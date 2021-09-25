В фильме «День выборов» есть момент, когда Камиль Ренатович в приступе алкогольного просветления заявляет, что после проигрыша на выборах губернатор Емельянов будет отправлен послом в Тунис. Причем из контекста следует, что это ссылка. А теперь представьте, что посольство в Тунисе будет... в Приволжске. Через забор от чапельного завода

Абсурд? Абсурд, как раз в стиле «Квартета И». Правда, «квартетовцы» до этого не додумались, а вот их коллега-конкурент Владимир Зеленский смог. Потому что президент.

Весной 2021 года президент Зеленский подписал указ, которым ввел в действие Положение о зарубежных дипломатических учреждениях Украины. К нашему удивлению, это обычная практика — в России, например, статус и задачи посольств также определяются положением, вводимым в действие указом президента.

Интересен этот документ пунктом 10, в котором указано, что «Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины с резиденцией в Киеве (далее — Посол с резиденцией в Киеве) является высшим официальным представителем Украины в государстве аккредитации, в котором не создано заграничное дипломатическое учреждение Украины, осуществляет общее руководство и координацию деятельности должностных и других лиц, членов делегаций Украины, которые находятся в этом государстве с целью выполнения должностных или служебных обязанностей».

Объясняя это нововведение, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что «в эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания».

Главная причина появления такой новации — экономия. Украина должна содержать посольства, а это дорого.

С одной стороны, речь идет о здании дипломатической миссии.

В свое время по соглашению о «нулевом варианте» 1994 года Россия брала на себя обслуживание внешнего долга и получала взамен собственность СССР за рубежом.

Отметим, что Украина к этому соглашению полноценно не присоединилась — Леонид Кучма его парафировал, но Верховная Рада его не ратифицировала. В результате Украина должна России около $16 млрд в ценах 1991 года (именно России — она еще в 2006 году закрыла долг перед Парижским клубом кредиторов). При этом в 32 странах сохраняются конфликты с собственностью бывшего СССР. В Нью-Йорке, например, украинские дипломаты, работающие в ООН, живут в советском жилом комплексе, но за аренду не платят.

Так или иначе, но Украине надо арендовать не только само здание посольства (иногда они находятся в собственности Украины, как, например, здание посольства Украины в США), но и квартиры, в которых проживают дипломатические работники. В богатых европейских странах цифры получаются немалые.

С другой стороны, дипломатам надо платить, причем платить немало, чтобы хотя бы на «Макдоналдс» хватало. Как правило, посол Украины получает зарплату в размере 10-20 тыс. грн (27-53 тыс. рублей), но ему полагаются также различные доплаты (за ранг, стаж и просто командировочные) в диапазоне от 100 до 200 тыс. грн.

Для примера. В 2014 году фонд зарплаты украинского посольства в Словении (три дипломатических и один административно-хозяйственный сотрудник) составил $375 тыс. (это, кстати, примерно в 2,5-3 раза больше, чем получается при простой калькуляции, — бог знает, как они считают). Посольство арендует трехэтажное (по этажу на дипломатического работника!) здание в центре Любляны площадью 500 кв. м за $75 тыс. + коммунальные услуги в размере $8 тыс. Для проживания трех сотрудников посольства снимали квартиры за $65 тыс. В гривнах и рублях цифры не приводим — потеряли актуальность.

Украина имеет 84 посольства (кстати, послы есть не всюду, например, в 2018 году вакантными оставались должности послов в Эфиопии, Казахстане, Швейцарии, Дании, Черногории, Кубе, Алжире, Ирландии, Армении, Греции, Латвии, Эстонии). В то время как в ООН 183 страны.

Это не единственная статья экономии — тот же Кулеба заявил, что часть посольств перейдет на сокращенные штаты, как в Словении (посол и два дипломата).

Естественно, что «послы на удаленке» будут назначаться в первую очередь в страны, где очных послов нет. Но, возможно, некоторые посольства в малозначимых, с точки зрения Михайловской площади, странах будут переводиться в Киев. Ибо дипломатия должна быть экономной!

Правда, Зеленский таким образом подрывает сами основы дипломатической службы на Украине. Ведь мечта, ради которой сотрудник МИД зачастую делает карьеру, нередко состоит в том, чтобы получить статус посла в какой-нибудь нешумной европейской стране и жить там припеваючи.

Кстати, доходы посла, как мы все понимаем, не только из зарплаты состоят. Есть ведь все основания полагать, что задержанные давеча за контрабанду сотрудники посольства Украины в Польше везли товары не корысти ради, а токмо волею пославшего их дипломатического работника более высокого ранга…

Спрашивается: как жить и зачем работать, если голубая мечта становится совсем уж недостижимой? Опять же, «посол на удаленке» будет получать значительно меньше доплат и будет иметь сложности с получением других доходов.

С другой стороны, а чем посольство Украины, допустим, в Словении с резиденцией в Киеве принципиально отличается от представительства президента Украины в Автономной республике Крым с резиденцией в Херсоне? Только тем, что Словения — реальная страна, а АРК уже семь лет как существует только в сознании украинских политиков.

P. S. Развивая последнюю мысль, почему бы для хорошего человека не учредить, например, посольство Украины в Бакардии? Это страна, придуманная авторами сценария советского художественного фильма «Приключения принца Флоризеля» (в литературной основе сценария, рассказах Роберта Стивенсона, он принц Богемии, что было сочтено неполиткорректным по отношению к руководству Чехословакии).

Хорошему человеку ведь что нужно? Ранг чрезвычайного и полномочного посла и стаж работы в таком статусе, чтобы обеспечить повышенную пенсию…