 21 апреля, когда Киев, явно по приказу из Вашингтона, прекратил подготовку к широкомасштабному наступлению в Донбассе. На следующий день, убедившись, что Украина пока большую войну начинать не собирается, Шойгу отдал приказ с 23 апреля начать возврат российских войск в места постоянной дислокации. При этом именно 22 апреля в Крыму состоялось десантирование более 2 тысяч военнослужащих и 60 единиц боевой техники с 40 самолетов ИЛ-76МД. Хотя большинство российских войск было возвращено на протяжении недели, часть из них все же осталась на границах с Украиной до Пасхи — на тот случай, если бы в Киеве все же решили атаковать ДНР/ЛНР.

Дислокация российских войск в апреле 2021 года показывает, что в случае атаки со стороны Киева простой обороной Донбасса и даже выходом на границы Донецкой и Луганской областей Москва бы явно не ограничилась. Так что Вашингтон, останавливая большую войну в Донбассе чуть ли не в последний момент, просто защищал свои инвестиции на Украине — ведь после этого конфликта ее территория могла существенно уменьшиться. Политолог Злобин объяснил, что сделают в США, если Зеленский начнет войну в Донбассе © president.gov.ua

Но события марта-апреля этого года можно считать делами другой эпохи, ведь после них произошел коллапс американских оккупационных сил в Афганистане. Поэтому вероятность того, что ныне Вашингтон отдаст приказ Киеву наступать на Донбассе или поддержит самостоятельное решение киевских властей об этом, можно считать близкой к нулю.

Почему же тогда активизировались обстрелы, а воинственность демонстрирует лично главнокомандующий ВСУ? Мне кажется, ответ стоит искать не в военной, а в экономической плоскости.

28 сентября впервые в истории спотовые цены на газ в Европе превысили 1000 долларов США за тысячу кубометров — то есть сбылось пророчество главы «Газпрома» Алексея Миллера, высказанное им еще в 2008 году. Именно по спотовым (краткосрочным) контрактам закупает газ Украина — ведь от долгосрочного договора с РФ киевские власти демонстративно отказались в 2014-м. Таким образом, уже в ближайшее время цена газа для украинских бытовых потребителей может превысить 50 тысяч гривен (то есть почти 2 тысячи долларов) за тысячу кубов, цену горячей воды и отопления вообще спрогнозировать сложно, а подорожание электроэнергии с 1 октября было анонсировано еще до рекордного роста стоимости газа. Все это может вызвать на Украине спонтанные массовые протесты по всей стране уже в ноябре, когда люди получат первые счета за ЖКУ по новым ценам.

И тут на помощь киевским властям вполне может прийти «палочка-выручалочка», которой они пользуются с весны 2014 года — эскалация вооруженного конфликта в Донбассе. Конечно, речь не идет о масштабном наступлении, хотя очередной участок «серой зоны» ВСУ могут торжественно занять. Но главное — активизировать противостояние, продемонстрировав «патриотам», что «власть говорит "нет" капитуляции», а остальным жителям Украины — что в их тяжелом экономическом положении виноваты "российские агрессоры". Бандера, Майдан, война и «окончательный развал Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

К сожалению, этот сценарий может сработать, особенно на Западной Украине. С одной стороны, часть населения здесь действительно готова терпеть лишения ради «победы над Россией». Эти люди напоминают персонажей фильма Кустурицы «Андеграунд», которых закрыли в «подвале» киевских СМИ и которые не замечают, что мир под солнцем давно изменился.

Другие, прекрасно все понимая, цинично используют конфликт в Донбассе в личных целях, покупая в военкоматах направления на службу в зоне ООС — ведь она дает статус участника боевых действий. А значит, льготы, выплаты, возможность бесплатно получить землю (и с выгодой перепродать), устроиться на работу или в патриотическую банду с пафосным названием «…корпус» или «…сечь», чтобы кошмарить местный бизнес…

Массовые протесты против мобилизации в регионе давно в прошлом — ведь они были следствием разгрома ВСУ под Иловайском и Дебальцево, о чем ныне многие забыли.

Последний момент, кстати, является одним из немногих «предохранителей», останавливающих Киев перед возобновлением масштабных боевых действий на Донбассе. Пока оттуда в каждую область приходит по 1-2 гроба в месяц, потенциальные рекруты всегда могут надеяться на то, что им-то повезет остаться в живых. Но если жертв будет больше, то те западноукраинцы, для которых служба в армии является формой заработка и инвестиций в свое будущее, в качестве альтернативы вполне могут выбрать выезд на работу в Польшу. Другой вопрос, что там тоже можно погибнуть от рук вооруженных людей, польских полицейских — но это, как говорится, уже совсем другая история.