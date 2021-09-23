Очей очарованье: где на Украине полюбоваться золотой осенью

С весны 2020 года сфера туризма столкнулась с серьезными проблемами из-за эпидемии коронавируса. При этом уже осенью-2021 власти Украины говорят о возможном новом локдауне. Издание Украина.ру подготовило подборку локаций, которыми украинцы могут успеть полюбоваться в сентябре

Дендропарк «Софиевка»

Открываем Одессу: захватывающие факты о «жемчужине у моря» © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Парк был создан польским магнатом Феликсом Щенсным Потоцким для своей любимой жены Софии, в честь которой место и получило свое название. Основой композиции парка стали мифы Древней Греции и Древнего Рима. У каждого объекта есть история и легенда: павильон флоры, подземная река Стикс, Критский лабиринт, грот Калипсо, скульптуры, разбросанные по территории, — Парис, Венера, Эврипид, Амур и многие другие.

В Софиевке спокойно можно провести полдня, гуляя по центральным аллеям или сворачивая на извилистые тропинки, знакомиться с историей и, конечно, делать красочные снимки на память.

Национальный природный парк «Бугский Гард»

Многие путешественники отправляются в этот парк исключительно на рафтинг. Однако не рафтингом единым: в осеннюю пору этот парк как никогда прекрасен, а глубокие каньоны и ущелья особенно впечатляют!

К тому же осенью там не так жарко, как летом, можно не спеша гулять и наслаждаться ландшафтами.

Традиционно едут смотреть два каньона: Арбузинский (считается одним из самых старых участков суши Евразии, который на протяжении последних 60 миллионов лет не подвергался затоплению), Актовский (расположен на реке Мертвовод. Часто этот ландшафтный ансамбль сравнивают со знаменитыми каньонами Северной Америки).

Качановка

Это элегантная усадьба на склоне реки Смош. Вокруг степь, небольшие села, глушь, а тут — настоящий дворец с каминами, старинной мебелью, воссозданными интерьерами.

Качановка — национальный заповедник историко-культурного значения, который расположен в Ичнянском районе Черниговской области. Основателем усадьбы был граф Румянцев-Задунайский.

Позже владельцем стал Григорий Тарновский, усилиями которого Качановка становится местом встречи творческой интеллигенции. Ее посещали в разное время Тарас Шевченко, Николай Гоголь, Марко Вовчок, Илья Репин и Пантейлемон Кулиш.

В конце ХIX века усадьба была продана «сахарному королю» Павлу Харитоненко. Именно в этот период ее значительно перестроили и модернизировали. Для живописных работ пригласили театрального художника Александра Головина (он расписывал занавес в Одесском театре оперы и балета).

После революции усадьба пережила сильный упадок, а в 80-е годы стала заповедником. Помимо здания в Качановке есть чудесный парк вокруг усадьбы (более 500 гектаров).

Ландшафтный парк «Тростянец»

Этот ландшафтный парк расположен в Черниговской области (расстояние от Чернигова — около 190 км). Парк является памятником садово-парковой архитектуры XIX века. Его создатель — Иван Михайлович Скоропадский, наследник знаменитого гетмана Михаила Скоропадского.

Когда Иван Михайлович женился в 1829 году, он переехал вместе с молодой женой в семейное имение Григорьевка. Тогда же у него возникла идея создания парка. Не случайно Скоропадский выбрал хутор Тростянец, очень уж живописна эта местность: овраги, реки, несколько небольших озер. И почва здесь плодородная, поэтому флора Тростянца так разнообразна.

Иван Михайлович занимался обустройством парка до самой смерти в 1887 году: сюда завозились экзотические деревья из разных уголков мира, насыпались искусственные холмы, строились мостики.

Интересна и композиция парка: внешне он представляет собой лесной массив, а во внутренней части — это «горная» страна с холмами и озерами с лебедями.

Батурин

Сам по себе Батурин — это небольшой город в Черниговской области с населением менее 3 тысяч человек. Но его культурное наследие велико и богато. На территории этого города находятся памятники и сооружения, которые формируют Национальный историко-культурный заповедник «Гетманская столица».

Батурину можно посвятить целый день. Сперва отправиться, к примеру, в цитадель Батуринской крепости с гетманским домом в центре. Оригинальная цитадель была разрушена в 1708 году. Восстановлена в 2008 году.

Можно также посетить Воскресенскую церковь, усыпальницу гетмана Кирилла Разумовского. И обязательно стоит побывать во дворце Разумовского, который после реконструкции в 2003-2008 годах поражает своим великолепием и богатством убранства. Дворец был построен в конце XVIII века английским архитектором Чарльзом Камероном.

Также можно посмотреть Дом Кочубея, построенный во второй половине XVII века. Сегодня здесь находится краеведческий музей.

Львов и область

Львов — традиционно одно из популярных осенних направлений.

Можно также отправиться в путешествие по Львовской области: побывать в замках «Золотой подковы Львовщины», посетить идеальный ренессансный город Жовкву (менее часа езды от Львова), старинный город Самбор с одной из красивейших ратуш в Украине.

Прекрасен и Дрогобыч (основан в XI веке), где сохранилась красивая архитектура XIX века, периода Австро-Венгрии: уютные виллы, костелы, особняки, действительно есть на что посмотреть!

А если тянет на природу, в горы, отправляйтесь в парк "Сколевские Бескиды", расположенный на северо-западе украинских Карпат. Это идеальное место для тех, кто хочет полюбоваться горными вершинами и посетить средневековый наскальный оборонный комплекс "Тустань".

Алешковские пески и Шато Трубецкого

Чтобы увидеть настоящую пустыню, необязательно ехать в африканскую Сахару или в азиатскую Гоби. Можно отправиться в Херсонскую область и побывать в Алешковских песках. Это самый крупный песчаный массив в Европе, его площадь — 200 тыс. гектаров.

Здесь характерный пустынный рельеф с барханами и уютными оазисами с тенистой растительностью. Как и положено в пустыне, воздух очень сухой, температура высокая. Но осенью тут однозначно комфортнее, чем летом: во второй половине сентября температура составляет плюс 19-23 градуса.

Белгород-Днестровская крепость

Крепость находится в 86 км от Одессы и является крупнейшим фортификационным сооружением Украины. Она была заложена еще в XIII веке, пережила не одну империю и сегодня является памятником истории и музеем под открытым небом.

В крепости можно пройтись через гарнизонный двор, подняться на оборонные стены, чтобы полюбоваться видом на море и Днестровский лиман, посетить самую старую часть крепости — цитадель.

Помимо крепости стоит прогуляться и по самому городу: увидеть старинную армянскую церковь XIV века, здание старой синагоги, посетить краеведческий музей.